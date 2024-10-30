https://ukraina.ru/20241030/1058448460.html

Фронт может посыпаться за секунду. Украинские эксперты и военные с тревогой о ситуации в стране

Фронт может посыпаться за секунду. Украинские эксперты и военные с тревогой о ситуации в стране - 30.10.2024 Украина.ру

Фронт может посыпаться за секунду. Украинские эксперты и военные с тревогой о ситуации в стране

На Украине гадают, будут ли когда-нибудь в стране выборы и, если нет, то в какие формы может вылиться внутреннее сопротивление правящему режиму.

2024-10-30T05:50

2024-10-30T05:50

2024-10-30T05:50

эксклюзив

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сво

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игорь мосийчук

владимир зеленский

мобилизация

уклонисты

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В публичной реакции властей на многочисленные инциденты с ТЦК, в намерении раздать "Вовину тысячу" и в некоторых других моментах вполне можно усмотреть признаки приближающихся выборов, но никакой уверенности в том, что они состоятся, нет, скорее, есть уверенность, что выборов не будет, считает профессор Института журналистика Киевского национального университета, главный редактор газеты "Солдат" Никита Василенко."По всем внешним признакам должны быть выборы. По всем внутренним признакам… выборы не состоятся", - сказал профессор в эфире ютуб-канала "Дикий LIVE". Он мотивировал такой вывод тем, что "слишком опытный (глава ОП — Ред.) Ермак администратор…, чтобы не понимать, что любые выборы приведут к поражению президента нынешнего"."Не будет выборов, уважаемые друзья, потому что выборов от нас никто не требует, ни американцы, ни англичане, ни, тем более, европейцы. А внутреннее сопротивление, оно выльется в другие формы, которые, по моим прогнозам, будут реализованы летом – гражданский конфликт открытый".По словам Василенко, на это указывает целый ряд признаков. В частности, тот факт, что на Украине (в подконтрольной Киеву ее части – Ред.) сейчас "каждый пятый – уклонист", то, что на протесты уже выходят женщины (они на Майдане требовали вернуть или прояснить судьбу "пропавших без вести"), то, что начинается организованное сопротивление действиям ТЦК (как это было в Одессе на рынке "7 километр").Профессор отметил, что, если женщины еще раз соберутся на протест на Майдане и у кого-то хватит ума их разогнать, это очень не понравится в армии. Вообще, по его мнению, выгорание армии и массовые протесты – все это случится будущим летом."У нас (у киевского режима – Ред.) шансов победить нет, но у нас есть шансы заключить героическое перемирие", - заявил Василенко, добавив, что это может быть перемирие с расчетом на то, что, например, какой-нибудь метеорит попадет в Москву.А если не попадет? Сейчас геополитические игроки расталкивают друг друга локтями, чтобы занять удобное место за столом, где будут "дерибанить мир", считает украинский политолог Дмитрий Спивак. Поскольку у каждого из игроков свое видение того, как должна закончиться игра, сейчас невозможно сказать, когда эта игра будет закончена, по крайней мере, на территории Украины, сказал он в эфире UKLIFE.TV.Что касается России, то игнорировать интересы ядерной страны никто сегодня не может себе позволить, поэтому ожидать, что Запад предъявит Москве жесткий ультиматум, не стоит, отметил эксперт.На фронте повторяется раз за разом плохой для ВСУ сценарий, украинские войска оставляют город за городом, говорит украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. По его словам, ощущается нехватка пехоты, особенно – мотивированной пехоты. Если в 2022 году случаи оставления позиций были редкими, то сейчас этого уже не скажешь. Вообще - "хороших (для киевского режима – Ред.) новостей нет с фронта", остановить каток российского наступления не получается.Относительно намерения Зеленского представить вслед за "планами победы" еще и некий план внутреннего укрепления Украины (киевского режима – Ред.) политтехнолог отметил, что это нужно было делать еще весной 2022 года, теперь же, видимо, приоритеты другие – мовные (языковые – ред.) патрули и обещание языкового омбудсмена Тараса Кременя перейти от мягкой украинизации к жёсткой.Что бы там ни было с украинизацией, а в ходе этой бессмысленной для простых людей войны украинцев становится все меньше. Экс-депутат Верховной Рады и участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук в эфире одного из ютуб-каналов в очередной раз повторил, что в настоящее время украинцы находятся "все ближе и ближе к точке невозврата, после которой может быть потеря и государственности, и потеря страны, и потеря людей, нации"."Потому что то, что происходит сейчас – это называется геноцид по отношению к нашему украинскому народу. И, к сожалению, кроме внешнего агрессора, к этому геноциду причастна наша зелененькая власть, которая ему содействует", - заявил экс-нардеп.При этом в тылу мало кто понимает, насколько катастрофична сейчас ситуация на фронте. Об этом в интервью "Общественному" сказал украинский рэп-исполнитель, штаб-сержант командования Сил беспилотных систем ВСУ Александр Ярмак. По его словам, на самом деле ВСУ на грани катастрофы, а "люди не понимают, что на востоке сыплются самые боеспособные наши (киевского режима — Ред.) соединения, фронт может посыпаться вообще за секунду".И тогда, продолжил штаб-сержант, "очень много жизней и территорий будет потеряно как гражданских, так и военных". Он добавил, что сейчас украинские войска демотивированы.Но в ОП это все, кажется, никого не волнует. Зеленский внёс в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней, до 7 февраля 2025 года.Зеленский также подписал закон, который позволяет иностранцам служить в ВСУ на командных должностях. Причина не только в дефиците офицерских кадров. Как сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник, "Банковой выгодно брать иностранцев на топовые офицерские должности, а не продвигать украинских хороших военных по карьерной лестнице, так как у 97% из них негатив в адрес власти Зеленского".При этом, по данным канала, многие источники уверены, что этот финт может обернутся, скорее, огромным минусом для боеспособности ВСУ, чем плюсом - "возможны даже внутренние качели в армии, когда солдаты-украинцы будут публично выступать против поставленного им иностранного офицера, которому всё равно на украинцев и будущее Украины".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Украина будет свободна. Как это случилось и 80 лет назад в Великой Отечественной войне"

https://ukraina.ru/20241029/1058417468.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, сво, всу, вс рф, андрей золотарев, игорь мосийчук, владимир зеленский, мобилизация, уклонисты, политика, эксперты, донбасс