Жители Одессы устроили бунт против военкомов и силовой мобилизации
17:00 26.10.2024 (обновлено: 17:03 26.10.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Жители Одессы дали отпор сотрудникам военкомата, нагрянувшим с облавой на местный рынок. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинское издание "Страна.ua" в телеграм
По информации издания, на территории одесского рынка "7-й километр" местные жители дали отпор сотрудникам ТЦК (украинские военкоматы. — Ред.). Как сообщают местные паблики, работники ТЦК задержали на территории рынка много мужчин призывного возраста.
После чего местные жители потребовали их отпустить и выгнали военкомов с территории рынка, пишет "Страна.ua". В телеграм-канале издания были опубликованы кадры, снятые очевидцами. На них горожане перекрыли железные ворота, были слышны удары по металлу. Предположительно, сотрудники военкомата пытались их взломать.
В администрации рынка "7 километр" подтвердили, что на территории рынка действительно произошел конфликт между посетителями и сотрудниками ТЦК, пишут журналисты "Страна.ua". При этом заявляется, что "конфликт уже исчерпан", а все задержанные военкомами мужчины отпущены на волю.
"На данный момент конфликт исчерпан, на место прибыло должностное лицо после общения с которым люди разошлись. Задержанные люди были отпущены. В медпункт с травмами никто не обращался", - заявляет администрация рынка.
Ранее 25 октября в городе Смела Черкасской области замначальник местного ТЦК выбил телефон из рук женщины, снимавшей видео о том, что он в разгар рабочего дня сидит в кафе. Об этом сообщил украинский телеканал "Суспільне".
На Украине тотальная "бусификация" приводит к тому, что в армию попадают не очень мотивированные люди с низким боевым духом, которые склонны к спонтанным проявлениям паники и оставлению позиций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
"Два наших последних успеха на фронте были связаны именно с этими историями. Под Угледаром и под Курском были ситуации, когда какая-то часть противника начинала паниковать и неорганизованно уходить в тыл", — подчеркнул Норин.
Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.ру
Вчера, 16:29"Хочешь, справку о смерти покажу?". Сотрудники ТЦК залили водителя перцем за отказ покинуть машинуТелеграмм-канал "Страна" опубликовал видео, на котором сотрудники ТЦК (военкомы) в Харькове забрызгали водителя газовым баллончиком, пытаясь заставить его выйти из автомобиля. Выяснилось, что мужчина не обновил данные, так как ранее получил справку о том, что погиб при обстреле