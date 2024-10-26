Жители Одессы устроили бунт против военкомов и силовой мобилизации - 26.10.2024 Украина.ру
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Жители Одессы устроили бунт против военкомов и силовой мобилизации
Жители Одессы устроили бунт против военкомов и силовой мобилизации - 26.10.2024 Украина.ру
Жители Одессы устроили бунт против военкомов и силовой мобилизации
Жители Одессы дали отпор сотрудникам военкомата, нагрянувшим с облавой на местный рынок. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинское издание "Страна.ua" в телеграм
2024-10-26T17:00
2024-10-26T17:03
новости
одесса
украина
мобилизация
рынок
военкомат
бунт
военком
всу
украинская армия
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По информации издания, на территории одесского рынка "7-й километр" местные жители дали отпор сотрудникам ТЦК (украинские военкоматы. — Ред.). Как сообщают местные паблики, работники ТЦК задержали на территории рынка много мужчин призывного возраста.После чего местные жители потребовали их отпустить и выгнали военкомов с территории рынка, пишет "Страна.ua". В телеграм-канале издания были опубликованы кадры, снятые очевидцами. На них горожане перекрыли железные ворота, были слышны удары по металлу. Предположительно, сотрудники военкомата пытались их взломать.В администрации рынка "7 километр" подтвердили, что на территории рынка действительно произошел конфликт между посетителями и сотрудниками ТЦК, пишут журналисты "Страна.ua". При этом заявляется, что "конфликт уже исчерпан", а все задержанные военкомами мужчины отпущены на волю."На данный момент конфликт исчерпан, на место прибыло должностное лицо после общения с которым люди разошлись. Задержанные люди были отпущены. В медпункт с травмами никто не обращался", - заявляет администрация рынка.Ранее 25 октября в городе Смела Черкасской области замначальник местного ТЦК выбил телефон из рук женщины, снимавшей видео о том, что он в разгар рабочего дня сидит в кафе. Об этом сообщил украинский телеканал "Суспільне".На Украине тотальная "бусификация" приводит к тому, что в армию попадают не очень мотивированные люди с низким боевым духом, которые склонны к спонтанным проявлениям паники и оставлению позиций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин"Два наших последних успеха на фронте были связаны именно с этими историями. Под Угледаром и под Курском были ситуации, когда какая-то часть противника начинала паниковать и неорганизованно уходить в тыл", — подчеркнул Норин.Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.ру
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новости, одесса, украина, мобилизация, рынок, военкомат, бунт, военком, всу, украинская армия, одесситы, конфликт
Новости, Одесса, Украина, мобилизация, рынок, военкомат, бунт, военком, ВСУ, украинская армия, одесситы, конфликт

Жители Одессы устроили бунт против военкомов и силовой мобилизации

17:00 26.10.2024 (обновлено: 17:03 26.10.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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Жители Одессы дали отпор сотрудникам военкомата, нагрянувшим с облавой на местный рынок. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинское издание "Страна.ua" в телеграм
По информации издания, на территории одесского рынка "7-й километр" местные жители дали отпор сотрудникам ТЦК (украинские военкоматы. — Ред.). Как сообщают местные паблики, работники ТЦК задержали на территории рынка много мужчин призывного возраста.
После чего местные жители потребовали их отпустить и выгнали военкомов с территории рынка, пишет "Страна.ua". В телеграм-канале издания были опубликованы кадры, снятые очевидцами. На них горожане перекрыли железные ворота, были слышны удары по металлу. Предположительно, сотрудники военкомата пытались их взломать.
В администрации рынка "7 километр" подтвердили, что на территории рынка действительно произошел конфликт между посетителями и сотрудниками ТЦК, пишут журналисты "Страна.ua". При этом заявляется, что "конфликт уже исчерпан", а все задержанные военкомами мужчины отпущены на волю.
"На данный момент конфликт исчерпан, на место прибыло должностное лицо после общения с которым люди разошлись. Задержанные люди были отпущены. В медпункт с травмами никто не обращался", - заявляет администрация рынка.
Ранее 25 октября в городе Смела Черкасской области замначальник местного ТЦК выбил телефон из рук женщины, снимавшей видео о том, что он в разгар рабочего дня сидит в кафе. Об этом сообщил украинский телеканал "Суспільне".
На Украине тотальная "бусификация" приводит к тому, что в армию попадают не очень мотивированные люди с низким боевым духом, которые склонны к спонтанным проявлениям паники и оставлению позиций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
"Два наших последних успеха на фронте были связаны именно с этими историями. Под Угледаром и под Курском были ситуации, когда какая-то часть противника начинала паниковать и неорганизованно уходить в тыл", — подчеркнул Норин.
Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.ру
Фото: Телеграм-канал Харьков лайф, ТЦК
Вчера, 16:29
"Хочешь, справку о смерти покажу?". Сотрудники ТЦК залили водителя перцем за отказ покинуть машинуТелеграмм-канал "Страна" опубликовал видео, на котором сотрудники ТЦК (военкомы) в Харькове забрызгали водителя газовым баллончиком, пытаясь заставить его выйти из автомобиля. Выяснилось, что мужчина не обновил данные, так как ранее получил справку о том, что погиб при обстреле
 
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