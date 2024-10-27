https://ukraina.ru/20241027/1058373056.html

Зеленский сочинил сказку для Запада, но провалился в ее реализации — Селезнёв

Зеленский сочинил сказку для Запада, но провалился в ее реализации — Селезнёв - 27.10.2024 Украина.ру

Зеленский сочинил сказку для Запада, но провалился в ее реализации — Селезнёв

Украина рассчитывала, что курская авантюра приведет к массовому недовольству российского населения и политическому кризису: "Смотрите, какие великолепные итоги у этой операции. Осталось только погнать русских ракетами, и мы победим. А вы тем временем спрячьте нас под омофором НАТО"

2024-10-27T07:20

2024-10-27T07:20

2024-10-27T07:20

новости

запад

россия

украина

владимир зеленский

оон

нато

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/11/1058164499_0:0:420:237_1920x0_80_0_0_bd357046f391e8cc43025b1facafb6a2.jpg

Так объяснил идею украинских властей в интервью изданию Украина.ру социолог и политолог Денис Селезнев.Он считает, что курская авантюра была частью "плана победы" Зеленского, который он хотел изначально представить Западу. Потому что она была начата за достаточное время до визита Владимира Зеленского в Нью-Йорк на генассамблею ООН, где он активно встречался и с Дональдом Трампом, и Джо Байденом, напомнил эксперт.По его словам, курская операция превратилась для Украины в чемодан без ручки.“Если она оттуда выйдет, то нанесет себе политический вред. Если она там останется, то и дальше будет нести бессмысленные потери”, — заключил Селезнев.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин заявил, что план Зеленского предусматривает очень серьезную эскалацию конфликта. Но он не говорит о том, чем может ответить Россия. Эскалация — это дорога с двусторонним движением. Россия же еще не трогала украинские АЭС, но при угрозе может к этому перейти, добавил эксперт.Он предположил, что мотивов составления “плана победы” у Зеленского могло быть несколько.“Первое. Это попытка выпросить доллар, чтобы дали цент. Второе. Он пытается заинтересовать Запад лично в себе. Об этом свидетельствует пункт плана выкачивании украинских полезных ископаемых и о том, что за безопасность Европы будет отвечать украинская армия, а не американская. Во всяком случае, такие предложения более логичны, чем призывы к Западу воевать за Украину”, — подробно описал первые пункты Норин.Далее эксперт остановился на том, что Зеленский таким образом может попытаться продать своему обществу следующий посыл: "Я просил у Запада помощи, но Запад нас предал. Поэтому нам придется договариваться". И если ситуация для Украины будет совсем аховой, ей нужно будет попробовать хоть как-то и хоть с чем-то выйти на переговоры, объяснил затею Норин.“Вот он и пытается подстелить соломку. Последнее. План Зеленского предусматривает очень серьезную эскалацию конфликта. Но он не говорит о том, чем может ответить Россия. Эскалация – это дорога с двусторонним движением. Мы же еще не трогали украинские АЭС. А если мы сочтем, что речь будет идти о серьезной угрозе нашей безопасности, мы можем к этому перейти”, — заключил Норин.Более подробно об этом — в интервью Евгений Норин: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭСВ интервью изданию Украина.ру известный российский политолог Сергей Михеев заявил, что если ничего нового Зеленский не придумает, то он может сам стать разменной фигурой на доске возможных компромиссов. Именно поэтому Зеленский так носился с “планом победы”, который ничего из себя не представляет.“Сейчас отношение Запада к украинскому конфликту напоминает качели: или перейти к новому уровню эскалации (разрешить ракетные удары вглубь России или ввести войска НАТО), или искать некий компромисс хотя бы на время. Достичь компромисса мешает Зеленский самим фактом своего существования, а перейти на новый уровень эскалации мешает новая ядерная доктрина России”, — подробно объяснил Михеев.По его словам, Запад взял паузу на раздумье, а Зеленский влез в эту паузу со своим планом. Те люди, которые его поддерживают, подумали, что сейчас можно толкнуть эти качели в сторону обострения, предположил эксперт.“Если ничего нового не произойдет, то сам Зеленский может стать разменной фигурой на доске возможных компромиссов”, — заключил Михеев.Подробнее о перспективах Зеленского — в интервью Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещьВладимир Зеленский 16 октября представил Верховной раде "мирный план" Украины, в котором среди прочего предложено разместить на территории Украины бомбардировщики и ракетные установки США для ударов по территории России.Подробнее об этом — в материале Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения"Полный текст интервью — Денис Селезнев: Украина под Курском осталась с чемоданом без ручки, поэтому пугает себя солдатами из КНДР

https://ukraina.ru/20241023/1058276351.html

запад

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, украина, владимир зеленский, оон, нато, детали