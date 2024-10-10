Бутина: Россия всегда принимала у себя иностранцев, и сегодня - снова нужно дать им "зеленый свет"
11:56 10.10.2024 (обновлено: 12:14 10.10.2024)
Почти в каждый период своей истории Россия принимала у себя иностранцев. Чаще всего эти люди искали для себя спокойной жизни. Нынешнее время - очередной такой период, когда нужно помочь близким по духу людям, готовым интегрироваться в российское общество
Об этом 10 октября на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!", организованного мультимедийным изданием "Украина.ру", заявила депутат Государственной Думы Мария Бутина.
Она отметила, что каждый раз поводы к тому, что иностранцы покидали свои страны, выбирая Россию, были разные. Теперь - это несогласие с современными западными "ценностями" и нежеланием воспитывать своих детей в таком ключе.
Бутина уточнила, что как правило из недружественных стран в Россию сейчас желают переехать благополучные семьи, которым не нужны дотации от государства. Им требуется поддержка в части адаптации, в том числе языковой.
Депутат подчеркнула, что Россия - по-настоящему многонациональная страна, в отличие от той же Америки, где живут анклавами, в РФ иностранцы готовы интегрироваться в российское общество
"Это не будут миллионы людей, но высококвалифицированным и образованным мы должны дать зеленый свет", - подытожила Бутина.
06:35Хочу жить в России. Украина.ру о тех, кто решил переехать жить в РФВ четверг, 10 октября, в Москве пройдет форсайт-форум "Хочу жить в России", организованный изданием Украина.ру. Это мероприятие является кульминацией проекта, посвященного иностранцам, которые решили переехать жить в РФ. Истории этих людей разные, но всех их объединяет одно – искренняя любовь к России и готовность связать с ней свою судьбу
С тех пор, как в августе президент России Владимир Путин подписал указ о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", уже более 60-ти европейцев обратились в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства.
Позже российское правительство опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию.
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