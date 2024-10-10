https://ukraina.ru/20241010/1058003947.html

Бутина: Россия всегда принимала у себя иностранцев, и сегодня - снова нужно дать им "зеленый свет"

Бутина: Россия всегда принимала у себя иностранцев, и сегодня - снова нужно дать им "зеленый свет" - 10.10.2024 Украина.ру

Бутина: Россия всегда принимала у себя иностранцев, и сегодня - снова нужно дать им "зеленый свет"

Почти в каждый период своей истории Россия принимала у себя иностранцев. Чаще всего эти люди искали для себя спокойной жизни. Нынешнее время - очередной такой период, когда нужно помочь близким по духу людям, готовым интегрироваться в российское общество

2024-10-10T11:56

2024-10-10T11:56

2024-10-10T12:14

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Об этом 10 октября на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!", организованного мультимедийным изданием "Украина.ру", заявила депутат Государственной Думы Мария Бутина.Она отметила, что каждый раз поводы к тому, что иностранцы покидали свои страны, выбирая Россию, были разные. Теперь - это несогласие с современными западными "ценностями" и нежеланием воспитывать своих детей в таком ключе.Бутина уточнила, что как правило из недружественных стран в Россию сейчас желают переехать благополучные семьи, которым не нужны дотации от государства. Им требуется поддержка в части адаптации, в том числе языковой.Депутат подчеркнула, что Россия - по-настоящему многонациональная страна, в отличие от той же Америки, где живут анклавами, в РФ иностранцы готовы интегрироваться в российское обществоС тех пор, как в августе президент России Владимир Путин подписал указ о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", уже более 60-ти европейцев обратились в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства.Позже российское правительство опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию.В этот перечень вошли: Австралия, Австрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония и другие.Другие материалы "Хочу жить в России!" на сайте Украина.ру:Депортированный из Латвии Борис Катков: Я всем говорю, чтобы быстрее убегалиМы уехали из Литвы, когда слово "Россия" начали произносить шепотомМарина Фишер о том, что русские для немцев всегда будут чужими и "нетолерантными"Как Российская империя заселяла НовороссиюКалининградская область принимает русских из Европы и Азии с распростертыми объятиями

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новости, россия, мария бутина, владимир путин, украина.ру, иностранцы