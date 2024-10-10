https://ukraina.ru/20241010/1058003624.html

Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России

Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России - 10.10.2024 Украина.ру

Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России

Иностранцы, которые переезжают в Россию из недружественных стран благодаря новому приказу президента РФ Владимира Путина, не нуждаются в дотациях, им нужна свобода воспитывать собственных детей самостоятельно

2024-10-10T11:47

2024-10-10T11:47

2024-10-10T12:15

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Об этом 10 октября на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!", организованного мультимедийным изданием "Украина.ру", заявила депутат Государственной Думы Мария Бутина.Она отметила, что в силу личного опыта жизни в США, сейчас к ней активно обращаются люди, которым нужна помощь в переезде в Россию. Будина уточнила, что всех их можно разделить на две основные группы:- "иностранные иностранцы", то есть люди, у которых нет русских корней и чаще всего они не знают русского языка;- русские, оказавшиеся за границей. В эту категорию входят, например, те, кого увезли из России маленькими, а также те, кто родился за рубежом в семьях русских эмигрантов.Бутина уточнила, что только за прошлый месяц ей поступило сто запросов о переезде в Россию, что число желающих сделать это кратно увеличились в связи с президентским указом".Депутат также привела статистику откуда чаще всего иностранцы переезжают в Россию и какие регионы они выбирают для жизни.Оказалось, что больше всего (31%) приезжают из Германии, далее - все страны Прибалтики, затем в списке Италия, США, Канада, Австралия и Франция.ТОп-5 регионов для переезда: Москва и область, Санкт-Петербург, Калининградская и Псковская области, Краснодарский край.Бутина подчеркнула, что первая и главная причина, почему иностранцы выбирают Россию - это возможность воспитывать своих детей самостоятельно. Депутат отметила, что на Западе сейчас такой возможности нет, так как если ребенок проявляет, например, нетолерантность к секс-меньшинствам, его могут передать на воспитание в семью, где к таким вещам относятся благосклонно.Бутина подчеркнула, что как правило переехать в Россию хотят благополучные семьи, которые не нуждаются в дотациях государства, им нужна помощь в адаптации, в том числе языковой.С тех пор, как в августе президент России Владимир Путин подписал указ о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", уже более 60-ти европейцев обратились в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства.Позже российское правительство опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию.В этот перечень вошли: Австралия, Австрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония и другие.Другие материалы "Хочу жить в России!" на сайте Украина.ру:Депортированный из Латвии Борис Катков: Я всем говорю, чтобы быстрее убегалиМы уехали из Литвы, когда слово "Россия" начали произносить шепотомМарина Фишер о том, что русские для немцев всегда будут чужими и "нетолерантными"Как Российская империя заселяла НовороссиюКалининградская область принимает русских из Европы и Азии с распростертыми объятиями

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россия, мария бутина, владимир путин, украина.ру, форум, свобода, иностранцы, эксклюзив