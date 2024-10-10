Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России
11:47 10.10.2024 (обновлено: 12:15 10.10.2024)
Мария Бутина. Форсайт-форум "Хочу жить в России"
Иностранцы, которые переезжают в Россию из недружественных стран благодаря новому приказу президента РФ Владимира Путина, не нуждаются в дотациях, им нужна свобода воспитывать собственных детей самостоятельно
Об этом 10 октября на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!", организованного мультимедийным изданием "Украина.ру", заявила депутат Государственной Думы Мария Бутина.
Она отметила, что в силу личного опыта жизни в США, сейчас к ней активно обращаются люди, которым нужна помощь в переезде в Россию. Будина уточнила, что всех их можно разделить на две основные группы:
- "иностранные иностранцы", то есть люди, у которых нет русских корней и чаще всего они не знают русского языка;
- русские, оказавшиеся за границей. В эту категорию входят, например, те, кого увезли из России маленькими, а также те, кто родился за рубежом в семьях русских эмигрантов.
Бутина уточнила, что только за прошлый месяц ей поступило сто запросов о переезде в Россию, что число желающих сделать это кратно увеличились в связи с президентским указом".
Депутат также привела статистику откуда чаще всего иностранцы переезжают в Россию и какие регионы они выбирают для жизни.
ТОп-5 регионов для переезда: Москва и область, Санкт-Петербург, Калининградская и Псковская области, Краснодарский край.
Бутина подчеркнула, что первая и главная причина, почему иностранцы выбирают Россию - это возможность воспитывать своих детей самостоятельно. Депутат отметила, что на Западе сейчас такой возможности нет, так как если ребенок проявляет, например, нетолерантность к секс-меньшинствам, его могут передать на воспитание в семью, где к таким вещам относятся благосклонно.
Бутина подчеркнула, что как правило переехать в Россию хотят благополучные семьи, которые не нуждаются в дотациях государства, им нужна помощь в адаптации, в том числе языковой.
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