Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России - 10.10.2024 Украина.ру
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Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России
Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России - 10.10.2024 Украина.ру
Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России
Иностранцы, которые переезжают в Россию из недружественных стран благодаря новому приказу президента РФ Владимира Путина, не нуждаются в дотациях, им нужна свобода воспитывать собственных детей самостоятельно
2024-10-10T11:47
2024-10-10T12:15
россия
мария бутина
владимир путин
украина.ру
форум
свобода
иностранцы
эксклюзив
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Об этом 10 октября на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!", организованного мультимедийным изданием "Украина.ру", заявила депутат Государственной Думы Мария Бутина.Она отметила, что в силу личного опыта жизни в США, сейчас к ней активно обращаются люди, которым нужна помощь в переезде в Россию. Будина уточнила, что всех их можно разделить на две основные группы:- "иностранные иностранцы", то есть люди, у которых нет русских корней и чаще всего они не знают русского языка;- русские, оказавшиеся за границей. В эту категорию входят, например, те, кого увезли из России маленькими, а также те, кто родился за рубежом в семьях русских эмигрантов.Бутина уточнила, что только за прошлый месяц ей поступило сто запросов о переезде в Россию, что число желающих сделать это кратно увеличились в связи с президентским указом".Депутат также привела статистику откуда чаще всего иностранцы переезжают в Россию и какие регионы они выбирают для жизни.Оказалось, что больше всего (31%) приезжают из Германии, далее - все страны Прибалтики, затем в списке Италия, США, Канада, Австралия и Франция.ТОп-5 регионов для переезда: Москва и область, Санкт-Петербург, Калининградская и Псковская области, Краснодарский край.Бутина подчеркнула, что первая и главная причина, почему иностранцы выбирают Россию - это возможность воспитывать своих детей самостоятельно. Депутат отметила, что на Западе сейчас такой возможности нет, так как если ребенок проявляет, например, нетолерантность к секс-меньшинствам, его могут передать на воспитание в семью, где к таким вещам относятся благосклонно.Бутина подчеркнула, что как правило переехать в Россию хотят благополучные семьи, которые не нуждаются в дотациях государства, им нужна помощь в адаптации, в том числе языковой.С тех пор, как в августе президент России Владимир Путин подписал указ о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", уже более 60-ти европейцев обратились в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства.Позже российское правительство опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию.В этот перечень вошли: Австралия, Австрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония и другие.Другие материалы "Хочу жить в России!" на сайте Украина.ру:Депортированный из Латвии Борис Катков: Я всем говорю, чтобы быстрее убегалиМы уехали из Литвы, когда слово "Россия" начали произносить шепотомМарина Фишер о том, что русские для немцев всегда будут чужими и "нетолерантными"Как Российская империя заселяла НовороссиюКалининградская область принимает русских из Европы и Азии с распростертыми объятиями
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россия, мария бутина, владимир путин, украина.ру, форум, свобода, иностранцы, эксклюзив
Россия, Мария Бутина, Владимир Путин, Украина.ру, форум, свобода, иностранцы, Эксклюзив

Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России

11:47 10.10.2024 (обновлено: 12:15 10.10.2024)
 
Мария Бутина. Форсайт-форум "Хочу жить в России"
Мария Бутина. Форсайт-форум Хочу жить в России
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Иностранцы, которые переезжают в Россию из недружественных стран благодаря новому приказу президента РФ Владимира Путина, не нуждаются в дотациях, им нужна свобода воспитывать собственных детей самостоятельно
Об этом 10 октября на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!", организованного мультимедийным изданием "Украина.ру", заявила депутат Государственной Думы Мария Бутина.
Она отметила, что в силу личного опыта жизни в США, сейчас к ней активно обращаются люди, которым нужна помощь в переезде в Россию. Будина уточнила, что всех их можно разделить на две основные группы:
- "иностранные иностранцы", то есть люди, у которых нет русских корней и чаще всего они не знают русского языка;
- русские, оказавшиеся за границей. В эту категорию входят, например, те, кого увезли из России маленькими, а также те, кто родился за рубежом в семьях русских эмигрантов.
Бутина уточнила, что только за прошлый месяц ей поступило сто запросов о переезде в Россию, что число желающих сделать это кратно увеличились в связи с президентским указом".
Депутат также привела статистику откуда чаще всего иностранцы переезжают в Россию и какие регионы они выбирают для жизни.
Оказалось, что больше всего (31%) приезжают из Германии, далее - все страны Прибалтики, затем в списке Италия, США, Канада, Австралия и Франция.
ТОп-5 регионов для переезда: Москва и область, Санкт-Петербург, Калининградская и Псковская области, Краснодарский край.
Бутина подчеркнула, что первая и главная причина, почему иностранцы выбирают Россию - это возможность воспитывать своих детей самостоятельно. Депутат отметила, что на Западе сейчас такой возможности нет, так как если ребенок проявляет, например, нетолерантность к секс-меньшинствам, его могут передать на воспитание в семью, где к таким вещам относятся благосклонно.
Бутина подчеркнула, что как правило переехать в Россию хотят благополучные семьи, которые не нуждаются в дотациях государства, им нужна помощь в адаптации, в том числе языковой.
Коллаж: Хочу жить в России - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
06:35
Хочу жить в России. Украина.ру о тех, кто решил переехать жить в РФВ четверг, 10 октября, в Москве пройдет форсайт-форум "Хочу жить в России", организованный изданием Украина.ру. Это мероприятие является кульминацией проекта, посвященного иностранцам, которые решили переехать жить в РФ. Истории этих людей разные, но всех их объединяет одно – искренняя любовь к России и готовность связать с ней свою судьбу
С тех пор, как в августе президент России Владимир Путин подписал указ о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", уже более 60-ти европейцев обратились в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства.
Позже российское правительство опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию.
В этот перечень вошли: Австралия, Австрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония и другие.
Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
24 сентября, 11:33
Британцы и итальянцы лидируют: стало известно, сколько европейцев решили переехать в РоссиюБолее 60 европейцев обратились за последний месяц в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства, заинтересовавшись указом президента Владимира Путина о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности"
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