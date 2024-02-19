Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России - 19.02.2024 Украина.ру
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Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России
Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России - 19.02.2024 Украина.ру
Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России
Будапешт не собирается блокировать новый пакет антироссийских санкций. В МИД Венгрии заявили, что на этапе подготовки удалось убрать все пункты, противоречащие венгерским интересам, пишет РИА Новости
2024-02-19T18:57
2024-02-19T18:57
новости
антироссийские санкции
петер сийярто
венгрия
сво
россия
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Ранее в этот же день Сийярто заявлял, что "ЕС, страдающий военным психозом, хочет пойти навстречу Вашингтону, либеральным СМИ и неправительственным организациям, приняв очередной пакет санкций, на этот раз, по общему признанию, бессмысленный". По утверждению министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, новый пакет антироссийских санкций Евросоюза может затронуть беспилотники. Напомним, 13-й пакет должен быть приурочен ко второй годовщине начала боевых действий на Украине. Принять его собираются 24 февраля.
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новости, антироссийские санкции, петер сийярто, венгрия, сво, россия
Новости, антироссийские санкции, Петер Сийярто, Венгрия, СВО, Россия

Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России

18:57 19.02.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто
© Пресс-служба МИД РФ
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Будапешт не собирается блокировать новый пакет антироссийских санкций. В МИД Венгрии заявили, что на этапе подготовки удалось убрать все пункты, противоречащие венгерским интересам, пишет РИА Новости
"Венгрия не будет накладывать вето на 13-й пакет санкций ЕС против России, хотя считает его неправильным", – сказал глава МИД страны Петер Сийярто.
Ранее в этот же день Сийярто заявлял, что "ЕС, страдающий военным психозом, хочет пойти навстречу Вашингтону, либеральным СМИ и неправительственным организациям, приняв очередной пакет санкций, на этот раз, по общему признанию, бессмысленный".
По утверждению министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, новый пакет антироссийских санкций Евросоюза может затронуть беспилотники.
Напомним, 13-й пакет должен быть приурочен ко второй годовщине начала боевых действий на Украине. Принять его собираются 24 февраля.
- РИА Новости, 1920, 16.02.2024
16 февраля, 14:01
Санкции против России не работают, Запад раздувает угрозы. Главное из интервью Джона Миршаймера Джон Миршаймер – профессор Чикагского университета, один из самых известных западных политологов нашего времени, дал большое интервью для британского издания New Statesman
 
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