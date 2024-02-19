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Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России
Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России - 19.02.2024 Украина.ру
Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России
Будапешт не собирается блокировать новый пакет антироссийских санкций. В МИД Венгрии заявили, что на этапе подготовки удалось убрать все пункты, противоречащие венгерским интересам, пишет РИА Новости
2024-02-19T18:57
2024-02-19T18:57
2024-02-19T18:57
новости
антироссийские санкции
петер сийярто
венгрия
сво
россия
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Ранее в этот же день Сийярто заявлял, что "ЕС, страдающий военным психозом, хочет пойти навстречу Вашингтону, либеральным СМИ и неправительственным организациям, приняв очередной пакет санкций, на этот раз, по общему признанию, бессмысленный". По утверждению министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, новый пакет антироссийских санкций Евросоюза может затронуть беспилотники. Напомним, 13-й пакет должен быть приурочен ко второй годовщине начала боевых действий на Украине. Принять его собираются 24 февраля.
https://ukraina.ru/20240216/1053337354.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, антироссийские санкции, петер сийярто, венгрия, сво, россия
Новости, антироссийские санкции, Петер Сийярто, Венгрия, СВО, Россия
Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России
Будапешт не собирается блокировать новый пакет антироссийских санкций. В МИД Венгрии заявили, что на этапе подготовки удалось убрать все пункты, противоречащие венгерским интересам, пишет РИА Новости