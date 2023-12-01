https://ukraina.ru/20231201/1051665770.html

С РФ тягаться бессмысленно. Зеленский признал, что производство оружия не спасет Украину

С РФ тягаться бессмысленно. Зеленский признал, что производство оружия не спасет Украину - 01.12.2023 Украина.ру

С РФ тягаться бессмысленно. Зеленский признал, что производство оружия не спасет Украину

Президент Украины Владимир Зеленский хочет нарастить внутреннее производство оружия в стране, что позволит не зависеть от внешних поставщиков. Об этом сообщает 1 декабря The Associated Press

2023-12-01T13:26

2023-12-01T13:26

2023-12-01T13:26

оружие

владимир зеленский

украина

россия

запад

новости

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"Украина выделяет значительную часть своего бюджета на производство оружия, в том числе беспилотников, но зарождающаяся промышленность не в состоянии удовлетворить потребности, чтобы вызвать решительный сдвиг против России, у которой больше ресурсов", - говорится в материале.Зеленский выразил надежду, что западные союзники предоставят Украине лицензии на производство и ремонт своего оружия. Он также хочет получить дешевые кредиты от Запада для финансирования своих планов.Осенью пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад устал от Зеленского и его "наглости". О том, что украинский лидер начал "надоедать" западным союзникам писала и зарубежная пресса.

https://ukraina.ru/20231109/1050886124.html

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оружие, владимир зеленский, украина, россия, запад, новости