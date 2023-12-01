С РФ тягаться бессмысленно. Зеленский признал, что производство оружия не спасет Украину - 01.12.2023 Украина.ру
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С РФ тягаться бессмысленно. Зеленский признал, что производство оружия не спасет Украину
С РФ тягаться бессмысленно. Зеленский признал, что производство оружия не спасет Украину - 01.12.2023 Украина.ру
С РФ тягаться бессмысленно. Зеленский признал, что производство оружия не спасет Украину
Президент Украины Владимир Зеленский хочет нарастить внутреннее производство оружия в стране, что позволит не зависеть от внешних поставщиков. Об этом сообщает 1 декабря The Associated Press
2023-12-01T13:26
2023-12-01T13:26
оружие
владимир зеленский
украина
россия
запад
новости
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"Украина выделяет значительную часть своего бюджета на производство оружия, в том числе беспилотников, но зарождающаяся промышленность не в состоянии удовлетворить потребности, чтобы вызвать решительный сдвиг против России, у которой больше ресурсов", - говорится в материале.Зеленский выразил надежду, что западные союзники предоставят Украине лицензии на производство и ремонт своего оружия. Он также хочет получить дешевые кредиты от Запада для финансирования своих планов.Осенью пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад устал от Зеленского и его "наглости". О том, что украинский лидер начал "надоедать" западным союзникам писала и зарубежная пресса.
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оружие, владимир зеленский, украина, россия, запад, новости
оружие, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Запад, Новости

С РФ тягаться бессмысленно. Зеленский признал, что производство оружия не спасет Украину

13:26 01.12.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский хочет нарастить внутреннее производство оружия в стране, что позволит не зависеть от внешних поставщиков. Об этом сообщает 1 декабря The Associated Press
"Украина выделяет значительную часть своего бюджета на производство оружия, в том числе беспилотников, но зарождающаяся промышленность не в состоянии удовлетворить потребности, чтобы вызвать решительный сдвиг против России, у которой больше ресурсов", - говорится в материале.
Зеленский выразил надежду, что западные союзники предоставят Украине лицензии на производство и ремонт своего оружия.
Он также хочет получить дешевые кредиты от Запада для финансирования своих планов.
Осенью пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад устал от Зеленского и его "наглости". О том, что украинский лидер начал "надоедать" западным союзникам писала и зарубежная пресса.
Украине больше не дадут оружия? Чадаев о Зеленском и результатах откровений главкома ВСУ Залужного - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября, 11:43
Украине больше не дадут оружия? Чадаев о Зеленском и результатах откровений главкома ВСУ ЗалужногоПолитолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев в эфире Украина.ру рассказал о том, зачем Залужный опубликовал свою скандальную статью в издании The Economist, согласится ли Украина на переговоры и почему падает поддержка Украины на Западе
 
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