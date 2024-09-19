ВСУ постепенно откатываются: Рожин сообщил, как ВС РФ взяли в полуохват Украинск и продвинулись в Лысовке - 19.09.2024 Украина.ру
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ВСУ постепенно откатываются: Рожин сообщил, как ВС РФ взяли в полуохват Украинск и продвинулись в Лысовке
ВСУ постепенно откатываются: Рожин сообщил, как ВС РФ взяли в полуохват Украинск и продвинулись в Лысовке - 19.09.2024 Украина.ру
ВСУ постепенно откатываются: Рожин сообщил, как ВС РФ взяли в полуохват Украинск и продвинулись в Лысовке
На Красноармейском (Покровском) направлении российскими войсками полуохвачен и частично занят Украинск. К тому же сейчас ВС РФ зацепились за Горняк в направлении на Курахово (бои идут на окраинах). Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-09-19T05:45
2024-09-19T05:45
новости
россия
приднестровье
борис рожин
нато
покровск/красноармейск
всу
сво
бои
наступление
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Под Красногоровкой ВС РФ отжали существенную часть кармана между Максимильяновкой и Красногоровкой. Войска противника отходят, идут бои за Острое. Также ВС РФ продвигаются к северо-западу от города, рассказал эксперт.ВСУ постепенно откатываются к западу от Невельского в направлении к Первому Желанному и Второму Желанному. Вряд ли там получится создать полноценный котел, но в среднем бойцы забирают по 20-30 километров территории в день, добавил журналист.Это означает, что юго-западнее Красноармейска (Покровска) у противника не хватает сил, чтобы все прикрыть. При этом под самим Красноармейском ВСУ укрепились и подтянула резервы, поэтому продвижение в районе Гродовки замедлилось, отметил он."Тем не менее мы продвинулись к Лысовке. Его взятие позволит нам двигаться дальше к югу от Красноармейска", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.руО том, каким способом киевский режим может осуществить нападение на Приднестровье — в интервью Михаила Амерберга: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан на сайте Украина.ру
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россия
приднестровье
покровск/красноармейск
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новости, россия, приднестровье, борис рожин, нато, покровск/красноармейск, всу, сво, бои, наступление, вс рф
Новости, Россия, Приднестровье, Борис Рожин, НАТО, Покровск/Красноармейск, ВСУ, СВО, бои, наступление, ВС РФ

ВСУ постепенно откатываются: Рожин сообщил, как ВС РФ взяли в полуохват Украинск и продвинулись в Лысовке

05:45 19.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Читать в
На Красноармейском (Покровском) направлении российскими войсками полуохвачен и частично занят Украинск. К тому же сейчас ВС РФ зацепились за Горняк в направлении на Курахово (бои идут на окраинах). Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Под Красногоровкой ВС РФ отжали существенную часть кармана между Максимильяновкой и Красногоровкой. Войска противника отходят, идут бои за Острое. Также ВС РФ продвигаются к северо-западу от города, рассказал эксперт.
ВСУ постепенно откатываются к западу от Невельского в направлении к Первому Желанному и Второму Желанному. Вряд ли там получится создать полноценный котел, но в среднем бойцы забирают по 20-30 километров территории в день, добавил журналист.
"На Красноармейском (Покровском) направлении нашими войсками полуохвачен и частично занят Украинск. Нам понадобится еще несколько дней, чтобы добиться более существенного прогресса и полностью освободить город. К тому же наши войска зацепились за Горняк в направлении на Курахово (бои идут на окраинах)", — подчеркнул Рожин.
Это означает, что юго-западнее Красноармейска (Покровска) у противника не хватает сил, чтобы все прикрыть. При этом под самим Красноармейском ВСУ укрепились и подтянула резервы, поэтому продвижение в районе Гродовки замедлилось, отметил он.
"Тем не менее мы продвинулись к Лысовке. Его взятие позволит нам двигаться дальше к югу от Красноармейска", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.ру
О том, каким способом киевский режим может осуществить нападение на Приднестровье — в интервью Михаила Амерберга: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан на сайте Украина.ру
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Вчера, 16:31
Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия оставила ВСУ без Украинска и нацелилась на Желанное ВтороеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиРоссияПриднестровьеБорис РожинНАТОПокровск/КрасноармейскВСУСВОбоинаступлениеВС РФ
 
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