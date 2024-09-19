ВСУ постепенно откатываются: Рожин сообщил, как ВС РФ взяли в полуохват Украинск и продвинулись в Лысовке
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
На Красноармейском (Покровском) направлении российскими войсками полуохвачен и частично занят Украинск. К тому же сейчас ВС РФ зацепились за Горняк в направлении на Курахово (бои идут на окраинах). Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Под Красногоровкой ВС РФ отжали существенную часть кармана между Максимильяновкой и Красногоровкой. Войска противника отходят, идут бои за Острое. Также ВС РФ продвигаются к северо-западу от города, рассказал эксперт.
ВСУ постепенно откатываются к западу от Невельского в направлении к Первому Желанному и Второму Желанному. Вряд ли там получится создать полноценный котел, но в среднем бойцы забирают по 20-30 километров территории в день, добавил журналист.
"На Красноармейском (Покровском) направлении нашими войсками полуохвачен и частично занят Украинск. Нам понадобится еще несколько дней, чтобы добиться более существенного прогресса и полностью освободить город. К тому же наши войска зацепились за Горняк в направлении на Курахово (бои идут на окраинах)", — подчеркнул Рожин.
Это означает, что юго-западнее Красноармейска (Покровска) у противника не хватает сил, чтобы все прикрыть. При этом под самим Красноармейском ВСУ укрепились и подтянула резервы, поэтому продвижение в районе Гродовки замедлилось, отметил он.
"Тем не менее мы продвинулись к Лысовке. Его взятие позволит нам двигаться дальше к югу от Красноармейска", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.ру
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