https://ukraina.ru/20240919/1057532244.html

ВСУ постепенно откатываются: Рожин сообщил, как ВС РФ взяли в полуохват Украинск и продвинулись в Лысовке

ВСУ постепенно откатываются: Рожин сообщил, как ВС РФ взяли в полуохват Украинск и продвинулись в Лысовке - 19.09.2024 Украина.ру

ВСУ постепенно откатываются: Рожин сообщил, как ВС РФ взяли в полуохват Украинск и продвинулись в Лысовке

На Красноармейском (Покровском) направлении российскими войсками полуохвачен и частично занят Украинск. К тому же сейчас ВС РФ зацепились за Горняк в направлении на Курахово (бои идут на окраинах). Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-09-19T05:45

2024-09-19T05:45

2024-09-19T05:45

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наступление

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Под Красногоровкой ВС РФ отжали существенную часть кармана между Максимильяновкой и Красногоровкой. Войска противника отходят, идут бои за Острое. Также ВС РФ продвигаются к северо-западу от города, рассказал эксперт.ВСУ постепенно откатываются к западу от Невельского в направлении к Первому Желанному и Второму Желанному. Вряд ли там получится создать полноценный котел, но в среднем бойцы забирают по 20-30 километров территории в день, добавил журналист.Это означает, что юго-западнее Красноармейска (Покровска) у противника не хватает сил, чтобы все прикрыть. При этом под самим Красноармейском ВСУ укрепились и подтянула резервы, поэтому продвижение в районе Гродовки замедлилось, отметил он."Тем не менее мы продвинулись к Лысовке. Его взятие позволит нам двигаться дальше к югу от Красноармейска", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.руО том, каким способом киевский режим может осуществить нападение на Приднестровье — в интервью Михаила Амерберга: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240918/1057530583.html

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приднестровье

покровск/красноармейск

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новости, россия, приднестровье, борис рожин, нато, покровск/красноармейск, всу, сво, бои, наступление, вс рф