Суздальцев назвал задачу новой администрации США - 18.09.2024 Украина.ру
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Суздальцев назвал задачу новой администрации США
Суздальцев назвал задачу новой администрации США - 18.09.2024 Украина.ру
Суздальцев назвал задачу новой администрации США
Даже если Дональд Трамп победит на президентских выборах США, то это не избавит Белый дом от выбора сил и средств в реализации антироссийской повестки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2024-09-18T04:30
2024-09-18T04:30
новости
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андрей суздальцев
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вооруженные силы украины
нато
эксперты
геополитика
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"Понятно, что самостоятельно Украина победить не в силах, - сказал Суздальцев. - Затягивая войну, Запад рискует показать, что он слаб. Из-за спины России выглядывает очень внимательный наблюдатель Китай. И прекратить войну Запад тоже не может, чтобы найти компромисс и повторить эффект Карибского кризиса".Суздальцев обратил внимание: Карибский кризис оказался компромиссом. СССР вывел свои ракеты с Кубы, а США – свои ракеты "Юпитер" из Турции."Но на самом деле выход из кризиса подавался как успех Запада. Было заявлено, что Советский Союз выводит свои ракеты, а США обещают не организовывать мятежи против правительства Кубы. О ракетах "Юпитер" не говорилось. И народ на Западе считал, что СССР удалось продавить. Эти соглашения не были подписаны, это были устные договоренности, и их Запад до сих пор выполняет", - констатировал эксперт.Андрей Суздальцев: кто он Политолог, специалист по российско-белорусским отношениямВашингтон сейчас настаивает на хотя бы символических уступках Москвы. Среди таковых может быть участие российской делегации в "саммите мира" под эгидой Киева."И наше появление там будет подаваться как уступка с нашей стороны и победа Запада. Это будет представлено, как то, что Запад силен и не хочет лишней крови, - констатировал Суздальцев. - Поэтому новой администрации Белого дома надо будет найти форматы, чтобы показать, что Запад не слабый, что Москва пойдет на уступки, хотя бы крошечные, но она должна упасть на колени перед Западом. Это первая задача новой администрации".Полный текст интервью Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим читайте на сайте Украина.руАлексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТО
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Новости
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новости, запад, сша, россия, андрей суздальцев, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, эксперты, геополитика, президентские выборы, президент сша, кнр (китай), ссср, история ссср, международные отношения, международная политика, военная эскалация
Новости, Запад, США, Россия, Андрей Суздальцев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, НАТО, эксперты, геополитика, президентские выборы, президент США, КНР (Китай), СССР, история СССР, международные отношения, Международная политика, военная эскалация

Суздальцев назвал задачу новой администрации США

04:30 18.09.2024
 
© Екатерина ЧесноковаАндрей Суздальцев
Андрей Суздальцев
© Екатерина Чеснокова
Читать в
Даже если Дональд Трамп победит на президентских выборах США, то это не избавит Белый дом от выбора сил и средств в реализации антироссийской повестки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
"Понятно, что самостоятельно Украина победить не в силах, - сказал Суздальцев. - Затягивая войну, Запад рискует показать, что он слаб. Из-за спины России выглядывает очень внимательный наблюдатель Китай. И прекратить войну Запад тоже не может, чтобы найти компромисс и повторить эффект Карибского кризиса".
Суздальцев обратил внимание: Карибский кризис оказался компромиссом. СССР вывел свои ракеты с Кубы, а США – свои ракеты "Юпитер" из Турции.
"Но на самом деле выход из кризиса подавался как успех Запада. Было заявлено, что Советский Союз выводит свои ракеты, а США обещают не организовывать мятежи против правительства Кубы. О ракетах "Юпитер" не говорилось. И народ на Западе считал, что СССР удалось продавить. Эти соглашения не были подписаны, это были устные договоренности, и их Запад до сих пор выполняет", - констатировал эксперт.
Андрей Суздальцев: кто он Политолог, специалист по российско-белорусским отношениям
Вашингтон сейчас настаивает на хотя бы символических уступках Москвы. Среди таковых может быть участие российской делегации в "саммите мира" под эгидой Киева.
"И наше появление там будет подаваться как уступка с нашей стороны и победа Запада. Это будет представлено, как то, что Запад силен и не хочет лишней крови, - констатировал Суздальцев. - Поэтому новой администрации Белого дома надо будет найти форматы, чтобы показать, что Запад не слабый, что Москва пойдет на уступки, хотя бы крошечные, но она должна упасть на колени перед Западом. Это первая задача новой администрации".
Полный текст интервью Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим читайте на сайте Украина.ру
Алексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТО
 
НовостиЗападСШАРоссияАндрей СуздальцевДональд ТрампВооруженные силы УкраиныНАТОэкспертыгеополитикапрезидентские выборыпрезидент СШАКНР (Китай)СССРистория СССРмеждународные отношенияМеждународная политикавоенная эскалация
 
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