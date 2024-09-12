https://ukraina.ru/20240912/1057391790.html

Дмитрий Выдрин: Пока Трамп и Харрис бьются на треснувшей льдине, доны Европы взбрыкнули на хозяина

Дмитрий Выдрин: Пока Трамп и Харрис бьются на треснувшей льдине, доны Европы взбрыкнули на хозяина - 12.09.2024 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Пока Трамп и Харрис бьются на треснувшей льдине, доны Европы взбрыкнули на хозяина

Известный политтехнолог и популярный публицист Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру прокомментировал дебаты Трампа и Харрис в США, а также отметил важность "курского прорыва" ВСУ для победы демократов на ноябрьских выборах.

2024-09-12T06:03

2024-09-12T06:03

2024-09-12T06:04

интервью

сша

европа

камала харрис

марио драги

дональд трамп

ес

еврокомиссия

украина

владимир зеленский

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"Соответственно, Зеленского будут убеждать, будут обещать, будут угрожать", — заявил политолог.Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис прошли в ночь на 11 сентября в Филадельфии (США). Россия тем временем начала наносить результативные контрудары по Вооруженным силам Украины под Курском. — Дмитрий Игнатьевич, возникает ощущение, что Трамп на дебатах так и не смог переключиться на новую соперницу и спарринговал с воображаемым стариком Байденом, а не молодой женщиной Харрис. А вы что думаете?— Если верить королю Генриху IV, что Париж стоит мессы, то американские президентские дебаты, стоят бессонной ночи. Но не более того — по крайней мере для нас. Итак, ночь этому событию я отдал, информацию, впечатления, откровения получил. Весьма умеренно.Вторую ночь за подобную цену уже б не отдавал.Во-первых, дам свои комментарии по поводу комментариев коллег. Немного странно, когда это событие с явным осуждением называют "шоу". В Штатах вся политика — сплошное шоу, зрелище. Причем, в этот термин сами американцы не вкладывают негативной коннотации.Еще дебаты сравнили со схваткой боксеров на "Титанике". Красивое сравнение, но не совсем точное. Вряд ли Америка утонет. Но расколоться может. Тогда дебаты можно сравнить со схваткой на полярной льдине, причем — в точке ее будущего разлома. Подобное бывало уже в ледовых лагерях арктических полярников.Во-вторых, резанула ухо явная фундаментальная ложь Харрис. Я готов миниатюрным ухоженным женщинам прощать маленькую аккуратную ложь. Но вот большую и беспардонную — увольте.Камала говорила, что как прокурор она беспристрастно относилась и к белым, и к черным. Не верю! В Штатах политические преференции того или иного этноса, социального слоя и тому подобное всегда играли существенную роль.В 60-х чернокожему сложно было выиграть суд у белого. Сейчас — наоборот. Это называется "политическая конъюнктура", и об этом знают все. Поэтому не стоит из себя строить политическую девственницу.А теперь о главном. Я как старый преподаватель всегда отличу продуманный ответ от заученного. Тем более — от подсказанного. Трамп говорил то, что обдумал. Харрис — то, что заучила.Один мой знакомый тамада научил меня приему "двух тостов". Это когда на важной встрече гостю дают слово для тоста. Он, как правило, имеет заготовку и говорит складно. Но ему тут же дуплетом еще раз дают слово. И редко кто — только действительно умные и думающие люди — могут и второй раз сказать что-то внятное.Харрис, явно заучила готовые формулировки. Если ей сейчас задать те же вопросы, она и двух слов не свяжет — все уже выветрилось из памяти.Поэтому это было состязание герменевтики, мышления с механической памятью с сиюминутной памятью. Говорят, что аквариумная рыбка имеет 5-секундную память. А наша барышня — пожалуй, 5 часов. Не более. Для политика громадной державы маловато будет.Хотя та же Харрис проповедует идеи постмодерна. В этой модели прошлого нет. Есть только определенный набор актуальных, нынешних удовольствий. Соответственно, "длинная память" там не нужна, тем более — способность к мышлению. Мышление ведь всегда критично…А еще это было состязание ума со слухом. На видеотрансляции четко были видны в черных ушках белые сережки Nova H1 Audio. Я еще удивился, что Камалу так явно подставляют.У спецслужб есть микрофоны абсолютно скрытого ношения. А тут хозяйке подсунули очевидную "приблуду", да еще в самом омерзительном варианте — ширпотребовский гаджет, который стоит 500–600 долларов (в зависимости от золотой или серебрянной отделки).Это как "хрустальная люстра" из фильма "Мимино", которая на самом деле была стеклянной. Интересно, за какую сумму гламурной даме эту "дешевку" всучила ее команда?Наконец, это было состязание плохо завязанного галстука с чрезвычайно дорогим макияжем. Впрочем, в электоральном плане, дебаты прошли как и ожидалось. Каждая сторона считает, что выиграла. Только реальные выборы покажут реальный результат.— А вот в Европе уже есть результаты. Экс-глава Европейского центрального банка и бывший премьер-министр Италии Марио Драги представил довольно резонансный доклад о конкурентоспособности Евросоюз, где призвал европейцев наращивать оборонную промышленность без США. С чего это Европа взбрыкнула против Америки? Прозрела? Или доклад очередная "пустышка", слова, брошенные на ветер?— Марио Драги не только политик, но и аристократ.Он принадлежит к древнему и влиятельному южно-европейскому роду. Как правило подобные кланы держат свои активы в недвижимости: замках, земельных угодьях, оливковых рощах, виноградниках. А эти ценности не вывезешь из страны. Плюс, цена на них сильно зависит от окружающей политической стабильности.Поэтому подобные собственники, но отнюдь не бюрократический Брюссель, и взбрыкнули против собственного хозяина. Им уже очевидно, что политика Штатов ведет Европу к хаосу, беспределу, войне всех против всех — к тому, что обвалит местную экономику, обесценит недвижимость.А зачем это уважаемым европейским донам? Все ведь так было хорошо: море, яхты, великие вина, большие семьи (во всех смыслах). Поэтому и начался лихорадочный поиск путей спасения Европы. От энергетического кризиса, от чрезмерного наплыва иммигрантов, падения уровня жизни. И даже многие причины названных проблем в докладе названы правильно. Но здесь как в старом анекдоте: — Неужели слон столько сможет съесть?— Съест-то съест, да кто ж ему даст.Когда Драги говорит о технологическом прорыве Европы, он сильно рискует. Последний раз подобные вещи говорил его французский коллега, бывший глава МВФ Доминик Стросс-Кан. И тут же "залетел" в Штатах на чернокожей прыщеватой гостиничной уборщице. Драги в таком же возрасте, как и тот несостоявшийся президент Франции. Я бы не советовал ему ездить в США.Впрочем, Драги понимает, что предложенные советы по "спасению Европы" — глас вопиющего в пустыне, как говаривал его любимый пророк Исаия. Поэтому он с такой явной и грустной усмешкой отдавал свои рецепты Урсуле фон дер Ляйен. Видимо, уверен, что глава Еврокомиссии не раскроет ни одну из его многочисленных папок. У нее ведь прозвище "мать-кобра". А кобры, даже очковые, читать не умеют.Но совесть этого мудрого итальянца будет чиста: он ведь предупреждал.— Россия под Курском начала наносить результативные контрудары. Исходя из этого, с политической точки зрения, сколько еще Украине и Зеленскому и тем, кто за этим стоит, выгодно удерживать курский плацдарм?— В очередной раз напомню, что не являюсь военным экспертом. Могу только предположить, что это продлиться до выборов в Штатах.Энтони Блинкен не случайно, блин, прибыл в Киев. Он понимает, что без "курского прорыва" выиграть демократам американские президентские выборы через пару месяцев маловероятно. Соответственно Зеленского будут убеждать, будут обещать, будут угрожать…Хотя последний и сам понимает, что остается президентом, пока его содержат Штаты. Такой вот симбиоз получается.О том, как Штаты пытаются удержать страны в НАТО, но государства бегут в БРИКС, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Мрачная "Семерка" и позитивный БРИКС. Виктория Панова о том, почему страны НАТО смотрят в другую сторону.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Анна Черкасова

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