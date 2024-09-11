Почему Украина "уже нигде". Украинские эксперты с ужасом о происходящем в их стране коллапсе - 11.09.2024 Украина.ру
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Почему Украина "уже нигде". Украинские эксперты с ужасом о происходящем в их стране коллапсе
Почему Украина "уже нигде". Украинские эксперты с ужасом о происходящем в их стране коллапсе - 11.09.2024 Украина.ру
Почему Украина "уже нигде". Украинские эксперты с ужасом о происходящем в их стране коллапсе
В украинском экспертном сообществе обсуждают, есть ли шансы у киевского режима и у страны вообще уцелеть в начинающуюся эпоху хаоса, которая продлится, возможно, не одно десятилетие
2024-09-11T06:25
2024-09-11T08:43
эксклюзив
сво
украина
всу
владимир зеленский
виктория нуланд
михаил чаплыга
мобилизация
россия
слуцкий леонид
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О начинающейся "эпохе хаоса" говорит покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга. Он прокомментировал в эфире одного из ютуб-каналов призыв Зеленского закончить войну этой осенью (на условиях Запада, конечно), отметив, что суть поездки украинских участников на встречу группы "Рамштайн" заключалась в том, что Киев хотел добиться официального разрешения США бить западным дальнобойным оружием по территории России — "то есть заставить НАТО воевать с нами (с киевским режимом. — Ред.) против России".Добиться такого разрешения пока не удалось. США поняли, куда ветер дует, и объявили о выделении пакета помощи в 250 млн — на эти деньги, по словам политолога, можно воевать "дня два". Что касается завершения войны осенью, то это математика, считает Чаплыга. Он пояснил, что у Киева для того, чтобы воевать дальше, просто денег нет и взять их негде.А сам конфликт возник в ответ на давление Запада на Россию — по сути, об этом сказала Виктория Нуланд. Она сказала, что итоги 1945 года категорически не устраивали западный мир, отметил эксперт. Пришла пора итоги отменять, Запад был уверен в победе — и произошло то, что произошло.Запад как будто бы все просчитал, но Путин нашел выход, "нажав кнопку "Украина". И задача для Запада стала нерешаемой (ведь есть еще Китай, есть еще глобальный Юг)… Теперь мир входит в эпоху хаоса, которая продлится 20–30 лет, считает Чаплыга.По его словам, Украина в этой новой эпохе "уже нигде". Сама же эпоха завершится "Ялтой-2", дележом Арктики, "но мы в этом всем теперь всего лишь одна маленькая пешка на трясущейся доске", и до конца игры эта пешка вряд ли доживет, предсказал эксперт.Напомним, ранее Зеленский на заседании "Рамштайн-24" в Германии призвал завершить конфликт на Украине этой осенью. По его словам, окончание конфликта может привести к формированию "надежного международного порядка безопасности".В Москве это заявление всерьез не восприняли. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Зеленский "очень зря апеллирует к западным кукловодам, которым продолжение прокси-войны против России до "последнего украинца" нужно как воздух в борьбе за свою гегемонию"."Истинность намерений следует подтвердить иным образом", — написал Слуцкий в своем телеграм-канале. По его словам, победа России неизбежна, "а очередные западные поставки вооружений киевскому режиму только затянут, но не изменят ход СВО".Для киевского режима и для страны в целом продолжение конфликта губительно. Взять хотя бы демографический аспект. Население Украины стремительно сокращается, констатирует телеграм-канал "Наблюдатель"."Если ещё весной 2024 года давался прогноз, что к 2041 году оно может уменьшиться до 28,9 млн человек, а к 2051 году — до 25,2 млн, то уже сегодня большинство аналитиков заявляет, что на данный момент в стране осталось не более 20 млн человек", — сообщают авторы канала.И добавляют: "При этом поток эмиграции из Украины отнюдь не завершён: прогнозируется, что в следующем году эмигрирует ещё порядка 0,7 млн человек. Но и эта цифра неполная, потому что основная волна эмиграции пройдёт уже в текущем году перед началом отопительного сезона, который будет очень тяжёлым, учитывая выход из строя более 80% электрогенерации в стране. Ожидается, что на этом фоне могут покинуть страну минимум 400 тысяч украинцев".Но "если Зеленским и Ко потеря граждан воспринимается только в рамках военных необходимостей как нехватка пушечного мяса, то большинство демографов отмечают, что столь колоссальные человеческие потери означают коллапс экономики и в будущем государственности Украины в целом".А уже сейчас попытка добыть новое пушечное мясо путём еще большего ужесточения мобилизации и снижения призывного возраста может привести к новому Майдану, предостерегает профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко.В эфире ютуб-канала Politeka он отметил, что Верховная рада, "ко всеобщему ужасу, говорит о понижении призывного возраста с 25 лет до 22 лет, а там, глядишь, и дальше".По словам Василенко, "если до этого дойдет, это будет социальный конфликт в обществе, которое привыкло к майданам". Однако, добавил профессор, если "на прошлый майдан на 100 человек приходились единицы оружия, а тут на 100 человек будет приходиться 120 единиц оружия". Последствия можно себе представить.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Павла Котова "Удар по базе в Полтаве: что пытается скрыть Украина".
https://ukraina.ru/20240910/1057323309.html
https://ukraina.ru/20240909/1057311779.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, всу, владимир зеленский, виктория нуланд, михаил чаплыга, мобилизация, россия, слуцкий леонид, эксперты, майдан, спецоперация, рамштайн, запад, нато, госдума
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, Владимир Зеленский, Виктория Нуланд, Михаил Чаплыга, мобилизация, Россия, Слуцкий Леонид, эксперты, Майдан, Спецоперация, Рамштайн, Запад, НАТО, Госдума

Почему Украина "уже нигде". Украинские эксперты с ужасом о происходящем в их стране коллапсе

06:25 11.09.2024 (обновлено: 08:43 11.09.2024)
 
Украинский флаг на лице
Украинский флаг на лице
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Сергей Зуев
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В украинском экспертном сообществе обсуждают, есть ли шансы у киевского режима и у страны вообще уцелеть в начинающуюся эпоху хаоса, которая продлится, возможно, не одно десятилетие
О начинающейся "эпохе хаоса" говорит покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга. Он прокомментировал в эфире одного из ютуб-каналов призыв Зеленского закончить войну этой осенью (на условиях Запада, конечно), отметив, что суть поездки украинских участников на встречу группы "Рамштайн" заключалась в том, что Киев хотел добиться официального разрешения США бить западным дальнобойным оружием по территории России — "то есть заставить НАТО воевать с нами (с киевским режимом. — Ред.) против России".
Добиться такого разрешения пока не удалось. США поняли, куда ветер дует, и объявили о выделении пакета помощи в 250 млн — на эти деньги, по словам политолога, можно воевать "дня два". Что касается завершения войны осенью, то это математика, считает Чаплыга. Он пояснил, что у Киева для того, чтобы воевать дальше, просто денег нет и взять их негде.
А сам конфликт возник в ответ на давление Запада на Россию — по сути, об этом сказала Виктория Нуланд. Она сказала, что итоги 1945 года категорически не устраивали западный мир, отметил эксперт. Пришла пора итоги отменять, Запад был уверен в победе — и произошло то, что произошло.
Запад как будто бы все просчитал, но Путин нашел выход, "нажав кнопку "Украина". И задача для Запада стала нерешаемой (ведь есть еще Китай, есть еще глобальный Юг)… Теперь мир входит в эпоху хаоса, которая продлится 20–30 лет, считает Чаплыга.
По его словам, Украина в этой новой эпохе "уже нигде". Сама же эпоха завершится "Ялтой-2", дележом Арктики, "но мы в этом всем теперь всего лишь одна маленькая пешка на трясущейся доске", и до конца игры эта пешка вряд ли доживет, предсказал эксперт.
Флаг Украины
Вчера, 06:30
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Напомним, ранее Зеленский на заседании "Рамштайн-24" в Германии призвал завершить конфликт на Украине этой осенью. По его словам, окончание конфликта может привести к формированию "надежного международного порядка безопасности".
В Москве это заявление всерьез не восприняли. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Зеленский "очень зря апеллирует к западным кукловодам, которым продолжение прокси-войны против России до "последнего украинца" нужно как воздух в борьбе за свою гегемонию".
"Истинность намерений следует подтвердить иным образом", — написал Слуцкий в своем телеграм-канале. По его словам, победа России неизбежна, "а очередные западные поставки вооружений киевскому режиму только затянут, но не изменят ход СВО".
Для киевского режима и для страны в целом продолжение конфликта губительно. Взять хотя бы демографический аспект. Население Украины стремительно сокращается, констатирует телеграм-канал "Наблюдатель".
"Если ещё весной 2024 года давался прогноз, что к 2041 году оно может уменьшиться до 28,9 млн человек, а к 2051 году — до 25,2 млн, то уже сегодня большинство аналитиков заявляет, что на данный момент в стране осталось не более 20 млн человек", — сообщают авторы канала.
И добавляют: "При этом поток эмиграции из Украины отнюдь не завершён: прогнозируется, что в следующем году эмигрирует ещё порядка 0,7 млн человек. Но и эта цифра неполная, потому что основная волна эмиграции пройдёт уже в текущем году перед началом отопительного сезона, который будет очень тяжёлым, учитывая выход из строя более 80% электрогенерации в стране. Ожидается, что на этом фоне могут покинуть страну минимум 400 тысяч украинцев".
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Но "если Зеленским и Ко потеря граждан воспринимается только в рамках военных необходимостей как нехватка пушечного мяса, то большинство демографов отмечают, что столь колоссальные человеческие потери означают коллапс экономики и в будущем государственности Украины в целом".
А уже сейчас попытка добыть новое пушечное мясо путём еще большего ужесточения мобилизации и снижения призывного возраста может привести к новому Майдану, предостерегает профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко.
В эфире ютуб-канала Politeka он отметил, что Верховная рада, "ко всеобщему ужасу, говорит о понижении призывного возраста с 25 лет до 22 лет, а там, глядишь, и дальше".
По словам Василенко, "если до этого дойдет, это будет социальный конфликт в обществе, которое привыкло к майданам". Однако, добавил профессор, если "на прошлый майдан на 100 человек приходились единицы оружия, а тут на 100 человек будет приходиться 120 единиц оружия". Последствия можно себе представить.
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Павла Котова "Удар по базе в Полтаве: что пытается скрыть Украина".
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУВладимир ЗеленскийВиктория НуландМихаил ЧаплыгамобилизацияРоссияСлуцкий ЛеонидэкспертыМайданСпецоперацияРамштайнЗападНАТОГосдума
 
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