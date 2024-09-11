https://ukraina.ru/20240911/1057352477.html

Почему Украина "уже нигде". Украинские эксперты с ужасом о происходящем в их стране коллапсе

Почему Украина "уже нигде". Украинские эксперты с ужасом о происходящем в их стране коллапсе - 11.09.2024 Украина.ру

Почему Украина "уже нигде". Украинские эксперты с ужасом о происходящем в их стране коллапсе

В украинском экспертном сообществе обсуждают, есть ли шансы у киевского режима и у страны вообще уцелеть в начинающуюся эпоху хаоса, которая продлится, возможно, не одно десятилетие

2024-09-11T06:25

2024-09-11T06:25

2024-09-11T08:43

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украина

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владимир зеленский

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михаил чаплыга

мобилизация

россия

слуцкий леонид

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О начинающейся "эпохе хаоса" говорит покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга. Он прокомментировал в эфире одного из ютуб-каналов призыв Зеленского закончить войну этой осенью (на условиях Запада, конечно), отметив, что суть поездки украинских участников на встречу группы "Рамштайн" заключалась в том, что Киев хотел добиться официального разрешения США бить западным дальнобойным оружием по территории России — "то есть заставить НАТО воевать с нами (с киевским режимом. — Ред.) против России".Добиться такого разрешения пока не удалось. США поняли, куда ветер дует, и объявили о выделении пакета помощи в 250 млн — на эти деньги, по словам политолога, можно воевать "дня два". Что касается завершения войны осенью, то это математика, считает Чаплыга. Он пояснил, что у Киева для того, чтобы воевать дальше, просто денег нет и взять их негде.А сам конфликт возник в ответ на давление Запада на Россию — по сути, об этом сказала Виктория Нуланд. Она сказала, что итоги 1945 года категорически не устраивали западный мир, отметил эксперт. Пришла пора итоги отменять, Запад был уверен в победе — и произошло то, что произошло.Запад как будто бы все просчитал, но Путин нашел выход, "нажав кнопку "Украина". И задача для Запада стала нерешаемой (ведь есть еще Китай, есть еще глобальный Юг)… Теперь мир входит в эпоху хаоса, которая продлится 20–30 лет, считает Чаплыга.По его словам, Украина в этой новой эпохе "уже нигде". Сама же эпоха завершится "Ялтой-2", дележом Арктики, "но мы в этом всем теперь всего лишь одна маленькая пешка на трясущейся доске", и до конца игры эта пешка вряд ли доживет, предсказал эксперт.Напомним, ранее Зеленский на заседании "Рамштайн-24" в Германии призвал завершить конфликт на Украине этой осенью. По его словам, окончание конфликта может привести к формированию "надежного международного порядка безопасности".В Москве это заявление всерьез не восприняли. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Зеленский "очень зря апеллирует к западным кукловодам, которым продолжение прокси-войны против России до "последнего украинца" нужно как воздух в борьбе за свою гегемонию"."Истинность намерений следует подтвердить иным образом", — написал Слуцкий в своем телеграм-канале. По его словам, победа России неизбежна, "а очередные западные поставки вооружений киевскому режиму только затянут, но не изменят ход СВО".Для киевского режима и для страны в целом продолжение конфликта губительно. Взять хотя бы демографический аспект. Население Украины стремительно сокращается, констатирует телеграм-канал "Наблюдатель"."Если ещё весной 2024 года давался прогноз, что к 2041 году оно может уменьшиться до 28,9 млн человек, а к 2051 году — до 25,2 млн, то уже сегодня большинство аналитиков заявляет, что на данный момент в стране осталось не более 20 млн человек", — сообщают авторы канала.И добавляют: "При этом поток эмиграции из Украины отнюдь не завершён: прогнозируется, что в следующем году эмигрирует ещё порядка 0,7 млн человек. Но и эта цифра неполная, потому что основная волна эмиграции пройдёт уже в текущем году перед началом отопительного сезона, который будет очень тяжёлым, учитывая выход из строя более 80% электрогенерации в стране. Ожидается, что на этом фоне могут покинуть страну минимум 400 тысяч украинцев".Но "если Зеленским и Ко потеря граждан воспринимается только в рамках военных необходимостей как нехватка пушечного мяса, то большинство демографов отмечают, что столь колоссальные человеческие потери означают коллапс экономики и в будущем государственности Украины в целом".А уже сейчас попытка добыть новое пушечное мясо путём еще большего ужесточения мобилизации и снижения призывного возраста может привести к новому Майдану, предостерегает профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко.В эфире ютуб-канала Politeka он отметил, что Верховная рада, "ко всеобщему ужасу, говорит о понижении призывного возраста с 25 лет до 22 лет, а там, глядишь, и дальше".По словам Василенко, "если до этого дойдет, это будет социальный конфликт в обществе, которое привыкло к майданам". Однако, добавил профессор, если "на прошлый майдан на 100 человек приходились единицы оружия, а тут на 100 человек будет приходиться 120 единиц оружия". Последствия можно себе представить.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Павла Котова "Удар по базе в Полтаве: что пытается скрыть Украина".

https://ukraina.ru/20240910/1057323309.html

https://ukraina.ru/20240909/1057311779.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, владимир зеленский, виктория нуланд, михаил чаплыга, мобилизация, россия, слуцкий леонид, эксперты, майдан, спецоперация, рамштайн, запад, нато, госдума