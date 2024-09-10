Вечер, который может стать решающим для США. Почему так важны дебаты Трампа и Харрис - 10.09.2024 Украина.ру
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Вечер, который может стать решающим для США. Почему так важны дебаты Трампа и Харрис
Вечер, который может стать решающим для США. Почему так важны дебаты Трампа и Харрис - 10.09.2024 Украина.ру
Вечер, который может стать решающим для США. Почему так важны дебаты Трампа и Харрис
В зависимости от того, как Дональд Трамп и Камала Харрис смогут совладать со своими эмоциями и найдут ли они правильные аргументы, один из них может перетянуть на свою сторону часть электората. Или, наоборот, дискредитировать себя и начать терять позиции в борьбе за Белый дом
2024-09-10T18:00
2024-09-10T18:00
эксклюзив
дональд трамп
камала харрис
джо байден
президентские выборы
сша
дебаты
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Вечером 10 сентября в Филадельфии (крупнейшем городе штата Пенсильвания) состоится одно из самых долгожданных политических событий – первые дебаты кандидатов в президенты США в новом составе. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп уже провёл одни. Но тогда он вёл дискуссию с действующим главой государства Джо Байденом, которого вскоре после провального выступления демократы вывели-таки из гонки, заменив на вице-президента Камалу Харрис. Предстоящие дебаты также могут стать поворотным моментом избирательной кампании в Америке.Что стоит на конуСейчас рейтинг обоих кандидатов практически равны: разница между ними составляет, по разным данным, от 1,3% до 2,8% в пользу демократов. Однако в последние дни стало окончательно ясно, что медовый месяц Харрис уже точно подошёл к концу. Если 23 августа, согласно агрегатору опросов FiveThirtyEight, её преимущество над Трампом составляло 3,7%, достигнув пикового значения, то к сегодняшнему дню сократилось до 2,8%, то есть на четверть за две с половиной недели. Снижение началось чётко на следующий день после окончания национального съезда партии, на котором Камалу официально утвердили кандидатом в президенты. А Трамп тем временем по отдельным опросам впервые за весь период соперничества её обходит - пусть и всего на один процент, но важна сама тенденция.Дебаты – это возможность для кандидатов не только вырваться вперёд на федеральном уровне, но и склонить на свою сторону избирателей колеблющихся штатов, играющих ключевую роль при голосовании. Здесь шансы кандидатов сейчас тоже примерно одинаковы: в трёх штатах лидирует один, ещё в трёх – другая с перевесом от 0,1% до 1,6%, а в Пенсильвании, где и пройдут дебаты, полное равенство. То есть Пенсильвания становится "золотой акцией".Американским СМИ стали известны детали подготовки кандидатов к предстоящей словесной схватке. По сведениям газеты The Washington Post, помощники Харрис построили площадку, в точности повторяющую студию телеканала ABC, где пройдут дебаты, и пригласили "опытного дублёра Дональда Трампа", чтобы отрепетировать реакцию на оскорбительные комментарии, которые республиканец может отвесить в адрес конкурентки.Сам Трамп, предпочитающий импровизировать, похоже, на этот раз решил перестраховаться и проконсультировался с бывшей конгрессвумен Тулси Габбард, которая в 2020 году на праймериз демократов разнесла Харрис так, что той в итоге пришлось свернуть свою кампанию.Как Трамп и Харрис могут подставить себя в ходе дебатовСтоль серьёзная подготовка и понятна – у обоих предвыборных штабов есть поводы для опасений за своих кандидатов.Харрис, в отличие от Трампа, для которого это третья президентская кампания, не имеет опыта выступления на дебатах подобного масштаба (максимум – дебаты кандидатов в вице-президенты с Майком Пенсом), поэтому может растеряться. Она собиралась действовать в нападении: выступить в образе прокурора и атаковать бывшего главу государства, не забыв при этом назвать его преступником ввиду продолжающихся в отношении него судебных разбирательств. Однако примерить свою излюбленную роль Харрис не удастся, поскольку регламент дебатов останется тем же, что был разработан демократами под Байдена – микрофон будет включен только у того, кто говорит, задавать вопросы друг другу кандидаты не смогут, а будут говорить по очереди. То есть словесной перепалки не случится."Худшие моменты в дебатах для Трампа — это когда он расстраивается и огрызается", - сказал изданию Politico один из советников прошлой кампании Харрис. Однако в этот раз такого преимущества у вице-президента США не будет.Но республиканцы всё равно опасаются, что это не стопроцентная гарантия, и что Трамп в какой-то момент может сорваться и даже перейти на личности. А взаимные оскорбления политиков, считает сенатор Линдси Грэм*, лишь уведут внимание в сторону от провалов нынешней администрации Белого дома. Один из политтехнологов сказал, что молится, чтобы 45-й президент в ходе дебатов проявил дисциплину. Сам кандидат к рекомендациям советников на этот счёт не прислушивается и шутит, что вообще нужно уволить тех, кто призывает избегать оскорблений в адрес Камалы.Трамп – человек импульсивный, способный многое наговорить про оппонента. Но на дебатах с Байденом он продемонстрировал, что может контролировать свои эмоции, чем удивил многих.О чём будут говорить кандидатыШтаб Харрис всеми силами пытался отсрочить её публичные выступления, но вот час истины настал – на дебатах от ответа не уйти. Прежде всего о предвыборной программе, ведь кандидат от демократов до сих пор её не представила. По сути, общественность вообще не знает Камалу как политика. Хотя она на протяжении более трёх с половиной лет занимает второй пост в государственной иерархии, всё это время Харрис оставалась в тени.Более того, вице-президент кардинально изменила позицию по ряду вопросов по сравнению с кампанией, проходившей четыре года назад, когда она боролась с Байденом за номинацию от партии. Об этом её напрямую спросила ведущая телеканала CNN в первом и единственном интервью в качестве кандидата в президенты - в частности насчёт декриминализации нелегального пересечения границы и фрекинга (добычи энергоресурсов посредством гидравлического разрыва пласта).Трамп непременно припомнит это Камале. Как и провалы действующих властей: инфляция, государственный долг, наплыв мигрантов – в общем-то республиканец может предъявлять Харрис всё то же, что предъявлял Байдену почти три месяца назад, поскольку они оба несут ответственность за положение страны.Экономическая ситуация и миграционная проблема и так станут ключевыми вопросами на дебатах по части внутренней политики наряду с правом на аборт.Прогнозы относительно шансов кандидатов на победу противоречивые. Так, историк Американского университета Аллан Лихтман, который верно предсказал итоги девяти из десяти последних президентских выборов в США на основе системы анализа 13 факторов, уверен, что 5 ноября выиграет Харрис.В свою очередь социолог Нейт Сильвер, наоборот, отдаёт первенство Трампу с вероятностью 63,8%, беря за основу количество голосов выборщиков: он предсказывает, что республиканца поддержат 312 человек (для сравнения, по итогам выборов 2016 года он получил 304 голоса, в 2020-м - 227), а Харрис – 226. Хотя до 29 августа Сильвер предсказывал победу Камалы.Итак, дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа начнутся в 21:00 (11 сентября в 4:00 по московскому времени) на телеканале ABC News и продлятся 90 минут.* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовО том, кто поможет Трампу одолеть Харрис, читайте в интервью американского журналиста Майкла Бома "Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться"
https://ukraina.ru/20240905/1057261729.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, дональд трамп, камала харрис, джо байден, президентские выборы, сша, дебаты
Эксклюзив, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, президентские выборы, США, дебаты

Вечер, который может стать решающим для США. Почему так важны дебаты Трампа и Харрис

18:00 10.09.2024
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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В зависимости от того, как Дональд Трамп и Камала Харрис смогут совладать со своими эмоциями и найдут ли они правильные аргументы, один из них может перетянуть на свою сторону часть электората. Или, наоборот, дискредитировать себя и начать терять позиции в борьбе за Белый дом
Вечером 10 сентября в Филадельфии (крупнейшем городе штата Пенсильвания) состоится одно из самых долгожданных политических событий – первые дебаты кандидатов в президенты США в новом составе. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп уже провёл одни. Но тогда он вёл дискуссию с действующим главой государства Джо Байденом, которого вскоре после провального выступления демократы вывели-таки из гонки, заменив на вице-президента Камалу Харрис. Предстоящие дебаты также могут стать поворотным моментом избирательной кампании в Америке.
Что стоит на кону
Сейчас рейтинг обоих кандидатов практически равны: разница между ними составляет, по разным данным, от 1,3% до 2,8% в пользу демократов. Однако в последние дни стало окончательно ясно, что медовый месяц Харрис уже точно подошёл к концу. Если 23 августа, согласно агрегатору опросов FiveThirtyEight, её преимущество над Трампом составляло 3,7%, достигнув пикового значения, то к сегодняшнему дню сократилось до 2,8%, то есть на четверть за две с половиной недели.
Снижение началось чётко на следующий день после окончания национального съезда партии, на котором Камалу официально утвердили кандидатом в президенты. А Трамп тем временем по отдельным опросам впервые за весь период соперничества её обходит - пусть и всего на один процент, но важна сама тенденция.
Дебаты – это возможность для кандидатов не только вырваться вперёд на федеральном уровне, но и склонить на свою сторону избирателей колеблющихся штатов, играющих ключевую роль при голосовании. Здесь шансы кандидатов сейчас тоже примерно одинаковы: в трёх штатах лидирует один, ещё в трёх – другая с перевесом от 0,1% до 1,6%, а в Пенсильвании, где и пройдут дебаты, полное равенство. То есть Пенсильвания становится "золотой акцией".
Американским СМИ стали известны детали подготовки кандидатов к предстоящей словесной схватке. По сведениям газеты The Washington Post, помощники Харрис построили площадку, в точности повторяющую студию телеканала ABC, где пройдут дебаты, и пригласили "опытного дублёра Дональда Трампа", чтобы отрепетировать реакцию на оскорбительные комментарии, которые республиканец может отвесить в адрес конкурентки.
Сам Трамп, предпочитающий импровизировать, похоже, на этот раз решил перестраховаться и проконсультировался с бывшей конгрессвумен Тулси Габбард, которая в 2020 году на праймериз демократов разнесла Харрис так, что той в итоге пришлось свернуть свою кампанию.
Дональд Трамп
5 сентября, 15:44
Россия поддерживает Харрис, а семья её напарника – Трампа: США накануне дебатов кандидатов в президентыМедовый месяц вице-президента США Камалы Харрис подходит к концу, но и победа 45-го президента Дональда Трампа ещё не предрешена - кандидаты идут нога в ногу. И вот наконец в Америке заговорили о России, без которой в последние годы не обходятся ни одни выборы.
Как Трамп и Харрис могут подставить себя в ходе дебатов
Столь серьёзная подготовка и понятна – у обоих предвыборных штабов есть поводы для опасений за своих кандидатов.
Харрис, в отличие от Трампа, для которого это третья президентская кампания, не имеет опыта выступления на дебатах подобного масштаба (максимум – дебаты кандидатов в вице-президенты с Майком Пенсом), поэтому может растеряться. Она собиралась действовать в нападении: выступить в образе прокурора и атаковать бывшего главу государства, не забыв при этом назвать его преступником ввиду продолжающихся в отношении него судебных разбирательств.
Однако примерить свою излюбленную роль Харрис не удастся, поскольку регламент дебатов останется тем же, что был разработан демократами под Байдена – микрофон будет включен только у того, кто говорит, задавать вопросы друг другу кандидаты не смогут, а будут говорить по очереди. То есть словесной перепалки не случится.
"Худшие моменты в дебатах для Трампа — это когда он расстраивается и огрызается", - сказал изданию Politico один из советников прошлой кампании Харрис. Однако в этот раз такого преимущества у вице-президента США не будет.
Но республиканцы всё равно опасаются, что это не стопроцентная гарантия, и что Трамп в какой-то момент может сорваться и даже перейти на личности. А взаимные оскорбления политиков, считает сенатор Линдси Грэм*, лишь уведут внимание в сторону от провалов нынешней администрации Белого дома. Один из политтехнологов сказал, что молится, чтобы 45-й президент в ходе дебатов проявил дисциплину. Сам кандидат к рекомендациям советников на этот счёт не прислушивается и шутит, что вообще нужно уволить тех, кто призывает избегать оскорблений в адрес Камалы.
Трамп – человек импульсивный, способный многое наговорить про оппонента. Но на дебатах с Байденом он продемонстрировал, что может контролировать свои эмоции, чем удивил многих.
О чём будут говорить кандидаты
Штаб Харрис всеми силами пытался отсрочить её публичные выступления, но вот час истины настал – на дебатах от ответа не уйти. Прежде всего о предвыборной программе, ведь кандидат от демократов до сих пор её не представила. По сути, общественность вообще не знает Камалу как политика. Хотя она на протяжении более трёх с половиной лет занимает второй пост в государственной иерархии, всё это время Харрис оставалась в тени.
Более того, вице-президент кардинально изменила позицию по ряду вопросов по сравнению с кампанией, проходившей четыре года назад, когда она боролась с Байденом за номинацию от партии. Об этом её напрямую спросила ведущая телеканала CNN в первом и единственном интервью в качестве кандидата в президенты - в частности насчёт декриминализации нелегального пересечения границы и фрекинга (добычи энергоресурсов посредством гидравлического разрыва пласта).
Брифинг президента США Дж. Байдена - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
30 августа, 11:55
Переобулась на ходу и умолчала о главном. Что сказала Харрис в интервью, которого так долго избегалаВторое лицо государства Камала Харрис дала первое интервью в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии
Трамп непременно припомнит это Камале. Как и провалы действующих властей: инфляция, государственный долг, наплыв мигрантов – в общем-то республиканец может предъявлять Харрис всё то же, что предъявлял Байдену почти три месяца назад, поскольку они оба несут ответственность за положение страны.
Экономическая ситуация и миграционная проблема и так станут ключевыми вопросами на дебатах по части внутренней политики наряду с правом на аборт.
Прогнозы относительно шансов кандидатов на победу противоречивые. Так, историк Американского университета Аллан Лихтман, который верно предсказал итоги девяти из десяти последних президентских выборов в США на основе системы анализа 13 факторов, уверен, что 5 ноября выиграет Харрис.
В свою очередь социолог Нейт Сильвер, наоборот, отдаёт первенство Трампу с вероятностью 63,8%, беря за основу количество голосов выборщиков: он предсказывает, что республиканца поддержат 312 человек (для сравнения, по итогам выборов 2016 года он получил 304 голоса, в 2020-м - 227), а Харрис – 226. Хотя до 29 августа Сильвер предсказывал победу Камалы.
Итак, дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа начнутся в 21:00 (11 сентября в 4:00 по московскому времени) на телеканале ABC News и продлятся 90 минут.
* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
О том, кто поможет Трампу одолеть Харрис, читайте в интервью американского журналиста Майкла Бома "Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться"
 
ЭксклюзивДональд ТрампКамала ХаррисДжо Байденпрезидентские выборыСШАдебаты
 
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