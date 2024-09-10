https://ukraina.ru/20240910/1057358772.html

Вечер, который может стать решающим для США. Почему так важны дебаты Трампа и Харрис

Вечер, который может стать решающим для США. Почему так важны дебаты Трампа и Харрис - 10.09.2024 Украина.ру

Вечер, который может стать решающим для США. Почему так важны дебаты Трампа и Харрис

В зависимости от того, как Дональд Трамп и Камала Харрис смогут совладать со своими эмоциями и найдут ли они правильные аргументы, один из них может перетянуть на свою сторону часть электората. Или, наоборот, дискредитировать себя и начать терять позиции в борьбе за Белый дом

2024-09-10T18:00

2024-09-10T18:00

2024-09-10T18:00

эксклюзив

дональд трамп

камала харрис

джо байден

президентские выборы

сша

дебаты

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Вечером 10 сентября в Филадельфии (крупнейшем городе штата Пенсильвания) состоится одно из самых долгожданных политических событий – первые дебаты кандидатов в президенты США в новом составе. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп уже провёл одни. Но тогда он вёл дискуссию с действующим главой государства Джо Байденом, которого вскоре после провального выступления демократы вывели-таки из гонки, заменив на вице-президента Камалу Харрис. Предстоящие дебаты также могут стать поворотным моментом избирательной кампании в Америке.Что стоит на конуСейчас рейтинг обоих кандидатов практически равны: разница между ними составляет, по разным данным, от 1,3% до 2,8% в пользу демократов. Однако в последние дни стало окончательно ясно, что медовый месяц Харрис уже точно подошёл к концу. Если 23 августа, согласно агрегатору опросов FiveThirtyEight, её преимущество над Трампом составляло 3,7%, достигнув пикового значения, то к сегодняшнему дню сократилось до 2,8%, то есть на четверть за две с половиной недели. Снижение началось чётко на следующий день после окончания национального съезда партии, на котором Камалу официально утвердили кандидатом в президенты. А Трамп тем временем по отдельным опросам впервые за весь период соперничества её обходит - пусть и всего на один процент, но важна сама тенденция.Дебаты – это возможность для кандидатов не только вырваться вперёд на федеральном уровне, но и склонить на свою сторону избирателей колеблющихся штатов, играющих ключевую роль при голосовании. Здесь шансы кандидатов сейчас тоже примерно одинаковы: в трёх штатах лидирует один, ещё в трёх – другая с перевесом от 0,1% до 1,6%, а в Пенсильвании, где и пройдут дебаты, полное равенство. То есть Пенсильвания становится "золотой акцией".Американским СМИ стали известны детали подготовки кандидатов к предстоящей словесной схватке. По сведениям газеты The Washington Post, помощники Харрис построили площадку, в точности повторяющую студию телеканала ABC, где пройдут дебаты, и пригласили "опытного дублёра Дональда Трампа", чтобы отрепетировать реакцию на оскорбительные комментарии, которые республиканец может отвесить в адрес конкурентки.Сам Трамп, предпочитающий импровизировать, похоже, на этот раз решил перестраховаться и проконсультировался с бывшей конгрессвумен Тулси Габбард, которая в 2020 году на праймериз демократов разнесла Харрис так, что той в итоге пришлось свернуть свою кампанию.Как Трамп и Харрис могут подставить себя в ходе дебатовСтоль серьёзная подготовка и понятна – у обоих предвыборных штабов есть поводы для опасений за своих кандидатов.Харрис, в отличие от Трампа, для которого это третья президентская кампания, не имеет опыта выступления на дебатах подобного масштаба (максимум – дебаты кандидатов в вице-президенты с Майком Пенсом), поэтому может растеряться. Она собиралась действовать в нападении: выступить в образе прокурора и атаковать бывшего главу государства, не забыв при этом назвать его преступником ввиду продолжающихся в отношении него судебных разбирательств. Однако примерить свою излюбленную роль Харрис не удастся, поскольку регламент дебатов останется тем же, что был разработан демократами под Байдена – микрофон будет включен только у того, кто говорит, задавать вопросы друг другу кандидаты не смогут, а будут говорить по очереди. То есть словесной перепалки не случится."Худшие моменты в дебатах для Трампа — это когда он расстраивается и огрызается", - сказал изданию Politico один из советников прошлой кампании Харрис. Однако в этот раз такого преимущества у вице-президента США не будет.Но республиканцы всё равно опасаются, что это не стопроцентная гарантия, и что Трамп в какой-то момент может сорваться и даже перейти на личности. А взаимные оскорбления политиков, считает сенатор Линдси Грэм*, лишь уведут внимание в сторону от провалов нынешней администрации Белого дома. Один из политтехнологов сказал, что молится, чтобы 45-й президент в ходе дебатов проявил дисциплину. Сам кандидат к рекомендациям советников на этот счёт не прислушивается и шутит, что вообще нужно уволить тех, кто призывает избегать оскорблений в адрес Камалы.Трамп – человек импульсивный, способный многое наговорить про оппонента. Но на дебатах с Байденом он продемонстрировал, что может контролировать свои эмоции, чем удивил многих.О чём будут говорить кандидатыШтаб Харрис всеми силами пытался отсрочить её публичные выступления, но вот час истины настал – на дебатах от ответа не уйти. Прежде всего о предвыборной программе, ведь кандидат от демократов до сих пор её не представила. По сути, общественность вообще не знает Камалу как политика. Хотя она на протяжении более трёх с половиной лет занимает второй пост в государственной иерархии, всё это время Харрис оставалась в тени.Более того, вице-президент кардинально изменила позицию по ряду вопросов по сравнению с кампанией, проходившей четыре года назад, когда она боролась с Байденом за номинацию от партии. Об этом её напрямую спросила ведущая телеканала CNN в первом и единственном интервью в качестве кандидата в президенты - в частности насчёт декриминализации нелегального пересечения границы и фрекинга (добычи энергоресурсов посредством гидравлического разрыва пласта).Трамп непременно припомнит это Камале. Как и провалы действующих властей: инфляция, государственный долг, наплыв мигрантов – в общем-то республиканец может предъявлять Харрис всё то же, что предъявлял Байдену почти три месяца назад, поскольку они оба несут ответственность за положение страны.Экономическая ситуация и миграционная проблема и так станут ключевыми вопросами на дебатах по части внутренней политики наряду с правом на аборт.Прогнозы относительно шансов кандидатов на победу противоречивые. Так, историк Американского университета Аллан Лихтман, который верно предсказал итоги девяти из десяти последних президентских выборов в США на основе системы анализа 13 факторов, уверен, что 5 ноября выиграет Харрис.В свою очередь социолог Нейт Сильвер, наоборот, отдаёт первенство Трампу с вероятностью 63,8%, беря за основу количество голосов выборщиков: он предсказывает, что республиканца поддержат 312 человек (для сравнения, по итогам выборов 2016 года он получил 304 голоса, в 2020-м - 227), а Харрис – 226. Хотя до 29 августа Сильвер предсказывал победу Камалы.Итак, дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа начнутся в 21:00 (11 сентября в 4:00 по московскому времени) на телеканале ABC News и продлятся 90 минут.* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовО том, кто поможет Трампу одолеть Харрис, читайте в интервью американского журналиста Майкла Бома "Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться"

https://ukraina.ru/20240905/1057261729.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, дональд трамп, камала харрис, джо байден, президентские выборы, сша, дебаты