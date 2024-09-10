Энергетика, Курск и вечные мирные переговоры
Надо понимать сложность положения российского руководства – оно отлично понимает недоговороспособность киевской верхушки, но должно демонстрировать готовность решать конфликт политико-дипломатическим путём. Не столько для того, чтобы что-то объяснить Западу (этот этап уже пройден), сколько для того, чтобы успокоить партнёров по БРИКС.
Партнёров России по БРИКС в общем-то можно понять. Тот же Китай является "мировой мастерской", его экономика заточена в первую очередь на экспорт. Скорее всего китайские товарищи понимают неизбежность разрушения существующей глобальной экономики, но, естественно, хотят её отсрочить. Ну а перспектива глобальной ядерной войны вообще никого не греет.
Потому Россия раз за разом предлагает варианты начала мирных переговоров или, хотя бы, деэскалации существующего конфликта.
Вот Сергей Шойгу сообщил:
"Турция нам предложила: давайте обязуемся не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Чёрном море. Наш президент принял решение и сказал: Да, давайте, давайте мы такое решение примем. И для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они сказали: Нет-нет-нет, мы не пойдём на это соглашение".
Тут ничего особенно нового нет – The Washington Post сообщила об этом ещё 17 августа. Правда, и российская, и украинская сторона факт таких переговоров отрицали, а Турция целомудренно хранила молчание…
17 августа, 13:45WP: Атака ВСУ на Курскую область сорвала тайные переговоры Москвы и Киева в ДохеАтака Вооруженных сил Украины на Курскую область сорвала намечавшиеся на август секретные переговоры России и Украины в Катаре о частичном прекращении огня. Об этом 17 августа заявила газета The Washington Post (WP)
Интерес Турции в такой сделке был понятен. С одной стороны, сохранялись гарантии черноморской морской торговли (вся материковая транспортно-логистическая структура на украинской стороне зависит от электроэнергии). С другой стороны, любые переговоры по частной теме открывают возможность для переговоров более широких, а Реджеп Эрдоган по-прежнему хочет, чтобы мирное соглашение между Россией и Украиной (сотрудничество с которыми ему нужно) было подписано в Турции.
Между тем, Украина на тот момент в переговорах заинтересована не была.
Во-первых, большая часть украинских электростанций и так была выбита – терять им, в общем-то, было нечего.
При этом очевидно, что по АЭС Россия бить не будет из соображений гуманитарно-экологических и политических, как, скорее всего, не будет бить и по трансформаторным подстанциям, обеспечивающим работу энергетического кольца (это скорее всего приведёт к аварийной остановке АЭС, что грозит авариями по чернобыльскому сценарию – там как раз ставился эксперимент по остановке реактора в условиях отсутствиях внешнего энергопитания).
Во-вторых, само по себе разрушение энергетической инфраструктуры Киев только радует – население во всём будет обвинять Россию и поддерживать власть, а с Запада можно запросить больше денег на восстановление энергетики.
Ну и самое главное – такое соглашение заставило бы отказаться от проведения наступательной операции в Курской области, одной из целей которой был захват Курской АЭС с целью шантажа России и возможного обмена на Запорожскую АЭС (Зеленский в июне заявил о том, что будет добиваться её возвращения дипломатическим путём – видимо, имелась в виду именно такая вот террористическая "дипломатия").
Более того, скорее всего сам факт готовности России к переговорам был расценён в Киеве как слабость и готовность идти на уступки и укрепил Зеленского в мысли о необходимости нападения непосредственно на территорию России.
Собственно, и сейчас, описывая свой план завершения войны дипломатическими методами до конца года, он уверяет, что вторжение в Курскую область – часть этого плана. Правда, о том, что это за план, он не говорит.
Украинский аналитик Владимир Дубовик комментирует это следующим образом:
"Похоже, что цель Курской операции заключалась в том, чтобы заставить Москву отправить туда войска с Донбасса, укрепить моральный дух в стране и, возможно, заставить Путина пойти на переговоры. Но, похоже, это не работает. Не похоже, что Путин сдается. Похоже, он готов к долгой войне".
Собственно, этот вывод подтверждается словами и Шойгу, и главы МИД Сергея Лаврова – Россия не будет вести переговоры о Курской области, более того, пока украинские войска находятся на её территории, никаких переговоров с Киевом быть не может.
Зеленский, правда, и не настроен на переговоры. 5 сентября в интервью NBC News он сообщил о существовании "плана победы" из пяти пунктов, который будет представлен США и который может быть реализован и без согласия России.
В детали плана он не углублялся, но испанское издание EFE, опираясь на оговорки Зеленского, а также украинских дипломатов и политиков, предположило такую структуру плана:
- обмен оккупированными территориями между Киевом и Москвой;
- экономическая составляющая (продолжение военно-экономической помощи Украине со стороны Запада, а также санкций в отношении России);
- гарантии безопасности киевского режима;
- "меры, которые должна принять Россия для прекращения военной агрессии против Украины".
По поводу пятого пункта плана ясного понимания нет, но, вероятно, это гарантии присоединения к ЕС и НАТО.
После этого должен состояться "саммит мира", на котором Россия сама должна согласиться на выполнение украинских условий под давлением международного сообщества. Особенно большие надежды в Киеве связывают с Индией и Китаем, на чью заинтересованность в урегулировании украинского конфликта мы указали выше.
Таким образом, до собственно украинско-российских переговоров дело и не дойдёт – Россия будет вести переговоры с "мировым сообществом", которое будет договариваться в соответствии с руководящими указаниями мирового гегемона, сидящего на Печерском холме.
9 августа, 05:00Украина заканчивается: Ищенко о том, почему Западу нужны переговоры без условий, чтобы восстановить ВСУБессмысленно выяснять, что закончится раньше у Киева — люди или вооружения. Главное, что заканчивается Украина. Поэтому на Западе начинаются отработки темы: давайте начнем мирные переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Планы выглядят наполеоновскими в плохом смысле этого слова. Но давайте не забывать, что Зеленский небезосновательно рассчитывает на поддержку со стороны США, которые уже обеспечили впечатляющее представительство на первом "саммите мира" – мероприятии заведомо абсолютно бессмысленном. Правда, в Киеве, похоже, не учитывают, что "чистая" победа Запада странам БРИКС тоже не нужна, а Украина с их точки зрения просто не существует – слишком мал её экономический вес.
О ситуации в Курской области можно прочитать в статье Павла Котова "Вторжение ВСУ в Курскую область: украинская эйфория закончилась, но у РФ еще много работы"