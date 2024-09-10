Энергетика, Курск и вечные мирные переговоры - 10.09.2024 Украина.ру
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Энергетика, Курск и вечные мирные переговоры
Энергетика, Курск и вечные мирные переговоры - 10.09.2024 Украина.ру
Энергетика, Курск и вечные мирные переговоры
Надо понимать сложность положения российского руководства – оно отлично понимает недоговороспособность киевской верхушки, но должно демонстрировать готовность решать конфликт политико-дипломатическим путём. Не столько для того, чтобы что-то объяснить Западу (этот этап уже пройден), сколько для того, чтобы успокоить партнёров по БРИКС.
2024-09-10T16:49
2024-09-10T16:49
мнения
россия
киев
курская область
владимир зеленский
сергей шойгу
владимир путин
брикс
the washington post
переговоры
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Партнёров России по БРИКС в общем-то можно понять. Тот же Китай является "мировой мастерской", его экономика заточена в первую очередь на экспорт. Скорее всего китайские товарищи понимают неизбежность разрушения существующей глобальной экономики, но, естественно, хотят её отсрочить. Ну а перспектива глобальной ядерной войны вообще никого не греет.Потому Россия раз за разом предлагает варианты начала мирных переговоров или, хотя бы, деэскалации существующего конфликта.Вот Сергей Шойгу сообщил:Тут ничего особенно нового нет – The Washington Post сообщила об этом ещё 17 августа. Правда, и российская, и украинская сторона факт таких переговоров отрицали, а Турция целомудренно хранила молчание…Интерес Турции в такой сделке был понятен. С одной стороны, сохранялись гарантии черноморской морской торговли (вся материковая транспортно-логистическая структура на украинской стороне зависит от электроэнергии). С другой стороны, любые переговоры по частной теме открывают возможность для переговоров более широких, а Реджеп Эрдоган по-прежнему хочет, чтобы мирное соглашение между Россией и Украиной (сотрудничество с которыми ему нужно) было подписано в Турции.Между тем, Украина на тот момент в переговорах заинтересована не была.Во-первых, большая часть украинских электростанций и так была выбита – терять им, в общем-то, было нечего.При этом очевидно, что по АЭС Россия бить не будет из соображений гуманитарно-экологических и политических, как, скорее всего, не будет бить и по трансформаторным подстанциям, обеспечивающим работу энергетического кольца (это скорее всего приведёт к аварийной остановке АЭС, что грозит авариями по чернобыльскому сценарию – там как раз ставился эксперимент по остановке реактора в условиях отсутствиях внешнего энергопитания).Во-вторых, само по себе разрушение энергетической инфраструктуры Киев только радует – население во всём будет обвинять Россию и поддерживать власть, а с Запада можно запросить больше денег на восстановление энергетики.Ну и самое главное – такое соглашение заставило бы отказаться от проведения наступательной операции в Курской области, одной из целей которой был захват Курской АЭС с целью шантажа России и возможного обмена на Запорожскую АЭС (Зеленский в июне заявил о том, что будет добиваться её возвращения дипломатическим путём – видимо, имелась в виду именно такая вот террористическая "дипломатия").Более того, скорее всего сам факт готовности России к переговорам был расценён в Киеве как слабость и готовность идти на уступки и укрепил Зеленского в мысли о необходимости нападения непосредственно на территорию России.Собственно, и сейчас, описывая свой план завершения войны дипломатическими методами до конца года, он уверяет, что вторжение в Курскую область – часть этого плана. Правда, о том, что это за план, он не говорит.Украинский аналитик Владимир Дубовик комментирует это следующим образом:"Похоже, что цель Курской операции заключалась в том, чтобы заставить Москву отправить туда войска с Донбасса, укрепить моральный дух в стране и, возможно, заставить Путина пойти на переговоры. Но, похоже, это не работает. Не похоже, что Путин сдается. Похоже, он готов к долгой войне".Собственно, этот вывод подтверждается словами и Шойгу, и главы МИД Сергея Лаврова – Россия не будет вести переговоры о Курской области, более того, пока украинские войска находятся на её территории, никаких переговоров с Киевом быть не может.Зеленский, правда, и не настроен на переговоры. 5 сентября в интервью NBC News он сообщил о существовании "плана победы" из пяти пунктов, который будет представлен США и который может быть реализован и без согласия России.В детали плана он не углублялся, но испанское издание EFE, опираясь на оговорки Зеленского, а также украинских дипломатов и политиков, предположило такую структуру плана:- обмен оккупированными территориями между Киевом и Москвой;- экономическая составляющая (продолжение военно-экономической помощи Украине со стороны Запада, а также санкций в отношении России);- гарантии безопасности киевского режима;- "меры, которые должна принять Россия для прекращения военной агрессии против Украины".По поводу пятого пункта плана ясного понимания нет, но, вероятно, это гарантии присоединения к ЕС и НАТО.После этого должен состояться "саммит мира", на котором Россия сама должна согласиться на выполнение украинских условий под давлением международного сообщества. Особенно большие надежды в Киеве связывают с Индией и Китаем, на чью заинтересованность в урегулировании украинского конфликта мы указали выше.Таким образом, до собственно украинско-российских переговоров дело и не дойдёт – Россия будет вести переговоры с "мировым сообществом", которое будет договариваться в соответствии с руководящими указаниями мирового гегемона, сидящего на Печерском холме.Планы выглядят наполеоновскими в плохом смысле этого слова. Но давайте не забывать, что Зеленский небезосновательно рассчитывает на поддержку со стороны США, которые уже обеспечили впечатляющее представительство на первом "саммите мира" – мероприятии заведомо абсолютно бессмысленном. Правда, в Киеве, похоже, не учитывают, что "чистая" победа Запада странам БРИКС тоже не нужна, а Украина с их точки зрения просто не существует – слишком мал её экономический вес.О ситуации в Курской области можно прочитать в статье Павла Котова "Вторжение ВСУ в Курскую область: украинская эйфория закончилась, но у РФ еще много работы"
https://ukraina.ru/20240817/1056923579.html
https://ukraina.ru/20240910/1057340196.html
https://ukraina.ru/20240609/1055566774.html
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Василий Стоякин
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мнения, россия, киев, курская область, владимир зеленский, сергей шойгу, владимир путин, брикс, the washington post, переговоры, дипломатия, энергетика, саммит
Мнения, Россия, Киев, Курская область, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Владимир Путин, БРИКС, The Washington Post, переговоры, дипломатия, энергетика, саммит

Энергетика, Курск и вечные мирные переговоры

16:49 10.09.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКурская АЭС в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Надо понимать сложность положения российского руководства – оно отлично понимает недоговороспособность киевской верхушки, но должно демонстрировать готовность решать конфликт политико-дипломатическим путём. Не столько для того, чтобы что-то объяснить Западу (этот этап уже пройден), сколько для того, чтобы успокоить партнёров по БРИКС.
Партнёров России по БРИКС в общем-то можно понять. Тот же Китай является "мировой мастерской", его экономика заточена в первую очередь на экспорт. Скорее всего китайские товарищи понимают неизбежность разрушения существующей глобальной экономики, но, естественно, хотят её отсрочить. Ну а перспектива глобальной ядерной войны вообще никого не греет.
Потому Россия раз за разом предлагает варианты начала мирных переговоров или, хотя бы, деэскалации существующего конфликта.
Вот Сергей Шойгу сообщил:

"Турция нам предложила: давайте обязуемся не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Чёрном море. Наш президент принял решение и сказал: Да, давайте, давайте мы такое решение примем. И для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они сказали: Нет-нет-нет, мы не пойдём на это соглашение".

Тут ничего особенно нового нет – The Washington Post сообщила об этом ещё 17 августа. Правда, и российская, и украинская сторона факт таких переговоров отрицали, а Турция целомудренно хранила молчание…
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
17 августа, 13:45
WP: Атака ВСУ на Курскую область сорвала тайные переговоры Москвы и Киева в ДохеАтака Вооруженных сил Украины на Курскую область сорвала намечавшиеся на август секретные переговоры России и Украины в Катаре о частичном прекращении огня. Об этом 17 августа заявила газета The Washington Post (WP)
Интерес Турции в такой сделке был понятен. С одной стороны, сохранялись гарантии черноморской морской торговли (вся материковая транспортно-логистическая структура на украинской стороне зависит от электроэнергии). С другой стороны, любые переговоры по частной теме открывают возможность для переговоров более широких, а Реджеп Эрдоган по-прежнему хочет, чтобы мирное соглашение между Россией и Украиной (сотрудничество с которыми ему нужно) было подписано в Турции.
Между тем, Украина на тот момент в переговорах заинтересована не была.
Во-первых, большая часть украинских электростанций и так была выбита – терять им, в общем-то, было нечего.
При этом очевидно, что по АЭС Россия бить не будет из соображений гуманитарно-экологических и политических, как, скорее всего, не будет бить и по трансформаторным подстанциям, обеспечивающим работу энергетического кольца (это скорее всего приведёт к аварийной остановке АЭС, что грозит авариями по чернобыльскому сценарию – там как раз ставился эксперимент по остановке реактора в условиях отсутствиях внешнего энергопитания).
Во-вторых, само по себе разрушение энергетической инфраструктуры Киев только радует – население во всём будет обвинять Россию и поддерживать власть, а с Запада можно запросить больше денег на восстановление энергетики.
Шольц
09:16
Переговоры к ноябрю? Торг здесь неуместенТема переговоров опять оживилась с легкой подачи канцлера Германии Олафа Шольца
Ну и самое главное – такое соглашение заставило бы отказаться от проведения наступательной операции в Курской области, одной из целей которой был захват Курской АЭС с целью шантажа России и возможного обмена на Запорожскую АЭС (Зеленский в июне заявил о том, что будет добиваться её возвращения дипломатическим путём – видимо, имелась в виду именно такая вот террористическая "дипломатия").
Более того, скорее всего сам факт готовности России к переговорам был расценён в Киеве как слабость и готовность идти на уступки и укрепил Зеленского в мысли о необходимости нападения непосредственно на территорию России.
Собственно, и сейчас, описывая свой план завершения войны дипломатическими методами до конца года, он уверяет, что вторжение в Курскую область – часть этого плана. Правда, о том, что это за план, он не говорит.
Украинский аналитик Владимир Дубовик комментирует это следующим образом:
"Похоже, что цель Курской операции заключалась в том, чтобы заставить Москву отправить туда войска с Донбасса, укрепить моральный дух в стране и, возможно, заставить Путина пойти на переговоры. Но, похоже, это не работает. Не похоже, что Путин сдается. Похоже, он готов к долгой войне".
Собственно, этот вывод подтверждается словами и Шойгу, и главы МИД Сергея Лаврова – Россия не будет вести переговоры о Курской области, более того, пока украинские войска находятся на её территории, никаких переговоров с Киевом быть не может.
Зеленский, правда, и не настроен на переговоры. 5 сентября в интервью NBC News он сообщил о существовании "плана победы" из пяти пунктов, который будет представлен США и который может быть реализован и без согласия России.
В детали плана он не углублялся, но испанское издание EFE, опираясь на оговорки Зеленского, а также украинских дипломатов и политиков, предположило такую структуру плана:
- обмен оккупированными территориями между Киевом и Москвой;
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
9 июня, 12:35
Гасите свет. Что происходит с украинской энергетикойВо многих украинских городах, в том числе Киеве, назревает энергетических коллапс. Столица привыкает жить в режиме семичасовых отключений электроэнергии. Для многих районов города – это критическая отметка.
- экономическая составляющая (продолжение военно-экономической помощи Украине со стороны Запада, а также санкций в отношении России);
- гарантии безопасности киевского режима;
- "меры, которые должна принять Россия для прекращения военной агрессии против Украины".
По поводу пятого пункта плана ясного понимания нет, но, вероятно, это гарантии присоединения к ЕС и НАТО.
После этого должен состояться "саммит мира", на котором Россия сама должна согласиться на выполнение украинских условий под давлением международного сообщества. Особенно большие надежды в Киеве связывают с Индией и Китаем, на чью заинтересованность в урегулировании украинского конфликта мы указали выше.
Таким образом, до собственно украинско-российских переговоров дело и не дойдёт – Россия будет вести переговоры с "мировым сообществом", которое будет договариваться в соответствии с руководящими указаниями мирового гегемона, сидящего на Печерском холме.
- РИА Новости, 1920, 09.08.2024
9 августа, 05:00
Украина заканчивается: Ищенко о том, почему Западу нужны переговоры без условий, чтобы восстановить ВСУБессмысленно выяснять, что закончится раньше у Киева — люди или вооружения. Главное, что заканчивается Украина. Поэтому на Западе начинаются отработки темы: давайте начнем мирные переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Планы выглядят наполеоновскими в плохом смысле этого слова. Но давайте не забывать, что Зеленский небезосновательно рассчитывает на поддержку со стороны США, которые уже обеспечили впечатляющее представительство на первом "саммите мира" – мероприятии заведомо абсолютно бессмысленном. Правда, в Киеве, похоже, не учитывают, что "чистая" победа Запада странам БРИКС тоже не нужна, а Украина с их точки зрения просто не существует – слишком мал её экономический вес.
О ситуации в Курской области можно прочитать в статье Павла Котова "Вторжение ВСУ в Курскую область: украинская эйфория закончилась, но у РФ еще много работы"
 
МненияРоссияКиевКурская областьВладимир ЗеленскийСергей ШойгуВладимир ПутинБРИКСThe Washington Postпереговорыдипломатияэнергетикасаммит
 
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