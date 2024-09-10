https://ukraina.ru/20240910/1057354697.html

Энергетика, Курск и вечные мирные переговоры

Энергетика, Курск и вечные мирные переговоры - 10.09.2024 Украина.ру

Энергетика, Курск и вечные мирные переговоры

Надо понимать сложность положения российского руководства – оно отлично понимает недоговороспособность киевской верхушки, но должно демонстрировать готовность решать конфликт политико-дипломатическим путём. Не столько для того, чтобы что-то объяснить Западу (этот этап уже пройден), сколько для того, чтобы успокоить партнёров по БРИКС.

2024-09-10T16:49

2024-09-10T16:49

2024-09-10T16:49

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россия

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курская область

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владимир путин

брикс

the washington post

переговоры

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Партнёров России по БРИКС в общем-то можно понять. Тот же Китай является "мировой мастерской", его экономика заточена в первую очередь на экспорт. Скорее всего китайские товарищи понимают неизбежность разрушения существующей глобальной экономики, но, естественно, хотят её отсрочить. Ну а перспектива глобальной ядерной войны вообще никого не греет.Потому Россия раз за разом предлагает варианты начала мирных переговоров или, хотя бы, деэскалации существующего конфликта.Вот Сергей Шойгу сообщил:Тут ничего особенно нового нет – The Washington Post сообщила об этом ещё 17 августа. Правда, и российская, и украинская сторона факт таких переговоров отрицали, а Турция целомудренно хранила молчание…Интерес Турции в такой сделке был понятен. С одной стороны, сохранялись гарантии черноморской морской торговли (вся материковая транспортно-логистическая структура на украинской стороне зависит от электроэнергии). С другой стороны, любые переговоры по частной теме открывают возможность для переговоров более широких, а Реджеп Эрдоган по-прежнему хочет, чтобы мирное соглашение между Россией и Украиной (сотрудничество с которыми ему нужно) было подписано в Турции.Между тем, Украина на тот момент в переговорах заинтересована не была.Во-первых, большая часть украинских электростанций и так была выбита – терять им, в общем-то, было нечего.При этом очевидно, что по АЭС Россия бить не будет из соображений гуманитарно-экологических и политических, как, скорее всего, не будет бить и по трансформаторным подстанциям, обеспечивающим работу энергетического кольца (это скорее всего приведёт к аварийной остановке АЭС, что грозит авариями по чернобыльскому сценарию – там как раз ставился эксперимент по остановке реактора в условиях отсутствиях внешнего энергопитания).Во-вторых, само по себе разрушение энергетической инфраструктуры Киев только радует – население во всём будет обвинять Россию и поддерживать власть, а с Запада можно запросить больше денег на восстановление энергетики.Ну и самое главное – такое соглашение заставило бы отказаться от проведения наступательной операции в Курской области, одной из целей которой был захват Курской АЭС с целью шантажа России и возможного обмена на Запорожскую АЭС (Зеленский в июне заявил о том, что будет добиваться её возвращения дипломатическим путём – видимо, имелась в виду именно такая вот террористическая "дипломатия").Более того, скорее всего сам факт готовности России к переговорам был расценён в Киеве как слабость и готовность идти на уступки и укрепил Зеленского в мысли о необходимости нападения непосредственно на территорию России.Собственно, и сейчас, описывая свой план завершения войны дипломатическими методами до конца года, он уверяет, что вторжение в Курскую область – часть этого плана. Правда, о том, что это за план, он не говорит.Украинский аналитик Владимир Дубовик комментирует это следующим образом:"Похоже, что цель Курской операции заключалась в том, чтобы заставить Москву отправить туда войска с Донбасса, укрепить моральный дух в стране и, возможно, заставить Путина пойти на переговоры. Но, похоже, это не работает. Не похоже, что Путин сдается. Похоже, он готов к долгой войне".Собственно, этот вывод подтверждается словами и Шойгу, и главы МИД Сергея Лаврова – Россия не будет вести переговоры о Курской области, более того, пока украинские войска находятся на её территории, никаких переговоров с Киевом быть не может.Зеленский, правда, и не настроен на переговоры. 5 сентября в интервью NBC News он сообщил о существовании "плана победы" из пяти пунктов, который будет представлен США и который может быть реализован и без согласия России.В детали плана он не углублялся, но испанское издание EFE, опираясь на оговорки Зеленского, а также украинских дипломатов и политиков, предположило такую структуру плана:- обмен оккупированными территориями между Киевом и Москвой;- экономическая составляющая (продолжение военно-экономической помощи Украине со стороны Запада, а также санкций в отношении России);- гарантии безопасности киевского режима;- "меры, которые должна принять Россия для прекращения военной агрессии против Украины".По поводу пятого пункта плана ясного понимания нет, но, вероятно, это гарантии присоединения к ЕС и НАТО.После этого должен состояться "саммит мира", на котором Россия сама должна согласиться на выполнение украинских условий под давлением международного сообщества. Особенно большие надежды в Киеве связывают с Индией и Китаем, на чью заинтересованность в урегулировании украинского конфликта мы указали выше.Таким образом, до собственно украинско-российских переговоров дело и не дойдёт – Россия будет вести переговоры с "мировым сообществом", которое будет договариваться в соответствии с руководящими указаниями мирового гегемона, сидящего на Печерском холме.Планы выглядят наполеоновскими в плохом смысле этого слова. Но давайте не забывать, что Зеленский небезосновательно рассчитывает на поддержку со стороны США, которые уже обеспечили впечатляющее представительство на первом "саммите мира" – мероприятии заведомо абсолютно бессмысленном. Правда, в Киеве, похоже, не учитывают, что "чистая" победа Запада странам БРИКС тоже не нужна, а Украина с их точки зрения просто не существует – слишком мал её экономический вес.О ситуации в Курской области можно прочитать в статье Павла Котова "Вторжение ВСУ в Курскую область: украинская эйфория закончилась, но у РФ еще много работы"

https://ukraina.ru/20240817/1056923579.html

https://ukraina.ru/20240910/1057340196.html

https://ukraina.ru/20240609/1055566774.html

https://ukraina.ru/20240809/1056737963.html

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мнения, россия, киев, курская область, владимир зеленский, сергей шойгу, владимир путин, брикс, the washington post, переговоры, дипломатия, энергетика, саммит