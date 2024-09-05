Взрывы над Гомелем, новое украинское правительство. Главное на Украине на утро 5 сентября - 05.09.2024 Украина.ру
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Взрывы над Гомелем, новое украинское правительство. Главное на Украине на утро 5 сентября
Взрывы над Гомелем, новое украинское правительство. Главное на Украине на утро 5 сентября - 05.09.2024 Украина.ру
Взрывы над Гомелем, новое украинское правительство. Главное на Украине на утро 5 сентября
Украинский воздушный объект был сбит в небе над Белоруссией. Фракция "Слуга народа" определилась с масштабными перестановками в Кабинете министров Украины
2024-09-05T09:25
2024-09-05T09:26
эксклюзив
хроники
белоруссия
украина
россия
давид арахамия
владимир рогов
александр лукашенко
слуга народа
кабинет министров
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О взрывах в небе над Гомелем одним из первых сообщил военный эксперт Кирилл Фёдоров."В окрестностях г. Гомель Белоруссии потерпел крушение (был сбит?) некий дрон-камикадзе. О том, что это именно камикадзе говорят местные жители, которые услышали взрывы", - написал он в своём телеграм-канале в 02:25.Свою запись он сопроводил видео с места событий.Позднее Фёдоров выложил новое видео."Видео из Гомеля. Прислано подписчиком, сидящем в местном чате", - отметил он.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что по данным мониторинговых ресурсов беспилотник зашел в пространство Белоруссии."Жители Гомеля в Белоруссии сообщают о не менее, чем двух взрывах и сбитой воздушной цели в небе Городские чаты переполнены сообщениями на данную тему. Гомельчане также делятся кадрами падения горящего предмета, который был сбит ПВО. По предварительной информации, он рухнул за пределами города. Официальной информации о произошедшем пока нет. Данных о разрушениях и пострадавших пока тоже не поступало. При этом мониторинговые ресурсы указывают на заход БПЛА в белорусское воздушное пространство", - написал Рогов в своём телеграм-канале.Он также вспомнил о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко о денацификации Украины."Не прошло и трёх недель, как белорусский лидер заявил: "Вы говорите иногда про нациков. Нету там уже этих нациков! Денацифицирована Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде". Похоже, что ЗеФюрер решил доказать батьке обратное", - отметил Рогов.При этом украинские СМИ распространяют информацию о том, что сбиты якобы залетевшие в Белоруссию из Черниговской области Украины БПЛА "Герань".Пока официальной информации с белорусской стороны нет.Ранее, 19 августа командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооружённых сил Белоруссии Андрей Лукьянович сообщил, что его страна нарастила силы ВВС и войск ПВО, задействованные для несения дежурства на границе с Украиной."Она (группировка) касается и авиации, и зенитно-ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент они несут дежурство на южных рубежах нашей страны", - отметил Лукьянович.До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что любые провокации будут иметь последствия. Лукашенко подчеркивал, что у Белоруссии есть чем ответить тем, кто захочет предпринять против нее какие-то враждебные действия.Передвигая диваныВечером 4 сентября парламентская фракция партии "Слуга народа" провела заседание, где обсуждались масштабные перестановки в украинском правительстве. Как сообщил глава фракции Давид Арахамия, на заседании присутствовал Владимир Зеленский."На повестке дня — кадровое обновление, которое тоже анонсировалось нами заранее. К нам присоединился президент Владимир Зеленский. Благодарны ему за это", - написал Арахамия в своём телеграм-канале.В результате заседания стало известно, что министром иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы станет его нынешний первый заместитель Андрей Сибига.Вице-премьер-министр Ирина Верещук перейдёт в Офис президента заниматься социальной политикой, а её министерство - министерство "по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий" как отдельный орган ликвидируют и передадут его функционал министерству развития общин и территорий Украины.Уволенная накануне вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина будет снова назначена, а её полномочия расширены — она станет вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции – министром юстиции.Глава министерства стратегической промышленности Александр Камышин перейдёт на должность советника президента по стратегическим отраслям, а его место в правительстве займет Герман Сметанин, который сегодня возглавляет "Укроборонпром".Руслан Стрелец уйдёт с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Его место займёт действующая заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.Министром молодёжи и спорта Украины станет Матвей Бледный.Министерство аграрной политики возглавил глава Фонда госимущества Виталий Коваль.Министром культуры и информационной политики станет Николай Точицкий."На данном этапе должны усилить борьбу с дезинформацией, для этого задания нужен кандидат с международным опытом", - подчеркнул Арахамия.Министром по делам ветеранов назначат Наталью Калмыкову – сейчас она заместительницу министра обороны.Министром развития общин, территорий и инфраструктуры назначат Алексея Кулебу."Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Потом, как и было задумано, его разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики", - пояснил Арахамия.Он также сообщил о создании нового министерства."Обсудили создание нового института в правительстве с рабочим названием министерство возвращения украинцев. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавят", - отметил Арахамия.Последнюю инициативу прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Арахамия заявил, что в Верховной раде предложили создать "министерство возвращения украинцев", чтобы вернуть с Запада своих граждан. Come Back Ministry of Ukraine", - написала она в своём телеграм-канале.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "Известиям", придётся разбираться со "снежным комом нелегитимности власти". По его словам, сейчас число юридических несоответствий и противоречий нарастает, выходить из этого украинцам будет сложно.О смысле кадровых перестановок на Украине — в статье Виктории Титовой "Усталость нарастает. Зачем Зеленский меняет правительство?".
https://ukraina.ru/20240904/1057241356.html
https://ukraina.ru/20240904/1057231013.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, белоруссия, украина, россия, давид арахамия, владимир рогов, александр лукашенко, слуга народа, кабинет министров
Эксклюзив, Хроники, Белоруссия, Украина, Россия, Давид Арахамия, Владимир Рогов, Александр Лукашенко, Слуга народа, Кабинет министров

Взрывы над Гомелем, новое украинское правительство. Главное на Украине на утро 5 сентября

09:25 05.09.2024 (обновлено: 09:26 05.09.2024)
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейсбитый объект в небе над Гомелем
сбитый объект в небе над Гомелем - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : скриншот видео из соцсетей
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинский воздушный объект был сбит в небе над Белоруссией. Фракция "Слуга народа" определилась с масштабными перестановками в Кабинете министров Украины
О взрывах в небе над Гомелем одним из первых сообщил военный эксперт Кирилл Фёдоров.
"В окрестностях г. Гомель Белоруссии потерпел крушение (был сбит?) некий дрон-камикадзе. О том, что это именно камикадзе говорят местные жители, которые услышали взрывы", - написал он в своём телеграм-канале в 02:25.
Свою запись он сопроводил видео с места событий.
Позднее Фёдоров выложил новое видео.
"Видео из Гомеля. Прислано подписчиком, сидящем в местном чате", - отметил он.
Вчера, 18:00
Рада "забыла" уволить Кулебу, мечты Джонсона и растущие кладбища ВСУ. Главное на Украине за 4 сентября
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что по данным мониторинговых ресурсов беспилотник зашел в пространство Белоруссии.
"Жители Гомеля в Белоруссии сообщают о не менее, чем двух взрывах и сбитой воздушной цели в небе Городские чаты переполнены сообщениями на данную тему. Гомельчане также делятся кадрами падения горящего предмета, который был сбит ПВО. По предварительной информации, он рухнул за пределами города. Официальной информации о произошедшем пока нет. Данных о разрушениях и пострадавших пока тоже не поступало. При этом мониторинговые ресурсы указывают на заход БПЛА в белорусское воздушное пространство", - написал Рогов в своём телеграм-канале.
Он также вспомнил о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко о денацификации Украины.
"Не прошло и трёх недель, как белорусский лидер заявил: "Вы говорите иногда про нациков. Нету там уже этих нациков! Денацифицирована Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде". Похоже, что ЗеФюрер решил доказать батьке обратное", - отметил Рогов.
При этом украинские СМИ распространяют информацию о том, что сбиты якобы залетевшие в Белоруссию из Черниговской области Украины БПЛА "Герань".
Пока официальной информации с белорусской стороны нет.
Ранее, 19 августа командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооружённых сил Белоруссии Андрей Лукьянович сообщил, что его страна нарастила силы ВВС и войск ПВО, задействованные для несения дежурства на границе с Украиной.
"Она (группировка) касается и авиации, и зенитно-ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент они несут дежурство на южных рубежах нашей страны", - отметил Лукьянович.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что любые провокации будут иметь последствия. Лукашенко подчеркивал, что у Белоруссии есть чем ответить тем, кто захочет предпринять против нее какие-то враждебные действия.
ВСУ
Вчера, 13:01
Украинский министропад, мечтательный Джонсон и ювелирная работа ВКС РФ. Главное на 13:00 4 сентября Источники сходятся во мнении, что состав украинского кабинета министров будет почти полностью изменен в результате массовых кадровых перестановок. Пока свое кресло рискует потерять и глава правительства Денис Шмыгаль, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пал жертвой российских пранкеров. Украину же традиционно сотрясают взрывы
Передвигая диваны
Вечером 4 сентября парламентская фракция партии "Слуга народа" провела заседание, где обсуждались масштабные перестановки в украинском правительстве. Как сообщил глава фракции Давид Арахамия, на заседании присутствовал Владимир Зеленский.
"На повестке дня — кадровое обновление, которое тоже анонсировалось нами заранее. К нам присоединился президент Владимир Зеленский. Благодарны ему за это", - написал Арахамия в своём телеграм-канале.
В результате заседания стало известно, что министром иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы станет его нынешний первый заместитель Андрей Сибига.
Вице-премьер-министр Ирина Верещук перейдёт в Офис президента заниматься социальной политикой, а её министерство - министерство "по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий" как отдельный орган ликвидируют и передадут его функционал министерству развития общин и территорий Украины.
Уволенная накануне вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина будет снова назначена, а её полномочия расширены — она станет вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции – министром юстиции.
Глава министерства стратегической промышленности Александр Камышин перейдёт на должность советника президента по стратегическим отраслям, а его место в правительстве займет Герман Сметанин, который сегодня возглавляет "Укроборонпром".
Руслан Стрелец уйдёт с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Его место займёт действующая заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.
Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Вчера, 09:00
Отставки как способ укрепить власть, безысходное положение Киева. Главное на Украине на утро 4 сентября
Министром молодёжи и спорта Украины станет Матвей Бледный.
Министерство аграрной политики возглавил глава Фонда госимущества Виталий Коваль.
Министром культуры и информационной политики станет Николай Точицкий.
"На данном этапе должны усилить борьбу с дезинформацией, для этого задания нужен кандидат с международным опытом", - подчеркнул Арахамия.
Министром по делам ветеранов назначат Наталью Калмыкову – сейчас она заместительницу министра обороны.
Министром развития общин, территорий и инфраструктуры назначат Алексея Кулебу.
"Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Потом, как и было задумано, его разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики", - пояснил Арахамия.
Он также сообщил о создании нового министерства.
"Обсудили создание нового института в правительстве с рабочим названием министерство возвращения украинцев. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавят", - отметил Арахамия.
Последнюю инициативу прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Арахамия заявил, что в Верховной раде предложили создать "министерство возвращения украинцев", чтобы вернуть с Запада своих граждан. Come Back Ministry of Ukraine", - написала она в своём телеграм-канале.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "Известиям", придётся разбираться со "снежным комом нелегитимности власти". По его словам, сейчас число юридических несоответствий и противоречий нарастает, выходить из этого украинцам будет сложно.
О смысле кадровых перестановок на Украине — в статье Виктории Титовой "Усталость нарастает. Зачем Зеленский меняет правительство?".
 
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