https://ukraina.ru/20240905/1057249430.html
Взрывы над Гомелем, новое украинское правительство. Главное на Украине на утро 5 сентября
Взрывы над Гомелем, новое украинское правительство. Главное на Украине на утро 5 сентября - 05.09.2024 Украина.ру
Взрывы над Гомелем, новое украинское правительство. Главное на Украине на утро 5 сентября
Украинский воздушный объект был сбит в небе над Белоруссией. Фракция "Слуга народа" определилась с масштабными перестановками в Кабинете министров Украины
2024-09-05T09:25
2024-09-05T09:25
2024-09-05T09:26
эксклюзив
хроники
белоруссия
украина
россия
давид арахамия
владимир рогов
александр лукашенко
слуга народа
кабинет министров
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О взрывах в небе над Гомелем одним из первых сообщил военный эксперт Кирилл Фёдоров."В окрестностях г. Гомель Белоруссии потерпел крушение (был сбит?) некий дрон-камикадзе. О том, что это именно камикадзе говорят местные жители, которые услышали взрывы", - написал он в своём телеграм-канале в 02:25.Свою запись он сопроводил видео с места событий.Позднее Фёдоров выложил новое видео."Видео из Гомеля. Прислано подписчиком, сидящем в местном чате", - отметил он.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что по данным мониторинговых ресурсов беспилотник зашел в пространство Белоруссии."Жители Гомеля в Белоруссии сообщают о не менее, чем двух взрывах и сбитой воздушной цели в небе Городские чаты переполнены сообщениями на данную тему. Гомельчане также делятся кадрами падения горящего предмета, который был сбит ПВО. По предварительной информации, он рухнул за пределами города. Официальной информации о произошедшем пока нет. Данных о разрушениях и пострадавших пока тоже не поступало. При этом мониторинговые ресурсы указывают на заход БПЛА в белорусское воздушное пространство", - написал Рогов в своём телеграм-канале.Он также вспомнил о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко о денацификации Украины."Не прошло и трёх недель, как белорусский лидер заявил: "Вы говорите иногда про нациков. Нету там уже этих нациков! Денацифицирована Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде". Похоже, что ЗеФюрер решил доказать батьке обратное", - отметил Рогов.При этом украинские СМИ распространяют информацию о том, что сбиты якобы залетевшие в Белоруссию из Черниговской области Украины БПЛА "Герань".Пока официальной информации с белорусской стороны нет.Ранее, 19 августа командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооружённых сил Белоруссии Андрей Лукьянович сообщил, что его страна нарастила силы ВВС и войск ПВО, задействованные для несения дежурства на границе с Украиной."Она (группировка) касается и авиации, и зенитно-ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент они несут дежурство на южных рубежах нашей страны", - отметил Лукьянович.До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что любые провокации будут иметь последствия. Лукашенко подчеркивал, что у Белоруссии есть чем ответить тем, кто захочет предпринять против нее какие-то враждебные действия.Передвигая диваныВечером 4 сентября парламентская фракция партии "Слуга народа" провела заседание, где обсуждались масштабные перестановки в украинском правительстве. Как сообщил глава фракции Давид Арахамия, на заседании присутствовал Владимир Зеленский."На повестке дня — кадровое обновление, которое тоже анонсировалось нами заранее. К нам присоединился президент Владимир Зеленский. Благодарны ему за это", - написал Арахамия в своём телеграм-канале.В результате заседания стало известно, что министром иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы станет его нынешний первый заместитель Андрей Сибига.Вице-премьер-министр Ирина Верещук перейдёт в Офис президента заниматься социальной политикой, а её министерство - министерство "по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий" как отдельный орган ликвидируют и передадут его функционал министерству развития общин и территорий Украины.Уволенная накануне вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина будет снова назначена, а её полномочия расширены — она станет вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции – министром юстиции.Глава министерства стратегической промышленности Александр Камышин перейдёт на должность советника президента по стратегическим отраслям, а его место в правительстве займет Герман Сметанин, который сегодня возглавляет "Укроборонпром".Руслан Стрелец уйдёт с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Его место займёт действующая заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.Министром молодёжи и спорта Украины станет Матвей Бледный.Министерство аграрной политики возглавил глава Фонда госимущества Виталий Коваль.Министром культуры и информационной политики станет Николай Точицкий."На данном этапе должны усилить борьбу с дезинформацией, для этого задания нужен кандидат с международным опытом", - подчеркнул Арахамия.Министром по делам ветеранов назначат Наталью Калмыкову – сейчас она заместительницу министра обороны.Министром развития общин, территорий и инфраструктуры назначат Алексея Кулебу."Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Потом, как и было задумано, его разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики", - пояснил Арахамия.Он также сообщил о создании нового министерства."Обсудили создание нового института в правительстве с рабочим названием министерство возвращения украинцев. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавят", - отметил Арахамия.Последнюю инициативу прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Арахамия заявил, что в Верховной раде предложили создать "министерство возвращения украинцев", чтобы вернуть с Запада своих граждан. Come Back Ministry of Ukraine", - написала она в своём телеграм-канале.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "Известиям", придётся разбираться со "снежным комом нелегитимности власти". По его словам, сейчас число юридических несоответствий и противоречий нарастает, выходить из этого украинцам будет сложно.О смысле кадровых перестановок на Украине — в статье Виктории Титовой "Усталость нарастает. Зачем Зеленский меняет правительство?".
https://ukraina.ru/20240904/1057241356.html
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https://ukraina.ru/20240904/1057223481.html
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эксклюзив, хроники, белоруссия, украина, россия, давид арахамия, владимир рогов, александр лукашенко, слуга народа, кабинет министров
Взрывы над Гомелем, новое украинское правительство. Главное на Украине на утро 5 сентября
09:25 05.09.2024 (обновлено: 09:26 05.09.2024)
Украинский воздушный объект был сбит в небе над Белоруссией. Фракция "Слуга народа" определилась с масштабными перестановками в Кабинете министров Украины
О взрывах в небе над Гомелем одним из первых сообщил военный эксперт Кирилл Фёдоров.
"В окрестностях г. Гомель Белоруссии потерпел крушение (был сбит?) некий дрон-камикадзе. О том, что это именно камикадзе говорят местные жители, которые услышали взрывы
", - написал
он в своём телеграм-канале в 02:25.
Свою запись он сопроводил видео с места событий.
Позднее Фёдоров выложил новое видео
.
"Видео из Гомеля. Прислано подписчиком, сидящем в местном чате", - отметил он.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что по данным мониторинговых ресурсов беспилотник зашел в пространство Белоруссии.
"Жители Гомеля в Белоруссии сообщают о не менее, чем двух взрывах и сбитой воздушной цели в небе Городские чаты переполнены сообщениями на данную тему. Гомельчане также делятся кадрами падения горящего предмета, который был сбит ПВО. По предварительной информации, он рухнул за пределами города. Официальной информации о произошедшем пока нет. Данных о разрушениях и пострадавших пока тоже не поступало. При этом мониторинговые ресурсы указывают на заход БПЛА в белорусское воздушное пространство
", - написал
Рогов в своём телеграм-канале.
Он также вспомнил о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко
о денацификации Украины.
"Не прошло и трёх недель, как белорусский лидер заявил: "Вы говорите иногда про нациков. Нету там уже этих нациков! Денацифицирована Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде". Похоже, что ЗеФюрер решил доказать батьке обратное", - отметил Рогов.
При этом украинские СМИ распространяют информацию о том, что сбиты якобы залетевшие в Белоруссию из Черниговской области Украины БПЛА "Герань".
Пока официальной информации с белорусской стороны нет.
Ранее, 19 августа командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооружённых сил Белоруссии Андрей Лукьянович сообщил, что его страна нарастила силы ВВС и войск ПВО, задействованные для несения дежурства на границе с Украиной.
"Она (группировка) касается и авиации, и зенитно-ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент они несут дежурство на южных рубежах нашей страны", - отметил Лукьянович.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что любые провокации будут иметь последствия. Лукашенко подчеркивал, что у Белоруссии есть чем ответить тем, кто захочет предпринять против нее какие-то враждебные действия.
Вечером 4 сентября парламентская фракция партии "Слуга народа" провела заседание, где обсуждались масштабные перестановки в украинском правительстве. Как сообщил глава фракции Давид Арахамия
, на заседании присутствовал Владимир Зеленский
.
"На повестке дня — кадровое обновление, которое тоже анонсировалось нами заранее. К нам присоединился президент Владимир Зеленский. Благодарны ему за это
", - написал
Арахамия в своём телеграм-канале.
В результате заседания стало известно, что министром иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы
станет его нынешний первый заместитель Андрей Сибига
.
Вице-премьер-министр Ирина Верещук перейдёт в Офис президента заниматься социальной политикой, а её министерство - министерство "по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий" как отдельный орган ликвидируют и передадут его функционал министерству развития общин и территорий Украины.
Уволенная накануне вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина будет снова назначена, а её полномочия расширены — она станет вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции – министром юстиции.
Глава министерства стратегической промышленности Александр Камышин перейдёт на должность советника президента по стратегическим отраслям, а его место в правительстве займет Герман Сметанин, который сегодня возглавляет "Укроборонпром".
Руслан Стрелец уйдёт с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Его место займёт действующая заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.
Министром молодёжи и спорта Украины станет Матвей Бледный.
Министерство аграрной политики возглавил глава Фонда госимущества Виталий Коваль.
Министром культуры и информационной политики станет Николай Точицкий.
"На данном этапе должны усилить борьбу с дезинформацией, для этого задания нужен кандидат с международным опытом", - подчеркнул Арахамия.
Министром по делам ветеранов назначат Наталью Калмыкову – сейчас она заместительницу министра обороны.
Министром развития общин, территорий и инфраструктуры назначат Алексея Кулебу.
"Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Потом, как и было задумано, его разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики", - пояснил Арахамия.
Он также сообщил о создании нового министерства.
"Обсудили создание нового института в правительстве с рабочим названием министерство возвращения украинцев. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавят", - отметил Арахамия.
Последнюю инициативу прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Арахамия заявил, что в Верховной раде предложили создать "министерство возвращения украинцев", чтобы вернуть с Запада своих граждан. Come Back Ministry of Ukraine
", - написала
она в своём телеграм-канале.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
в интервью "Известиям
", придётся разбираться со "снежным комом нелегитимности власти". По его словам, сейчас число юридических несоответствий и противоречий нарастает, выходить из этого украинцам будет сложно.
О смысле кадровых перестановок на Украине — в статье Виктории Титовой "Усталость нарастает. Зачем Зеленский меняет правительство?".