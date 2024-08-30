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70/30: век Александра Лукашенко

70/30: век Александра Лукашенко - 30.08.2024 Украина.ру

70/30: век Александра Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко родился 70 лет назад – 30 августа 1954 года в Витебской области Белоруссии. А буквально на днях, 10 июля, мы праздновали другую годовщину – 30 лет со дня его избрания первым президентом Республики Беларусь. Невероятно, но факт – три десятилетия спустя он остаётся даже более популярным чем тогда

2024-08-30T21:05

2024-08-30T21:05

2024-08-30T21:05

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Действительно, во втором туре выборов 1994 года Лукашенко получил примерно 56% голосов белорусских избирателей. Сейчас же уровень его поддержки среди белорусских избирателей колеблется между 60 и 70%. Если сравнить с уровнем доверия "демократических" стран (Макрон – 24%, СДПГ Шольца – 16%), то возникают вопросы, а кто же на самом деле "диктатор"? Или демократия у нас уже власть просроченных?В начале 1990-х годов казалось (а многим и сейчас кажется), что социальные лифты работали вразнобой и создают уникальные возможности для возвышения. В какой-то степени это действительно было так, но если говорить о главах государств, то вариантов по сути было два – либо представитель старой компартийной номенклатуры, либо представители "демократической оппозиции". За пару первых лет вторые себя дискредитировала полностью, вторые – частично. И тут появилось окно возможностей для хозяйственных руководителей среднего звена.Таких руководителей в 1994 году было избрано двое – уже бывшие депутатами Леонид Кучма на Украине и Александр Лукашенко в Белоруссии. Надо сказать, что уровень у них был разный – директор крупнейшего военно-промышленного концерна, подчинённого непосредственно Москве, и директор обычного белорусского колхоза.Тогда, в 1994 году мужиковатый колхозник с не очень правильным русским языком выглядел несколько странно. Но именно его простонародный характер дал самый удивительный результат, который смело можно назвать белорусским чудом.Александр Григорьевич – человек по-крестьянски практичный и консервативный. Он, ещё будучи депутатом, последовательно выступал против т.н. "радикальных рыночных реформ", против развала Союза и против белорусизации.Подход у него был простой – то что работало пусть и работает, то что не работало нуждается в реформировании. Например, зачем передавать МАЗ в частную собственность, если проблема не в производстве, а в сбыте? И решалась проблема сбыта. Состояние двух однотипных заводов – МАЗа и КрАЗа (были рождены при разделе автомобильного производства ЯАЗа) сейчас отнюдь не в пользу последнего. Живёт он исключительно за счёт заказов ВСУ, в то время как белорусский завод имеет огромный рынок сбыта.Говорят, что Белоруссия выглядит так, как мог бы выглядеть СССР, пойдя он путём "китайских" реформ – гладкие дороги, чистые города, работающие предприятия, может не самый высокий, но стабильный уровень жизни.Для политолога – скука невероятная, хотя… в истории современной Белоруссии было несколько жёстких политических кризисов, последний из которых, пожалуй, самый трагический, мы наблюдали в 2020 году. Белорусская плошча мало чем отличается от украинского майдана. Отличался руководитель. Лукашенко, в отличие от Кучмы и Януковича, не зависел от западных центров влияния и, главное, он не за власть боролся – просто он считал и считает, что несёт полную ответственность за страну. "Государство это я"? Ну и пусть себе – в критические моменты истории европейских демократий к власти приходили люди вроде Шарля де Голля, который, подводя итоги какой-то дискуссии, сказал: все – против, я – за, решение принято.Политический курс Лукашенко полностью соответствует представлениям о прекрасном Владимира Путина. Более того, можно предположить, что эти представления в какой-то степени сформировались благодаря наблюдению за государственнической деятельностью белорусского лидера.Лукашенко не пророссийский и не прозападный политик. Он политик пробелорусский и в своей деятельности исходит из интересов Белоруссии, как он их себе представляет. И поскольку интересы Белоруссии требуют союзнических отношений с Россией, то Лукашенко является наиболее близким и честным союзником России.Романтические настроенные россияне, конечно, хотели бы от Лукашенко чистой любви. Но Лукашенко и Путин люди практического склада. Они точно знают, что "дай будет при коммунизме, сейчас – продай".Видимо именно этой практичностью, а вовсе не призрачным "белорусским национализмом" Лукашенко объясняется то, что союзное государство РФ и РБ не переросло во что-то более определённое. Российской элите удобнее иметь дело именно с независимой Белоруссией – на Украине этого не понимали и не понимают.В конечном итоге Александр Лукашенко сделал гораздо большее, чем просто обеспечил спокойную и комфортную жизнь целому поколению белорусов. Он, не вдаваясь в теории, на практике продемонстрировал альтернативный вариант перехода от советского к постсоветскому обществу – без обогащения одних за счёт обнищания других и без политических потрясений. Увы, кроме белорусов этим путём идти никто не смог. Может потому, что не нашлось второго такого Александра Григорьевича?Пользуясь случаем поздравляем Александра Григорьевича Лукашенко и народ братской Белоруссии с двойным праздником. Са святам, сябры!

https://ukraina.ru/20210522/1031284260.html

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мнения, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, леонид кучма, владимир путин, политика, история