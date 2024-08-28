Зеленский теряет лицо: о чем говорит президентская пресс-конференция - 28.08.2024 Украина.ру
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Зеленский теряет лицо: о чем говорит президентская пресс-конференция
Зеленский теряет лицо: о чем говорит президентская пресс-конференция - 28.08.2024 Украина.ру
Зеленский теряет лицо: о чем говорит президентская пресс-конференция
Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для украинских медиа. Выглядел он уставшим, раздраженным, но с раздутым до неприличия эго.
2024-08-28T14:52
2024-08-28T14:56
киев
сша
украина
владимир зеленский
василий малюк
энтони блинкен
офис президента
вооруженные силы украины
эксклюзив
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Среди заявлений Зеленского прозвучала информация, как он давит на западных партнеров в вопросе обстрелов территории России дальнобойным оружием, а те увиливают от принятия решения: "Олимпиада прошла, пинг-понг остался", - прокомментировал Зеленский. Журналисты спрашивали про вторжение в Курскую область, возврат украинских беженцев на Родину, а также про внутреннюю политику. Так вопрос о критикуемом украинскими медиа за коррупцию замглавы Офиса Президента Олеге Татарове буквально взбесил Зеленского: "Это знают и США, и все. Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев в Украине, в Киеве, пока вас тут не было. Мало? Выгнать его, чтобы его убили русские?", - так объяснил Зеленский, почему Татаров до сих пор в его команде.Своими впечатлениями от пресс-конференции поделились эксперты в соцсетях.Журналист Игорь ГомольскийЗеленский на пресс-конференции вел себя так и наговорил такого, что я лично переживаю не за него, а за его дилера. У человека явно беда с поставками, а потому бодяжить приходится дешевыми психотропами. Как и зачем коллеги анализируют эту абракадабру, лично я понять затрудняюсь.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович (признан позже в РФ террористом и экстремистом)Развал мотивации и доверия всегда идет по одной и той же схеме: 1. Возникновение тревожности, страха, неуверенности. 2. Чувство вины/стыда. 3. Проекция вины/стыда на выбранный объект символическая привязка к нему. 4. Подсказка действия, которое нужно совершить, чтобы избавиться от стыда/вины. См. слайд вверху. Все это пытаются сделать оппоненты Зеленского в отношении "Татаров убивал чеченцев". Но основная проблема не в этом. Все беды стартуют с первого пункта - возникновения тревожности. Лучший способ поселить тревожность в аудитории - нечеткость/необозначенность стратегических целей. Лучший способ вызвать чувство страха и неуверенности - неспособность/нежелание объяснить, как связаны конкретные действия/бездействие со стратегическими целями. Поэтому, стратегические коммуникации работают всегда по одному и тому же принципу: - вы должны объяснить, какие у вас стратегические цели и как то или иное ваше действие или бездействие продвигает вас к их достижению. Информирование должно быть регулярным, цели - убедительными. Перфоманс, эмоции, "чеченцы", "убивал" - могут при этом быть или не быть, это не так важно. Всегда найдутся те, кому это не нравится, и кому это нравится. Кто-то скажет "клоун", кто-то скажет "живой, переживающий человек". Но если не будет "целей - шагов - их связки - разъяснения", не понравится ни умникам, ни простакам. Развал коммуникации - развал управления. Развал управления - неспособность реализовать те самые цели, ради которых коммуницировали. Теперь спросите себя: - были ли стратегические цели названы? - были ли они убедительными? - были ли они связаны с конкретными действиями/заявленными планами? Ваши ответы на эти вопросы и будут - реальной оценкой пресс-конференции, а не отвлечение на фантики.)Политолог Михаил ПавливПолтора часа пресс-конференции украинский просроченный фюрер провел, судя по отзывам присутствующих, в сильно измененном состоянии. Воспринимать всерьез его эскапады бессмысленно.Общественный деятель Татьяна МонтянВремя офигительных историй от Зелебобуса. Недавняя пресс-конференция Зелебобуса вышла откровенно странным мероприятием: многие отмечали, что Зеленский вёл себя странно, с большим трудом держал себя в руках, заговаривался сильнее обычного и иногда откровенно срывался на журналистов. Однако наиболее фееричная реакция последовала на вопрос журналиста "Украинской правды" относительно эффективности замглавы Офиса президента Олега Татарова. В скобках поясню, что задавать неудобные вопросы Зелебобусу в Салорейхе могут не только лишь все: подавляющее большинство журналистов прекрасно в курсе, что делать этого не следует, иначе можно на своей шкуре познакомиться со значением устойчивого выражения "заехать на подвал" или же попасть под могилизацию. Однако "Украинская правда", как и ряд других СМИ, могут себе это позволить благодаря надёжной крыше в западных посольствах. И вот эта самая крыша посредством своих подопечных уже давно продавливает увольнение Татарова, но зелебобики этому изо всех сил сопротивляются: Татаров, среди прочего, отвечает за безотказное функционирование коррупционной вертикали в правоохранительных органах. Так что совершенно не удивительно, что в ответ на вопрос о Татарове Зелебобус откровенно взбесился, но то, насколько болезненную чушь он стал нести, вызывает лёгкое изумление. Чего стоит сама история о Татарове, охотившемся на мифических чеченцев на улицах Киева: надеюсь только, что эта история является плодом воображения от начала до конца, потому что если Татаров и правда убивал на улицах Киева каких-то людей, которых принял за чеченцев, то дело приобретает жутковатый оборот. Но финал и вовсе убил: как именно увольнение Татарова может привести к тому, что его "убьют русские", его ж не в Россию выдать предлагается? Зелебобус никогда не был особенно-то умным парнем. Его главным талантом всегда было умение с выражением озвучивать тексты, написанные ему другими людьми, а когда дело доходило до импровизаций, нередко получалось так себе. Однако сейчас всё стало как-то уж совсем печально.Политолог Константин БондаренкоСтарый Махмуд, всю свою жизнь проработавший на чайных плантациях, после просмотра рекламы чая "Принцесса Нури" с удивлением узнал, что он - девственница. Олег Татаров после пресс-конференции Зеленского с не меньшим удивлением узнал, что он на пару с Малюком убивал чеченцев.Политик Олег ЦаревЗеленский заявил, что у него есть подготовленный "план победы Украины":"План победы Украины. Я не уверен, что все могу сказать. Одно из направлений, часть которого уже сделана, это Курщина. Второе – это стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира. Третье направление – это мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. И четвертое направление – экономическое. Обо всем этом подробно говорить не буду. План подготовлен. Будет справедливо, если я сначала представлю этот план президенту США. От него зависит успех этого плана, дадут нам то, что в этом плане, или не дадут... и я думаю в сентябре представлю этот план ему на встрече. И я думаю, что будет правильно передать этот план как Камале Харрис, так и Дональду Трампу. Потому что мы не знаем, кто будет президентом США. А выполнить этот план очень хочется".Другими словами, Зеленский осуществил вторжение в Курскую область, чтобы показать боеспособность ВСУ. Заметьте, из названных Зеленским пунктов военный — только Курщина. И под это он теперь будет просить оружия и денег. Причем ответственность за реализацию плана Зеленский технично переложил на Байдена. Добавлю, что принятый в апреле закон о помощи Украине обязывает правительство США регулярно, начиная с июня, предоставлять Конгрессу стратегию (то есть тоже некий план) ее победы. Но я не слышал, чтобы такой документ появлялся. Да и не может он появиться. Потому что никакого плана победы ВСУ быть не может.Украинский журналист Юлия ЗабелинаПрезидент заявил, что Олег Татаров вместе с Малюком лично убивали чеченцев в Киеве, о чем он рассказывал журналистам во время офрека (непубличной встречи). Подтверждаю, президент действительно рассказывал, что Татаров лично отстаивал Киев, и теперь за ним охотятся россияне. Что касается того, знают ли об этом американцы, вы уже читали выше, с чем, в том числе, приезжал Блинкен в Киев. Но здесь важен дисклеймер: в США, в Белом доме, тоже есть разные группы, с разными взглядами и на ситуацию в Украине. Есть условная группа Блинкена, есть группа деэскалатора Саливана, о чьей коммуникации с Андреем Ермаком в Вашингтоне уже ходят легенды. Так что я даже не хочу фантазировать, какие еще истории о других людях из окружения президента, нам могут рассказываться.О том, как Украина из государства превратилась в банду - в статье Ростислава Ищенко "Украинская банда и курские убийства",
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киев, сша, украина, владимир зеленский, василий малюк, энтони блинкен, офис президента, вооруженные силы украины, эксклюзив
Киев, США, Украина, Владимир Зеленский, Василий Малюк, Энтони Блинкен, Офис президента, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив

Зеленский теряет лицо: о чем говорит президентская пресс-конференция

14:52 28.08.2024 (обновлено: 14:56 28.08.2024)
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramЗеленский в Харьковской области
Зеленский в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для украинских медиа. Выглядел он уставшим, раздраженным, но с раздутым до неприличия эго.
Среди заявлений Зеленского прозвучала информация, как он давит на западных партнеров в вопросе обстрелов территории России дальнобойным оружием, а те увиливают от принятия решения: "Олимпиада прошла, пинг-понг остался", - прокомментировал Зеленский.
Журналисты спрашивали про вторжение в Курскую область, возврат украинских беженцев на Родину, а также про внутреннюю политику. Так вопрос о критикуемом украинскими медиа за коррупцию замглавы Офиса Президента Олеге Татарове буквально взбесил Зеленского: "Это знают и США, и все. Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев в Украине, в Киеве, пока вас тут не было. Мало? Выгнать его, чтобы его убили русские?", - так объяснил Зеленский, почему Татаров до сих пор в его команде.
Своими впечатлениями от пресс-конференции поделились эксперты в соцсетях.
Журналист Игорь Гомольский
Зеленский на пресс-конференции вел себя так и наговорил такого, что я лично переживаю не за него, а за его дилера. У человека явно беда с поставками, а потому бодяжить приходится дешевыми психотропами. Как и зачем коллеги анализируют эту абракадабру, лично я понять затрудняюсь.
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович (признан позже в РФ террористом и экстремистом)
Развал мотивации и доверия всегда идет по одной и той же схеме:
1. Возникновение тревожности, страха, неуверенности.
2. Чувство вины/стыда.
3. Проекция вины/стыда на выбранный объект символическая привязка к нему.
4. Подсказка действия, которое нужно совершить, чтобы избавиться от стыда/вины.
См. слайд вверху. Все это пытаются сделать оппоненты Зеленского в отношении "Татаров убивал чеченцев".
Но основная проблема не в этом. Все беды стартуют с первого пункта - возникновения тревожности. Лучший способ поселить тревожность в аудитории - нечеткость/необозначенность стратегических целей. Лучший способ вызвать чувство страха и неуверенности - неспособность/нежелание объяснить, как связаны конкретные действия/бездействие со стратегическими целями.
Поэтому, стратегические коммуникации работают всегда по одному и тому же принципу: - вы должны объяснить, какие у вас стратегические цели и как то или иное ваше действие или бездействие продвигает вас к их достижению. Информирование должно быть регулярным, цели - убедительными. Перфоманс, эмоции, "чеченцы", "убивал" - могут при этом быть или не быть, это не так важно. Всегда найдутся те, кому это не нравится, и кому это нравится. Кто-то скажет "клоун", кто-то скажет "живой, переживающий человек". Но если не будет "целей - шагов - их связки - разъяснения", не понравится ни умникам, ни простакам. Развал коммуникации - развал управления.
Развал управления - неспособность реализовать те самые цели, ради которых коммуницировали. Теперь спросите себя: - были ли стратегические цели названы? - были ли они убедительными? - были ли они связаны с конкретными действиями/заявленными планами? Ваши ответы на эти вопросы и будут - реальной оценкой пресс-конференции, а не отвлечение на фантики.)
Политолог Михаил Павлив
Полтора часа пресс-конференции украинский просроченный фюрер провел, судя по отзывам присутствующих, в сильно измененном состоянии. Воспринимать всерьез его эскапады бессмысленно.
Общественный деятель Татьяна Монтян
Время офигительных историй от Зелебобуса. Недавняя пресс-конференция Зелебобуса вышла откровенно странным мероприятием: многие отмечали, что Зеленский вёл себя странно, с большим трудом держал себя в руках, заговаривался сильнее обычного и иногда откровенно срывался на журналистов.
Однако наиболее фееричная реакция последовала на вопрос журналиста "Украинской правды" относительно эффективности замглавы Офиса президента Олега Татарова. В скобках поясню, что задавать неудобные вопросы Зелебобусу в Салорейхе могут не только лишь все: подавляющее большинство журналистов прекрасно в курсе, что делать этого не следует, иначе можно на своей шкуре познакомиться со значением устойчивого выражения "заехать на подвал" или же попасть под могилизацию.
Однако "Украинская правда", как и ряд других СМИ, могут себе это позволить благодаря надёжной крыше в западных посольствах. И вот эта самая крыша посредством своих подопечных уже давно продавливает увольнение Татарова, но зелебобики этому изо всех сил сопротивляются: Татаров, среди прочего, отвечает за безотказное функционирование коррупционной вертикали в правоохранительных органах.
Так что совершенно не удивительно, что в ответ на вопрос о Татарове Зелебобус откровенно взбесился, но то, насколько болезненную чушь он стал нести, вызывает лёгкое изумление.
Чего стоит сама история о Татарове, охотившемся на мифических чеченцев на улицах Киева: надеюсь только, что эта история является плодом воображения от начала до конца, потому что если Татаров и правда убивал на улицах Киева каких-то людей, которых принял за чеченцев, то дело приобретает жутковатый оборот. Но финал и вовсе убил: как именно увольнение Татарова может привести к тому, что его "убьют русские", его ж не в Россию выдать предлагается?
Зелебобус никогда не был особенно-то умным парнем. Его главным талантом всегда было умение с выражением озвучивать тексты, написанные ему другими людьми, а когда дело доходило до импровизаций, нередко получалось так себе. Однако сейчас всё стало как-то уж совсем печально.
Политолог Константин Бондаренко
Старый Махмуд, всю свою жизнь проработавший на чайных плантациях, после просмотра рекламы чая "Принцесса Нури" с удивлением узнал, что он - девственница. Олег Татаров после пресс-конференции Зеленского с не меньшим удивлением узнал, что он на пару с Малюком убивал чеченцев.
Политик Олег Царев
Зеленский заявил, что у него есть подготовленный "план победы Украины":
"План победы Украины. Я не уверен, что все могу сказать. Одно из направлений, часть которого уже сделана, это Курщина.
Второе – это стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира.
Третье направление – это мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем.
И четвертое направление – экономическое. Обо всем этом подробно говорить не буду. План подготовлен. Будет справедливо, если я сначала представлю этот план президенту США.
От него зависит успех этого плана, дадут нам то, что в этом плане, или не дадут... и я думаю в сентябре представлю этот план ему на встрече. И я думаю, что будет правильно передать этот план как Камале Харрис, так и Дональду Трампу. Потому что мы не знаем, кто будет президентом США. А выполнить этот план очень хочется".
Другими словами, Зеленский осуществил вторжение в Курскую область, чтобы показать боеспособность ВСУ. Заметьте, из названных Зеленским пунктов военный — только Курщина. И под это он теперь будет просить оружия и денег. Причем ответственность за реализацию плана Зеленский технично переложил на Байдена.
Добавлю, что принятый в апреле закон о помощи Украине обязывает правительство США регулярно, начиная с июня, предоставлять Конгрессу стратегию (то есть тоже некий план) ее победы. Но я не слышал, чтобы такой документ появлялся. Да и не может он появиться. Потому что никакого плана победы ВСУ быть не может.
Украинский журналист Юлия Забелина
Президент заявил, что Олег Татаров вместе с Малюком лично убивали чеченцев в Киеве, о чем он рассказывал журналистам во время офрека (непубличной встречи). Подтверждаю, президент действительно рассказывал, что Татаров лично отстаивал Киев, и теперь за ним охотятся россияне.
Что касается того, знают ли об этом американцы, вы уже читали выше, с чем, в том числе, приезжал Блинкен в Киев. Но здесь важен дисклеймер: в США, в Белом доме, тоже есть разные группы, с разными взглядами и на ситуацию в Украине. Есть условная группа Блинкена, есть группа деэскалатора Саливана, о чьей коммуникации с Андреем Ермаком в Вашингтоне уже ходят легенды. Так что я даже не хочу фантазировать, какие еще истории о других людях из окружения президента, нам могут рассказываться.
О том, как Украина из государства превратилась в банду - в статье Ростислава Ищенко "Украинская банда и курские убийства",
 
КиевСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВасилий МалюкЭнтони БлинкенОфис президентаВооруженные силы УкраиныЭксклюзив
 
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14:52Зеленский теряет лицо: о чем говорит президентская пресс-конференция
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