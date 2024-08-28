Экономика Украины и война: ракетные удары, металлургические беды и борьба с "Дружбой" - 28.08.2024 Украина.ру
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Экономика Украины и война: ракетные удары, металлургические беды и борьба с "Дружбой"
Экономика Украины и война: ракетные удары, металлургические беды и борьба с "Дружбой" - 28.08.2024 Украина.ру
Экономика Украины и война: ракетные удары, металлургические беды и борьба с "Дружбой"
Конец августа ознаменовался масштабным ударом по объектам украинской энергосистемы: задействованы, по оценке киевской власти, были 100 ракет и 100 беспилотников, а под удар попали электроподстанции в 9 регионах страны.
2024-08-28T05:20
2024-08-28T05:20
эксклюзив
россия
украина
венгрия
олег дерипаска
владимир малышев
ес
метинвест
вооруженные силы украины
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Заодно в полях под Красноармейском погиб топ-менеджер украинской водочной империи, а Кабмин снова скорректировал подход к налоговой реформе.Калибровка энергосистемыВ понедельник, 26 августа, вновь досталось украинской электроэнергетике в качестве ответной меры за предыдущие действия киевской власти. Минобороны России заявило об ударе по электроподстанциям в девяти областях Украины. Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях. По данным Минобороны РФ, в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях поражены газокомпрессорные станции.Удары привели к досрочному возвращению Украины к режиму отключений электроэнергии, а также вызвали перебои с водоснабжением во многих крупных городах. Масштаб разрушений на Украине пока не ясен — его мы, обыватели, поймём примерно через неделю, когда вновь проболтаются украинские чиновники с экспертами. Но принципиально недавняя калибровка ничего не меняет так как атомные энергоблоки остались в работе даже несмотря на поражение электроподстанций с трансформаторами на 750 кВ. Со светом на Украине было туго, станет ещё хуже, но не настолько плохо, чтобы киевская власть хоть что-либо поняла и начала вести себя прилично.По касательной зацепило и Молдавию: её энергосистема (через Приднестровскую молдавскую республику) связана с энергосистемой Украины. Три энергосистемы работают синхронной с европейской системой ENTSO-E.Тем временем, Кабмин выделил 470 млн гривен на теплообеспечение городов Бурштын и Добротвор, в которых находятся Бурштынская и Добротворская ТЭС соответственно. Через эти ТЭС осуществляется импорт электроэнергии из ЕС, поэтому по ним свыше 12 раз наносились удары ВКС РФ, что привело к частичному разрушению ТЭС и неспособности их вырабатывать тепловую энергию для обогрева городов.Корректировка налоговой "реформы"Продолжается эпопея с поднятием налогов для латания бюджетных "дыр", из которых есть риск невыплат военным денежного довольствия в конце осени-начале зимы. И вновь киевская власть изменила концепцию реформы: от планов повышения НДС отказались, решив "обилетить" банки и иные финансовые организации кроме страховых компаний. Для банков введут ставку налога на прибыль в 50%, а для финорганизаций в 25%. Остальное, о чём автор писал в предыдущем обзоре, остаётся в силе. До конца августа законопроект будет проходить согласование в комитете, а затем уйдёт на голосование и вступит в силу уже с 1 сентября — уж очень нужны деньги. Их киевская власть найдёт — не стоит её недооценивать — но бизнес подобные "реформы" загонят в ещё большую тень. Впрочем, проблемы бизнеса киевскую власть не интересуют.Кроме того, НБУ ввёл для физических лиц ограничение на переводы друг другу в размере не более 150 тыс. гривен в месяц с 1 октября. Ограничение оказалось мягче первоначального: тогда речь шла о 30 переводах на сумму не больше 100 тыс. гривен в месяц. Мера направлена на принуждение физлиц к выходу из тени, но на практике приведёт к открытию предпринимателями ещё большего количества карточных счетов.ВС РФ против украинских водочниковВ районе Новогродовки — город близ Красноармейска (по украинской версии Покровск) — погиб директор ООО "Глобал Спиритс Групп" Олег Пигулевский, который воевал с марта 2022 года. Пигулевский одновременно и воевал, и руководил компанией (как ему это удавалось — не ясно). В России "Глобал Спиритс" знали как производителя водки и коньяка под марками "Хортица", "Мороша", "Первак" и "Шустов", а основателем компании является гражданин Украины Евгений Черняк. Активы "Глобал Спиритс" в России национализированы по иску Генпрокуратуры в мае этого года: средства от продажи водки в России Черняк использовал для финансирования ВСУ и организации терактов в приграничных регионах, в частности в Курской области, где и рассматривалось дело.Бизнес в России принёс Черняку в 2023 году 6 млрд рублей чистой прибыли, а ВСУ он передал средств и оборудования на 1 млрд рублей, что позволило Черняку занять по итогам 2022 года 12-е место в рейтинге спонсоров ВСУ по версии издания "Фокус".В общем, столкновения с российским государством "Глобал Спиритс" переносит с потерями: сперва бизнес отобрали, а затем и топ-менеджер погиб.Украина против "Дружбы"Еврокомиссия изучила ситуацию с сокращением Украиной объёмов прокачки нефти компании "Лукойл" по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Венгрию и Словакию. Евробюрократы пришли к выводу, что поводов для беспокойства нет, получив от украинских властей подтверждение, что транзит сырой нефти из России в Венгрию и Словакию не пострадал, поскольку "Лукойл" не является ее владельцем. Заодно Еврокомиссия сообщила, что активно работает над альтернативными решениями по прокачке, в частности через Адриатический трубопровод Janaf.Проще говоря, ЕС поддержал действия Киева и сообщил пострадавшим — Словакии и Венгрии — что Украина сделала всё верно. Впрочем, это не новость — на подобные действия Киев мог решиться лишь после получения одобрения из Брюсселя.Тем временем Будапешт и Москва ищут способы восстановления объёмов прокачки нефти. Один из вариантов предусматривает покупку венгерской компанией MOL нефти у "Лукойла" в момент пересечения ею российско-украинской границы. В таком случае собственником нефти будет Венгрия, а не Россия, она же будет оплачивать её прокачку по "Дружбе". Ожидается, что соответствующая договорённость будет достигнута в сентябре и обойдётся Венгрии в дополнительные 1,5 доллара переплат за баррель: придётся переплатить за страховые риски от транзита. Впрочем, это всяко лучше "альтернатив" от Еврокомиссии. Однако не исключено, что Киев и Брюссель вновь что-то придумают, так как задача перед Киевом ставилась простая: нужно было наказать Венгрию и Словакию за их особую позицию по России.Но если схема окажется работоспособной, то после 31 декабря — тогда истекает срок действия контракта на прокачку российского газа по украинской ГТС — её распространят и на транзит газа. В противном случае Венгрии и Словакии придётся принуждать Киев к адекватности с помощью сокращения перетоков электроэнергии — в ней киевская власть будет очень нуждаться уже с наступлением первых холодов.Ни глинозема, ни сталиГлава Фонда госимущества Виталий Коваль выступил в роли Капитана Очевидность — интернет-мем — и признал неспособность киевской власти перезапустить Николаевский глиноземный завод. Коваль в качестве причин приводит блокировку Николаевского порта, что не позволяет вывозить глинозем, а также прекращение работы Запорожского алюминиевого комбината. Но даже если бы порт и комбинат работали, легче бы глиноземному заводу не стало.Во-первых, завод был встроен в производственную цепочку "Русала" и его конкурентам не нужен. Во-вторых, Запорожский алюминиевый комбинат ещё в 2017 году прекратил работу, а до того прошёл через череду кризисов, связанных с борьбой киевской власти против Олега Дерипаски. Последнего киевская власть ещё до СВО обвиняла в уничтожении предприятия, однако завод уже к началу "нулевых" был крайне старым — это была первая производственная площадка в СССР для выпуска алюминия. В-третьих, алюминий — это концентрированная электроэнергия без своей генерации не может идти и речи о возобновлении производства этого металла на Украине.А гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera пожаловался на итальянских же промышленников. В декабре прошлого года ЕС отложил решение о запрете импорта российской стали в слябах до 2028 года, чем позволил РФ дополнительно продавать 10,7 млн тонн своей стали в Евросоюз. Покупают российскую сталь из-за её цены: она на 15% дешевле альтернативной продукции, в том числе украинской. Жалуется "Метинвест" не просто так: в своё время Ахметов выстроил производственную цепочку таким образом, что с украинских заводов в ЕС поставлялись всё те же слябы, которые затем превращали в прокат. А в начале лета 2024 года ахметовский меткомбинат в Вероне приостановил работу и перевёл рабочих на неполный рабочий день.Впрочем, проблемы итальянского завода — наименьшая проблема "Метинвеста". Линия фронта к моменту написания обзора приблизилась на расстояние 8 км от Красноармейска (Покровск), где находится последнее месторождение коксующихся углей на подконтрольной киевской власти территории. Потеря Красноармейска приведёт к остановке меткомбинатов Ахметова: если его конкурент в лице "Криворожстали" (Арселор Миттал) ещё может позволить себе ввозить кокс из-за границы, то "Метинвест" такие расходы не вытянет. Состояние компании уже тяжёлое: в 2023 году "Метинвест" сократил производство стали на 31%, а чугуна — на 36% до 2,05 млн и 1,7 млн тонн.Прочие новостиКиевская городская государственная администрация сообщила о запуске приложения Refill, где будут отмечены ближайшие к пользователю бесплатные общественные источники питьевой воды или места, где можно будет набрать горячие напитки в свою термокружку. Платформу Refill придумали не на Украине, однако с учётом досрочного открытия пунктов несокрушимости, приложение наверняка будет полезным для киевлян уже с началом первых холодов.Министерство цифровой трансформации Украины отчиталось о внесении первыми общинами данных в единый госреестр адресов. В Сумах в него внесены 94% адресов, в Нежине Черниговской области — 90%, в Локачинской общине Волынской области — 95%. Данные вносятся не столько с целью переписи населения по головам — это невозможно в текущих условиях, когда часть населения скрывается, а часть стала беженцами или внутренними переселенцами — сколько для создания базы под последующее налогообложение. В реестре у каждой улицы и дома будет свой уникальный идентификатор. Чем поможет это киевской власти — не ясно: люди уехали кто куда, а бомбам и снарядам всё равно, где проходит условная российско-украинская граница.Фонд госимущества выставил на приватизацию харьковский институт по проектированию заводов тяжёлого машиностроения. Предприятие основали в 1928 году, его специалисты спроектировали Новокраматорский машиностроительный завод, Энергомашспецсталь, Азовмаш, Крюковский вагоностроительный завод, завод им. Малышева и НПО "Турбоатом". На предприятии числится всего 2 человека (в 2021 году был 21 сотрудник) и речь идёт теперь исключительно о продаже института как недвижимости, а не структуры, способной проектировать заводы — последние постмайданной Украине нужны были разве что на металлолом. К слову, 22 августа в Харькове демонтировали бюст конструктору танков Малышеву. Герою Социалистического труда и кавалеру 4 орденов Ленина наверняка было бы очень стыдно, что его потомки наносят на танки Т-64 балкенкройцы — немецкие кресты, — но потомки решили убрать бюст Вячеславу Александровичу куда подальше.Украинские СМИ со ссылкой на спутниковые снимки заявили о пожаре на вышках "Бойко" — так там называют газо- и нефтедобывающие платформы в Чёрном море, которые после 2014 года перешли под контроль России и компании "Черноморнефтегаз". В 2023 году 4 вышки перешли под контроль ВСУ и теперь по ним был нанесен удар со стороны ВКС России. Украинские журналисты вышки вспоминают в контексте дела против нардепа Бойко, который, якобы купил на 400 млн гривен дороже рыночной цены буровую платформу. Но если бы украинские журналисты читали новости Новороссии, то знали бы, что "Черноморнефтегаз" с недавних пор стал поставщиком газа для Донбасса и Новороссии. В общем, вышки вышками, а компания и без них приносит пользу России и вредит украинским властям.
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
https://ukraina.ru/20240827/1057058761.html
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Иван Лизан
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эксклюзив, россия, украина, венгрия, олег дерипаска, владимир малышев, ес, метинвест, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Россия, Украина, Венгрия, Олег Дерипаска, Владимир Малышев, ЕС, Метинвест, Вооруженные силы Украины

Экономика Украины и война: ракетные удары, металлургические беды и борьба с "Дружбой"

05:20 28.08.2024
 
© коллаж Украина.РуЭкономика Украины и война коллаж
Экономика Украины и война коллаж
© коллаж Украина.Ру
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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Конец августа ознаменовался масштабным ударом по объектам украинской энергосистемы: задействованы, по оценке киевской власти, были 100 ракет и 100 беспилотников, а под удар попали электроподстанции в 9 регионах страны.
Заодно в полях под Красноармейском погиб топ-менеджер украинской водочной империи, а Кабмин снова скорректировал подход к налоговой реформе.
Калибровка энергосистемы
В понедельник, 26 августа, вновь досталось украинской электроэнергетике в качестве ответной меры за предыдущие действия киевской власти. Минобороны России заявило об ударе по электроподстанциям в девяти областях Украины. Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях. По данным Минобороны РФ, в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях поражены газокомпрессорные станции.
Удары привели к досрочному возвращению Украины к режиму отключений электроэнергии, а также вызвали перебои с водоснабжением во многих крупных городах. Масштаб разрушений на Украине пока не ясен — его мы, обыватели, поймём примерно через неделю, когда вновь проболтаются украинские чиновники с экспертами. Но принципиально недавняя калибровка ничего не меняет так как атомные энергоблоки остались в работе даже несмотря на поражение электроподстанций с трансформаторами на 750 кВ. Со светом на Украине было туго, станет ещё хуже, но не настолько плохо, чтобы киевская власть хоть что-либо поняла и начала вести себя прилично.
По касательной зацепило и Молдавию: её энергосистема (через Приднестровскую молдавскую республику) связана с энергосистемой Украины. Три энергосистемы работают синхронной с европейской системой ENTSO-E.
Тем временем, Кабмин выделил 470 млн гривен на теплообеспечение городов Бурштын и Добротвор, в которых находятся Бурштынская и Добротворская ТЭС соответственно. Через эти ТЭС осуществляется импорт электроэнергии из ЕС, поэтому по ним свыше 12 раз наносились удары ВКС РФ, что привело к частичному разрушению ТЭС и неспособности их вырабатывать тепловую энергию для обогрева городов.
Корректировка налоговой "реформы"
Продолжается эпопея с поднятием налогов для латания бюджетных "дыр", из которых есть риск невыплат военным денежного довольствия в конце осени-начале зимы. И вновь киевская власть изменила концепцию реформы: от планов повышения НДС отказались, решив "обилетить" банки и иные финансовые организации кроме страховых компаний.
Для банков введут ставку налога на прибыль в 50%, а для финорганизаций в 25%. Остальное, о чём автор писал в предыдущем обзоре, остаётся в силе. До конца августа законопроект будет проходить согласование в комитете, а затем уйдёт на голосование и вступит в силу уже с 1 сентября — уж очень нужны деньги. Их киевская власть найдёт — не стоит её недооценивать — но бизнес подобные "реформы" загонят в ещё большую тень. Впрочем, проблемы бизнеса киевскую власть не интересуют.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Кроме того, НБУ ввёл для физических лиц ограничение на переводы друг другу в размере не более 150 тыс. гривен в месяц с 1 октября. Ограничение оказалось мягче первоначального: тогда речь шла о 30 переводах на сумму не больше 100 тыс. гривен в месяц. Мера направлена на принуждение физлиц к выходу из тени, но на практике приведёт к открытию предпринимателями ещё большего количества карточных счетов.
ВС РФ против украинских водочников
В районе Новогродовки — город близ Красноармейска (по украинской версии Покровск) — погиб директор ООО "Глобал Спиритс Групп" Олег Пигулевский, который воевал с марта 2022 года. Пигулевский одновременно и воевал, и руководил компанией (как ему это удавалось — не ясно). В России "Глобал Спиритс" знали как производителя водки и коньяка под марками "Хортица", "Мороша", "Первак" и "Шустов", а основателем компании является гражданин Украины Евгений Черняк. Активы "Глобал Спиритс" в России национализированы по иску Генпрокуратуры в мае этого года: средства от продажи водки в России Черняк использовал для финансирования ВСУ и организации терактов в приграничных регионах, в частности в Курской области, где и рассматривалось дело.
Бизнес в России принёс Черняку в 2023 году 6 млрд рублей чистой прибыли, а ВСУ он передал средств и оборудования на 1 млрд рублей, что позволило Черняку занять по итогам 2022 года 12-е место в рейтинге спонсоров ВСУ по версии издания "Фокус".
В общем, столкновения с российским государством "Глобал Спиритс" переносит с потерями: сперва бизнес отобрали, а затем и топ-менеджер погиб.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Вчера, 03:28
Хроника энергетической войны: Санкции США, инициатива Венгрии и пальмы ИндонезииВенгерский энергоконцерн MOL предлагает новую схему транзита российской нефти по территории Украины, в которой он станет официальным владельцем нефти, транспортируемой через российско-украинскую границу
Украина против "Дружбы"
Еврокомиссия изучила ситуацию с сокращением Украиной объёмов прокачки нефти компании "Лукойл" по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Венгрию и Словакию. Евробюрократы пришли к выводу, что поводов для беспокойства нет, получив от украинских властей подтверждение, что транзит сырой нефти из России в Венгрию и Словакию не пострадал, поскольку "Лукойл" не является ее владельцем. Заодно Еврокомиссия сообщила, что активно работает над альтернативными решениями по прокачке, в частности через Адриатический трубопровод Janaf.
Проще говоря, ЕС поддержал действия Киева и сообщил пострадавшим — Словакии и Венгрии — что Украина сделала всё верно. Впрочем, это не новость — на подобные действия Киев мог решиться лишь после получения одобрения из Брюсселя.
Тем временем Будапешт и Москва ищут способы восстановления объёмов прокачки нефти. Один из вариантов предусматривает покупку венгерской компанией MOL нефти у "Лукойла" в момент пересечения ею российско-украинской границы. В таком случае собственником нефти будет Венгрия, а не Россия, она же будет оплачивать её прокачку по "Дружбе". Ожидается, что соответствующая договорённость будет достигнута в сентябре и обойдётся Венгрии в дополнительные 1,5 доллара переплат за баррель: придётся переплатить за страховые риски от транзита. Впрочем, это всяко лучше "альтернатив" от Еврокомиссии. Однако не исключено, что Киев и Брюссель вновь что-то придумают, так как задача перед Киевом ставилась простая: нужно было наказать Венгрию и Словакию за их особую позицию по России.
Но если схема окажется работоспособной, то после 31 декабря — тогда истекает срок действия контракта на прокачку российского газа по украинской ГТС — её распространят и на транзит газа. В противном случае Венгрии и Словакии придётся принуждать Киев к адекватности с помощью сокращения перетоков электроэнергии — в ней киевская власть будет очень нуждаться уже с наступлением первых холодов.
Ни глинозема, ни стали
Глава Фонда госимущества Виталий Коваль выступил в роли Капитана Очевидность — интернет-мем — и признал неспособность киевской власти перезапустить Николаевский глиноземный завод. Коваль в качестве причин приводит блокировку Николаевского порта, что не позволяет вывозить глинозем, а также прекращение работы Запорожского алюминиевого комбината. Но даже если бы порт и комбинат работали, легче бы глиноземному заводу не стало.
Во-первых, завод был встроен в производственную цепочку "Русала" и его конкурентам не нужен. Во-вторых, Запорожский алюминиевый комбинат ещё в 2017 году прекратил работу, а до того прошёл через череду кризисов, связанных с борьбой киевской власти против Олега Дерипаски. Последнего киевская власть ещё до СВО обвиняла в уничтожении предприятия, однако завод уже к началу "нулевых" был крайне старым — это была первая производственная площадка в СССР для выпуска алюминия. В-третьих, алюминий — это концентрированная электроэнергия без своей генерации не может идти и речи о возобновлении производства этого металла на Украине.
А гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera пожаловался на итальянских же промышленников. В декабре прошлого года ЕС отложил решение о запрете импорта российской стали в слябах до 2028 года, чем позволил РФ дополнительно продавать 10,7 млн тонн своей стали в Евросоюз. Покупают российскую сталь из-за её цены: она на 15% дешевле альтернативной продукции, в том числе украинской. Жалуется "Метинвест" не просто так: в своё время Ахметов выстроил производственную цепочку таким образом, что с украинских заводов в ЕС поставлялись всё те же слябы, которые затем превращали в прокат. А в начале лета 2024 года ахметовский меткомбинат в Вероне приостановил работу и перевёл рабочих на неполный рабочий день.
Впрочем, проблемы итальянского завода — наименьшая проблема "Метинвеста". Линия фронта к моменту написания обзора приблизилась на расстояние 8 км от Красноармейска (Покровск), где находится последнее месторождение коксующихся углей на подконтрольной киевской власти территории. Потеря Красноармейска приведёт к остановке меткомбинатов Ахметова: если его конкурент в лице "Криворожстали" (Арселор Миттал) ещё может позволить себе ввозить кокс из-за границы, то "Метинвест" такие расходы не вытянет. Состояние компании уже тяжёлое: в 2023 году "Метинвест" сократил производство стали на 31%, а чугуна — на 36% до 2,05 млн и 1,7 млн тонн.
Прочие новости
Киевская городская государственная администрация сообщила о запуске приложения Refill, где будут отмечены ближайшие к пользователю бесплатные общественные источники питьевой воды или места, где можно будет набрать горячие напитки в свою термокружку. Платформу Refill придумали не на Украине, однако с учётом досрочного открытия пунктов несокрушимости, приложение наверняка будет полезным для киевлян уже с началом первых холодов.
Министерство цифровой трансформации Украины отчиталось о внесении первыми общинами данных в единый госреестр адресов. В Сумах в него внесены 94% адресов, в Нежине Черниговской области — 90%, в Локачинской общине Волынской области — 95%. Данные вносятся не столько с целью переписи населения по головам — это невозможно в текущих условиях, когда часть населения скрывается, а часть стала беженцами или внутренними переселенцами — сколько для создания базы под последующее налогообложение. В реестре у каждой улицы и дома будет свой уникальный идентификатор. Чем поможет это киевской власти — не ясно: люди уехали кто куда, а бомбам и снарядам всё равно, где проходит условная российско-украинская граница.
Фонд госимущества выставил на приватизацию харьковский институт по проектированию заводов тяжёлого машиностроения. Предприятие основали в 1928 году, его специалисты спроектировали Новокраматорский машиностроительный завод, Энергомашспецсталь, Азовмаш, Крюковский вагоностроительный завод, завод им. Малышева и НПО "Турбоатом". На предприятии числится всего 2 человека (в 2021 году был 21 сотрудник) и речь идёт теперь исключительно о продаже института как недвижимости, а не структуры, способной проектировать заводы — последние постмайданной Украине нужны были разве что на металлолом. К слову, 22 августа в Харькове демонтировали бюст конструктору танков Малышеву. Герою Социалистического труда и кавалеру 4 орденов Ленина наверняка было бы очень стыдно, что его потомки наносят на танки Т-64 балкенкройцы — немецкие кресты, — но потомки решили убрать бюст Вячеславу Александровичу куда подальше.
Украинские СМИ со ссылкой на спутниковые снимки заявили о пожаре на вышках "Бойко" — так там называют газо- и нефтедобывающие платформы в Чёрном море, которые после 2014 года перешли под контроль России и компании "Черноморнефтегаз". В 2023 году 4 вышки перешли под контроль ВСУ и теперь по ним был нанесен удар со стороны ВКС России. Украинские журналисты вышки вспоминают в контексте дела против нардепа Бойко, который, якобы купил на 400 млн гривен дороже рыночной цены буровую платформу. Но если бы украинские журналисты читали новости Новороссии, то знали бы, что "Черноморнефтегаз" с недавних пор стал поставщиком газа для Донбасса и Новороссии. В общем, вышки вышками, а компания и без них приносит пользу России и вредит украинским властям.
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаВенгрияОлег ДерипаскаВладимир МалышевЕСМетинвестВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
06:51"Кейс Дурова" поменяет всю систему цифрового контроля
06:30Формирование частных церквей и частных армий. Чем занимаются представители украинской элиты
06:15"Ахмат" бы эти дыры не закрыл: полковник запаса о том, почему украинская "нечисть" хлынула через "Суджу"
06:12Зачем так отчаянно украинская власть "крутит педали"? Украинские эксперты в недоумении
06:05Александр Зимовский: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска
06:00"Противник паникует": эксперт раскрыл, как армия РФ давит ВСУ в Дзержинске и режет выступ в Работино
05:58Об изъятии термина Украина из оборота
05:45"Там стояло два полка срочников": Мощанский рассказал, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область
05:35Геннадий Подлесный: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России
05:30Мы вас сковырнем: эксперт о том, когда ВСУ сбегут из Донбасса и будут "есть около Суджи лошадиное мясо"
05:20Экономика Украины и война: ракетные удары, металлургические беды и борьба с "Дружбой"
05:15В Гродовку мы уже зашли: эксперт раскрыл, какой неприятный "сюрприз" может ждать ВСУ в Селидово
05:00Украина играет ва-банк: эксперт рассказал, как ВС РФ копят силы в Курске и крушат ВСУ в Красноармейске
04:45Полковник запаса о том, смогут ли вражеские самолеты F-16 "дотянуться" ракетами JASSM до Новороссийска
04:30Эксперт: Если ВС РФ обрушат фронт Донбассе и пойдут на Павлоград, то ВСУ забудут про курский плацдарм
04:15"Никаких 14 бригад у Киева нет": полковник запаса рассказал, как ВСУ наращивали силы перед вторжением
04:00Взятие Карловки и "сюрприз" в Селидово: эксперт о том, как будет развиваться наступление на Покровск
03:45Мощанский рассказал, хватит ли РЭБов на все танки и почему "Вандал Новгородский" похож на Skywalker
03:30Полковник Мощанский: Если Украина попытается захватить Энергодар, то это будет "не тот масштаб"
03:15"Это бред": эксперт объяснил, почему Киев поверил, что в Курске сможет "захватить побольше" территорий
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