https://ukraina.ru/20240825/1057012282.html

"Это убьет нашу нацию". Украинские эксперты о последствиях продолжения войны

"Это убьет нашу нацию". Украинские эксперты о последствиях продолжения войны - 25.08.2024 Украина.ру

"Это убьет нашу нацию". Украинские эксперты о последствиях продолжения войны

На Украине начинают задумываться над тем, к чему может привести затягивание конфликта. И приходят к выводу, что потеря территории не самое страшное, вопрос в том, сколько украинцев останется в стране, сможет ли Украина восполнить человеческие потери. Многие начинают в этом сомневаться.

2024-08-25T11:21

2024-08-25T11:21

2024-08-25T11:21

эксклюзив

сво

украина

потери всу

россия

курская область

переговоры

вадим карасев

игорь мосийчук

спиридон килинкаров

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Как выйти из складывающейся ситуации? Экс-депутат Верховной рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук считает, что после выборов в США будет шанс на мир - "но им должны мы (киевский режим – Ред.) воспользоваться"."А наше руководство делает все, чтобы к выборам этого шанса не было, чтобы его стереть просто, чтобы этой возможности не было. А то, если мир, выборы – их помножат на ноль, в Гуантанамо заберут, спросят - где бабки американские, с кем воровали?", - сказал политик в эфире ютуб-канала Politeka. По его словам, поэтому "шанс (на мир – Ред.) есть, но он становится все меньше, меньше и меньше".Что касается продолжения войны и мобилизации на Украине (судя по всему, мобилизационный возраст собираются снизить), то Мосийчук подчеркнул: "Мы можем увеличить мобилизацию за счет снижения мобилизационного возраста, но мы тогда должны четко сказать: ребята, эта война, возможно, приведет к смерти нашей нации, эта война, возможно, убьет нашу нацию. Готовы мы к этому?".Он пояснил, что "снижение мобилизационного возраста еще в несколько раз уменьшит рождаемость, увеличит смертность мужчин детородного возраста… это трагедия"."Нам надо думать не о снижении мобилизационного возраста, а нам надо думать, как окончить войну, вернуть мир на нашу землю и спасать нацию, потому что она уже подвешена этими правителями на волосинку над пропастью", - сказал политик.Отметим, ранее издание Kyiv Independent сообщало со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, что украинские власти будто бы хотят этой осенью "подготовить почву" для проведения мирных переговоров с Россией.Но скорее все эти разговоры для отвода глаз, пока мы видим, что происходит эскалация. Украинский военный эксперт, полковник ВСУ в отставке Роман Свитан в эфире канала "Фабрика новин" ("Фабрика новостей") предрекает удары беспилотниками по Москве и Московской области, где, по его словам, сосредоточено "около 30% интеллектуального потенциала российской оборонки"."Там есть что жечь", - заявил украинский эксперт. Он добавил, что недавняя атака БПЛА на Москву была разведкой, в новой атаке должно участвовать более сотни беспилотников. По мнению эксперта, в ближайшее время "мы увидим феерические события".Ранее ВСУ пытались наносить удары по Курской АЭС (об этом российские власти проинформировали МАГАТЭ). Вообще среди целей курского рейда был захват АЭС, но не сложилось. Стоит учитывать удары по НПЗ и недавний удар по грузовому парому в порту "Кавказ". Керченская переправа после этого приостановила работу на неопределенный срок, сообщают местные СМИ. В порту был введен особый режим.Перевозчиков, которые ранее использовали этот маршрут, просят двигаться через сухопутный коридор в Крым. О возобновлении работы паромной линии будет сообщено дополнительно, написал в своем телеграм-канале глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.Что дальше? Некоторые украинские эксперты предполагают, что в любом случае мирные переговоры неизбежны. Украинский политолог Вадим Карасев в эфире одного из ютуб-каналов напомнил о высказываниях военных о том, что у Киева нет достаточных ресурсов для ведения войны, можно рассчитывать только на какие-то ассиметричные методы – а это диверсии, это партизанщина. И можно воевать дальше, но есть риск больше потерять, чем приобрести."Мирные переговоры неизбежны… В наших интересах сейчас больше говорить о переговорах, а не об ассиметричных войнах", - заявил политолог. По его словам, украинцы добывали или получали независимость не для того, чтобы потом превратить государство в партизанский лагерь.Карасев оптимистично полагает, что война уже фактически закончена, что "курский рейд – это последний вздох войны". И если нынешнее украинское руководство будет держаться за власть любой ценой, это закончится новым Майданом, считает он.Вообще, что касается сообщений о поисках Киевом путей к миру, то безоговорочно верить им нельзя. Как сказал РИА Новости экс-депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров, украинские власти "всячески пытаются дезинформировать российскую сторону в плане их намерений."Поэтому я не исключаю, что они опять начнут прокачивать тему переговоров, а параллельно готовить очередную провокацию на каком-то другом направлении", - сказал политик. По его словам, после вторжения ВСУ в Курскую область и до тех пор, пока украинские войска находятся на территории РФ, никаких переговоров не может быть.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале написал, что после акта терроризма, совершенного неонацистами в Курской области, все понимают. что больше никаких переговоров не будет ""до полного разгрома врага".На Украине тем временем подсчитывают ущерб от продолжающегося конфликта. Как заявил в ходе пленарного заседания Верховной Рады депутат от партии "Европейская солидарность" Павел Фролов, "Всемирный банк вместе с Еврокомиссией оценивает убытки (Украины – Ред.) на конец 2023-го года, причиненные только имуществу, в 486 миллиардов долларов". Нардеп подчеркнул, что "это 15 довоенных годовых бюджетов Украины". И добавил, что "эти убытки не включают убытки и вред, причиненный жизни и здоровью украинцев"."Пять миллионов внутренне перемещённых лиц, более шести миллионов украинских беженцев за рубежом… и миллионы украинцев, которые потеряли жизнь и здоровье здесь, на Украине", - сказал украинский политик, чьи слова приводит издание "Политнавигатор". Парламентарий отметил, что страна в очень сложной ситуации: "все средства, налоги, поступления от пошлин – все, что мы получаем от приватизации, продажа наших бондов, все средства мы направляем на сектор безопасности и обороны".Он добавил, что вся помощь внутренне перемещенным лицам и другим пострадавшим на Украине – это помощь западных партнеров Киева.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в материале Александра Чаленко "ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС?".

https://ukraina.ru/20240823/1056993989.html

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https://ukraina.ru/20240821/1056957539.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, россия, курская область, переговоры, вадим карасев, игорь мосийчук, спиридон килинкаров, демография, политика, эксперты, дмитрий медведев