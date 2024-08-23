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В порту "Кавказ" ввели особый режим, переправа в Крым временно закрыта
В порту "Кавказ" ввели особый режим, переправа в Крым временно закрыта - 23.08.2024 Украина.ру
В порту "Кавказ" ввели особый режим, переправа в Крым временно закрыта
Керченская паромная переправа временно не работает. Сотрудники экстренных и специальных служб ликвидируют последствия атаки ВСУ. Об этом сообщили 23 августа в оперативном штабе Краснодарского края
2024-08-23T12:41
2024-08-23T12:41
2024-08-23T12:41
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В морском порту "Кавказ" ввели особый режим. Сотрудники морской спасательной службы ликивидируют разлив нефтепродуктов. Работу Керченской паромной переправы временно приостановили. "По информации Минтранса России в настоящее время в морском порту Кавказ продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. В порту введен особый режим", - говорится в сообщении. Водителям грузовых транспортных средств предложили добираться в Крым по сухопутному маршруту через территории новых регионов России. 22 августа ВСУ нанесли удар по железнодорожному парому в районе порта "Кавказ" в Керченском проливе. На судне находились цистерны с топливом, произошел пожар. В результате паром затонул. На место происшествия направили более 100 человек из экстренных и специальных служб, пожарный поезд. На воде установили боновые заграждения, поверхность обработали сорбентом. 17 членов экипажа спасли. Их вытащили из воды и доставили на катерах Росгвардии на берег. Из них четверых положили в больницу в Керчи, остальных будут лечить амбулаторно. Поиски одного человека продолжаются.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, краснодарский край, кавказ, минтранс
Новости, Россия, краснодарский край, Кавказ, Минтранс
В порту "Кавказ" ввели особый режим, переправа в Крым временно закрыта
Керченская паромная переправа временно не работает. Сотрудники экстренных и специальных служб ликвидируют последствия атаки ВСУ. Об этом сообщили 23 августа в оперативном штабе Краснодарского края
В морском порту "Кавказ" ввели особый режим. Сотрудники морской спасательной службы ликивидируют разлив нефтепродуктов. Работу Керченской паромной переправы временно приостановили.
"По информации Минтранса России в настоящее время в морском порту Кавказ продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. В порту введен особый режим", - говорится в сообщении.
Водителям грузовых транспортных средств предложили добираться в Крым по сухопутному маршруту через территории новых регионов России.
22 августа ВСУ нанесли удар по железнодорожному парому
в районе порта "Кавказ" в Керченском проливе. На судне находились цистерны с топливом, произошел пожар. В результате паром затонул.
На место происшествия направили более 100 человек из экстренных и специальных служб, пожарный поезд. На воде установили боновые заграждения, поверхность обработали сорбентом.
17 членов экипажа спасли. Их вытащили из воды и доставили на катерах Росгвардии на берег. Из них четверых положили в больницу в Керчи, остальных будут лечить амбулаторно. Поиски одного человека продолжаются.