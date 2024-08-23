https://ukraina.ru/20240823/1057020979.html

Моди предупредил Зеленского. Итоги 23 августа на Украине

Моди предупредил Зеленского. Итоги 23 августа на Украине - 23.08.2024 Украина.ру

Моди предупредил Зеленского. Итоги 23 августа на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в Киеве согласовал четыре документа о сотрудничестве и предупредил Владимира Зеленского о необходимости договариваться с президентом России Владимиром Путиным

2024-08-23T18:00

2024-08-23T18:00

2024-08-23T18:00

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Своё заявление Моди сделал на встрече с Зеленским."В прошлом месяце, когда я посещал Россию, я очень чётко сказал Путину, что проблемы не могут быть решены на поле боя. Единственный путь решения проблем - это диалог и дипломатия. И не теряя времени, мы должны двигаться в этом направлении. Обеим сторонам придется сесть вместе и искать пути выхода из этого кризиса", - подчеркнул Моди.Он указал, что прибыл из страны мира, из страны Махатмы Ганди и призвал к мирному выходу из конфликта.Зеленский со своей стороны заявил о согласованных с Индией документах о сотрудничества."На сегодня мы согласовали ... четыре документа в этот исторический визит премьер-министра Моди между Украиной и Индией. Это медицинская сфера, это сотрудничество в аграрном направлении, это гуманитарные отношения, это культура", - отметил Зеленский.Также о заявил, что подготовлено совместное заявление "о построении стратегического партнерства между нашими странами, торговли между странами и военно-техническом сотрудничестве"."Всё это должно укрепляться", – указал Зеленский.Ориенталист Игорь Димитриев пояснил, почему Украина так добивается налаживания отношений с Индией."Сегодня премьер Нарендра Моди в Киеве. Необходимо объяснить, почему с Индией все так подчёркнуто уважительны. Индия - самая перспективная экономика мира (в прошлом году показала рост 8,4%), и европейские страны очень хотели бы использовать ее подъем для того, что вытащить себя из рецессии", - отметил Димитриев.По его словам, ради того, чтобы задобрить Индию, в Великобритании премьер-министром назначили Риши Сунака."Риши Сунак так хотел понравиться своей исторической родине, что изобразил индуистский ритуал на пороге офиса премьер-министра на Даунинг стрит. Все это происходило по совпадению во время главного индуистского праздника Дивали, что очень порадовало индийцев и самого Моди. Интернет переполнился видео, где премьер Великобритании молится корове и кормит её морковкой. Сунак рассказал в интервью о том, как любит крикет, и вообще ценит свои национальные корни и традиции. Индийская пресса была в восторге!" - рассказал эксперт.Он сослался на заметку топ-менеджера производственного холдинга Георгия Машнина. Тот рассказывал о том, как британцы пытались использовать Индию для того, чтобы поправить дела в экономике."Перейдём к Индии, самой населённой стране в мире и самой перспективной экономике, размером ВВП пока еще всего в $3,6 трлн. и ростом в 8,4% за 2023 год. Мне представляется именно для подписания соглашения с индийским националистом и по совместительству премьер-министром Нарендра Моди британская Корона выбрала смуглого паренька Риши Сунака. Чтобы было наглядно: импорт из Индии в UK составляет $11,6 млрд. , а экспорт UK в Индию мизерные $7,8 млрд. Баланс отрицательный. Итак, Риши возглавил правительство 25 октября 2022 года и уже 27 октября позвонил Нарендра Моди с предложением о соглашении по беспошлинной торговле. Далее было 14 раундов (!!!) переговоров в 2022-2024 годах, которые закончились "заморозкой" в марте-апреле 2024 года со стороны Индии, после чего примерно 18 мая вышло сообщение, что Индия и UK не подпишут соглашение в ближайшее время. И буквально через несколько дней, 22 мая Риши Сунак объявил досрочные выборы. Не вышло у Риши и здесь, по этому и был он фактически уволен за ненадобностью", - отмечал Машнин.Он привёл один факт, красноречиво свидетельствующий о непопулярности Сунака среди самих индийцев."Вообще понимание какой уровень в реальности у Риши Сунака можно увидеть по такому неожиданному факту, что он, будучи первым и единственным этническим индусом, который возглавлял правительство UK, не был приглашён на свадьбу сына самого богатого человек Индии Ананта Амбани. Борис Джонсон был, Тони Блер был, Нарендра Моди был, а Риши не был. В итоге ни одна задача, стоящая перед Великобританией к середине 24ог года не была решена. Кстати, обращу ваше внимание, что буквально в течение месяца после заморозки переговоров в Великобритании премьер-министр Индии прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным, которая состоялась 9 июля 2024 года", - отмечал Машнин.Он связал атаку ВСУ на Курскую область в т.ч. и с провалом британцев на индийском направлении."При чём здесь наступление на Курскую область, ГУР и МI-6 спросите Вы? А при том, что видна чёткая линия противостояния не Россия-США, а Россия-Британия. Владимир Путин играет чётко против Британской Короны и наоборот", - указал он.По словам Машнина, наступлением в Судже британцы сорвали мирные переговоры, которые велись без их участия и без учёта их интересов."Мне представляется, что главная цель курского наступления и захвата Суджи, не в отрезании белогородской группировки, не в остановке Харьковского наступления, не в медийной перемоге. Нет. Задача захватить, окопаться и обязательно удержать "старую" российскую территорию, главная цель именно Суджа. Поэтому долгое время не было тик-токов, поэтому взорвали мосты, поэтому уже объявили о создании военной Комендатуры на территории. Суджа - это гвоздь, вбив который, Великобритания садит себя обратно за стол переговоров", - отметил топ-менеджер.По его словам, именно по этому, сразу после захвата Суджи, Моди внезапно объявил о поездке в Киев для встречи с Зеленским."Обращаю Ваше внимание, за всю историю "независимой" Украины индийские лидеры никогда не посещали Украину!!! Владимир Владимирович, в изменившихся условиях, когда Британия вернулась за стол, решил пригласить за него всех акторов Большой Игры", - указал он.До этого Машнин также рассказал о том, как британцы надеялись заработать на Украине.О замысле Зеленского — в статье Сергея Зуева "Двойная игра. Почему Зеленский, предлагая мир, раскручивает войну".

https://ukraina.ru/20240823/1057011953.html

https://ukraina.ru/20240823/1057009585.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, индия, украина, великобритания, риши сунак, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины