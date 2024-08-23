https://ukraina.ru/20240823/1057020979.html
Моди предупредил Зеленского. Итоги 23 августа на Украине
Моди предупредил Зеленского. Итоги 23 августа на Украине - 23.08.2024 Украина.ру
Моди предупредил Зеленского. Итоги 23 августа на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в Киеве согласовал четыре документа о сотрудничестве и предупредил Владимира Зеленского о необходимости договариваться с президентом России Владимиром Путиным
2024-08-23T18:00
2024-08-23T18:00
2024-08-23T18:00
эксклюзив
хроники
индия
украина
великобритания
риши сунак
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/17/1057020698_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_d5c400b143e9b88fa17e6fe88fa64d60.jpg
Своё заявление Моди сделал на встрече с Зеленским."В прошлом месяце, когда я посещал Россию, я очень чётко сказал Путину, что проблемы не могут быть решены на поле боя. Единственный путь решения проблем - это диалог и дипломатия. И не теряя времени, мы должны двигаться в этом направлении. Обеим сторонам придется сесть вместе и искать пути выхода из этого кризиса", - подчеркнул Моди.Он указал, что прибыл из страны мира, из страны Махатмы Ганди и призвал к мирному выходу из конфликта.Зеленский со своей стороны заявил о согласованных с Индией документах о сотрудничества."На сегодня мы согласовали ... четыре документа в этот исторический визит премьер-министра Моди между Украиной и Индией. Это медицинская сфера, это сотрудничество в аграрном направлении, это гуманитарные отношения, это культура", - отметил Зеленский.Также о заявил, что подготовлено совместное заявление "о построении стратегического партнерства между нашими странами, торговли между странами и военно-техническом сотрудничестве"."Всё это должно укрепляться", – указал Зеленский.Ориенталист Игорь Димитриев пояснил, почему Украина так добивается налаживания отношений с Индией."Сегодня премьер Нарендра Моди в Киеве. Необходимо объяснить, почему с Индией все так подчёркнуто уважительны. Индия - самая перспективная экономика мира (в прошлом году показала рост 8,4%), и европейские страны очень хотели бы использовать ее подъем для того, что вытащить себя из рецессии", - отметил Димитриев.По его словам, ради того, чтобы задобрить Индию, в Великобритании премьер-министром назначили Риши Сунака."Риши Сунак так хотел понравиться своей исторической родине, что изобразил индуистский ритуал на пороге офиса премьер-министра на Даунинг стрит. Все это происходило по совпадению во время главного индуистского праздника Дивали, что очень порадовало индийцев и самого Моди. Интернет переполнился видео, где премьер Великобритании молится корове и кормит её морковкой. Сунак рассказал в интервью о том, как любит крикет, и вообще ценит свои национальные корни и традиции. Индийская пресса была в восторге!" - рассказал эксперт.Он сослался на заметку топ-менеджера производственного холдинга Георгия Машнина. Тот рассказывал о том, как британцы пытались использовать Индию для того, чтобы поправить дела в экономике."Перейдём к Индии, самой населённой стране в мире и самой перспективной экономике, размером ВВП пока еще всего в $3,6 трлн. и ростом в 8,4% за 2023 год. Мне представляется именно для подписания соглашения с индийским националистом и по совместительству премьер-министром Нарендра Моди британская Корона выбрала смуглого паренька Риши Сунака. Чтобы было наглядно: импорт из Индии в UK составляет $11,6 млрд. , а экспорт UK в Индию мизерные $7,8 млрд. Баланс отрицательный. Итак, Риши возглавил правительство 25 октября 2022 года и уже 27 октября позвонил Нарендра Моди с предложением о соглашении по беспошлинной торговле. Далее было 14 раундов (!!!) переговоров в 2022-2024 годах, которые закончились "заморозкой" в марте-апреле 2024 года со стороны Индии, после чего примерно 18 мая вышло сообщение, что Индия и UK не подпишут соглашение в ближайшее время. И буквально через несколько дней, 22 мая Риши Сунак объявил досрочные выборы. Не вышло у Риши и здесь, по этому и был он фактически уволен за ненадобностью", - отмечал Машнин.Он привёл один факт, красноречиво свидетельствующий о непопулярности Сунака среди самих индийцев."Вообще понимание какой уровень в реальности у Риши Сунака можно увидеть по такому неожиданному факту, что он, будучи первым и единственным этническим индусом, который возглавлял правительство UK, не был приглашён на свадьбу сына самого богатого человек Индии Ананта Амбани. Борис Джонсон был, Тони Блер был, Нарендра Моди был, а Риши не был. В итоге ни одна задача, стоящая перед Великобританией к середине 24ог года не была решена. Кстати, обращу ваше внимание, что буквально в течение месяца после заморозки переговоров в Великобритании премьер-министр Индии прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным, которая состоялась 9 июля 2024 года", - отмечал Машнин.Он связал атаку ВСУ на Курскую область в т.ч. и с провалом британцев на индийском направлении."При чём здесь наступление на Курскую область, ГУР и МI-6 спросите Вы? А при том, что видна чёткая линия противостояния не Россия-США, а Россия-Британия. Владимир Путин играет чётко против Британской Короны и наоборот", - указал он.По словам Машнина, наступлением в Судже британцы сорвали мирные переговоры, которые велись без их участия и без учёта их интересов."Мне представляется, что главная цель курского наступления и захвата Суджи, не в отрезании белогородской группировки, не в остановке Харьковского наступления, не в медийной перемоге. Нет. Задача захватить, окопаться и обязательно удержать "старую" российскую территорию, главная цель именно Суджа. Поэтому долгое время не было тик-токов, поэтому взорвали мосты, поэтому уже объявили о создании военной Комендатуры на территории. Суджа - это гвоздь, вбив который, Великобритания садит себя обратно за стол переговоров", - отметил топ-менеджер.По его словам, именно по этому, сразу после захвата Суджи, Моди внезапно объявил о поездке в Киев для встречи с Зеленским."Обращаю Ваше внимание, за всю историю "независимой" Украины индийские лидеры никогда не посещали Украину!!! Владимир Владимирович, в изменившихся условиях, когда Британия вернулась за стол, решил пригласить за него всех акторов Большой Игры", - указал он.До этого Машнин также рассказал о том, как британцы надеялись заработать на Украине.О замысле Зеленского — в статье Сергея Зуева "Двойная игра. Почему Зеленский, предлагая мир, раскручивает войну".
https://ukraina.ru/20240823/1057011953.html
https://ukraina.ru/20240823/1057009585.html
https://ukraina.ru/20240822/1057004846.html
индия
украина
великобритания
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/17/1057020698_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2369e29e86b0964e372ffec16cf33871.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, индия, украина, великобритания, риши сунак, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
Моди предупредил Зеленского. Итоги 23 августа на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в Киеве согласовал четыре документа о сотрудничестве и предупредил Владимира Зеленского о необходимости договариваться с президентом России Владимиром Путиным
Своё заявление Моди
сделал на встрече с Зеленским
.
"В прошлом месяце, когда я посещал Россию, я очень чётко сказал Путину, что проблемы не могут быть решены на поле боя. Единственный путь решения проблем - это диалог и дипломатия. И не теряя времени, мы должны двигаться в этом направлении. Обеим сторонам придется сесть вместе и искать пути выхода из этого кризиса
", - подчеркнул Моди.
Он указал, что прибыл из страны мира, из страны Махатмы Ганди и призвал к мирному выходу из конфликта.
Зеленский со своей стороны заявил о согласованных с Индией документах о сотрудничества.
"На сегодня мы согласовали ... четыре документа в этот исторический визит премьер-министра Моди между Украиной и Индией. Это медицинская сфера, это сотрудничество в аграрном направлении, это гуманитарные отношения, это культура", - отметил Зеленский.
Также о заявил, что подготовлено совместное заявление "о построении стратегического партнерства между нашими странами, торговли между странами и военно-техническом сотрудничестве".
"Всё это должно укрепляться", – указал Зеленский.
Ориенталист Игорь Димитриев пояснил
, почему Украина так добивается налаживания отношений с Индией.
"Сегодня премьер Нарендра Моди в Киеве. Необходимо объяснить, почему с Индией все так подчёркнуто уважительны. Индия - самая перспективная экономика мира (в прошлом году показала рост 8,4%), и европейские страны очень хотели бы использовать ее подъем для того, что вытащить себя из рецессии", - отметил Димитриев.
По его словам, ради того, чтобы задобрить Индию, в Великобритании премьер-министром назначили Риши Сунака
.
"Риши Сунак так хотел понравиться своей исторической родине, что изобразил индуистский ритуал на пороге офиса премьер-министра на Даунинг стрит. Все это происходило по совпадению во время главного индуистского праздника Дивали, что очень порадовало индийцев и самого Моди. Интернет переполнился видео, где премьер Великобритании молится корове и кормит её морковкой. Сунак рассказал в интервью о том, как любит крикет, и вообще ценит свои национальные корни и традиции. Индийская пресса была в восторге!" - рассказал эксперт.
Он сослался на заметку
топ-менеджера производственного холдинга Георгия Машнина
. Тот рассказывал о том, как британцы пытались использовать Индию для того, чтобы поправить дела в экономике.
"Перейдём к Индии, самой населённой стране в мире и самой перспективной экономике, размером ВВП пока еще всего в $3,6 трлн. и ростом в 8,4% за 2023 год. Мне представляется именно для подписания соглашения с индийским националистом и по совместительству премьер-министром Нарендра Моди британская Корона выбрала смуглого паренька Риши Сунака. Чтобы было наглядно: импорт из Индии в UK составляет $11,6 млрд. , а экспорт UK в Индию мизерные $7,8 млрд. Баланс отрицательный. Итак, Риши возглавил правительство 25 октября 2022 года и уже 27 октября позвонил Нарендра Моди с предложением о соглашении по беспошлинной торговле. Далее было 14 раундов (!!!) переговоров в 2022-2024 годах, которые закончились "заморозкой" в марте-апреле 2024 года со стороны Индии, после чего примерно 18 мая вышло сообщение, что Индия и UK не подпишут соглашение в ближайшее время. И буквально через несколько дней, 22 мая Риши Сунак объявил досрочные выборы. Не вышло у Риши и здесь, по этому и был он фактически уволен за ненадобностью", - отмечал Машнин.
Он привёл один факт, красноречиво свидетельствующий о непопулярности Сунака среди самих индийцев.
"Вообще понимание какой уровень в реальности у Риши Сунака можно увидеть по такому неожиданному факту, что он, будучи первым и единственным этническим индусом, который возглавлял правительство UK, не был приглашён на свадьбу сына самого богатого человек Индии Ананта Амбани. Борис Джонсон был, Тони Блер был, Нарендра Моди был, а Риши не был. В итоге ни одна задача, стоящая перед Великобританией к середине 24ог года не была решена. Кстати, обращу ваше внимание, что буквально в течение месяца после заморозки переговоров в Великобритании премьер-министр Индии прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным, которая состоялась 9 июля 2024 года", - отмечал Машнин.
Он связал атаку ВСУ на Курскую область в т.ч. и с провалом британцев на индийском направлении.
"При чём здесь наступление на Курскую область, ГУР и МI-6 спросите Вы? А при том, что видна чёткая линия противостояния не Россия-США, а Россия-Британия. Владимир Путин играет чётко против Британской Короны и наоборот", - указал он.
По словам Машнина, наступлением в Судже британцы сорвали мирные переговоры, которые велись без их участия и без учёта их интересов.
"Мне представляется, что главная цель курского наступления и захвата Суджи, не в отрезании белогородской группировки, не в остановке Харьковского наступления, не в медийной перемоге. Нет. Задача захватить, окопаться и обязательно удержать "старую" российскую территорию, главная цель именно Суджа. Поэтому долгое время не было тик-токов, поэтому взорвали мосты, поэтому уже объявили о создании военной Комендатуры на территории. Суджа - это гвоздь, вбив который, Великобритания садит себя обратно за стол переговоров
", - отметил
топ-менеджер.
По его словам, именно по этому, сразу после захвата Суджи, Моди внезапно объявил о поездке в Киев для встречи с Зеленским.
"Обращаю Ваше внимание, за всю историю "независимой" Украины индийские лидеры никогда не посещали Украину!!! Владимир Владимирович, в изменившихся условиях, когда Британия вернулась за стол, решил пригласить за него всех акторов Большой Игры", - указал он.
До этого Машнин также рассказал о том, как британцы надеялись заработать на Украине.