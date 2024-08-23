https://ukraina.ru/20240823/1057017534.html

Двойная игра. Почему Зеленский, предлагая мир, раскручивает войну

Двойная игра. Почему Зеленский, предлагая мир, раскручивает войну - 23.08.2024 Украина.ру

Двойная игра. Почему Зеленский, предлагая мир, раскручивает войну

В среду, 21 августа, комментируя прорыв ВСУ в Курской области, зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале о том, что на фоне этих событий переговоров между Москвой и Киевом не может быть

2024-08-23T16:43

2024-08-23T16:43

2024-08-23T17:31

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Он сформулировал это следующим образом (сохранена авторская орфография):"После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области всё встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ ДО ПОЛНОГО РАЗГРОМА ВРАГА!"По мнению Медведева, для России в недавнем прошлом существовала опасность "угодить в переговорный капкан", который был бы выгоден для Запада и Киева, но не для Москвы и имел бы "неясные перспективы и последствия".Косвенно Медведев обвинил в подготовке в нападении на Курщину экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.Неделей ранее газета The Washington Post писала, что украинское вторжение в Курскую область якобы сорвали непрямые переговоры между Москвой и Киевом по вопросам безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры, которые проходили в Катаре. В МИД РФ эту информацию опровергли: по словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, "срывать было нечего".Та самая БучаЗа все время боевых действий определенный оптимизм в переговорном процессе существовал лишь в самом начале, в марте 2022 года, но и тогда был сорван не без участия Джонсона, красочно описанного Медведевым.Впервые украинская и российская делегации встретились в Гомеле уже 28 февраля, а затем – 3 и 7 марта в Бресте, с момента начала боевых действий тогда прошло меньше двух недель. В украинскую делегацию входили, в том числе советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, депутат Верховной Рады Давид Арахамия, другие депутаты, замминистра иностранных дел Николай Точинский, а также – Денис Киеев, которого тогда называли банкиром.Киреев вскоре был убит в Киеве, а глава ГУР Кирилл Буданов* заявил, что он был разведчиком, и убили его "сотрудники СБУ, не хотевшие победы Украины". Иностранные СМИ тогда писали, что Киреев был едва ли не центральным лицом в процессе мирного урегулирования, а также первым, кто сообщил президенту Владимиру Зеленскому о предстоящем наступлении российской армии.Главные же встречи начались 10 марта в Анталье и Стамбуле, при поддержке турецкого правительства. Там встретились министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба, и, как выяснилось позднее, были решены все ключевые вопросы. Российская армия отступила из Киевской, Черниговской и Сумской областей.Переговоры были сорваны резко и внезапно: вошедшая в небольшие города Киевщины – Бучу, Ирпень и Гостомель – Национальная гвардия Украины якобы обнаружила там "множество" тел убитых мирных жителей со связанными за спиной руками.Слово "Буча" стало известно всему миру и фактически приобрело статус имени нарицательного, Украина обвинила Россию во всех возможных военных преступлениях и геноциде, а международные правовые структуры – включая Международный уголовный суд (МУС) зафиксировали это. Но, что интересно, на момент восьмого августа 2024 года Киев все еще не предоставил список погибших в Киевской области весной 2022 года.Во всей этой истории много загадочного. Мэр Бучи, первым попавший в город, записал тогда обращение, которое распространил в социальных сетях. Ни о каких телах расстрелянных горожан, которых потом через три дня якобы обнаружили на улицах Бучи украинские власти, он не сказал ни слова. Известно, что буквально накануне обнародования факта "расстрела" в Буче побывали несколько доверенных власти лиц, например, тогдашний советник главы офиса президента Арестович (признан позже в РФ террористом и экстремистом). До сих пор не опубликованы и какие-либо материалы исследования тел (например, когда были убиты эти люди, с какого расстояния, каким оружием и т. д.). Более того, несмотря на неоднократные запросы РФ, неизвестны их имена и места прописки. Российская сторона, естественно, отрицает факт расстрела. А украинская постоянно педалирует, были даже организованы специальные экскурсии для иностранных журналистов и политиков. Таким образом, есть факт, но, как говорят в таких случаях криминалисты, неизвестны мотивы и какие-либо подробности преступления. Отсюда можно вполне резонно задаться вопросом: если нет каких-либо достоверных свидетельств, исследований, так, может, и сам факт всего лишь провокация властей Украины, создавших основания для срыва почти готового соглашения о мире?Роль Джонсона также неслучайна. На завершающем этапе переговоров в Стамбуле именно он посетил Киев и провел закрытый саммит с Зеленским, убеждая его продолжать войну, а деньги и оружие ему для этого дадут. А уже после визита Джонсона - разразилась Буча. Возможно, это как раз тот самый уникальный случай, когда "после означает именно вследствие".Так или иначе, переговоры были сорваны. Только в 2024 году в материалах Foreign Affairs и The Times было наконец написано, что в те дни 2022 года стороны достигли соглашения по вопросам безъядерного и нейтрального статуса Украины, дипломатического решения "крымского вопроса" в течение 15 лет и многим другим ключевым вопросам.Арахамия – один из основных участников процесса – лично признался: Джонсон посоветовал не заключать договор с Москвой. "Давайте просто будем воевать", сказал он, как утверждает Арахамия.Пленные и зерноОтносительную точку в вопросе прямых переговоров осенью 2022 года поставил Зеленский. После того как в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях был проведен референдум о вхождении новых территорий в состав Российской Федерации, он внес на рассмотрение Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) решение о том, что украинские власти не имеют права вести переговоры об урегулировании конфликта с президентом РФ Владимиром Путиным.Очевидно, впрочем, что гуманитарные контакты сторон сохранялись: в Гомеле проходили встречи делегаций по гуманитарным коридорам, в январе 2023 года в Катаре встречались омбудсмены двух стран – Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец по вопросам обмена пленными и так называемыми гражданскими пленными.Обмены телами погибших военнослужащих, военнопленными, а также детьми, которые оказались разлучены со своими семьями, продолжаются.В то же время и этот очевидный процесс был однажды сорван, хотя и ненадолго: 24 января 2024 года в небе над Белгородом был сбит транспортный самолет, перевозивший 65 украинских военнопленных по обмену, никто не выжил. По данным СК РФ, он был сбит из американского зенитного ракетного комплекса Patriot. На Украине до сих пор не предоставили свою версию катастрофы.Еще одно сорванное соглашение – Черноморская зерновая инициатива, заключенная в июле 2023 года при поддержке Турции и ООН. Соглашение должно было обеспечивать безопасное судоходство в Чёрном море, прежде всего – аграрных грузов, зерна и злаков, необходимых в странах третьего мира.Проблем со сделкой возникло сразу несколько: во-первых, грузы шли в основном не в страны Африки, которыми спекулировал Киев, утверждая, что Россия "хочет устроить там голод, блокируя Чёрное море", а в страны Западной Европы – на корм крупного рогатого скота. Во-вторых, корабли, заходившие в южные украинские порты Одесской и Николаевской областей, могли завозить оружие и боеприпасы из Европы, в частности – так была завезена взрывчатка, использованная при теракте на Крымском мосте.Но в конце концов Киев же и разорвал сделку, вопреки уговорам генесека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Иностранные миротворцыС мирными инициативами неоднократно за время конфликта выступали разные страны, предлагая свою территорию для переговорного процесса, как, например, Белоруссия, Турция и Катар, или конкретные концепции мирного соглашения – как Китай или Венгрия. С определенными предложениями выступали и лидеры Индии, Словакии, некоторых стран Африканского Союза.В западной и украинской прессе любые подобные инициативы моментально назывались "пособничеством Кремлю", а представители украинской власти откровенно хамили визитерам.Министр иностранных дел КНР Ван И, например, заявлял, что Китай не принимает ничью сторону в украинском конфликте и неизменно выступает за урегулирование кризиса путём мирных переговоров.В ответ на это Зеленский назвал страны, которые не определились с участием в "мирном саммите", "хуже врагов". Он добавил, что такая позиция этих государств говорит о том, что их устраивает происходящее. Также он говорил, что "без позитива" воспринимает отказ Китая участвовать в "мирном саммите" в Швейцарии, который Украина провела в июне.По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая, поэтому Пекину сложно участвовать в мероприятии.До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов оскорбительно выразился в адрес спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя, однако официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге сообщил, что не осведомлен о словах Данилова. Дипломат отметил, что Пекин знает о том, какое значение Киев придает отношениям с Китаем и как ценит усилия Ли Хуэя.В сентябре прошлого года советник главы Подоляк заявил, что интеллектуальный потенциал Китая и Индии является их слабым местом. Он обвинил Пекин и Дели в том, что они "эффективно зарабатывают" на украинском конфликте, но не анализируют последствия собственных действий.Актуальные позиции сторонПроведенная в швейцарском Бюргенштоке конференция – "саммит Мира" – летом 2024 года стала единственной формулой ("формулой Зеленского"), по которой в данный момент согласен вести переговоры Киев.Мероприятие прошло не так успешно, как хотелось Зеленскому – в частности, саммит не посетили ни представители КНР, ни президент США Джо Байден, но в Киеве уже готовят новый саммит, на который хотят позвать "кого-нибудь от российской стороны".Накануне конференции Путин озвучил свои условия для начала переговорного процесса."Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей - причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только Киев заявит о том, что готов к такому решению и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО - с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры", - сказал глава государства.Шанс для Киева перейти к мирным переговорам всегда сохранялся. До недавнего времени он был вполне достижим. Но на этот раз вместо Бучи состоялось напакдение ВСУ на Курскую область. И теперь уже заместитель Путина в СНБО Медведев, отчетливо проартикулировал: теперь никаких переговоров о мире с режимом Зеленского не будет.И вот, в пятницу, 23 августа, в Киев прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди, который ранее, находясь с визитом в Москве, сказал, что в интересах светлого будущего будущих поколений необходим мир, а "бомбы, ракеты, винтовки не могут обеспечивать мир. Поэтому мы делаем акцент на диалоге, и диалог необходим. Очень больно видеть умирающих детей. Сердце наполняется болью, и эта боль непереносима".Зеленский его словами остался крайне недоволен, упрекнул.Вместо выводовТак хочет ли Украина мира и прекращения конфликта? Украина хочет, что подтверждает собственная украинская социология. Не хочет власть. Пока идет война - Зеленский остается неизбранным, с истекшим сроком, но все равно президентом. Пока идет война, как это ни странно прозвучит, он и его семья находятся в безопасности. А бизнес на крови идет. "Мы сидим (воюем), а денежки идут", - небезызвестный лозунг МММ. Наступление реального мира для Зеленского может обернуться судом и заключением. Ведь мирное решение ставит вопрос, почему тогда, если мир возможен сейчас, нельзя было заключить соответствующее соглашение весной 2022 года в Стамбуле? И таким образом избежать сотен тысяч погибших и полного разрушения экономики страны.Конечно, рано или поздно эти вопросы зададут Зеленскому либо соотечественники (если Украина сохранится как государство хоть в какой-то части), либо участники судебного процесса, который состоится наподобие Нюрнбергского. И поэтому Зеленский играет: для тех, кто хочет мира (в том числе на Западе) утверждает, что готов к нему. А делает все, чтобы этот мирный формат разрешения конфликта отдалить.Подробнее о визите Моди – в материале Игоря Сердюкова План Моди – почему индийский лидер впервые приехал в Киев? на сайте Украина.ру.* Признан в РФ террористом и экстремистом

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