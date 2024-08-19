The Economist: Сырский устроил наступление, чтобы избежать увольнения - 19.08.2024 Украина.ру
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The Economist: Сырский устроил наступление, чтобы избежать увольнения
The Economist: Сырский устроил наступление, чтобы избежать увольнения - 19.08.2024 Украина.ру
The Economist: Сырский устроил наступление, чтобы избежать увольнения
Информационно-пропагандистская шумиха вокруг украинского наступления в Курской области продолжается. Собственно, во многом оно именно для этого и затевалось – показать, что российская территория тоже уязвима для атак и даже для оккупации. Однако и в этих условиях независимые от Киева СМИ выдают интересный контент, далёкий от прямой пропаганды
2024-08-19T15:53
2024-08-19T15:53
эксклюзив
запад
россия
украина
война
переговоры
курская область
наступление
the economist
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Достаточно интересной является статья в The Economist от 18 августа: "Двойной удар России в ответ на шокирующий рейд Украины". Что имеется в виду под "двойным ударом" мы не поняли, но некоторые суждения авторов (статья, кстати, без подписи) представляют интерес.Пожалуй, самое сильное место статьи – квалификация операции как "дерзкой авантюры, рождённой отчаянием и в обстановке большой секретности".Согласитесь – интересно. Одна из самых успешных операций ВСУ называется авантюрой (которые известно, чем заканчиваются), предпринятой в обстановке отчаяния (перед неизбежным поражением и/или неизбежным увольнением главкома) и в условиях недоверия как внутри киевского режима, так и между ним и "союзниками". Как хотите, а нам кажется, что уже в этом слышится безысходность.Особых надежд на развитие этого наступления у авторов тоже нет.Во-первых, "с потерей элемента неожиданности украинское наступление замедлилось".Во-вторых, сохраняется отсутствие взаимопонимания внутри киевского режима – разговоры о грядущей отставке главкома Сырского вроде бы закончились, но "президент Зеленский всё ещё стремится к максимальному прогрессу", в то время как главком "осторожен, концентрируясь на расширении флангов вдоль границы, чтобы создать оборонительные линии".В статье, кстати, упоминается, что недовольство главкомом исходит, в основном, от главы Офиса президента Андрея Ермака. Т.е., тут ещё и намёк на кризис внутри правящего дуумвирата, хотя, по нашему мнению, этот намёк вряд ли верен – скорее всего Зеленский с Ермаком таким образом поддерживают Сырского в рабочем состоянии.В-третьих, есть несогласованность внутри силовиков. Подчёркивается, что операцию готовила армейская разведка, в то время как ГУР было подключено только на последнем этапе.Причина, скорее всего, в определённом недоверии – как считается, командование ВСУ заточено на контакты со США, в то время как глава ГУР Кирилл Буданов*, вероятно, в большей степени связан с Великобританией.В-четвёртых, главком не доверяет и Западу тоже:"У Сырского было две предыдущие операции, подорванные Западом. Одну из них передали русским, а в другом случае нам было приказано отменить операцию".Честно говоря, не знаем, о чём идёт речь, но из других источников известно, что в 2022 году ВСУ запретили наступать на Мелитополь и Бердянск, хотя после высвобождения значительных сил на Херсонском направлении этого наступления ждали и опасались (на фоне успеха в Харьковской области). Причиной якобы были опасения эскалации конфликта в результате возникновения угрозы для Крыма. Что характерно, в 2023 году таких опасений уже не было.Вообще, не можем не отметить, что во многих случаях Запад действительно играет в затягивание конфликта, в том числе запрещая украинскому руководству предпринимать какие-либо действия. Так, в 2014 году "хунта" не получила разрешение на использование вооружённой силы против "зелёных человечков" в Крыму (правда, способность тогдашних ВСУ оказать им серьёзное сопротивление была под вопросом, а последствия этого сопротивления потенциально могли быть для "хунты" катастрофическими). Но всего несколькими месяцами позже против использования силы в Донбассе Запад уже не возражал.Теперь о целях операции."Она подняла боевой дух" – удивительно, что так кратко, ведь именно морально-психологическая составляющая тут представляется крайне важной. Тут был значительный простор для рассуждений о влиянии на российское и мировое общественное мнение, но авторы статьи этой возможностью почему-то не воспользовались.Косвенно упомянуто о новой тактике, которая оказалась достаточно эффективной. Но, к слову сказать, использование этой тактики оказалось эффективным за счёт внезапности – неясно, может ли она дать эффект на любом другом направлении. Т.е., говорить о преодолении позиционного тупика пока рано."Главной целью было отвлечь [российские] войска от удушающей хватки Донбасса и создать козыри для любых будущих переговоров".По поводу первого пункта ситуация неопределённая – авторы подчёркивают, что, несмотря на снижение активности в Донбассе (российские каналы, кстати, его не отмечают), успешное наступление на Покровском (Красноармейском) направлении продолжается. Т.е., военная цель операции не достигнута.Более того, авторы указывают, что "целью Кремля будет превратить Курск в нечто не большее, чем укус комара посреди кровавой бойни внутри Украины", и ему это удаётся.С политической точки зрения ситуация ещё более интересная. Написав в начале статьи о переговорах, авторы ниже пишут, что "Украина хочет продолжить своё наступление внутри России (…) изменив пораженческий нарратив о замороженном конфликте, на который переговоры являются единственным ответом".Если мы правильно поняли эту фразу, то авторы считают, что заморозка конфликта и мирные переговоры – не единственный сценарий завершения войны. Но так далеко не распространяются даже фантазии киевских деятелей – пока что они говорят только об усилении переговорных позиций, не конкретизируя то, как они могут выглядеть.Выводов мы можем сделать два.1. Авторы The Economist не считают операцию ВСУ в Курской области удачной в военном отношении.2. Они очень критично относятся к цельности украинской власти и "проукраинской коалиции".Нас, правда, это не должно вводить в заблуждение – даже разрываемая внутренними противоречиями и конфликтующая с Западом Украина является очень опасным противником.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористовО наступлении ВСУ в Курской области можно прочитать в статье Василия Стоякина "Украинская авантюра в Курской области: военно-политические цели"
https://ukraina.ru/20240819/1056931926.html
https://ukraina.ru/20240819/1056939838.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, запад, россия, украина, война, переговоры, курская область, наступление, the economist
Эксклюзив, Запад, Россия, Украина, война, переговоры, Курская область, наступление, The Economist

The Economist: Сырский устроил наступление, чтобы избежать увольнения

15:53 19.08.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Сырский
Зеленский Сырский
© Пресс-служба президента Украины
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Информационно-пропагандистская шумиха вокруг украинского наступления в Курской области продолжается. Собственно, во многом оно именно для этого и затевалось – показать, что российская территория тоже уязвима для атак и даже для оккупации. Однако и в этих условиях независимые от Киева СМИ выдают интересный контент, далёкий от прямой пропаганды
Достаточно интересной является статья в The Economist от 18 августа: "Двойной удар России в ответ на шокирующий рейд Украины". Что имеется в виду под "двойным ударом" мы не поняли, но некоторые суждения авторов (статья, кстати, без подписи) представляют интерес.
Пожалуй, самое сильное место статьи – квалификация операции как "дерзкой авантюры, рождённой отчаянием и в обстановке большой секретности".
Согласитесь – интересно. Одна из самых успешных операций ВСУ называется авантюрой (которые известно, чем заканчиваются), предпринятой в обстановке отчаяния (перед неизбежным поражением и/или неизбежным увольнением главкома) и в условиях недоверия как внутри киевского режима, так и между ним и "союзниками". Как хотите, а нам кажется, что уже в этом слышится безысходность.
Особых надежд на развитие этого наступления у авторов тоже нет.
Во-первых, "с потерей элемента неожиданности украинское наступление замедлилось".
последствия атаки БпЛА на Курск - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
06:21
Первые под Курском после Гитлера. Украинские эксперты о происходящемНа Украине эксперты и политики по-прежнему спорят о ситуации в Курской области России, где часть территории пока находится под контролем ВСУ. Там идут встречные бои, вторгшиеся на территорию РФ украинские подразделения несут значительные потери
Во-вторых, сохраняется отсутствие взаимопонимания внутри киевского режима – разговоры о грядущей отставке главкома Сырского вроде бы закончились, но "президент Зеленский всё ещё стремится к максимальному прогрессу", в то время как главком "осторожен, концентрируясь на расширении флангов вдоль границы, чтобы создать оборонительные линии".
В статье, кстати, упоминается, что недовольство главкомом исходит, в основном, от главы Офиса президента Андрея Ермака. Т.е., тут ещё и намёк на кризис внутри правящего дуумвирата, хотя, по нашему мнению, этот намёк вряд ли верен – скорее всего Зеленский с Ермаком таким образом поддерживают Сырского в рабочем состоянии.
В-третьих, есть несогласованность внутри силовиков. Подчёркивается, что операцию готовила армейская разведка, в то время как ГУР было подключено только на последнем этапе.
Причина, скорее всего, в определённом недоверии – как считается, командование ВСУ заточено на контакты со США, в то время как глава ГУР Кирилл Буданов*, вероятно, в большей степени связан с Великобританией.
В-четвёртых, главком не доверяет и Западу тоже:
"У Сырского было две предыдущие операции, подорванные Западом. Одну из них передали русским, а в другом случае нам было приказано отменить операцию".
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
14:07
Владимир Ераносян: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщинуКурская операция – это очень крупная провокация, а не открытие Украиной нового стратегического направления с целью развить успех. Хотя военные цели у нее тоже есть. Если бы российское командование перебросило под Курск множество резервов с Краснармейского и Часов-Ярского направлений, ослабив давление в Донбассе, все было бы гораздо хуже
Честно говоря, не знаем, о чём идёт речь, но из других источников известно, что в 2022 году ВСУ запретили наступать на Мелитополь и Бердянск, хотя после высвобождения значительных сил на Херсонском направлении этого наступления ждали и опасались (на фоне успеха в Харьковской области). Причиной якобы были опасения эскалации конфликта в результате возникновения угрозы для Крыма. Что характерно, в 2023 году таких опасений уже не было.
Вообще, не можем не отметить, что во многих случаях Запад действительно играет в затягивание конфликта, в том числе запрещая украинскому руководству предпринимать какие-либо действия. Так, в 2014 году "хунта" не получила разрешение на использование вооружённой силы против "зелёных человечков" в Крыму (правда, способность тогдашних ВСУ оказать им серьёзное сопротивление была под вопросом, а последствия этого сопротивления потенциально могли быть для "хунты" катастрофическими). Но всего несколькими месяцами позже против использования силы в Донбассе Запад уже не возражал.
Теперь о целях операции.
"Она подняла боевой дух" – удивительно, что так кратко, ведь именно морально-психологическая составляющая тут представляется крайне важной. Тут был значительный простор для рассуждений о влиянии на российское и мировое общественное мнение, но авторы статьи этой возможностью почему-то не воспользовались.
Косвенно упомянуто о новой тактике, которая оказалась достаточно эффективной. Но, к слову сказать, использование этой тактики оказалось эффективным за счёт внезапности – неясно, может ли она дать эффект на любом другом направлении. Т.е., говорить о преодолении позиционного тупика пока рано.
Ростислав Ищенко интервью
06:53
Ростислав Ищенко о последствиях визга в российских соцсетях после нападения ВСУ на Курскую областьНельзя сказать, что украинская операция в Курской области была абсолютно бессмысленной. С военной точки зрения — да. Но киевский режим не собирается выигрывать войну на поле боя
"Главной целью было отвлечь [российские] войска от удушающей хватки Донбасса и создать козыри для любых будущих переговоров".
По поводу первого пункта ситуация неопределённая – авторы подчёркивают, что, несмотря на снижение активности в Донбассе (российские каналы, кстати, его не отмечают), успешное наступление на Покровском (Красноармейском) направлении продолжается. Т.е., военная цель операции не достигнута.
Более того, авторы указывают, что "целью Кремля будет превратить Курск в нечто не большее, чем укус комара посреди кровавой бойни внутри Украины", и ему это удаётся.
С политической точки зрения ситуация ещё более интересная. Написав в начале статьи о переговорах, авторы ниже пишут, что "Украина хочет продолжить своё наступление внутри России (…) изменив пораженческий нарратив о замороженном конфликте, на который переговоры являются единственным ответом".
Если мы правильно поняли эту фразу, то авторы считают, что заморозка конфликта и мирные переговоры – не единственный сценарий завершения войны. Но так далеко не распространяются даже фантазии киевских деятелей – пока что они говорят только об усилении переговорных позиций, не конкретизируя то, как они могут выглядеть.
Выводов мы можем сделать два.
1. Авторы The Economist не считают операцию ВСУ в Курской области удачной в военном отношении.
Евгений Белаш интервью
Вчера, 08:46
Историк Евгений Белаш о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужуюЯ не вижу военной необходимости в лобовом массовом нападении на территорию России, особенно не имея превосходства в воздухе. А руководство Украины - видит. И, вполне вероятно, уверено в скорой победе. При этом декларируемые сейчас цели атаки на Курскую область могут отличаться от реальных.
2. Они очень критично относятся к цельности украинской власти и "проукраинской коалиции".
Нас, правда, это не должно вводить в заблуждение – даже разрываемая внутренними противоречиями и конфликтующая с Западом Украина является очень опасным противником.
* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
О наступлении ВСУ в Курской области можно прочитать в статье Василия Стоякина "Украинская авантюра в Курской области: военно-политические цели"
 
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