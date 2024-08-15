Украинский омбудсмен Лубинец пытается разъяснить гражданам, что военкомы работают "нормально" - 15.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240815/1056893919.html
Украинский омбудсмен Лубинец пытается разъяснить гражданам, что военкомы работают "нормально"
Украинский омбудсмен Лубинец пытается разъяснить гражданам, что военкомы работают "нормально" - 15.08.2024 Украина.ру
Украинский омбудсмен Лубинец пытается разъяснить гражданам, что военкомы работают "нормально"
Жалобы на деятельность украинских ТЦК (переименованных военкоматов) в большинстве своём необоснованные, а общество в целом не проявляет достаточной сознательности. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец
2024-08-15T18:17
2024-08-15T18:17
новости
украина
житомир
верховная рада
права человека
омбудсмен
мобилизация
военком
жалоба
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103422/19/1034221947_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_9f00cb70a72f7eca22c3be8013c06557.jpg.webp
"Из того количества обращений, которые я получаю каждый день, в большинстве было установлено, что в действиях представителей ТЦК и СП не было обнаружено нарушение прав граждан Украины. Обществу нужно показывать, что есть не только права, но и обязанности", - заявил Лубинец в Житомире.Признав наличие случаев нарушения прав человека со стороны военкомов при мобилизации, омбудсмен рассказал, какие действия предпринимаются в таких ситуациях."Относительно случаев нарушения прав ТЦК и СП есть соответствующие механизмы, как мы реагируем. Когда мы устанавливаем, что в их действиях нет нарушения прав граждан Украины, мы разъясняем гражданам, что там не было нарушений", – цитирует его выступление издание "Страна".Накануне Украина.ру сообщала о том, как Почти полсотни украинских уклонистов пытались сбежать в Приднестровье под видом сена Также Украинские уклонисты пытались сбежать в Молдавию в рефрижераторе с мясом Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Бесконечный комендантский час и драки с военкомами. Что происходит в Харькове
украина
житомир
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103422/19/1034221947_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_33a9c9faaf8ece7663c742590187789b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, житомир, верховная рада, права человека, омбудсмен, мобилизация, военком, жалоба, общество, незаконность
Новости, Украина, Житомир, Верховная Рада, права человека, омбудсмен, мобилизация, военком, жалоба, Общество, незаконность

Украинский омбудсмен Лубинец пытается разъяснить гражданам, что военкомы работают "нормально"

18:17 15.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро ЛубінецьДмитрий Лубинец Политик
Дмитрий Лубинец Политик - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Лубінець
Читать в
Жалобы на деятельность украинских ТЦК (переименованных военкоматов) в большинстве своём необоснованные, а общество в целом не проявляет достаточной сознательности. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец
"Из того количества обращений, которые я получаю каждый день, в большинстве было установлено, что в действиях представителей ТЦК и СП не было обнаружено нарушение прав граждан Украины. Обществу нужно показывать, что есть не только права, но и обязанности", - заявил Лубинец в Житомире.
Признав наличие случаев нарушения прав человека со стороны военкомов при мобилизации, омбудсмен рассказал, какие действия предпринимаются в таких ситуациях.
"Относительно случаев нарушения прав ТЦК и СП есть соответствующие механизмы, как мы реагируем. Когда мы устанавливаем, что в их действиях нет нарушения прав граждан Украины, мы разъясняем гражданам, что там не было нарушений", – цитирует его выступление издание "Страна".
Накануне Украина.ру сообщала о том, как Почти полсотни украинских уклонистов пытались сбежать в Приднестровье под видом сена
Также Украинские уклонисты пытались сбежать в Молдавию в рефрижераторе с мясом
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Бесконечный комендантский час и драки с военкомами. Что происходит в Харькове
 
НовостиУкраинаЖитомирВерховная Радаправа человекаомбудсменмобилизациявоенкомжалобаОбществонезаконность
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:36Штаты больше не могут удовлетворять аппетиты ВСУ в боеприпасах, разрыв с ВС РФ огромен - Пентагон
18:17Украинский омбудсмен Лубинец пытается разъяснить гражданам, что военкомы работают "нормально"
17:42Эксперт объяснил, зачем Зеленский создает "военную комендатуру" на Курщине и при чем здесь фашисты
17:38Армия России "почти вплотную" у Покровска: украинские власти эвакуируют город
17:26Российское наступление в ДНР не останавливается: КАБы разносят укрепы ВСУ, украинская ПВО бессильна
17:14"Борзый" боец отряда Барс-11 об интересных случаях с фронта на Запорожском направлении. Наш эксклюзив
17:13"Рафик не виноват": Зеленский, алкоголь и "Северный поток"
17:11Зеленский назначил очередного фейкового мэра. Зачем он плодит администрации-призраки
16:42Лукашенко усилил границу с Украиной и готов нажать на "красную кнопку" при вторжении
16:41Зеленский объявил предателями всех уехавших в Россию с начала СВО
16:23Догнать и перегнать Америку: какие выводы нужно сделать из трудностей американской реиндустриализации
16:02"Повторяем немецкий блицкриг": эксперт о подражающих нацистам украинских военных на Курщине
15:45Украинские провокаторы пытались вывести севастопольцев на митинг - губернатор
15:18Британские танки используются ВСУ в Курской области - Sky News
15:01Алексей Самойлов: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года
14:49Украинская компания снабдила ВСУ тысячей бракованных дронов
14:39Взрывное напоминание. История "Северных потоков" опять приструнила нацистов Зеленского
14:15Жители белгородского села пострадали от украинского дрона — Гладков
14:13Вторжение в Курскую область не помогло: в Нацгвардии признали провалы ВСУ в Донбассе
13:37Военное положение, мобилизация и эвакуация: эксперт объяснил, что предусматривает ЧС федерального уровня
Лента новостейМолния