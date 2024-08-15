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Украинский омбудсмен Лубинец пытается разъяснить гражданам, что военкомы работают "нормально"
Украинский омбудсмен Лубинец пытается разъяснить гражданам, что военкомы работают "нормально" - 15.08.2024 Украина.ру
Украинский омбудсмен Лубинец пытается разъяснить гражданам, что военкомы работают "нормально"
Жалобы на деятельность украинских ТЦК (переименованных военкоматов) в большинстве своём необоснованные, а общество в целом не проявляет достаточной сознательности. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец
2024-08-15T18:17
2024-08-15T18:17
2024-08-15T18:17
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военком
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"Из того количества обращений, которые я получаю каждый день, в большинстве было установлено, что в действиях представителей ТЦК и СП не было обнаружено нарушение прав граждан Украины. Обществу нужно показывать, что есть не только права, но и обязанности", - заявил Лубинец в Житомире.Признав наличие случаев нарушения прав человека со стороны военкомов при мобилизации, омбудсмен рассказал, какие действия предпринимаются в таких ситуациях."Относительно случаев нарушения прав ТЦК и СП есть соответствующие механизмы, как мы реагируем. Когда мы устанавливаем, что в их действиях нет нарушения прав граждан Украины, мы разъясняем гражданам, что там не было нарушений", – цитирует его выступление издание "Страна".Накануне Украина.ру сообщала о том, как Почти полсотни украинских уклонистов пытались сбежать в Приднестровье под видом сена Также Украинские уклонисты пытались сбежать в Молдавию в рефрижераторе с мясом Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Бесконечный комендантский час и драки с военкомами. Что происходит в Харькове
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новости, украина, житомир, верховная рада, права человека, омбудсмен, мобилизация, военком, жалоба, общество, незаконность
Новости, Украина, Житомир, Верховная Рада, права человека, омбудсмен, мобилизация, военком, жалоба, Общество, незаконность
Украинский омбудсмен Лубинец пытается разъяснить гражданам, что военкомы работают "нормально"
Жалобы на деятельность украинских ТЦК (переименованных военкоматов) в большинстве своём необоснованные, а общество в целом не проявляет достаточной сознательности. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец