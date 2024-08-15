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Украинский омбудсмен Лубинец пытается разъяснить гражданам, что военкомы работают "нормально"

Украинский омбудсмен Лубинец пытается разъяснить гражданам, что военкомы работают "нормально" - 15.08.2024 Украина.ру

Украинский омбудсмен Лубинец пытается разъяснить гражданам, что военкомы работают "нормально"

Жалобы на деятельность украинских ТЦК (переименованных военкоматов) в большинстве своём необоснованные, а общество в целом не проявляет достаточной сознательности. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец

2024-08-15T18:17

2024-08-15T18:17

2024-08-15T18:17

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общество

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"Из того количества обращений, которые я получаю каждый день, в большинстве было установлено, что в действиях представителей ТЦК и СП не было обнаружено нарушение прав граждан Украины. Обществу нужно показывать, что есть не только права, но и обязанности", - заявил Лубинец в Житомире.Признав наличие случаев нарушения прав человека со стороны военкомов при мобилизации, омбудсмен рассказал, какие действия предпринимаются в таких ситуациях."Относительно случаев нарушения прав ТЦК и СП есть соответствующие механизмы, как мы реагируем. Когда мы устанавливаем, что в их действиях нет нарушения прав граждан Украины, мы разъясняем гражданам, что там не было нарушений", – цитирует его выступление издание "Страна".Накануне Украина.ру сообщала о том, как Почти полсотни украинских уклонистов пытались сбежать в Приднестровье под видом сена Также Украинские уклонисты пытались сбежать в Молдавию в рефрижераторе с мясом Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Бесконечный комендантский час и драки с военкомами. Что происходит в Харькове

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новости, украина, житомир, верховная рада, права человека, омбудсмен, мобилизация, военком, жалоба, общество, незаконность