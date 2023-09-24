https://ukraina.ru/20230924/1049620465.html

Западная Украина за минувшую неделю: Военкомат-пыточная на Львовщине и резкое сокращение местных бюджетов

Западная Украина за минувшую неделю: Военкомат-пыточная на Львовщине и резкое сокращение местных бюджетов - 24.09.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Военкомат-пыточная на Львовщине и резкое сокращение местных бюджетов

В военкомате во Львовской области незаконно удерживали и пытали мужчин. При этом начальник этого учреждения за последние годы незаконно обогатился на миллионы гривен, и может потерять дорогую недвижимость.

2023-09-24T03:56

2023-09-24T03:56

2023-09-24T03:56

западная украина за неделю

западная украина

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бюджет

арест

коррупция

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Самборский военкомат: пыточная и прибыльный бизнес одновременноДвое работников военкомата в Самборе Львовской области неделю незаконно удерживали мужчину, избивали его и морили голодом. Об этом 20 сентября сообщило Государственное бюро расследований (ГБР).Сотрудники ГБР задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного территориального центра комплектования (ТЦК, новое название военкоматов) и военнослужащего-водителя этого отдела, причастных к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата.Следствие выяснило, что они незаконно удерживали и пытали как минимум двух мужчин – жителей Харькова и Кривого Рога. Их задержали пограничники при попытке незаконно пересечь границу с Польшей и доставили в военкомат, где пытались силой заставить мужчин пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации, но те отказывались.Местные СМИ пишут, что во Львовском областном ТЦК о ситуации с задержанием и пытками в Самборе знали, однако служебную проверку начали только после того, как ситуация стала публичной. Стоит отметить, что одного мужчину держали в Самборском военкомате 10 дней, второго – 7, при этом в ГБР почему-то упоминают только об одном потерпевшем."19 сентября 2023 года военнослужащий-водитель избил гражданина, при этом угрожал ему оружием. Он бил потерпевшего руками и ногами по телу и лицу. Соответствующее видео было распространено по сети интернет в этот же день. ДБР немедленно начало расследование этого инцидента в рамках открытого уголовного производства" – отметили в ведомстве. В ГБР установили, что военные содержали потерпевшего в помещении военкомата с 12 сентября 2023 года. Они морили его голодом, избивали и издевались, чтобы он "добровольно" прошел военно-врачебную комиссию.22 сентября, Лычаковский районный суд Львова избрал для заместителя начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК, причастного к упомянутому инциденту, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Как подчеркнули в прокуратуре, они будут оспаривать это решение. Что касается военнослужащего-водителя этого отдела, также причастного к пыткам человека, то судебное разбирательство всё ещё продолжается.Однако Самборский военкомат оказался не только застенками для рекрутов, но и вполне прибыльным бизнесом для его руководителя. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило у начальника Самборского районного ТЦК Львовской области необоснованные активы более чем на 4,4 миллиона гривен (120 тысяч долларов). По данным НАПК, военный и его жена на протяжении 2020-2022 годов приобрели ряд объектов недвижимости."Военком объяснил, что недвижимое имущество было приобретено за счёт сбережений семьи за предыдущий период, заработной платы членов семьи, а также подарка от матери в размере 42 тысяч долларов. Однако, анализируя доходы декларанта и расходы семьи за последние годы, НАПК установило, что начальник Самборского районного ТЦК не имел возможности приобрести имущество законным способом. Разница между стоимостью недвижимости и официальными доходами семьи составляет более 4,4 млн грн", – пояснили в ведомстве.В настоящее время НАПК передало все материалы по этому делу в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованными, и взыскании их в доход государства.Львовские СМИ напомнили, что Самборский районный ТЦК возглавляет полковник Сергей Бабич. В 2022 году министр обороны Украины Алексей Резников наградил военкома за "образцовое исполнение воинского долга".При этом, судя по незаконным доходам сотрудников военкоматов, выявленные активы полковника Бабича являются лишь верхушкой айсберга. Так, на днях задержана офицер одного из районных ТЦК Львовской области, которая обещала незаконно снять двух мужчин с военного учета. За свои "старания" женщина должна была получить 17 тысяч долларов.По предварительной информации, речь идет о ТЦК в Пустомытах. Задержанной 36 лет, она сотрудница отдела рекрутинга, имеет звание лейтенанта. Женщину задержали на взятке, как только она вышла на работу с больничного.С другой стороны, военкомы на Западной Украине не гнушаются и меньшими суммами. Так, СБУ задержала начальника Калушского районного ТЦК в Ивано-Франковской области по подозрению в систематическом взяточничестве. По версии правоохранителей, он за деньги помогал уклониться от призыва."Фигурант за взятки решал вопрос с местной военно-врачебной комиссией (ВВК) о признании военнообязанных временно непригодными к службе. Это давало возможность мужчинам беспрепятственно уехать за границу. Свои услуги фигурант оценивал от 1 до 3 тысяч долларов. Деньги от клиентов получал исключительно через посредников", – говорится в сообщении СБУ от 22 сентября.СБУ и полиция провели обыски по местам работы и проживания начальника ТЦК, а также в кабинетах его вероятных подельников, в том числе – работников ВВК. В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли 20 тысяч долларов США, мобильные телефоны и сим-карты, медицинскую и другую документацию, подтверждающую причастность фигурантов к незаконной деятельности.Начальнику Калушского районного ТЦК уже объявили о подозрении за получение неправомерной выгоды. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. То есть взятка фактически признана более серьезным преступлением, чем незаконное лишение свободы и пытки.Бюджеты региона прекращают финансирование большого количества проектовЕсли у руководства и сотрудников военкоматов Западной Украины с деньгами всё хорошо – по крайней мере, до ареста, то местные бюджеты региона фактически прекратили финансирование различных расходов. Хотя изменения в госбюджет Украины, которыми у местного самоуправления с 1 октября 2023 года забирают налог с доходов физических лиц (НДФЛ), находящихся на службе в вооруженных формированиях, приняты только в первом чтении, они уже воспринимаются как закон."Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вниманию всех распорядителей средств Львовского городского совета! Мэр подписал распоряжение о запрете объявления любых тендеров и закупок до понедельника, 25 сентября включительно. В понедельник всем будет разослана пошаговая инструкция, каким образом и у кого получать согласование на объявление тендеров и закупок" – такое сообщение было разослано из офиса градоначальника Львова Андрея Садового 21 сентября. Чиновники и руководители коммунальных предприятий шутят, что до понедельника продлится тендер на место того, кто будет согласовывать объявление тендеров.В течение последних месяцев с подачи Киева нарастала кампания критики расходов местных бюджетов на очевидно неприоритетные объекты вроде стадионов. Однако сейчас "под нож" идут капитальные расходы, действительно необходимые для людей, что вызывает массовые протесты.Так, жители горного села Чёрная Тиса в Раховском районе Закарпатской области 20 сентября перекрыли дорогу с требованием провести ее капитальный ремонт, которого не было уже более 30 лет. В селе около 3,5 тысяч жителей, в местной школе учится почти 600 детей, вынужденных ежедневно преодолевать по 5-7 км по бездорожью. Кроме того, из-за аварийного состояния дороги в село иногда отказываются возить даже продукты, а приезда "скорой помощи" приходится ждать часами."Ямы по колено и фактически бездорожье – причина невыносимой жизни жителей Раховщины. Много лет единственная артерия, соединяющая село Чёрная Тиса с поселком Ясиня, находится в критически аварийном состоянии. В августе этого года появилось объявление об открытых торгах по капитальному ремонту автомобильной дороги общего использования местного значения Ясиня – Чёрная Тиса общей протяженностью 7 километров 600 метров. В разделе "ожидаемая стоимость работ" указано около 600 миллионов гривен, заказчиком тендера выступило государственное предприятие "Служба местных автомобильных дорог в Закарпатской области". Жители села очень надеялись на капитальный ремонт дороги, и после отмены тендера их терпение явно лопнуло", – говорится в сюжете ужгородского телеканала "Первый".По словам Ясинянского поселкового головы Андрея Делятинчука, ремонт дороги был заблокирован из-за волны несправедливой критики, поднявшейся в соцсетях."Люди готовы на любые действия, есть огромное социальное напряжение, люди готовы к акциям протеста, перекрытия дорог, мы просим людей этого не делать, но это уже невозможно. Потому что ходят сюда детки в школу, преодолевают по 3-5 километров такими болотами, в резиновых сапогах. И тот хейт, который создали против нас, против села Чёрная Тиса, неоправданный и наверняка кем-то проплачен. Мы просим сделать этот путь проездным, сегодня мы обращаемся к президенту Украины, Кабинету Министров, Закарпатской областной администрации, областному совету и народным депутатам, представляющим сегодня Закарпатье. Мы просим срочно вмешаться в данную ситуацию, и все же провести ремонт этой аварийной дороги", – сказал Делятинчук.Как отметил староста села Чёрная Тиса Анатолий Павлюк, они не собираются строить во время войны стадионы или класть брусчатку, жителям нужна только проездная дорога."Уже дорога выставлена была на тендер, но строительство данной дороги заблокировали из-за того, что многие начали выступать, мол, дороги здесь не нужно, потому что военное положение. Я понимаю, что нужно помогать военным, и из нашей деревни много воюет людей, уже шесть человек погибли. Но ведь мы не строим что-то для развлечений, не брусчатку кладем, не стадионы строим, нам нужно сделать дорогу, чтобы мы могли проехать", – подчеркнул он.На акции протеста жители подписали коллективное обращение к президенту, Кабмину, парламенту и местным властям, и пообещали, если их проигнорируют, через две недели заблокировать центральную автомагистраль.В то же время в местных бюджетах Закарпатской области предусмотрены совсем другие расходы на дороги. Как сообщил того же 20 сентября уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, в Ужгороде будут заменены уличные таблички, содержащие надписи не на украинском языке.Чиновник похвастался, что по его инициативе в Ужгороде была утверждена "Программа развития украинского языка во всех областях общественной жизни" на 2023-2025 годы. Общий объем её финансирования из городского бюджета – более 4 миллионов гривен, из которых 1,29 миллиона предусмотрено на текущий год.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

западная украина, эксклюзив, львов, ужгород, бюджет, арест, коррупция