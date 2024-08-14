https://ukraina.ru/20240814/1056846757.html

"Гусарская рулетка". Украинские эксперты о рисках курской авантюры киевского режима

"Гусарская рулетка". Украинские эксперты о рисках курской авантюры киевского режима - 14.08.2024 Украина.ру

"Гусарская рулетка". Украинские эксперты о рисках курской авантюры киевского режима

В украинском экспертном сообществе задумались над тем, какое продолжение получит операция ВСУ в Курской области России, зачем она нужна коллективному Западу и не закончится ли она катастрофой.

2024-08-14T06:48

2024-08-14T06:48

2024-08-14T07:17

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игорь мосийчук

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Украинский политтехнолог Андрей Золотарев отмечает, что наступление ВСУ в Курской области — тот редкий случай, когда об этом заранее никто не знал (в отличие от контрнаступа 2023 года). По мнению эксперта, первоначально это планировалось как рейдовая операция, но после первых успехов планы изменились — "стали масштабировать"."Явно противник этого не ожидал", — подчеркнул Золотарев в эфире "Дикий live". По его словам, наблюдение за украинскими телеграм-каналами и СМИ позволяют сделать вывод, что "наши соотечественники, сограждане зашли в такое состояние легкой эйфории".Политтехнолог добавил, что операцию следует разделять на чисто военную и на информационно-пропагандистскую. Информационный эффект удался. В военной части успехи пока очевидны, но это пока. Когда ВСУ начнут окапываться, "вот тогда полетят КАБы", предположил Золотарев. Он подчеркнул, что ответ России обязательно будет, так что "начали за здравие, как бы не закончили за упокой".Золотарев призвал смотреть на происходящее с трезвой головой и понимать, что для Киева нужнее и важнее — возможно, важнее Курска — Покровск, поскольку "Покровск — это точка связности группировки войск в Донбассе, это логистический центр, это ворота в Западный Донбасс, но это и коксующийся уголь, без которого украинская металлургия станет"."Поэтому я далек от эйфорических настроений. Да, возможно, это (курский рейд ВСУ. — Ред.) элемент торга. Да, возможно, это выход Украины (киевского режима. — Ред.) в какое-то новое измерение войны, как говорится, еще раз как следует дернуть тигра за усы. Но тигр может и ответить, явно и Россия может пойти на новое измерение войны", — сказал эксперт. Он добавил, что это заход на территорию России, и пока ОДКБ молчит, но согласно уставу этой организации, например, "та же Белоруссия обязана теперь вписаться". Произойдет это или нет, пока судить рано, но хватит ли у Киева в таком случае резервов?По мнению Золотарева, возможно, курский рейд ВСУ призван поставить партнеров Киева перед свершившимся фактом и вынудить Трампа, если он придет к власти, проводить ту же политику, которую проводила администрация Байдена, — "поддерживая войну ресурсно, прежде всего". А обо всех разговорах о мире, которых было в избытке в последний месяц, на какое-то время придется забыть."Это тот момент, который явно отдаляет мир. Главное, чтобы он не обернулся катастрофой… Ставки сделаны, главное, чтобы это не была гусарская рулетка", — сказал политтехнолог.Об этом же говорит экс-депутат Верховной рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*.Так, по мнению Мосийчука, "потеря Покровска для Украины станет катастрофой". Без коксового угля остановится вся металлургия в стране, а она и так на грани из-за повышения цен на электроэнергию (уже остановлены все украинские ГОКи). Кроме того, российская артиллерия и РСЗО смогут доставать до Павлограда, а это крупнейший железнодорожный узел.Политик тоже признал, что замаячившая было точка возможных переговоров теперь "отодвинута за горизонт, то есть мира и спокойствия не видно от слова "вообще". По его мнению, Запад был в курсе операции ВСУ в Курской области, об этом надо говорить честно. Вероятно, эта операция нужна коллективному Западу для того, "чтобы Трамп — в случае победы — пришел в той ситуации, в которой для него уже поле для маневров будет сужено до предела, ему надо будет двигаться в определенном направлении — направлении войны".Напомним, президент РФ Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах России, в ходе которого высказался о невозможности переговоров с киевским режимом."Противник при помощи своих западных хозяев стремится усилить свои переговорные позиции в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по людям и гражданской инфраструктуре? Пытаются создать угрозы объектам ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить?" — сказал президент.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.* Признан иноагентом в РФ.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в материале "Сместить Зеленского", Курск, ВСУ несут потери. Главное на Украине на 15:00 13 августа".

https://ukraina.ru/20240813/1056834075.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, курская область, россия, андрей золотарев, игорь мосийчук, владимир зеленский, донбасс, политика, экономика, эксперты, владимир путин, одкб