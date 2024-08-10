Жителям Курской области доставили 12 т гуманитарной помощи из Владимирской области - 10.08.2024 Украина.ру
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Жителям Курской области доставили 12 т гуманитарной помощи из Владимирской области
Жителям Курской области доставили 12 т гуманитарной помощи из Владимирской области - 10.08.2024 Украина.ру
Жителям Курской области доставили 12 т гуманитарной помощи из Владимирской области
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" доставили из Владимирской области 12 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области в пунктах временного размещения. Об этом 10 августа сообщил Telegram-канал МГЕР
2024-08-10T18:09
2024-08-10T18:09
новости
курская область
единая россия
вооруженные силы украины
всу
гуманитарная помощь
гуманитарный конвой
владимир
кто
солидарность
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"Активисты "Молодой Гвардии" из Владимирской области доставили в Курскую область 12 тонн гуманитарной помощи для жителей ПВР. В сборе помощи также приняли участие жители области, члены партии "Единая Россия" и общественные организации",- сказано в публикации.В частности, доставлены лекарства, средства реабилитации для инвалидов, продукты питания, бытовая техника, стиральные порошки, средства личной гигиены и другие вещи."Жители Владимирской области объединились и оперативно откликнулись на призыв помочь жителям Курской области. Со всех уголков нашего региона люди продолжают привозить гуманитарную помощь. Именно в такие моменты люди объединяются, чтобы помочь друг другу. Спасибо всем, кто не остался в стороне", - заявил руководитель "МГЕР" во Владимирской области, депутат местного заксобрания Павел Кутузов.ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Белгородской, Брянской и Курской областях режима контртеррористической операции (КТО). Подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операцииТакже на эту тему публикации Украина.ру ОНФ запустил сбор в помощь Курской области и ЛДПР отправила в Курскую область более 100 т гуманитарной помощиУкраина.ру сообщала о подобных акциях в публикациях "За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек" - Собянин и Орловская область приняла почти тысячу жителей Курской области
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новости, курская область, единая россия, вооруженные силы украины, всу, гуманитарная помощь, гуманитарный конвой, владимир, кто, солидарность
Новости, Курская область, Единая Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, гуманитарная помощь, гуманитарный конвой, Владимир, КТО, солидарность

Жителям Курской области доставили 12 т гуманитарной помощи из Владимирской области

18:09 10.08.2024
 
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
Перейти в фотобанк
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Активисты "Молодой Гвардии Единой России" доставили из Владимирской области 12 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области в пунктах временного размещения. Об этом 10 августа сообщил Telegram-канал МГЕР
"Активисты "Молодой Гвардии" из Владимирской области доставили в Курскую область 12 тонн гуманитарной помощи для жителей ПВР. В сборе помощи также приняли участие жители области, члены партии "Единая Россия" и общественные организации",- сказано в публикации.
В частности, доставлены лекарства, средства реабилитации для инвалидов, продукты питания, бытовая техника, стиральные порошки, средства личной гигиены и другие вещи.
"Жители Владимирской области объединились и оперативно откликнулись на призыв помочь жителям Курской области. Со всех уголков нашего региона люди продолжают привозить гуманитарную помощь. Именно в такие моменты люди объединяются, чтобы помочь друг другу. Спасибо всем, кто не остался в стороне", - заявил руководитель "МГЕР" во Владимирской области, депутат местного заксобрания Павел Кутузов.
ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Белгородской, Брянской и Курской областях режима контртеррористической операции (КТО). Подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции
Также на эту тему публикации Украина.ру ОНФ запустил сбор в помощь Курской области и ЛДПР отправила в Курскую область более 100 т гуманитарной помощи
Украина.ру сообщала о подобных акциях в публикациях "За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек" - Собянин и Орловская область приняла почти тысячу жителей Курской области
 
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