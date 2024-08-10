Жителям Курской области доставили 12 т гуманитарной помощи из Владимирской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" доставили из Владимирской области 12 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области в пунктах временного размещения. Об этом 10 августа сообщил Telegram-канал МГЕР
"Активисты "Молодой Гвардии" из Владимирской области доставили в Курскую область 12 тонн гуманитарной помощи для жителей ПВР. В сборе помощи также приняли участие жители области, члены партии "Единая Россия" и общественные организации",- сказано в публикации.
В частности, доставлены лекарства, средства реабилитации для инвалидов, продукты питания, бытовая техника, стиральные порошки, средства личной гигиены и другие вещи.
"Жители Владимирской области объединились и оперативно откликнулись на призыв помочь жителям Курской области. Со всех уголков нашего региона люди продолжают привозить гуманитарную помощь. Именно в такие моменты люди объединяются, чтобы помочь друг другу. Спасибо всем, кто не остался в стороне", - заявил руководитель "МГЕР" во Владимирской области, депутат местного заксобрания Павел Кутузов.
ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Белгородской, Брянской и Курской областях режима контртеррористической операции (КТО). Подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции
Также на эту тему публикации Украина.ру ОНФ запустил сбор в помощь Курской области и ЛДПР отправила в Курскую область более 100 т гуманитарной помощи
Украина.ру сообщала о подобных акциях в публикациях "За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек" - Собянин и Орловская область приняла почти тысячу жителей Курской области