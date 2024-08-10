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Жителям Курской области доставили 12 т гуманитарной помощи из Владимирской области

Жителям Курской области доставили 12 т гуманитарной помощи из Владимирской области - 10.08.2024 Украина.ру

Жителям Курской области доставили 12 т гуманитарной помощи из Владимирской области

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" доставили из Владимирской области 12 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области в пунктах временного размещения. Об этом 10 августа сообщил Telegram-канал МГЕР

2024-08-10T18:09

2024-08-10T18:09

2024-08-10T18:09

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курская область

единая россия

вооруженные силы украины

всу

гуманитарная помощь

гуманитарный конвой

владимир

кто

солидарность

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"Активисты "Молодой Гвардии" из Владимирской области доставили в Курскую область 12 тонн гуманитарной помощи для жителей ПВР. В сборе помощи также приняли участие жители области, члены партии "Единая Россия" и общественные организации",- сказано в публикации.В частности, доставлены лекарства, средства реабилитации для инвалидов, продукты питания, бытовая техника, стиральные порошки, средства личной гигиены и другие вещи."Жители Владимирской области объединились и оперативно откликнулись на призыв помочь жителям Курской области. Со всех уголков нашего региона люди продолжают привозить гуманитарную помощь. Именно в такие моменты люди объединяются, чтобы помочь друг другу. Спасибо всем, кто не остался в стороне", - заявил руководитель "МГЕР" во Владимирской области, депутат местного заксобрания Павел Кутузов.ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Белгородской, Брянской и Курской областях режима контртеррористической операции (КТО). Подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операцииТакже на эту тему публикации Украина.ру ОНФ запустил сбор в помощь Курской области и ЛДПР отправила в Курскую область более 100 т гуманитарной помощиУкраина.ру сообщала о подобных акциях в публикациях "За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек" - Собянин и Орловская область приняла почти тысячу жителей Курской области

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новости, курская область, единая россия, вооруженные силы украины, всу, гуманитарная помощь, гуманитарный конвой, владимир, кто, солидарность