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"За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек" - Собянин

"За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек" - Собянин - 10.08.2024 Украина.ру

"За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек" - Собянин

Москва направила свои силы и средства в помощь Курской области. Об этом 10 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

2024-08-10T10:52

2024-08-10T10:52

2024-08-10T10:52

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По словам московского градоначальника, по поручению президента России создаются условия для временного пребывания людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Москва вносит свой вклад."За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек со всем необходимым для проживания", - сообщил Собянин.По его словам, при этом задействованы 1000 сотрудников московского Комплекса городского хозяйства и 345 единиц техники. Собянин пообещал сделать "всё возможное, чтобы поддержать жителей пострадавшей области".ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Белгородской, Брянской и Курской областях режима контртеррористической операции (КТО). Подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции

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новости, курская область, москва, россия, сергей собянин, вооруженные силы украины, всу, сво, кто