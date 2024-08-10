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"За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек" - Собянин
"За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек" - Собянин - 10.08.2024 Украина.ру
"За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек" - Собянин
Москва направила свои силы и средства в помощь Курской области. Об этом 10 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
2024-08-10T10:52
2024-08-10T10:52
2024-08-10T10:52
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курская область
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сергей собянин
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По словам московского градоначальника, по поручению президента России создаются условия для временного пребывания людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Москва вносит свой вклад."За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек со всем необходимым для проживания", - сообщил Собянин.По его словам, при этом задействованы 1000 сотрудников московского Комплекса городского хозяйства и 345 единиц техники. Собянин пообещал сделать "всё возможное, чтобы поддержать жителей пострадавшей области".ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Белгородской, Брянской и Курской областях режима контртеррористической операции (КТО). Подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции
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новости, курская область, москва, россия, сергей собянин, вооруженные силы украины, всу, сво, кто
Новости, Курская область, Москва, Россия, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, КТО
"За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек" - Собянин
Москва направила свои силы и средства в помощь Курской области. Об этом 10 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
По словам московского градоначальника, по поручению президента России создаются условия для временного пребывания людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Москва вносит свой вклад.
"За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек со всем необходимым для проживания", - сообщил Собянин.
По его словам, при этом задействованы 1000 сотрудников московского Комплекса городского хозяйства и 345 единиц техники. Собянин пообещал
сделать "всё возможное, чтобы поддержать жителей пострадавшей области".
"Наши службы будут работать на месте столько, сколько нужно. Мы с вами", - заявил Собянин в своём ТГ-канале, рассказывая о помощи пострадавшим жителям Курской области.
ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Белгородской, Брянской и Курской областях режима контртеррористической операции (КТО). Подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции