"За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек" - Собянин - 10.08.2024 Украина.ру
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"За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек" - Собянин
"За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек" - Собянин - 10.08.2024 Украина.ру
"За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек" - Собянин
Москва направила свои силы и средства в помощь Курской области. Об этом 10 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
2024-08-10T10:52
2024-08-10T10:52
новости
курская область
москва
россия
сергей собянин
вооруженные силы украины
всу
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По словам московского градоначальника, по поручению президента России создаются условия для временного пребывания людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Москва вносит свой вклад."За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек со всем необходимым для проживания", - сообщил Собянин.По его словам, при этом задействованы 1000 сотрудников московского Комплекса городского хозяйства и 345 единиц техники. Собянин пообещал сделать "всё возможное, чтобы поддержать жителей пострадавшей области".ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Белгородской, Брянской и Курской областях режима контртеррористической операции (КТО). Подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции
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новости, курская область, москва, россия, сергей собянин, вооруженные силы украины, всу, сво, кто
Новости, Курская область, Москва, Россия, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, КТО

"За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек" - Собянин

10:52 10.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание в Ново-Огарево
Президент РФ В. Путин провел совещание в Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Москва направила свои силы и средства в помощь Курской области. Об этом 10 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
По словам московского градоначальника, по поручению президента России создаются условия для временного пребывания людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Москва вносит свой вклад.
"За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек со всем необходимым для проживания", - сообщил Собянин.
По его словам, при этом задействованы 1000 сотрудников московского Комплекса городского хозяйства и 345 единиц техники. Собянин пообещал сделать "всё возможное, чтобы поддержать жителей пострадавшей области".
"Наши службы будут работать на месте столько, сколько нужно. Мы с вами", - заявил Собянин в своём ТГ-канале, рассказывая о помощи пострадавшим жителям Курской области.
ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Белгородской, Брянской и Курской областях режима контртеррористической операции (КТО). Подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции
 
НовостиКурская областьМоскваРоссияСергей СобянинВооруженные силы УкраиныВСУСВОКТО
 
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12:04СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей
11:40Российские танкисты заняли позиции в приграничье Курской области
10:52"За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек" - Собянин
10:29"Я бы судил за хайп и панику": Гаспарян о самоубийственной атаке ВСУ и безумии вокруг Курска
10:20Су-34 ВКС РФ применил ОДАБ-500 по ВСУ в приграничном районе Курской области
10:10ВСУ продолжают обстреливать ДНР снарядами НАТОвского калибра
09:49ПВО России перехвачено и уничтожено 32 украинских БПЛА над Курской и Ярославской областями
09:48КТО в Курской, Брянской и Белгородской областях и реакция Запада. Главное на Украине на утро 10 августа
09:39В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции
09:21В Курской области введён режим контртеррористической операции
08:48Ростислав Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском
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