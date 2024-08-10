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ЛДПР отправила в Курскую область более 100 т гуманитарной помощи

ЛДПР отправила в Курскую область более 100 т гуманитарной помощи - 10.08.2024 Украина.ру

ЛДПР отправила в Курскую область более 100 т гуманитарной помощи

Более сотни тонн гуманитарной помощи отправила Либерально-демократическая партия России жителям Курской области. Такие поставки будет ежедневными, заверил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

2024-08-10T15:01

2024-08-10T15:01

2024-08-10T15:01

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сво

терроризм

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"Сегодня отправляем партию гуманитарного груза в Курскую область. Собрали то, в чем пострадавшие от атаки укронацистской нечисти, особенно нуждаются: продукты, воду, личные вещи, медикаменты. Очень много вещей принесли в общественные приемные партии, сотнями приходят вопросы в соцсетях, куда принести гуманитарку. В сборе участвовали жители Москвы и Московской области, депутаты и сенаторы ЛДПР, партийцы",– заявил Слуцкий.В партии отметили, что для пострадавших от террористических атак ВСУ и эвакуированных жителей Курской области ЛДПР закупила еду, одежду, средства личной гигиены и многое другое. Российские либерал-демократы пообещали отправлять гуманитарную помощь "в приграничные области на ежедневной основе". Они также открыли пункты сбора помощи для жителей Курской области.Ранее о сборах гуманитарной помощи для жителей пострадавшей от интервенции ВСУ приграничной Курской области объявили "Единая Россия", "ОНФ" и другие общественные движения, партии и организации. Сборы также проходят в помощь российским военнослужащим, отражающим атаки ВСУ в Курской области. Читайте подробности в публикации Украина.ру ОНФ запустил сбор в помощь Курской области

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новости, курская область, россия, москва, лдпр, вооруженные силы украины, слуцкий леонид, гуманитарная помощь, сво, терроризм, всу