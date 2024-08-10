ЛДПР отправила в Курскую область более 100 т гуманитарной помощи - 10.08.2024 Украина.ру
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ЛДПР отправила в Курскую область более 100 т гуманитарной помощи
ЛДПР отправила в Курскую область более 100 т гуманитарной помощи - 10.08.2024 Украина.ру
ЛДПР отправила в Курскую область более 100 т гуманитарной помощи
Более сотни тонн гуманитарной помощи отправила Либерально-демократическая партия России жителям Курской области. Такие поставки будет ежедневными, заверил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
2024-08-10T15:01
2024-08-10T15:01
новости
курская область
россия
москва
лдпр
вооруженные силы украины
слуцкий леонид
гуманитарная помощь
сво
терроризм
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"Сегодня отправляем партию гуманитарного груза в Курскую область. Собрали то, в чем пострадавшие от атаки укронацистской нечисти, особенно нуждаются: продукты, воду, личные вещи, медикаменты. Очень много вещей принесли в общественные приемные партии, сотнями приходят вопросы в соцсетях, куда принести гуманитарку. В сборе участвовали жители Москвы и Московской области, депутаты и сенаторы ЛДПР, партийцы",– заявил Слуцкий.В партии отметили, что для пострадавших от террористических атак ВСУ и эвакуированных жителей Курской области ЛДПР закупила еду, одежду, средства личной гигиены и многое другое. Российские либерал-демократы пообещали отправлять гуманитарную помощь "в приграничные области на ежедневной основе". Они также открыли пункты сбора помощи для жителей Курской области.Ранее о сборах гуманитарной помощи для жителей пострадавшей от интервенции ВСУ приграничной Курской области объявили "Единая Россия", "ОНФ" и другие общественные движения, партии и организации. Сборы также проходят в помощь российским военнослужащим, отражающим атаки ВСУ в Курской области. Читайте подробности в публикации Украина.ру ОНФ запустил сбор в помощь Курской области
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новости, курская область, россия, москва, лдпр, вооруженные силы украины, слуцкий леонид, гуманитарная помощь, сво, терроризм, всу
Новости, Курская область, Россия, Москва, ЛДПР, Вооруженные силы Украины, Слуцкий Леонид, гуманитарная помощь, СВО, терроризм, ВСУ

ЛДПР отправила в Курскую область более 100 т гуманитарной помощи

15:01 10.08.2024
 
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
Перейти в фотобанк
Читать в
Более сотни тонн гуманитарной помощи отправила Либерально-демократическая партия России жителям Курской области. Такие поставки будет ежедневными, заверил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
"Сегодня отправляем партию гуманитарного груза в Курскую область. Собрали то, в чем пострадавшие от атаки укронацистской нечисти, особенно нуждаются: продукты, воду, личные вещи, медикаменты. Очень много вещей принесли в общественные приемные партии, сотнями приходят вопросы в соцсетях, куда принести гуманитарку. В сборе участвовали жители Москвы и Московской области, депутаты и сенаторы ЛДПР, партийцы",– заявил Слуцкий.
В партии отметили, что для пострадавших от террористических атак ВСУ и эвакуированных жителей Курской области ЛДПР закупила еду, одежду, средства личной гигиены и многое другое. Российские либерал-демократы пообещали отправлять гуманитарную помощь "в приграничные области на ежедневной основе". Они также открыли пункты сбора помощи для жителей Курской области.
Ранее о сборах гуманитарной помощи для жителей пострадавшей от интервенции ВСУ приграничной Курской области объявили "Единая Россия", "ОНФ" и другие общественные движения, партии и организации. Сборы также проходят в помощь российским военнослужащим, отражающим атаки ВСУ в Курской области. Читайте подробности в публикации Украина.ру ОНФ запустил сбор в помощь Курской области
 
НовостиКурская областьРоссияМоскваЛДПРВооруженные силы УкраиныСлуцкий Леонидгуманитарная помощьСВОтерроризмВСУ
 
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