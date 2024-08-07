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ОНФ запустил сбор в помощь Курской области

ОНФ запустил сбор в помощь Курской области - 07.08.2024 Украина.ру

ОНФ запустил сбор в помощь Курской области

Региональный сбор для бойцов, обороняющих приграничье в Курской области объявило 7 августа общественное движение "Общероссийский народный фронт" (ОНФ)

2024-08-07T15:19

2024-08-07T15:19

2024-08-07T15:19

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"В Курской области танки, бронетехника, ДРГ и спецподразделения войск Украины, которые напали на российскую территорию", - констатировали в ОНФ.Там также заверили, что движение сейчас занято организацией помощи жителям районов области. Представители ОНФ пообещали обязательно рассказать об этом сегодня."А пока, россияне, давайте поддержим ребят-военных, которые сейчас стоят за Курск!", - призвали в ОНФ.В общественном движении заявили, что российским военнослужащим сейчас необходимы системы РЭБ, квадрокоптеры и FPV-дроны, автомобили и запчасти к ним, тепловизоры, цифровые прицелы, стройматериалы и медикаменты.Тем временем ситуация в Курской области обсуждается на высшем уровне. Как сообщала Украина.ру Путин начал совещание с правительством с заявления о ситуации в Курской областиТакже Украина.ру информировала, что Путин заслушает доклад силовиков о ситуации в Курской области

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новости, курская область, владимир путин, волонтеры, минобороны рф, сво, общественники, гражданская нация, дрг, всу, украина