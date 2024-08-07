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ОНФ запустил сбор в помощь Курской области
ОНФ запустил сбор в помощь Курской области - 07.08.2024 Украина.ру
ОНФ запустил сбор в помощь Курской области
Региональный сбор для бойцов, обороняющих приграничье в Курской области объявило 7 августа общественное движение "Общероссийский народный фронт" (ОНФ)
2024-08-07T15:19
2024-08-07T15:19
2024-08-07T15:19
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"В Курской области танки, бронетехника, ДРГ и спецподразделения войск Украины, которые напали на российскую территорию", - констатировали в ОНФ.Там также заверили, что движение сейчас занято организацией помощи жителям районов области. Представители ОНФ пообещали обязательно рассказать об этом сегодня."А пока, россияне, давайте поддержим ребят-военных, которые сейчас стоят за Курск!", - призвали в ОНФ.В общественном движении заявили, что российским военнослужащим сейчас необходимы системы РЭБ, квадрокоптеры и FPV-дроны, автомобили и запчасти к ним, тепловизоры, цифровые прицелы, стройматериалы и медикаменты.Тем временем ситуация в Курской области обсуждается на высшем уровне. Как сообщала Украина.ру Путин начал совещание с правительством с заявления о ситуации в Курской областиТакже Украина.ру информировала, что Путин заслушает доклад силовиков о ситуации в Курской области
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, владимир путин, волонтеры, минобороны рф, сво, общественники, гражданская нация, дрг, всу, украина
Новости, Курская область, Владимир Путин, волонтеры, Минобороны РФ, СВО, общественники, гражданская нация, ДРГ, ВСУ, Украина
ОНФ запустил сбор в помощь Курской области
Региональный сбор для бойцов, обороняющих приграничье в Курской области объявило 7 августа общественное движение "Общероссийский народный фронт" (ОНФ)