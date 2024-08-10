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Орловская область приняла почти тысячу жителей Курской области
Орловская область приняла почти тысячу жителей Курской области - 10.08.2024 Украина.ру
Орловская область приняла почти тысячу жителей Курской области
Прибывшие из Курской области граждане размещаются в пунктах временного размещения Орла. Об этом 10 августа сообщило МЧС России
2024-08-10T16:16
2024-08-10T16:16
2024-08-10T16:16
новости
курская область
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"В Орле сотрудники МЧС России принимают участие в размещении и сопровождении граждан из Курской области, находящихся в пунктах временного размещения. На данный момент в регион прибыло и размещено почти 800 человек", - сказано в официальном сообщении.Прибывшим из Курской области оказывают всю необходимую поддержку и помощь. В ПВР организовано питание, обеспечение средствами первой необходимости и организован детский досуг.ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Белгородской, Брянской и Курской областях режима контртеррористической операции (КТО). Подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операцииТакже на эту тему публикация Украина.ру "За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек" - Собянин
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новости, курская область, россия, орловская область, мчс, сво, беженцы, переселенцы, мигранты, кто
Новости, Курская область, Россия, Орловская область, МЧС, СВО, беженцы, переселенцы, мигранты, КТО
Орловская область приняла почти тысячу жителей Курской области
Прибывшие из Курской области граждане размещаются в пунктах временного размещения Орла. Об этом 10 августа сообщило МЧС России
"В Орле сотрудники МЧС России принимают участие в размещении и сопровождении граждан из Курской области, находящихся в пунктах временного размещения. На данный момент в регион прибыло и размещено почти 800 человек", - сказано в официальном сообщении.
Прибывшим из Курской области оказывают всю необходимую поддержку и помощь. В ПВР организовано питание, обеспечение средствами первой необходимости и организован детский досуг.
"Все запросы от прибывших людей сразу отрабатываются. Необходимые вещи собираются каждый день, чтобы оперативно доставить их нуждающимся", - заверили в МЧС.
ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Белгородской, Брянской и Курской областях режима контртеррористической операции (КТО). Подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции