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Орловская область приняла почти тысячу жителей Курской области

Орловская область приняла почти тысячу жителей Курской области - 10.08.2024 Украина.ру

Орловская область приняла почти тысячу жителей Курской области

Прибывшие из Курской области граждане размещаются в пунктах временного размещения Орла. Об этом 10 августа сообщило МЧС России

2024-08-10T16:16

2024-08-10T16:16

2024-08-10T16:16

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"В Орле сотрудники МЧС России принимают участие в размещении и сопровождении граждан из Курской области, находящихся в пунктах временного размещения. На данный момент в регион прибыло и размещено почти 800 человек", - сказано в официальном сообщении.Прибывшим из Курской области оказывают всю необходимую поддержку и помощь. В ПВР организовано питание, обеспечение средствами первой необходимости и организован детский досуг.ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Белгородской, Брянской и Курской областях режима контртеррористической операции (КТО). Подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операцииТакже на эту тему публикация Украина.ру "За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек" - Собянин

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новости, курская область, россия, орловская область, мчс, сво, беженцы, переселенцы, мигранты, кто