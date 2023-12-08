Эксперт объяснил, почему для победы в СВО нужно не только "раскочегарить" ВПК, но и создать "автосервис" - 08.12.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему для победы в СВО нужно не только "раскочегарить" ВПК, но и создать "автосервис"
Эксперт объяснил, почему для победы в СВО нужно не только "раскочегарить" ВПК, но и создать "автосервис" - 08.12.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему для победы в СВО нужно не только "раскочегарить" ВПК, но и создать "автосервис"
Для победы в СВО нужна не только массовость техники, но умение ее грамотно использовать и ремонтировать. Российский ВПК должен не просто сделать танки, а еще их обслуживать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь
2023-12-08T05:00
2023-12-08T05:00
новости
вс рф
ремонт
техника
военная техника
впк
leopard-2 (танк)
танки
ремонт
автомобили
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Судя по тому, насколько активно в войска поставляется техника и боеприпасы, российский ВПК работает на полных оборотах. Но этого пока недостаточно, чтобы сделать больше, нужны специалисты и время, рассказал эксперт.Любой автомобиль рано или поздно ломается. Стираются колодки, заканчивается масло и его нужно везти в автосервис. А техника на фронте изнашивается еще быстрее. Плюс в нее стреляют и поэтому восстановить танк намного сложнее, добавил военный.Для победы в СВО нужна не только массовость техники и умение ее грамотно использовать. Также ее нужно уметь ремонтировать. Российский ВПК должен не просто сделать танки, а еще их обслуживать, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231207/1051830172.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, ремонт, техника, военная техника, впк, leopard-2 (танк), танки, ремонт, автомобили, боеприпасы, россия, спецоперация, сво
Новости, ВС РФ, ремонт, техника, военная техника, ВПК, Leopard-2 (танк), танки, ремонт, автомобили, боеприпасы, Россия, Спецоперация, СВО

Эксперт объяснил, почему для победы в СВО нужно не только "раскочегарить" ВПК, но и создать "автосервис"

05:00 08.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсвобожденные Народной милицией ДНР территории
Освобожденные Народной милицией ДНР территории - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Для победы в СВО нужна не только массовость техники, но умение ее грамотно использовать и ремонтировать. Российский ВПК должен не просто сделать танки, а еще их обслуживать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь
Судя по тому, насколько активно в войска поставляется техника и боеприпасы, российский ВПК работает на полных оборотах. Но этого пока недостаточно, чтобы сделать больше, нужны специалисты и время, рассказал эксперт.
"Кстати, посмотрите на современный немецкий танк. Вам расскажут, что у него отличные характеристики, кожаные кресла, кондиционеры и тепловизоры. А я всегда в таких случаях говорю: "Наши танки уже были в Берлине", - подчеркнул Кутырь.
Любой автомобиль рано или поздно ломается. Стираются колодки, заканчивается масло и его нужно везти в автосервис. А техника на фронте изнашивается еще быстрее. Плюс в нее стреляют и поэтому восстановить танк намного сложнее, добавил военный.
Для победы в СВО нужна не только массовость техники и умение ее грамотно использовать. Также ее нужно уметь ремонтировать. Российский ВПК должен не просто сделать танки, а еще их обслуживать, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Зубец для интервью
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Алексей Зубец: Даже если Зеленский весной запросит мира, Россия решит минимальную задачу СВО за годУкраина не является приоритетом для американских партий. Приоритет для них — будущее внутренней политики США, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
 
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