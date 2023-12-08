Эксперт объяснил, почему для победы в СВО нужно не только "раскочегарить" ВПК, но и создать "автосервис"
Для победы в СВО нужна не только массовость техники, но умение ее грамотно использовать и ремонтировать. Российский ВПК должен не просто сделать танки, а еще их обслуживать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь
Судя по тому, насколько активно в войска поставляется техника и боеприпасы, российский ВПК работает на полных оборотах. Но этого пока недостаточно, чтобы сделать больше, нужны специалисты и время, рассказал эксперт.
"Кстати, посмотрите на современный немецкий танк. Вам расскажут, что у него отличные характеристики, кожаные кресла, кондиционеры и тепловизоры. А я всегда в таких случаях говорю: "Наши танки уже были в Берлине", - подчеркнул Кутырь.
Любой автомобиль рано или поздно ломается. Стираются колодки, заканчивается масло и его нужно везти в автосервис. А техника на фронте изнашивается еще быстрее. Плюс в нее стреляют и поэтому восстановить танк намного сложнее, добавил военный.
Для победы в СВО нужна не только массовость техники и умение ее грамотно использовать. Также ее нужно уметь ремонтировать. Российский ВПК должен не просто сделать танки, а еще их обслуживать, резюмировал собеседник Украина.ру.
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