https://ukraina.ru/20231208/1051842668.html

Эксперт объяснил, почему для победы в СВО нужно не только "раскочегарить" ВПК, но и создать "автосервис"

Эксперт объяснил, почему для победы в СВО нужно не только "раскочегарить" ВПК, но и создать "автосервис" - 08.12.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему для победы в СВО нужно не только "раскочегарить" ВПК, но и создать "автосервис"

Для победы в СВО нужна не только массовость техники, но умение ее грамотно использовать и ремонтировать. Российский ВПК должен не просто сделать танки, а еще их обслуживать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь

2023-12-08T05:00

2023-12-08T05:00

2023-12-08T05:00

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Судя по тому, насколько активно в войска поставляется техника и боеприпасы, российский ВПК работает на полных оборотах. Но этого пока недостаточно, чтобы сделать больше, нужны специалисты и время, рассказал эксперт.Любой автомобиль рано или поздно ломается. Стираются колодки, заканчивается масло и его нужно везти в автосервис. А техника на фронте изнашивается еще быстрее. Плюс в нее стреляют и поэтому восстановить танк намного сложнее, добавил военный.Для победы в СВО нужна не только массовость техники и умение ее грамотно использовать. Также ее нужно уметь ремонтировать. Российский ВПК должен не просто сделать танки, а еще их обслуживать, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231207/1051830172.html

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новости, вс рф, ремонт, техника, военная техника, впк, leopard-2 (танк), танки, ремонт, автомобили, боеприпасы, россия, спецоперация, сво