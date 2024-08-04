Выдрин раскрыл "волков" с Уолл-Стрит, которым выгодно сотрудничество с deep state - 04.08.2024 Украина.ру
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Выдрин раскрыл "волков" с Уолл-Стрит, которым выгодно сотрудничество с deep state
Выдрин раскрыл "волков" с Уолл-Стрит, которым выгодно сотрудничество с deep state - 04.08.2024 Украина.ру
Выдрин раскрыл "волков" с Уолл-Стрит, которым выгодно сотрудничество с deep state
На такой культурной площадке, как Уолл-Стрит "трутся" и представители американского глубинного государства, и их антиподы
2024-08-04T09:55
2024-08-04T09:55
сша
америка
джо байден
дональд трамп
глубинное государство
deep state
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог и политтехнолог (притом и автор этого теперь уже всем привычного термина) Дмитрий Выдрин.До этого эксперт с помощью аллегорий рассказал, как видит глубинное государство:"Это совокупность закрытых клубов, общественных организаций, различных ассоциаций по интересам, фондов, движений, инициатив, разного рода тусовок… Иногда возникает духоподъемная мощная идея, способная объединить всю эту разношерстную публику. Тогда-то и как бы из ничего возникает, материализуется тело — как в фильме "Чужой". Оно способно крушить власть, менять общественное мнение, оставлять след в истории. А потом исчезает. Потому что пропала объединяющая общественная страсть, обида, нужда. То есть, по еще одной аналогии, глубинное государство, как кот Шредингера — оно и есть, и его нет одновременно".Ранее в интервью изданию Украина.ру известный в Америке и России публицист, основатель и президент Американского университета в Москве, считающийся одним из лучших знатоков США не только в России, но и в самих США Эдуард Лозанский заявил, что среди чиновников тайного правительства США есть те, кто манипулировал Байденом и те, кто убрал Трампа из Белого дома."Когда говорят о глубинном государстве в США, имеют в виду некое гибридное объединение высшего звена финансовых, промышленных и медийных структур с членами конгресса и государственными чиновниками. Они оказывают определяющее влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства", — рассказал Лозанский.Он добавил, что имеется огромное количество часто противоречивых материалов, описывающих этот "спрут".Более подробно об этом — в интервью Эдуард Лозанский: Как deep state управляет выборами в США и несет угрозу Третьей мировой войныСпециалист по международным отношениям Максим Бардин уверен, что кандидатура Камала Харрис удобна deep state для проведения невиданных в истории США фальсификаций. Он высказал свою точку зрения в интервью изданию Украина.ру."Вначале проведут фальсификации, а потом начнут прикрывать их разговорами о том, что Камала — женщина с темным цветом кожи, которая смогла аккумулировать вокруг себя определенные электоральные сегменты. Кроме того, Камала в отличие от Байдена хорошо вписывается в формат выборов как политического шоу. Если все-таки станет президентом с помощью фальсификаций, то, как говорится, победителей не судят, а если проиграет — будет смешно", — прокомментировал Бардин.Подробнее об этом — в интервью Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешаетсяУход Джо Байдена из президентской гонки и покушение на Дональда Трампа вернули словосочетание deep state (глубинное государство) на первые полосы СМИ и в топы соцсетей.Глубинное государство, по открытым данным, это теория заговора, согласно которой в США существуют скоординированная группа неких госслужащих, влияющих на политику страны без оглядки на демократически избранное руководство. О глубинном государстве — в статье Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоитПолный текст интервью Ни семьи, ни родины. Дмитрий Выдрин о том, почему Харрис может погубить не только США, но и весь мир читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240726/1056487978.html
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сша, америка, джо байден, дональд трамп, глубинное государство, deep state
США, Америка, Джо Байден, Дональд Трамп, глубинное государство, deep state

Выдрин раскрыл "волков" с Уолл-Стрит, которым выгодно сотрудничество с deep state

09:55 04.08.2024
 
© Сгенерировано ИИГлубинное государство
Глубинное государство
© Сгенерировано ИИ
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На такой культурной площадке, как Уолл-Стрит "трутся" и представители американского глубинного государства, и их антиподы
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог и политтехнолог (притом и автор этого теперь уже всем привычного термина) Дмитрий Выдрин.
"Там есть конторы и офисы влиятельных людей, которые в совокупности выражают классические американские ценности: экономическую дерзость, технологическую удаль, истовую веру, независимость суждений, святость собственности… А есть и институты влияния, для которых Штаты как держава давно тесновата. Им подавай отказ от суверенитета, канонических религий, семейных связей и прочего. Ясно, что они ненавидят всяких там государственников-промышленников. Они мечтают избавиться от державных оков. Они надеются убить и формальное, и глубинное государства. Точнее, главные их функции и признаки", — разъяснил Выдрин.
До этого эксперт с помощью аллегорий рассказал, как видит глубинное государство:
"Это совокупность закрытых клубов, общественных организаций, различных ассоциаций по интересам, фондов, движений, инициатив, разного рода тусовок… Иногда возникает духоподъемная мощная идея, способная объединить всю эту разношерстную публику. Тогда-то и как бы из ничего возникает, материализуется тело — как в фильме "Чужой". Оно способно крушить власть, менять общественное мнение, оставлять след в истории. А потом исчезает. Потому что пропала объединяющая общественная страсть, обида, нужда. То есть, по еще одной аналогии, глубинное государство, как кот Шредингера — оно и есть, и его нет одновременно".
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Ранее в интервью изданию Украина.ру известный в Америке и России публицист, основатель и президент Американского университета в Москве, считающийся одним из лучших знатоков США не только в России, но и в самих США Эдуард Лозанский заявил, что среди чиновников тайного правительства США есть те, кто манипулировал Байденом и те, кто убрал Трампа из Белого дома.
"Когда говорят о глубинном государстве в США, имеют в виду некое гибридное объединение высшего звена финансовых, промышленных и медийных структур с членами конгресса и государственными чиновниками. Они оказывают определяющее влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства", — рассказал Лозанский.
Он добавил, что имеется огромное количество часто противоречивых материалов, описывающих этот "спрут".
Более подробно об этом — в интервью Эдуард Лозанский: Как deep state управляет выборами в США и несет угрозу Третьей мировой войны
Специалист по международным отношениям Максим Бардин уверен, что кандидатура Камала Харрис удобна deep state для проведения невиданных в истории США фальсификаций. Он высказал свою точку зрения в интервью изданию Украина.ру.
"Вначале проведут фальсификации, а потом начнут прикрывать их разговорами о том, что Камала — женщина с темным цветом кожи, которая смогла аккумулировать вокруг себя определенные электоральные сегменты. Кроме того, Камала в отличие от Байдена хорошо вписывается в формат выборов как политического шоу. Если все-таки станет президентом с помощью фальсификаций, то, как говорится, победителей не судят, а если проиграет — будет смешно", — прокомментировал Бардин.
Подробнее об этом — в интервью Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешается
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Глубинное государство, по открытым данным, это теория заговора, согласно которой в США существуют скоординированная группа неких госслужащих, влияющих на политику страны без оглядки на демократически избранное руководство. О глубинном государстве — в статье Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит
Полный текст интервью Ни семьи, ни родины. Дмитрий Выдрин о том, почему Харрис может погубить не только США, но и весь мир читайте на сайте Украина.ру.
 
СШААмерикаДжо БайденДональд Трампглубинное государствоdeep state
 
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