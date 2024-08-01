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Россия готова к переговорам с Украиной без территориальных уступок - Матвиенко

Россия готова к переговорам с Украиной без территориальных уступок - Матвиенко - 01.08.2024 Украина.ру

Россия готова к переговорам с Украиной без территориальных уступок - Матвиенко

Россия готова к переговорам с Украиной с учетом реалий на земле и интересов РФ. Об этом 1 августа заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

2024-08-01T10:52

2024-08-01T10:52

2024-08-01T10:52

владимир зеленский

новости

россия

валентина матвиенко

украина

совет федерации

переговоры

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"Мы готовы к переговорам с учетом ситуации на земле, и, что называется, реалий. Мы готовы к переговорам с учетом национальных интересов Российской Федерации и достижений задач и целей, поставленных в рамках специальной военной операции", - сказала политик.По ее словам, Россия пойдет на переговоры, если получит гарантии обеспечения национальной безопасности."Мы готовы к переговорам, если мы будем точно иметь гарантии, что это не очередное отвлечение нас от достижения наших целей, если будут жесткие гарантии, обозначенные Россией, обеспечения национальной безопасности и суверенитета Российской Федерации, гарантии и готовности в случае подписания мирных соглашений их выполнения", - перечислила Матвиенко.Она напомнила, что эти условия озвучил президент России.Она подчеркнула, что новые воссоединенные регионы теперь являются составными частями России, Конституция РФ запрещает отторжение территорий страны, поэтому никаких "территориальных уступок" Украине не будет.Также она еще раз указала, что Россия никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров с Украиной. Именно РФ с 2014 года настаивала на мирном дипломатическом решении внутриукраинского кризиса на базе Минских соглашений.Подробнее о готовности мира к переговорам - в материале Зеленский признал, что весь мир хочет переговоров с Россией на сайте Украина.ру.

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владимир зеленский, новости, россия, валентина матвиенко, украина, совет федерации, переговоры