https://ukraina.ru/20240802/1056646995.html

Виктор Бут об обмене заключенными: Россия мудро отдала Западу выращенный им террариум предателей

Виктор Бут об обмене заключенными: Россия мудро отдала Западу выращенный им террариум предателей - 02.08.2024 Украина.ру

Виктор Бут об обмене заключенными: Россия мудро отдала Западу выращенный им террариум предателей

Очень мудрое решение отправить всех этих навальнистов туда, потому что мы реально показали, кто их хозяин. Если бы они действительно были патриотами и топили за русский народ, то никакие Штаты их бы не запрашивали. А так понятно, кто им платил, кто давал указания, где и что проводить.

2024-08-02T16:24

2024-08-02T16:24

2024-08-02T16:24

интервью

россия

запад

сша

владимир путин

виктор бут

джо байден

демократическая партия

обмен

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал предприниматель, депутат Ульяновского законодательного собрания от ЛДПР Виктор Бут, который провел в американской тюрьме 14 лет.В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключёнными в количестве 26 человек. России были переданы западными странами 10 человек (из них двое детей). Освобожденных россиян в аэропорту Внуково встречал президент России Владимир Путин.- Виктор Анатольевич, повлияет ли этот обмен на отношения между Россией и США в текущей политической обстановке?- Скорее всего, никак не повлияет. Это не сигнал к попытке наладить диалог. Все это для внтуриамериканского использования, для решения задач Демократической партии во время избирательной кампании. Поднять рейтинг, показать, что Джо Байден еще живой. И показать Камалу Харрис как хорошего кандидата на фоне вернувшихся из так называемого русского плена.- Можно считать налаженным переговорный трек по обмену заключенными?- Переговорный трек давно налажен между нашими спецслужбами, начиная с обмена Константина Ярошенко, потом через полтора года состоялся мой обмен. Трек налажен, все это работает, но нет политического решения. То, что нам удалось добиться такого обмена, это и политическая, и моральная победа России.- Какие чувства у вас вызвал прошедший обмен?- Я испытал большую радость, когда увидел кадры, как их встретил Владимир Владимирович Путин, еще и с почётным караулом на красной дорожке. Большая победа, что мы заставили Штаты и их вассалов отдать наших граждан, тех, кто, выполняя задание Родины, сделал то, что должен в своей ситуации. Кроме того, вернулись люди, которых в США незаконно вывезли.- Какой вред России могут нанести те, кого отправили на Запад в обмен на наших людей, все эти иноагенты, навальнисты?- Очень мудрое решение отправить всех этих навальнистов туда, потому что мы реально показали, кто их хозяин. Если бы они действительно были патриотами и топили за русский народ, то никакие Штаты их бы не запрашивали. А так понятно, кто им платил, кто давал указания, где и что проводить.Теперь все эти изменники, предатели, выруси соберутся на одной площадке и будут между собой конкурировать. Очень мудрый ход посадить этих гадюк и скорпионов в одну банку, и пусть они борются между собой за выживание, за гранты, которые им будут давать их вашингтонские хозяева.Это будет очень смешной террариум для этих тварей. Думаю, это будет хорошее шоу, которое еще раз дискредитирует всю так называемую оппозицию, которую Запад взращивал начиная с 1991 года.- Каковы ваши впечатления от церемонии открытия Олимпиады? Мне кажется, что тут впору вспомнить тезис советской эпохи, над которым потом смеялись, о том, что Запад загнивает.- Надо понимать одно – западные элиты это сатанистский культ. И все, что мы видим, это не просто загнивание Запада, который что-то потерял, это спланированная акция по уничтожению собственного населения. Цель глобалистской элиты — это уничтожение человечества в интересах даже не золотого миллиарда, а небольшой кучки в несколько тысяч человек.И Россия сейчас отстаивает не просто наши интересы, нашу цивилизацию, культуру, но и будущее всего человечества в целом. Поэтому с начала специальной военной операции, не только глобальный юг и все страны, не входящие в англосаксонскую банду на нашей стороне, но прозревает население США и Европы в отношении того, что с ними делают их собственные элиты.- В украинских тюрьмах томятся люди, которые были осуждены из-за симпатий к России и неприятие политики киевского режима. Возможно ли их освобождение?- Это уравнение со многими неизвестными. Теоретически, да. Практически все зависит от конкретного момента, от того, какие условия мы поставим.Подробно о прошедшем обмене заключенными "Выцепили наших!" Невероятный успех России и зона обмена: Как Путин опять переиграл Запад

https://ukraina.ru/20240801/1056618485.html

https://ukraina.ru/20240801/1056618904.html

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Денис Рудометов

интервью, россия, запад, сша, владимир путин, виктор бут, джо байден, демократическая партия, обмен, украина.ру, лдпр, внуково