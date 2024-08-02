https://ukraina.ru/20240802/1056641533.html

Ермак тревожит Запад, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 августа

Ермак тревожит Запад, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 августа - 02.08.2024 Украина.ру

Ермак тревожит Запад, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 августа

Влияние главы Офиса президента Украины Андрея Ермака встревожило Запад. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-08-02T13:00

2024-08-02T13:00

2024-08-02T14:41

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Об обеспокоенности Запада главой ОП Андреем Ермаком сообщило агентство Bloomberg."Некоторые международные сторонники Украины все больше озабочены тем, насколько много решений сосредоточено в руках 52-летнего Ермака, кинопродюсера-однодневки, который стал единственным приближенным к президенту [Украины], который имеет прямое влияние на все — от внешней политики до военного планирования", — указывалось в публикации.Сам Ермак в комментарии агентству отрицал своё влияние на происходящее на Украине."Я не участвую в каждой работе, я только координирую. Да, я очень горжусь тем, что президент спрашивает мое мнение, но он спрашивает мое мнение, потому что я получаю результаты", — заявил Ермак.По информации Bloomberg, беспокойство по поводу Ермака появляется в опасный для Владимира Зеленского момент. Во-первых, указало агентство, речь идёт о дальнейшей поддержке союзников в связи с президентскими выборами в США, во-вторых, есть вопрос с полномочиями самого Зеленского: по официальной украинской версии он всё ещё президент, но до тех пор, пока длится военное положение.Сам Зеленский в интервью агентству в начале июля назвал всё происходящее атаками на него."Это всё делается просто для того, чтобы атаковать меня", — сказал Зеленский.Тогда же он назвал Ермака мощным менеджером.Тем не менее Bloomberg отметило, что возвышение Ермака сопровождалось падением многих других высокопоставленных должностных лиц, часто от рук Ермака. Об этом агентству сообщили знакомые с вопросом люди на условиях анонимности.При этом, как пишет Bloomberg, приписывающие Ермаку кадровые перестановки вызвали обеспокоенность, что любое дальнейшее усиление жёсткости среди Зеленского и его ближайшего окружения может "истощить энергию для крайне необходимых реформ — даже для борьбы с коррупцией и укрепления верховенства права". Об этом агентству сообщили источники в западных столицах."Но мандат Ермака шире, чем у любого из его предшественников. Он играл центральную роль в принятии всех ключевых решений в военное время: замена главного генерала Зеленского (очевидно, речь о Валерии Залужном — бывшем главкоме ВСУ. — Ред.), снабжение оружием, переговоры о гарантиях безопасности, надзор за обменом пленными и — на саммите в Швейцарии — привлечение глобального Юга на сторону Киева", —указывалось в публикации.Некоторые чиновники сравнивают роль Ермака с ролью главного исполнительного директора, а Зеленский выполняет функции председателя."Конечно, я читаю и слышу о том, что люди говорят о моей власти, но скажите мне, пожалуйста, как я использую эту власть? Работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю, брать на себя больше обязательств и больше рисков", - заявил сам Ермак в интервью агентству.По его словам, Зеленский - "это человек, который считает, что важно слушать и знать разные мнения", и "он всегда принимает решение самостоятельно"."Члены Альянса внимательно следят за событиями на Украине. Замена популярного украинского генерала Валерия Залужного в феврале вызвала недовольство в столицах стран НАТО именно тогда, когда столкнулся Киев с новым российским наступлением" - сообщило Bloomberg.Агентство со ссылкой на источники также писало, что в мае Ермак сыграл важную роль в отставке министра инфраструктуры Александра Кубракова, который когда-то имел прямую связь с Зеленским и был близок к администрации президента США Джо Байдена."Офис президента не смог адекватно объяснить эту отставку среди других кадровых изменений, что заставило иностранные правительства ломать голову над этим шагом", – писало Bloomberg со ссылкой на источники.Зеленский, указывалось в статье со ссылкой на источники, иногда терпит "безжалостные методы" Ермака, поскольку считает его специалистом по решению проблем, который предлагает быстрые и простые решения, не обременяя самого президента.Доверие Зеленского к Ермаку было на уровне доверия к его жене Елене Зеленской, утверждали источники Bloomberg. По их словам, Ермак даже присоединялся к супругам во время заграничных отпусков к войне.В данный момент Ермак сконцентрировался на дипломатии. При этом в своей публикации Bloomberg назвало его "архитектором мирного плана Украины".Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 31 удар по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ осуществили 7 обстрелов, на горловском направлении — 24 обстрела, выпустив в общей сложности 83 единицы различных боеприпасов.Огнём ВСУ были повреждены 1 жилое домостроение и 2 автомобиля.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных и один БпЛА-камикадзе, по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки — сброс ВОП с БпЛА и 14 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 47 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 47 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 3; Князе-Григоровка — 7; Великая Лепетиха — 17; Малая Кардашинка — 4; Новая Каховка — 3; Алёшки — 4; Каховка — 5; Старая Збурьевка — 2; Подстепное — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Корсунка, Алёшки, Днепряны и Новая Збурьевка.Как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, за прошедшие сутки ВСУ нанесли 16 ударов по территории этого региона России."За прошедшие сутки зафиксировано 16 ударов со стороны противника. Обстрелам подверглись населённые пункты Горностаевка и Каиры. Отмечалась активная работа вражеских дронов над территорией Каир. В связи с этим перемещение людей и транспорта по территории населённого пункта было запрещено на светлое время суток. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", - отмечалось в сообщении.Кроме того, в Любимовке Каховского округа в результате атаки дронов ВСУ произошли пожары"Боевики ВСУ осуществили серию ударов по селу Любимовка с использованием дронов. Один беспилотник упал на территорию одного из частных домов, что вызвало пожар, который удалось быстро потушить. Также из-за прилета в Любимовке загорелся бесхозный свинарник", — сообщили в администрации округа.Кроме того, один из ударов поразил автомобиль. Пострадавших в результате атаки нет.Утром 2 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе совершены атаки по следующим населенным пунктам: сёла Драгунское, Ерик, Журавлевка, Нехотеевка, Петровка, Репное, Старая Нелидовка, Устинка, Черемошное и Щетиновка. Противник нанёс удары с помощью 12 БпЛА и совершил один обстрел, выпустив 10 боеприпасов. Системой ПВО сбиты 8 БПЛА. В результате атак различные повреждения выявлены в одном частном домовладении и одном автомобиле", - отмечалось в сводке.В Волоконовском районе по селу Тишанка, хуторам Старый и Шаховка произведено 3 обстрела с помощью 9 боеприпасов. В результате повреждена линия электропередач.В Грайворонском городском округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Козинка, Мокрая Орловка и Сподарюшино подверглись атакам с помощью 2 БпЛА и 25 боеприпасов в ходе 5 обстрелов. Повреждений на земле не зафиксировано.Над Корочанским районом сбита одна воздушная цель. Пострадавших и повреждений нет.В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка и Староселье выпущено 9 боеприпасов в ходе 3 обстрелов, также нанесён удар с помощью 5 БпЛА. В результате атак повреждены два социальных объекта. На одном после атаки FPV-дрона произошел пожар, который был потушен силами народной дружины. Один из дружинников поранил руки при тушении. Медицинская помощь оказана на месте, от вызова СМП и госпитализации в лечебное учреждение отказался. Также повреждён один частный дом."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлкам Красное и Первомайский, селам Вознесеновка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Мухин выпущено 6 боеприпасов, а также 22 беспилотника, из которых 4 сбиты. Повреждены 14 автомобилей, из них 1 автобус, 7 частных домовладений, одна квартира в МКД, коммерческий объект, складские здания сельскохозяйственного предприятия и гараж. За прошедший день ранены 6 мирных жителей. В городе Шебекино в результате атаки на пассажирский автобус пострадали трое: двое отпущены домой на амбулаторное лечение, женщина со множественными слепыми осколочными ранениями грудной клетки и рук бригадой скорой госпитализирована в городскую больницу №2. В районе села Новая Таволжанка в результате обстрела пострадал ребенок. Бригадой СМП 12-летний мальчик с осколочным ранением левого бедра госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Сегодня рано утром пострадали двое мужчин: один госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода, второму мужчине медпомощь оказана на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. Вся необходимая медицинская помощь оказывается пострадавшим в полном объеме", - писал Гладков.Утром и днём 2 августа он несколько раз сообщал об объявлении ракетной опасности в регионе.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О настроениях на Украине - в статье Сергея Зуева ""Воевать дальше просто нет смысла". Украинские эксперты о ситуации, в которой оказался народ".

https://ukraina.ru/20240802/1056636611.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, андрей ермак, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, bloomberg, офис президента