https://ukraina.ru/20240802/1056596615.html

Deep state — это кот Шредингера. Выдрин рассказал, откуда "растут ноги" у глубинного государства

Deep state — это кот Шредингера. Выдрин рассказал, откуда "растут ноги" у глубинного государства - 02.08.2024 Украина.ру

Deep state — это кот Шредингера. Выдрин рассказал, откуда "растут ноги" у глубинного государства

Это и миф, и реальность одновременно. Глубинное государство могут сформировать несколько неловких движений, когда в нем возникает нужда, а потом оно вновь исчезнет

2024-08-02T04:40

2024-08-02T04:40

2024-08-02T04:40

сша

украина

джо байден

дональд трамп

президентские выборы

президент сша

глубинное государство

deep state

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог и политтехнолог (притом и автор этого теперь уже всем привычного термина) Дмитрий Выдрин.После вопроса о тех, кто основал deep state, эксперт напомнил понятие "самоорганизация".Ранее в интервью изданию Украина.ру известный в Америке и России публицист, основатель и президент Американского университета в Москве, считающийся одним из лучших знатоков США не только в России, но и в самих США Эдуард Лозанский заявил, что среди чиновников тайного правительства США есть те, кто манипулировал Байденом и те, кто убрал Трампа из Белого дома."Когда говорят о глубинном государстве в США, имеют в виду некое гибридное объединение высшего звена финансовых, промышленных и медийных структур с членами конгресса и государственными чиновниками. Они оказывают определяющее влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства", — рассказал Лозанский.Он добавил, что имеется огромное количество часто противоречивых материалов, описывающих этот "спрут"."Если говорить о влиянии на внутреннюю политику, я бы назвал в качестве главной силы глубинного государства Федеральную резервную систему, ответственную за основные показатели и стабильность финансовой и экономической системы страны, включая регулирование банковской процентной ставки. Имена ее руководства известны, но есть большие сомнения в их независимости от вышеперечисленных игроков", — описал эксперт.Лозанский также объяснил влияние deep state на внешнюю политику."Тут в игру включается обладающий огромными ресурсами Военно-промышленный комплекс (ВПК). Он вносит пожертвования в избирательные кампании многих членов конгресса США, а также содержит лоббистов, аналитические центры, неправительственные организации и различные фонды, отражающие интересы ВПК. Разумеется, на внешнюю политику влияют также разведслужбы и госдепартамент", — разъяснил Лозанский.В заключении эксперт заявил, что среди чиновников этих ведомств есть те, кто, либо в состоянии манипулировать президентом, как в случае с Джо Байденом, либо противодействуют его идеям или вообще убирают его из Белого дома — как это было с Дональдом Трампом.Более подробно об этом — в интервью Эдуард Лозанский: Как deep state управляет выборами в США и несет угрозу Третьей мировой войныСпециалист по международным отношениям Максим Бардин уверен, что кандидатура Камала Харрис удобна deep state для проведения невиданных в истории США фальсификаций. Он высказал свою точку зрения в интервью изданию Украина.ру."Вначале проведут фальсификации, а потом начнут прикрывать их разговорами о том, что Камала — женщина с темным цветом кожи, которая смогла аккумулировать вокруг себя определенные электоральные сегменты. Кроме того, Камала в отличие от Байдена хорошо вписывается в формат выборов как политического шоу. Если все-таки станет президентом с помощью фальсификаций, то, как говорится, победителей не судят, а если проиграет — будет смешно", — прокомментировал Бардин.Он обратил внимание, что У Трампа нет ресурсов, которые есть у deep state. Глубинное государство контролирует финансы и медиа США, отдельные управления спецслужб. Контролирует руководство Евросоюза, политические элиты стран Прибалтики, Украины, Молдовы, отчасти Польшу, считает эксперт."Трамп к Украине равнодушен, у него есть другие географические приоритеты. Но Украина, как и Молдова — это проекты deep state, которое начнет торговаться с Трампом в случае его победы. Вполне вероятен сценарий, что Трамп не будет мешать deep state работать на Украине, а ему за это дадут возможность повыяснять отношения с Китаем", — подытожил Бардин.Подробнее об этом — в интервью Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешаетсяУход Джо Байдена из президентской гонки и покушение на Дональда Трампа вернули словосочетание deep state (глубинное государство) на первые полосы СМИ и в топы соцсетей.Глубинное государство, по открытым данным, это теория заговора, согласно которой в США существуют скоординированная группа неких госслужащих, влияющих на политику страны без оглядки на демократически избранное руководство. О глубинном государстве — в статье Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоитПолный текст интервью Ни семьи, ни родины. Дмитрий Выдрин о том, почему Харрис может погубить не только США, но и весь мир читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240727/1056475006.html

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сша, украина, джо байден, дональд трамп, президентские выборы, президент сша, глубинное государство, deep state