Deep state — это кот Шредингера. Выдрин рассказал, откуда "растут ноги" у глубинного государства
© Сгенерировано ИИГлубинное государство
© Сгенерировано ИИ
Это и миф, и реальность одновременно. Глубинное государство могут сформировать несколько неловких движений, когда в нем возникает нужда, а потом оно вновь исчезнет
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог и политтехнолог (притом и автор этого теперь уже всем привычного термина) Дмитрий Выдрин.
"Глубинное государство — это совокупность закрытых клубов, общественных организаций, различных ассоциаций по интересам, фондов, движений, инициатив, разного рода тусовок… Иногда возникает духоподъемная мощная идея, способная объединить всю эту разношерстную публику. Тогда-то и как бы из ничего возникает, материализуется тело — как в фильме "Чужой". Оно способно крушить власть, менять общественное мнение, оставлять след в истории. А потом исчезает. Потому что пропала объединяющая общественная страсть, обида, нужда. То есть, по еще одной аналогии, глубинное государство, как кот Шредингера — оно и есть, и его нет одновременно", — аллегорично объяснил Выдрин.
После вопроса о тех, кто основал deep state, эксперт напомнил понятие "самоорганизация".
"Кто сформировал феодализм, капитализм? Стечение процессов, условий, мотивов, тенденций… Помните знаменитое: "Одно неловкое движение, и вы отец". Много неловких движений, и вы отцы формации, нации, коллаборации. Что касается целей и задач. Человек, даже помимо своей воли, запрограммирован на три цели: пища, размножение, доминирование. Глубинное государство по сути человеческое, слишком человеческое. Соответственно, не ищите в нем внечеловеческие цели и задачи", — заключил Выдрин.
27 июля, 12:54С непредсказуемыми последствиями. Лозанский о роли глубинного государства в президентской гонке в СШАКандидат глубинного государства на выборах президента США – это Камала Харрис, так как она выступает за продолжение войны на Украине. Такое мнение высказал в интервью Украина.ру публицист Эдуард Лозанский.
Ранее в интервью изданию Украина.ру известный в Америке и России публицист, основатель и президент Американского университета в Москве, считающийся одним из лучших знатоков США не только в России, но и в самих США Эдуард Лозанский заявил, что среди чиновников тайного правительства США есть те, кто манипулировал Байденом и те, кто убрал Трампа из Белого дома.
"Когда говорят о глубинном государстве в США, имеют в виду некое гибридное объединение высшего звена финансовых, промышленных и медийных структур с членами конгресса и государственными чиновниками. Они оказывают определяющее влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства", — рассказал Лозанский.
Он добавил, что имеется огромное количество часто противоречивых материалов, описывающих этот "спрут".
"Если говорить о влиянии на внутреннюю политику, я бы назвал в качестве главной силы глубинного государства Федеральную резервную систему, ответственную за основные показатели и стабильность финансовой и экономической системы страны, включая регулирование банковской процентной ставки. Имена ее руководства известны, но есть большие сомнения в их независимости от вышеперечисленных игроков", — описал эксперт.
Лозанский также объяснил влияние deep state на внешнюю политику.
"Тут в игру включается обладающий огромными ресурсами Военно-промышленный комплекс (ВПК). Он вносит пожертвования в избирательные кампании многих членов конгресса США, а также содержит лоббистов, аналитические центры, неправительственные организации и различные фонды, отражающие интересы ВПК. Разумеется, на внешнюю политику влияют также разведслужбы и госдепартамент", — разъяснил Лозанский.
В заключении эксперт заявил, что среди чиновников этих ведомств есть те, кто, либо в состоянии манипулировать президентом, как в случае с Джо Байденом, либо противодействуют его идеям или вообще убирают его из Белого дома — как это было с Дональдом Трампом.
Более подробно об этом — в интервью Эдуард Лозанский: Как deep state управляет выборами в США и несет угрозу Третьей мировой войны
30 июля, 19:30Грег Вайнер: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шокДональд Трамп заинтересован в прекращении военных действий на Украине и ее восстановлении, но под его полным контролем. Это тотальное вооружение и перевооружение страны и невозможность нового конфликта.
Специалист по международным отношениям Максим Бардин уверен, что кандидатура Камала Харрис удобна deep state для проведения невиданных в истории США фальсификаций. Он высказал свою точку зрения в интервью изданию Украина.ру.
"Вначале проведут фальсификации, а потом начнут прикрывать их разговорами о том, что Камала — женщина с темным цветом кожи, которая смогла аккумулировать вокруг себя определенные электоральные сегменты. Кроме того, Камала в отличие от Байдена хорошо вписывается в формат выборов как политического шоу. Если все-таки станет президентом с помощью фальсификаций, то, как говорится, победителей не судят, а если проиграет — будет смешно", — прокомментировал Бардин.
Он обратил внимание, что У Трампа нет ресурсов, которые есть у deep state. Глубинное государство контролирует финансы и медиа США, отдельные управления спецслужб. Контролирует руководство Евросоюза, политические элиты стран Прибалтики, Украины, Молдовы, отчасти Польшу, считает эксперт.
"Трамп к Украине равнодушен, у него есть другие географические приоритеты. Но Украина, как и Молдова — это проекты deep state, которое начнет торговаться с Трампом в случае его победы. Вполне вероятен сценарий, что Трамп не будет мешать deep state работать на Украине, а ему за это дадут возможность повыяснять отношения с Китаем", — подытожил Бардин.
Подробнее об этом — в интервью Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешается
Уход Джо Байдена из президентской гонки и покушение на Дональда Трампа вернули словосочетание deep state (глубинное государство) на первые полосы СМИ и в топы соцсетей.
Глубинное государство, по открытым данным, это теория заговора, согласно которой в США существуют скоординированная группа неких госслужащих, влияющих на политику страны без оглядки на демократически избранное руководство. О глубинном государстве — в статье Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит
Полный текст интервью Ни семьи, ни родины. Дмитрий Выдрин о том, почему Харрис может погубить не только США, но и весь мир читайте на сайте Украина.ру.