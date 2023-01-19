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Семен Багдасаров: кто он

Семен Багдасаров: кто он - 19.01.2023 Украина.ру

Семен Багдасаров: кто он

Багдасаров Семен Аркадьевич — российский политический деятель, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Багдасаров — член партии "Справедливая Россия".

2023-01-19T16:31

2023-01-19T16:31

2023-01-19T16:31

политолог

полковник

эксперт

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Семен Аркадьевич — депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V созыва, член Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству (2 декабря 2007 — 26 декабря 2011 года). Полковник запаса. Семен Аркадьевич Багдасаров — награжден многими орденами и медалями СССР и Российской Федерации, обладатель почетных наград и благодарственных писем за свою военную деятельность.Семен Аркадьевич Багдасаров родился в городе Маргилане Ферганской области Узбекской ССР 20 ноября 1954 года. Он из армянской семьи.Еще в школе Семен определился с будущей профессией. Получив среднее образование, в 1971 году Багдасаров поступил в Ульяновское танковое училище, которое окончил в 1976 году. Семен Багдасаров вплоть до 1995 года находился на военной службе. Он постоянно повышал свой профессиональный уровень, много работал над своим образованием. Семен Аркадьевич Багдасаров окончил в 1986 году Военно-политическую академию, а в 1988 году при Военном Краснознаменном институте окончил языковые курсы (афгано-персидский язык — дари). Кроме того, Семен Багдасаров владеет узбекским языком.Семен Багдасаров служил в отдаленных горных районах Афганистана и Таджикистана. За свою деятельность был награжден Орденом "За личное мужество" с формулировкой "за выполнение специального задания". Как говорится в биографии Багдасарова на его официальном сайте, награждение произошло в 1993 году "секретным президентским указом".В 1995 году Семен Багдасаров ушел в запас в звании полковника.После службы в армии Семен Аркадьевич Багдасаров начал политическую карьеру. С 1995 по 1996 год Семен Багдасаров работал начальником Управления по сотрудничеству с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном Министерства по делам СНГ.Далее в карьере Семена Багдасарова была работа в должности советника первого заместителя Председателя Правительства России Юрия Маслюкова (1998), советника Министра по делам Федерации и национальностей Российской Федерации (1999−2000), советника аппарата Комитета Государственной Думы по промышленности, строительству и наукоёмким технологиям (2000−2001).С сентября 2001 по декабрь 2002 Семен Аркадьевич Багдасаров был заместителем губернатора, руководителем Представительства Администрации Нижегородской области при Правительстве РФ.2 декабря 2007 года Семен Багдасаров был избран депутатом Государственной Думы ФС России пятого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь". Семен Аркадьевич состоял членом фракции "Справедливая Россия". В Государственной думе Семен Багдасаров был членом Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.Семен Аркадьевич Багдасаров с июля по декабрь 2007 года являлся председателем исполнительного комитета Союза общественных объединений "За Справедливую Россию!".Осенью 2012 года Семен Багдасаров стал Советником генерального директора АО "Высокоточные комплексы" по вопросам военно-технического сотрудничества. В начале 2014 года Багдасаров вступил в должность директора АНО "Центр изучения Ближнего Востока и Центральной Азии". Одно из профессиональных направлений работы Багдасарова — изучение политической и военной ситуации на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.По итогам парламентских выборов 2016 года Семен Аркадьевич вошел в одну из партийных групп "Справедливой России" Московской области, но избран в Госдуму не был.

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