https://ukraina.ru/20240729/1056542649.html

Залужный одобрил провал, диверсии на дамбах, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 июля

Залужный одобрил провал, диверсии на дамбах, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 июля - 29.07.2024 Украина.ру

Залужный одобрил провал, диверсии на дамбах, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 июля

В бытность главкомом ВСУ Валерий Залужный одобрил провальную операцию, сообщил украинский разведчик. ГУР нацелилось на российские дамбы. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-07-29T13:05

2024-07-29T13:05

2024-07-29T13:05

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Об одобрении Залужного рассказал отправленный под домашний арест полковник Сил специальных операций Роман Червинский."Я доложил своему руководству. Руководство доложило Залужному. Залужный дал санкцию. Первая санкция была устной, чтобы мы выяснили возможность проведения такой операции. После нее мы поехали вместе с моим командующим к командующему Военно-воздушными силами сообщить ему замысел СБУ. Он послушал, сказал, что даёт нам контакт руководителя одного из территориальных центров, поэтому мы поехали к командиру низшего звена. Он нам выделил сотрудника, который поговорил с российским пилотом о технических вопросах перелёта, проверил, говорит ли тот на правильном сленге, и подтвердил, что это действительно пилот. На этом этапе мы повторно доложили Залужному, что Военно-воздушные силы подтвердили личность пилота и что если это даже игра [cо стороны РФ], то он не сможет никоим образом проникнуть на нашу территорию, потому что в воздушном коридоре, который мы ему предоставим, его в случае чего собьют. Залужный дал санкцию, что согласен с проведением сделки", - рассказал Червинский в интервью "Украинской правде".Так он прокомментировали историю с ударом по аэродрому "Канатово", который ВКС РФ нанесли 23 июля 2022 года. За некоторое время до этого Червинский вместе с другими украинскими разведчиками попытался организовать операцию по угону Су-34 из России.Сама операция была признана в том числе и нанести пропагандистский удар по России.Российский лётчик, с которым установили связь украинские спецслужбы, предупредил российскую контрразведку. В результате российские спецлужбы начали оперативную игру и узнали. Когда на аэродроме "Канатово", что в Кировоградской области, будут ждать самолёт из России. По базе нанесли удар, в результате которого погиб командир части, а 17 военных получили ранения. Также были полностью уничтожены 2 истребителя ВСУ, техника и взлётно-посадочная полоса аэродрома получили повреждения.В итоге Служба безопасности Украины обвинила во всём Червинского, у которого до этого был конфликт с руководством страны, в частности с Владимиром Зеленским и главой его администрации Андреем Ермаком. Судебный процесс в отношении Червинского активно использовала парламентская оппозиция. Собственно, благодаря уплате Петром Порошенко залога Червинского и перевели из СИЗО под домашний арест.Его заявление о санкции Залужного на провальную операцию может быть использовано против последнего.Диверсии на дамбахУкраинские СМИ сообщили о том, что Главное управление разведки Минобороны Украины готовит диверсии на российских дамбах."Наш источник в ОП рассказал, что ГУР уже год проводит в России операции по уничтожению гражданской инфраструктуры, в перечень объектов входят дамбы, которые находятся без охраны и легко подвержены разрушению", - указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Резидент" 29 июля.Утром 29 июля произошёл размыв песчаной перемычки на 11-ом шлюзе Беломорканала."По предварительной информации, погиб один человек, пострадали девять человек, из них спасены семеро (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна", — сообщил Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в соцсети "Вконтакте".Поисково-спасательные работы продолжаются.Ранее, 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один посёлок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились ещё три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. 27 июля вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды.Режим ЧС действует в Карабашском, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Коркинском и Чебаркульском районах. В зоне подтопления, по данным МЧС, находятся города Коркино, Челябинск, Сатка и Еманжелинск.Утром 29 июля в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили РИА Новости, что из зон подтопления в Челябинской области эвакуированы более 1,1 тыс. человек."Самостоятельно эвакуировались более 900 человек. Силами МЧС и муниципалитетов эвакуированы 224 человека, из них 32 ребенка", - рассказала собеседница агентства.По её словам, в пунктах временного размещения муниципальных районов находятся 90 человек, в том числе семь детей.Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 49 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 16 обстрелов, на горловском — 32 обстрела, на ясиноватском — 1 обстрелы, выпустив в общей сложности 149 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели гражданского лица, также ранения получили 2 гражданских лица. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения, 6 автомобилей и 9 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки выпустили в общей сложности 12 снарядов калибром 155 мм и БпЛА-камикадзе, по Петровскому району Донецка — 21 снаряда калибром 155 мм."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 29 июля по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Горловка (Центрально-Городской район) - в результате атаки БпЛА-камикадзе трамвайного вагона по бул. Димитрова пострадала вагоновожатая - женщина 1972 года рождения", - сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 31 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 31 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Князе-Григоровка — 6; Великая Лепетиха — 4; Великие Копани — 3; Алёшки — 5; Малая Лепетиха — 3; Новая Каховка — 4; Днепряны — 3; Голая Пристань — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Горностаевка, Новая Маячка и Саги.Утром 29 июля Минобороны России сообщило об отражённых атаках Украины."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девятнадцать БПЛА самолетного типа над Курской, девять над Белгородской, три над Воронежской, пять над Брянской и три над Ленинградской областями", - указывалось в публикации.Также утром 29 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлки Майский и Октябрьский, сёла Беломестное, Красный Хутор, Крутой Лог, Орловка, Репное, Таврово, Устинка, Черемошное, Щетиновка и хутор Угрим. Всего за прошедшие сутки выпущено 18 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 11 беспилотников, 7 из них сбиты. Повреждения зафиксированы в одном автомобиле и двух инфраструктурных объектах связи", - указывалось в сводке.В Борисовском районе в селе Байцуры в результате сброса боеприпаса с беспилотника на территории частного домовладения посечен забор.В Валуйском городском округе по сёлам Борки и Новопетровка, а также хутору Нижние Мельницы выпущено 6 беспилотников, 4 из них были успешно сбиты.В Волоконовском районе по селу Грушевка был выпущен один боеприпас. Обошлось без повреждений.В Грайворонском городском округе по сёлам Дроновка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино было выпущено 7 БпЛА. В результате атак за прошедшие сутки повреждены 2 частных домовладения и линия электропередачи.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит БпЛА самолётного типа. Без последствий на земле.Над Корочанским районом сбита одна воздушная цель. Пострадавших и повреждений нет.В Краснояружском районе за вчерашний день атакам беспилотников подверглись сёла Репяховка и Теребрено. Поврежден один частный дом — пробита кровля, выбиты окна, посечены фасад и надворные постройки. Также повреждена линия газоснабжения.Над Новооскольским городским округом системой ПВО был сбит БпЛА самолётного типа. Последствий нет.Над Прохоровским районом система ПВО успешно сбила ещё один БпЛА самолётного типа. Повреждений на земле не зафиксировано."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Белянка, Вознесеновка, Новая Таволжанка, а также хуторам Балки и Мухин выпущено 29 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 8 беспилотников, 4 из которых были сбиты. Пострадали 2 человека. В селе Новая Таволжанка в результате прямого попадания боеприпаса по частному дому ранены двое: женщина и её 16-летняя дочь. У девушки закрытый перелом левого предплечья и ушиб мягких тканей правой стопы. Бригадой скорой она доставлена в детскую областную клиническую больницу. Ее матери медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации отказалась. За прошедшие сутки повреждены два частных дома, два автомобиля и гараж", - отмечалось в сводке.Кроме того, в Яковлевском городском округе в результате атаки беспилотника повреждена линия электропередач. Временно без света находятся хутора Саенки, Федоренков, Семин, Цыхманов, а также сёла Калинино и Козычево.Позднее губернатор сообщил о новых атаках."Сразу четыре населённых пункта нашей области с самого утра подверглись атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В Краснояружском районе в поселке Красная Яруга нанесен удар по инфраструктурному объекту. На территории поврежден один легковой автомобиль и навес. В селе Илек-Пеньковка дроном атакован социальный объект — в здании пробита кровля. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка с беспилотника сброшено взрывное устройство на частный дом, в результате чего он полностью разрушен. Также в соседнем домовладении осколками посечены легковой автомобиль, фасад дома и забор. В Шебекинском городском округе дрон-камикадзе ударил по частному дому в селе Новая Таволжанка. В результате взрыва загорелась крыша и второй этаж дома. Пожарным расчетом очаг возгорания оперативно ликвидирован", - рассказал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на Украине - в статье Сергея Зуева "Энтузиазм заканчивается, как и люди. Украинские эксперты с пессимизмом о ситуации в стране".

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хроники, эксклюзив, украина, россия, роман червинский, валерий залужный, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сцкк, мчс, донецкая народная республика, су-34