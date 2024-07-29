https://ukraina.ru/20240729/1056535938.html

Энтузиазм заканчивается, как и люди. Украинские эксперты с пессимизмом о ситуации в стране

Энтузиазм заканчивается, как и люди. Украинские эксперты с пессимизмом о ситуации в стране - 29.07.2024 Украина.ру

Энтузиазм заканчивается, как и люди. Украинские эксперты с пессимизмом о ситуации в стране

Украина (киевский режим. — Ред.) находится в тяжелом положении, и это положение ухудшается с каждым днём, прежде всего демографически. Так охарактеризовал состояние подконтрольной киевскому режиму части Украины известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский

2024-07-29T06:46

2024-07-29T06:46

2024-07-29T08:08

эксклюзив

украина

киев

россия

комаровский

соскин

леонид кучма

нато

слуга народа

вооруженные силы украины

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"Потому что большого запаса прочности, к сожалению, у нас нет, энтузиазм заканчивается, люди заканчиваются", - сказал доктор в эфире ютуб-канала "Фабрика новин" ("Фабрика новостей". - Ред.). По его словам, самое печальное заключается в том, что практически никто на Украине не хочет думать, что будет через полгода, "все думают о том, что будет завтра… у нас горизонт планирования — это буквально несколько дней".Общество на принятие решений властью практически не влияет, "в Украине прекратилась любая ответственная дискуссия", добавил Комаровский. Что касается "друзей и партнеров" Киева, то у них свои цели. И это вовсе не границы 1991 года и не репарации киевскому режиму от России."Эти цели даже страшно озвучивать, но общее впечатление, что их главная цель - руками и кровью украинского народа максимально ослабить своего главного стратегического врага. Да, у НАТО, у США есть конкретный стратегический враг, противник, который называется Россия", - сказал доктор.Он продолжил: "И они (страны НАТО. — Ред.) попали в удобнейшую ситуацию, когда можно за буквальнейшие копейки, в масштабах бюджета, более того, не тратя ни капли крови солдат НАТО, а именно кровью украинцев решать свою проблему — делать Россию всё менее сильной, всё более ослабленной".При этом Киев всецело зависит от западных партнеров, вообще "в борьбе за независимость мы стали абсолютно зависимы", констатировал Комаровский. По его мнению, партнеры помогают Киеву ровно настолько, чтобы пациент (киевский режим. — Ред.) дышал, но не встал с кровати. Они за малые деньги получили возможность изучать реакцию военной машины России на те или иные воздействия, а украинцы платят за это кровью.И платят так, что будущее страны - в тумане. "Мы должны понимать самое главное — что в Украине огромная демографическая яма, что мы можем с вами и добиться каких-то результатов через 10 лет, но только не будет кому воспользоваться этими результатами", - сказал известный далеко за пределами Украины доктор.Что в украинском политическом классе? Разложение и гибель парламента констатирует экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в своем блоге посетовал, что нельзя же допускать к регистрации в депутаты "недоумков каких-то, долбодятлов". Но допускали. И вот результат - система парламентаризма на Украине разложилась, вообще это государство со сгнившими институциями, к тому же государство-банкрот."Денег в бюджете нету, будут они налоги увеличивать и всякие другие поборы — а это ничего не даст..." - сказал Соскин, добавив, что рейтинговые агентства уже зафиксировали фактический дефолт, "он есть уже".На фронте дела не лучше, и Зеленский ничего сделать не может, ему запрещает "вашингтонский обком", считает эксперт. По его мнению, перспективы удержания ситуации на фронте у Киева "почти нет"."Фактически "черная ситуация" везде, то есть в деньгах, в финансах, в экономике, в производстве, на фронте, в управлении — полное разрушение", - сделал вывод Соскин. По его словам, при этом в стране "нет какой-то силы, группы людей, которые бы заявили, что политика Зеленского, "Слуг народа" привела к провалу, к катастрофе, к Руине, и заявили бы на политическом уровне, что необходимо создание правительства национального спасения".Но таких людей нет, вообще нет, и вот такой ситуации на Украине никогда еще не было, заявил экс-советник Кучмы.Тяжелую для киевского режима ситуацию на линии соприкосновения фиксируют и другие наблюдатели.Главкому ВСУ Сырскому не удалось стабилизировать фронт, констатировал экс-депутат Рады, участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук. Он в эфире ютуб-канала UKRLIFE.TV отметил, что хотя у русских нет прорывов, но идет продавливание фронта, каждый день приходят "сообщения о потере одного, двух, трех, иногда и четырех населенных пунктов"."Ситуация зашла не просто в тупик, а этот тупик начинает поглощать нас все больше и больше, потому что мы должны честно признать, что ресурсно мы России уступаем, ну это факт — и по количеству людей, и по мощности экономики", - сказал политик. Он предостерег, что этот "тупик может превратиться в яму для нас, в каменный мешок".Мосийчук еще раз повторил свой тезис, что "главной целью украинской политики сейчас должна быть остановка войны". Однако, продолжил он, на Банковой понимают, что остановка войны означает начало политического процесса, а это выборы, которые они проиграют и потеряют доступ к кормушке. Потому-то на Банковой и боятся любого перемирия, считает политик.В завершение об открытии Олимпиады в Париже. Точнее, о том, что раньше было бы открытием Олимпиады, а теперь это превратилось в то, во что превратилось, отметил в своем видеоблоге покинувший страну украинский журналист-расследователь Анатолий Шарий. Он показал кадры буквального глумления над христианством и подчеркнул, что в ведущих мировых СМИ это все получило одну оценку (восторженную), а у ЛОМов и журналистов в соцсетях — совершенно другую.Это как два параллельных мира, сказал журналист и посоветовал почитать, например, что написал Макрон по этому поводу, и почитать затем комментарии к тому, что он написал."И вы поймете, что вы живете в параллельном мире, то есть в нормальном, а вас пытаются затащить в другой мир, вместе с детьми вашими. Лучше не затаскивайтесь туда, пожалуйста. Это был явный перебор и мерзость — ну, короче, слов нет..." - сказал Шарий.Закончить можно вопросом, с которым обратился к украинцам телеграм-канал "Резидент": "Глумиться над чувствами ЛГБТ+* у нас запрещает демократия, а вот над религией — пожалуйста: свобода слова! В мире формируется каста неприкосновенных фриков, которые могут творить любую дичь, при этом их защищает невидимая рука глобалистов, именно такое общество они строят. Где нормальная семья-мерзость, а фрики/геи/трансы - круто, причем закон их защищает даже от критики! Именно такую Украину мы хотим?"О ситуации внутри Украины - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Москва ждет согласованной переговорной позиции Запада и Киева".* Организация, признанная экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20240729/1056502026.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, киев, россия, комаровский, соскин, леонид кучма, нато, слуга народа, вооруженные силы украины