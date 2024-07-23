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Кулеба впервые за 12 лет приехал в Китай. На повестке – переговоры о мире на Украине

Кулеба впервые за 12 лет приехал в Китай. На повестке – переговоры о мире на Украине - 23.07.2024 Украина.ру

Кулеба впервые за 12 лет приехал в Китай. На повестке – переговоры о мире на Украине

Во вторник, 23 июля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай, чтобы обсудить позиции мирных планов Киева и Пекина по ситуации на Украине

2024-07-23T16:49

2024-07-23T16:49

2024-07-23T16:49

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переговоры

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Украинский министр анонсировал "детальные, предметные переговоры" с китайским коллегой Ван И в центре которых будут пути достижения мира на Украине. "Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями. Обсудим и двусторонние отношения. Убежден: после того, как Украина начала переговоры о вступлении в Евросоюз, Китаю стоит взглянуть на отношения с нашим государством сквозь призму своих стратегических отношений с Европой", – добавил он. По сообщению китайской стороны, в ходе визита Кулебы планируется обсуждение двустороннего сотрудничества и других вопросов. "Министр иностранных дел Ван И проведет с ним (Кулебой – Ред.) переговоры, в ходе которых обменяется мнениями относительно реализации консенсуса между главами государств, продвижения китайско-украинского сотрудничества и вопросов, представляющих взаимный интерес для обеих сторон", - заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Комментируя события на Украине, она в очередной раз указала, что Китай всегда поддерживал поиск дипломатического решения конфликта. Накануне стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с 23 по 25 июля посетит Китай по приглашению своего китайского коллеги.Подробнее о том, как Россия, Китай и Запад в шаге от приемлемого мирного плана читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Волкова.

https://ukraina.ru/20240621/1055750845.html

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новости, дмитрий кулеба, китай, украина, ес, киев, владимир зеленский, си цзиньпин, сво, переговоры