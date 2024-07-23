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Кулеба впервые за 12 лет приехал в Китай. На повестке – переговоры о мире на Украине
Кулеба впервые за 12 лет приехал в Китай. На повестке – переговоры о мире на Украине - 23.07.2024 Украина.ру
Кулеба впервые за 12 лет приехал в Китай. На повестке – переговоры о мире на Украине
Во вторник, 23 июля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай, чтобы обсудить позиции мирных планов Киева и Пекина по ситуации на Украине
2024-07-23T16:49
2024-07-23T16:49
2024-07-23T16:49
новости
дмитрий кулеба
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переговоры
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Украинский министр анонсировал "детальные, предметные переговоры" с китайским коллегой Ван И в центре которых будут пути достижения мира на Украине. "Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями. Обсудим и двусторонние отношения. Убежден: после того, как Украина начала переговоры о вступлении в Евросоюз, Китаю стоит взглянуть на отношения с нашим государством сквозь призму своих стратегических отношений с Европой", – добавил он. По сообщению китайской стороны, в ходе визита Кулебы планируется обсуждение двустороннего сотрудничества и других вопросов. "Министр иностранных дел Ван И проведет с ним (Кулебой – Ред.) переговоры, в ходе которых обменяется мнениями относительно реализации консенсуса между главами государств, продвижения китайско-украинского сотрудничества и вопросов, представляющих взаимный интерес для обеих сторон", - заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Комментируя события на Украине, она в очередной раз указала, что Китай всегда поддерживал поиск дипломатического решения конфликта. Накануне стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с 23 по 25 июля посетит Китай по приглашению своего китайского коллеги.Подробнее о том, как Россия, Китай и Запад в шаге от приемлемого мирного плана читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Волкова.
https://ukraina.ru/20240621/1055750845.html
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новости, дмитрий кулеба, китай, украина, ес, киев, владимир зеленский, си цзиньпин, сво, переговоры
Новости, Дмитрий Кулеба, Китай, Украина, ЕС, Киев, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, СВО, переговоры
Кулеба впервые за 12 лет приехал в Китай. На повестке – переговоры о мире на Украине
Во вторник, 23 июля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай, чтобы обсудить позиции мирных планов Киева и Пекина по ситуации на Украине
"С целью развития контактов лидеров Украины Владимира Зеленского и КНР Си Цзиньпина, осуществляю первый визит в Китай с начала полномасштабной агрессии России против Украины. Это также первый двусторонний визит министра иностранных дел Украины в КНР с 2012 года”, – указал Кулеба.
Украинский министр анонсировал "детальные, предметные переговоры" с китайским коллегой Ван И в центре которых будут пути достижения мира на Украине.
"Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями. Обсудим и двусторонние отношения. Убежден: после того, как Украина начала переговоры о вступлении в Евросоюз, Китаю стоит взглянуть на отношения с нашим государством сквозь призму своих стратегических отношений с Европой", – добавил он.
По сообщению китайской стороны, в ходе визита Кулебы
планируется обсуждение двустороннего сотрудничества и других вопросов.
"Министр иностранных дел Ван И проведет с ним (Кулебой – Ред.) переговоры, в ходе которых обменяется мнениями относительно реализации консенсуса между главами государств, продвижения китайско-украинского сотрудничества и вопросов, представляющих взаимный интерес для обеих сторон", - заявила представитель
Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Комментируя события на Украине, она в очередной раз указала, что Китай всегда поддерживал поиск дипломатического решения конфликта.
Накануне стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
с 23 по 25 июля посетит
Китай по приглашению своего китайского коллеги.