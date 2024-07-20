В бундестаге задумались о последствиях размещения в ФРГ американского дальнобойного оружия - 20.07.2024 Украина.ру
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В бундестаге задумались о последствиях размещения в ФРГ американского дальнобойного оружия
В бундестаге задумались о последствиях размещения в ФРГ американского дальнобойного оружия - 20.07.2024 Украина.ру
В бундестаге задумались о последствиях размещения в ФРГ американского дальнобойного оружия
Размещение на территории Германии дальнобойных ракет США повысит риск непреднамеренной военной эскалации и игнорировать этот факт нельзя. Такое мнение выразил руководитель главы фракции Социал-демократической партии в бундестаге Рольф Мютцених
2024-07-20T11:46
2024-07-20T11:50
новости
германия
россия
ядерное оружие
война
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По его словам, повышение обороноспособности ФРГ не должно быть сопряжено с такими высокими рисками эскалации обстановки. Также Мютцених задался вопросом, почему такие установки должны быть размещены в Германии. Он также намерен добиваться вывода оставшихся американских ядерных боеголовок из ФРГ.Ранее глава Минобороны Германии заявил, что ответом на развертывание российских ракетных комплексов "Искандер" в Калининграде и Калининградской области станет размещение американских дальнобойных тактических крылатых ракет и гиперзвукового оружия в Германии. Прежде он связывал их появление с разработкой в ФРГ аналогичного оружия.В ответ на размещение американских гиперзвуковых ракет в Германии, в Москве не исключили развертывания ракет, в том числе в ядерном оснащении. Подробнее о том, как США перекинули Германии попрошайку Зеленского и "горячую картофелину" Украины читайте в интервью германиста, политолога, старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Александра Камкина на сайте Украина.ру.
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новости, германия, россия, ядерное оружие, война
Новости, Германия, Россия, Ядерное оружие, война

В бундестаге задумались о последствиях размещения в ФРГ американского дальнобойного оружия

11:46 20.07.2024 (обновлено: 11:50 20.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Размещение на территории Германии дальнобойных ракет США повысит риск непреднамеренной военной эскалации и игнорировать этот факт нельзя. Такое мнение выразил руководитель главы фракции Социал-демократической партии в бундестаге Рольф Мютцених
По его словам, повышение обороноспособности ФРГ не должно быть сопряжено с такими высокими рисками эскалации обстановки.
"Мы не должны игнорировать риски, связанные с этим размещением (дальнобойных ракет США в Германии – Ред.)", — сказал политик в интервью изданию Zeit.
Также Мютцених задался вопросом, почему такие установки должны быть размещены в Германии. Он также намерен добиваться вывода оставшихся американских ядерных боеголовок из ФРГ.
Ранее глава Минобороны Германии заявил, что ответом на развертывание российских ракетных комплексов "Искандер" в Калининграде и Калининградской области станет размещение американских дальнобойных тактических крылатых ракет и гиперзвукового оружия в Германии. Прежде он связывал их появление с разработкой в ФРГ аналогичного оружия.
В ответ на размещение американских гиперзвуковых ракет в Германии, в Москве не исключили развертывания ракет, в том числе в ядерном оснащении.
Подробнее о том, как США перекинули Германии попрошайку Зеленского и "горячую картофелину" Украины читайте в интервью германиста, политолога, старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Александра Камкина на сайте Украина.ру.
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9 июня, 13:50
Не ядерного удара. Эксперт о том, какого ответа России из-за Украины больше всего боятся в Германии"Таурус" — это наступательное вооружение с дальностью стрельбы до 500 километров. С учетом невменяемости киевского режима, он может попытаться атаковать им АЭС на территории России и другие критически важные объекты. Для Берлина - это страшный сон. Потому что такие атаки ВСУ по России могут привести к ударам возмездия уже по германской территории.
 
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12:01На Западе массовый технический сбой. Причем тут Россия?
11:46В бундестаге задумались о последствиях размещения в ФРГ американского дальнобойного оружия
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