Писториус объяснил зачем США разместит в Германии свое дальнобойное оружие
11:57 11.07.2024 (обновлено: 12:01 11.07.2024)
© Kay Nietfeld / dpa / Global Look PressБорис Писториус
© Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press
Американские дальнобойные ударные системы в Германии будут размещены на ротационной основе для того, чтобы выиграть время для разработки в ФРГ аналогичного оружия. Об этом в четверг сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус
"Поскольку эти дальнобойные системы вооружения прибудут в Германию лишь на ротационной основе, то это явно связано с ожиданиями США, что мы сами будем инвестировать в развитие и закупку подобного дальнобойного оружия", – объяснил он в интервью радио Deutschlandrundfunk.
По его словам, Вашингтон не откажет Берлину в обещанном, даже если новым главой Белого дома в результате ноябрьских выборов станет Дональд Трамп.
Накануне в Белом доме сообщали, что в 2026-м году США разместят в Германии дальнобойное оружие, в том числе гиперзвуковое. Речь шла о дальнобойных огневых подразделениях, которые будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, "которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе".
Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что Москва ответит зеркально в случае размещения американских ракет в каком-либо регионе мира.
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