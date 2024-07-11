Писториус объяснил зачем США разместит в Германии свое дальнобойное оружие - 11.07.2024 Украина.ру
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Писториус объяснил зачем США разместит в Германии свое дальнобойное оружие
Писториус объяснил зачем США разместит в Германии свое дальнобойное оружие - 11.07.2024 Украина.ру
Писториус объяснил зачем США разместит в Германии свое дальнобойное оружие
Американские дальнобойные ударные системы в Германии будут размещены на ротационной основе для того, чтобы выиграть время для разработки в ФРГ аналогичного оружия. Об этом в четверг сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус
2024-07-11T11:57
2024-07-11T12:01
новости
германия
борис писториус
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вашингтон
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владимир путин
минобороны
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война
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По его словам, Вашингтон не откажет Берлину в обещанном, даже если новым главой Белого дома в результате ноябрьских выборов станет Дональд Трамп. Накануне в Белом доме сообщали, что в 2026-м году США разместят в Германии дальнобойное оружие, в том числе гиперзвуковое. Речь шла о дальнобойных огневых подразделениях, которые будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, "которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе". Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что Москва ответит зеркально в случае размещения американских ракет в каком-либо регионе мира.Подробнее о главной проблеме России в отношениях с США читайте в интервью военного политолога, подполковника в отставке (Краснодар) Геннадия Подлесного на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, германия, борис писториус, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, минобороны, сво, война
Новости, Германия, Борис Писториус, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Путин, Минобороны, СВО, война

Писториус объяснил зачем США разместит в Германии свое дальнобойное оружие

11:57 11.07.2024 (обновлено: 12:01 11.07.2024)
 
© Kay Nietfeld / dpa / Global Look PressБорис Писториус
Борис Писториус
© Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press
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Американские дальнобойные ударные системы в Германии будут размещены на ротационной основе для того, чтобы выиграть время для разработки в ФРГ аналогичного оружия. Об этом в четверг сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус
"Поскольку эти дальнобойные системы вооружения прибудут в Германию лишь на ротационной основе, то это явно связано с ожиданиями США, что мы сами будем инвестировать в развитие и закупку подобного дальнобойного оружия", – объяснил он в интервью радио Deutschlandrundfunk.
По его словам, Вашингтон не откажет Берлину в обещанном, даже если новым главой Белого дома в результате ноябрьских выборов станет Дональд Трамп.
Накануне в Белом доме сообщали, что в 2026-м году США разместят в Германии дальнобойное оружие, в том числе гиперзвуковое. Речь шла о дальнобойных огневых подразделениях, которые будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, "которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе".
Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что Москва ответит зеркально в случае размещения американских ракет в каком-либо регионе мира.
Подробнее о главной проблеме России в отношениях с США читайте в интервью военного политолога, подполковника в отставке (Краснодар) Геннадия Подлесного на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
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