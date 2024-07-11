Писториус объяснил зачем США разместит в Германии свое дальнобойное оружие

"Как они попадают на Украину?" Эксперт объяснил, почему в Черном море нужно проложить "красные линии"

Хотя российские военные постоянно уничтожают на Днепре лодки с ДРГ, число этих плавсредств регулярно пополняется. Недавно в состав ВМС Украины вошли три шведских катера, предназначенные для высадки диверсантов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв