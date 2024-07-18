В РФ не исключили развертывание ядерных ракет из-за размещения аналогичного американского оружия в ФРГ - 18.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240718/1056335928.html
В РФ не исключили развертывание ядерных ракет из-за размещения аналогичного американского оружия в ФРГ
В РФ не исключили развертывание ядерных ракет из-за размещения аналогичного американского оружия в ФРГ - 18.07.2024 Украина.ру
В РФ не исключили развертывание ядерных ракет из-за размещения аналогичного американского оружия в ФРГ
Российская сторона сделает все для того, чтобы отбросить тех, кто вынашивает агрессивные замыслы и пытается провоцировать на некие шаги. В ответ на размещение американских гиперзвуковых ракет в Германии, в Москве не исключают развертывания ракет, в том числе в ядерном оснащении, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
2024-07-18T15:08
2024-07-18T15:11
новости
германия
сергей рябков
нато
россия
калининградская область
минобороны
сво
война
угроза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045966278_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_92e26fa3378db2963b91fa124686405b.jpg
Замминистра напрямую обвинил Германию и США в "тотальном разрушении системы договоренностей в сфере контроля над вооружениями". На угрозы безопасности Россия должна и будет реагировать, указал он. Он также напомнил, что Калининградская область "давно привлекает болезненное внимание противников" и сегодня Запад под надуманными предлогами, идет по эскалационному пути. "Это прискорбно, но нас это не остановит с точки зрения решения задач своей безопасности по всему периметру российских границ, включая, разумеется, зону проведения СВО, включая обеспечение безопасности тех субъектов Федерации, которые вернулись в Россию после известных событий", – добавил Рябков. Ранее в этот же день глава Минобороны Германии заявил, что ответом на развертывание российских ракетных комплексов "Искандер" в Калининграде и Калининградской области станет размещение американских дальнобойных тактических крылатых ракет и гиперзвукового оружия в Германии. Прежде он связывал их появление с разработкой в ФРГ аналогичного оружия.Подробнее о главной проблеме России в отношениях с США читайте в интервью военного политолога, подполковника в отставке (Краснодар) Геннадия Подлесного на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240609/1055567546.html
германия
россия
калининградская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045966278_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_b58a77eeb302192fcd049039d5ef58dc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, сергей рябков, нато, россия, калининградская область, минобороны, сво, война, угроза
Новости, Германия, Сергей Рябков, НАТО, Россия, Калининградская область, Минобороны, СВО, война, угроза

В РФ не исключили развертывание ядерных ракет из-за размещения аналогичного американского оружия в ФРГ

15:08 18.07.2024 (обновлено: 15:11 18.07.2024)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
Российская сторона сделает все для того, чтобы отбросить тех, кто вынашивает агрессивные замыслы и пытается провоцировать на некие шаги. В ответ на размещение американских гиперзвуковых ракет в Германии, в Москве не исключают развертывания ракет, в том числе в ядерном оснащении, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
"Я не исключаю никакие варианты", – приводит его слова "Интерфакс".
Замминистра напрямую обвинил Германию и США в "тотальном разрушении системы договоренностей в сфере контроля над вооружениями". На угрозы безопасности Россия должна и будет реагировать, указал он.
"Принимая в расчет совокупные возможности стран, входящих в НАТО, мы должны калибровать свои ответы, не испытывая при этом каких-то внутренних сдержек с точки зрения того, что, где и когда можно, нужно и нужно ли размещать. (...) Это не угроза в чей бы то ни было адрес, это способ найти самый эффективный, в том числе с точки зрения затрат, алгоритм реагирования на меняющиеся вызовы", - указал Рябков.
Он также напомнил, что Калининградская область "давно привлекает болезненное внимание противников" и сегодня Запад под надуманными предлогами, идет по эскалационному пути.
"Это прискорбно, но нас это не остановит с точки зрения решения задач своей безопасности по всему периметру российских границ, включая, разумеется, зону проведения СВО, включая обеспечение безопасности тех субъектов Федерации, которые вернулись в Россию после известных событий", – добавил Рябков.
Ранее в этот же день глава Минобороны Германии заявил, что ответом на развертывание российских ракетных комплексов "Искандер" в Калининграде и Калининградской области станет размещение американских дальнобойных тактических крылатых ракет и гиперзвукового оружия в Германии. Прежде он связывал их появление с разработкой в ФРГ аналогичного оружия.
Подробнее о главной проблеме России в отношениях с США читайте в интервью военного политолога, подполковника в отставке (Краснодар) Геннадия Подлесного на сайте Украина.ру.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
9 июня, 13:50
Не ядерного удара. Эксперт о том, какого ответа России из-за Украины больше всего боятся в Германии"Таурус" — это наступательное вооружение с дальностью стрельбы до 500 километров. С учетом невменяемости киевского режима, он может попытаться атаковать им АЭС на территории России и другие критически важные объекты. Для Берлина - это страшный сон. Потому что такие атаки ВСУ по России могут привести к ударам возмездия уже по германской территории.
 
НовостиГерманияСергей РябковНАТОРоссияКалининградская областьМинобороныСВОвойнаугроза
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Захарова прокомментировала возможное снижение мобилизационного возраста на Украине: 18 – не предел
16:50В Харьковской области растет число наемников, прибывающих из Франции
16:25Урсула фон дер Ляйен стала главой ЕК еще на 5 лет
16:02Софийское побоище: первый залп нынешней гражданской войны на Украине
15:46В Литве одобрили производство, накопление, использование и передачу кассетных боеприпасов
15:42Дураки и дороги. Проблемы Украины глазами западных экспертов
15:32Жаба и гадюка. Фетисов поддержал идею оставить США без Олимпиады
15:08В РФ не исключили развертывание ядерных ракет из-за размещения аналогичного американского оружия в ФРГ
14:49Российские военные сбили украинский истребитель и почти 80 дронов за сутки — Минобороны
14:34Сможет ли Трамп остановить войну США против России и почему он опаснее Байдена – Бут
14:21Орбан попытается убедить лидеров стран ЕПС сменить политику по Украине
14:16Разрешение на неограниченное использование западного оружия приблизит мир – Зеленский
14:09Пантеон портретов и хроники войны: новые книги авторов Украина.ру Владимира Скачко и Ростислава Ищенко
14:00Протесты против отключений света и вспышки инфекционных заболеваний. Что происходит в Полтаве
13:49"С мертвой точки не сдвинемся": Рябков о диалоге с США по Украине
13:49Правительство Украины повысит налоги, выручив 140 млрд грн
13:10В Минобороны Германии пригрозили ответом на размещение "Искандеров" в Калининграде
13:00Кому что должен — прощаю, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 июля
12:45Россия не представляет угрозы ни для кого в Евросоюзе — Песков
12:44Украинцы возглавили рейтинг иностранцев, отбывающих наказание в Польше – СМИ
Лента новостейМолния