В РФ не исключили развертывание ядерных ракет из-за размещения аналогичного американского оружия в ФРГ
15:08 18.07.2024 (обновлено: 15:11 18.07.2024)
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Российская сторона сделает все для того, чтобы отбросить тех, кто вынашивает агрессивные замыслы и пытается провоцировать на некие шаги. В ответ на размещение американских гиперзвуковых ракет в Германии, в Москве не исключают развертывания ракет, в том числе в ядерном оснащении, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
"Я не исключаю никакие варианты", – приводит его слова "Интерфакс".
Замминистра напрямую обвинил Германию и США в "тотальном разрушении системы договоренностей в сфере контроля над вооружениями". На угрозы безопасности Россия должна и будет реагировать, указал он.
"Принимая в расчет совокупные возможности стран, входящих в НАТО, мы должны калибровать свои ответы, не испытывая при этом каких-то внутренних сдержек с точки зрения того, что, где и когда можно, нужно и нужно ли размещать. (...) Это не угроза в чей бы то ни было адрес, это способ найти самый эффективный, в том числе с точки зрения затрат, алгоритм реагирования на меняющиеся вызовы", - указал Рябков.
Он также напомнил, что Калининградская область "давно привлекает болезненное внимание противников" и сегодня Запад под надуманными предлогами, идет по эскалационному пути.
"Это прискорбно, но нас это не остановит с точки зрения решения задач своей безопасности по всему периметру российских границ, включая, разумеется, зону проведения СВО, включая обеспечение безопасности тех субъектов Федерации, которые вернулись в Россию после известных событий", – добавил Рябков.
Ранее в этот же день глава Минобороны Германии заявил, что ответом на развертывание российских ракетных комплексов "Искандер" в Калининграде и Калининградской области станет размещение американских дальнобойных тактических крылатых ракет и гиперзвукового оружия в Германии. Прежде он связывал их появление с разработкой в ФРГ аналогичного оружия.
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