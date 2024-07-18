В Минобороны Германии пригрозили ответом на размещение "Искандеров" в Калининграде
13:10 18.07.2024 (обновлено: 13:15 18.07.2024)
Ответом на развертывание российских ракетных комплексов "Искандер" в Калининграде и Калининградской области станет размещение американских дальнобойных тактических крылатых ракет и гиперзвукового оружия в Германии. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Reuters
По его словам, пока стороны не определились с точной локацией для размещения дальнобойных тактических крылатых ракет и гиперзвукового оружия, но сам факт, по мнению Писториуса, снизит вероятность перехода конфликта в острую фазу, потому как "риск подвергнуться нападению снизится".
"США, планирующие разместить данное оружие в Германии, находятся в процессе подготовки. Нам важно уяснить: мы говорим о стандартных боевых системах. Мы делаем все возможное для предотвращения эскалации конфликта", – сказал глава бундесвера.
Ранее Писториус, комментируя заявление Белого дома о размещении в 2026 году дальнобойного оружия, в том числе гиперзвукового, "которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе", заявлял, что такие установки появятся на ротационной основе для того, чтобы выиграть время для разработки в ФРГ аналогичного оружия.
Президент России Владимир Путин предупреждал, что Москва ответит зеркально в случае размещения американских ракет в каком-либо регионе мира.
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