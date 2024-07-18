В Минобороны Германии пригрозили ответом на размещение "Искандеров" в Калининграде - 18.07.2024 Украина.ру
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В Минобороны Германии пригрозили ответом на размещение "Искандеров" в Калининграде
В Минобороны Германии пригрозили ответом на размещение "Искандеров" в Калининграде - 18.07.2024 Украина.ру
В Минобороны Германии пригрозили ответом на размещение "Искандеров" в Калининграде
Ответом на развертывание российских ракетных комплексов "Искандер" в Калининграде и Калининградской области станет размещение американских дальнобойных тактических крылатых ракет и гиперзвукового оружия в Германии. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Reuters
2024-07-18T13:10
2024-07-18T13:15
новости
борис писториус
германия
калининград
калининградская область
минобороны
владимир путин
сво
война
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По его словам, пока стороны не определились с точной локацией для размещения дальнобойных тактических крылатых ракет и гиперзвукового оружия, но сам факт, по мнению Писториуса, снизит вероятность перехода конфликта в острую фазу, потому как "риск подвергнуться нападению снизится". Ранее Писториус, комментируя заявление Белого дома о размещении в 2026 году дальнобойного оружия, в том числе гиперзвукового, "которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе", заявлял, что такие установки появятся на ротационной основе для того, чтобы выиграть время для разработки в ФРГ аналогичного оружия. Президент России Владимир Путин предупреждал, что Москва ответит зеркально в случае размещения американских ракет в каком-либо регионе мира.Читайте почему в Калининграде не боятся НАТО в интервью политолога, главного редактора аналитического портала RuBaltic.Ru Александра Носовича на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, борис писториус, германия, калининград, калининградская область, минобороны, владимир путин, сво, война
Новости, Борис Писториус, Германия, Калининград, Калининградская область, Минобороны, Владимир Путин, СВО, война

В Минобороны Германии пригрозили ответом на размещение "Искандеров" в Калининграде

13:10 18.07.2024 (обновлено: 13:15 18.07.2024)
 
© commons.wikimedia.org / Olaf KosinskyБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
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Ответом на развертывание российских ракетных комплексов "Искандер" в Калининграде и Калининградской области станет размещение американских дальнобойных тактических крылатых ракет и гиперзвукового оружия в Германии. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Reuters
По его словам, пока стороны не определились с точной локацией для размещения дальнобойных тактических крылатых ракет и гиперзвукового оружия, но сам факт, по мнению Писториуса, снизит вероятность перехода конфликта в острую фазу, потому как "риск подвергнуться нападению снизится".
"США, планирующие разместить данное оружие в Германии, находятся в процессе подготовки. Нам важно уяснить: мы говорим о стандартных боевых системах. Мы делаем все возможное для предотвращения эскалации конфликта", – сказал глава бундесвера.
Ранее Писториус, комментируя заявление Белого дома о размещении в 2026 году дальнобойного оружия, в том числе гиперзвукового, "которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе", заявлял, что такие установки появятся на ротационной основе для того, чтобы выиграть время для разработки в ФРГ аналогичного оружия.
Президент России Владимир Путин предупреждал, что Москва ответит зеркально в случае размещения американских ракет в каком-либо регионе мира.
Читайте почему в Калининграде не боятся НАТО в интервью политолога, главного редактора аналитического портала RuBaltic.Ru Александра Носовича на сайте Украина.ру
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