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В Минобороны Германии пригрозили ответом на размещение "Искандеров" в Калининграде

В Минобороны Германии пригрозили ответом на размещение "Искандеров" в Калининграде - 18.07.2024 Украина.ру

В Минобороны Германии пригрозили ответом на размещение "Искандеров" в Калининграде

Ответом на развертывание российских ракетных комплексов "Искандер" в Калининграде и Калининградской области станет размещение американских дальнобойных тактических крылатых ракет и гиперзвукового оружия в Германии. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Reuters

2024-07-18T13:10

2024-07-18T13:10

2024-07-18T13:15

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По его словам, пока стороны не определились с точной локацией для размещения дальнобойных тактических крылатых ракет и гиперзвукового оружия, но сам факт, по мнению Писториуса, снизит вероятность перехода конфликта в острую фазу, потому как "риск подвергнуться нападению снизится". Ранее Писториус, комментируя заявление Белого дома о размещении в 2026 году дальнобойного оружия, в том числе гиперзвукового, "которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе", заявлял, что такие установки появятся на ротационной основе для того, чтобы выиграть время для разработки в ФРГ аналогичного оружия. Президент России Владимир Путин предупреждал, что Москва ответит зеркально в случае размещения американских ракет в каком-либо регионе мира.Читайте почему в Калининграде не боятся НАТО в интервью политолога, главного редактора аналитического портала RuBaltic.Ru Александра Носовича на сайте Украина.ру

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новости, борис писториус, германия, калининград, калининградская область, минобороны, владимир путин, сво, война