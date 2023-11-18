Эксперт объяснил, как США перекинули Германии попрошайку Зеленского и "горячую картофелину" Украины - 18.11.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как США перекинули Германии попрошайку Зеленского и "горячую картофелину" Украины
Эксперт объяснил, как США перекинули Германии попрошайку Зеленского и "горячую картофелину" Украины - 18.11.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как США перекинули Германии попрошайку Зеленского и "горячую картофелину" Украины
С учетом непредсказуемости ситуации в азиатско-тихоокеанском регионе США не смогут поддерживать сразу несколько конфликтов. Поэтому Вашингтон хочет переложить помощь киевскому режиму на Германию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2023-11-18T05:50
2023-11-18T05:50
новости
украина
сша
германия
владимир зеленский
помощь
израиль
война
берлин
всу
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Объем помощи Украине со стороны США уже превысил 110 млрд долларов. И сейчас Вашингтон как горячую картофелину перекинул киевский режим Берлину, рассказал политолог.Это очень похоже на передачу эстафеты, потому что США будут уделять все внимание событиям на Ближнем Востоке. Там собирается очень мощная морская группировка, добавил он.С учетом непредсказуемости ситуации в азиатско-тихоокеанском регионе США не смогут поддерживать сразу несколько конфликтов. Плюс у них накопилась усталость от бесконечного попрошайничества президента Украины Владимира Зеленского, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231117/1051096824.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, сша, германия, владимир зеленский, помощь, израиль, война, берлин, всу
Новости, Украина, США, Германия, Владимир Зеленский, помощь, Израиль, война, Берлин, ВСУ

Эксперт объяснил, как США перекинули Германии попрошайку Зеленского и "горячую картофелину" Украины

05:50 18.11.2023
 
© APЗеленский АТО ООС камуфляж
Зеленский АТО ООС камуфляж - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP
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С учетом непредсказуемости ситуации в азиатско-тихоокеанском регионе США не смогут поддерживать сразу несколько конфликтов. Поэтому Вашингтон хочет переложить помощь киевскому режиму на Германию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Объем помощи Украине со стороны США уже превысил 110 млрд долларов. И сейчас Вашингтон как горячую картофелину перекинул киевский режим Берлину, рассказал политолог.
Это очень похоже на передачу эстафеты, потому что США будут уделять все внимание событиям на Ближнем Востоке. Там собирается очень мощная морская группировка, добавил он.
"Позиция республиканцев в конгрессе четко сформулирована: Украине помощь — нет, Израилю — да. По израильскому вопросу консенсус между демократами и республиканцами имеется, а по Украине их мнения расходятся", - отметил Камкин.
С учетом непредсказуемости ситуации в азиатско-тихоокеанском регионе США не смогут поддерживать сразу несколько конфликтов. Плюс у них накопилась усталость от бесконечного попрошайничества президента Украины Владимира Зеленского, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Ефимов интервью
Вчера, 09:42
Дмитрий Ефимов о прогнозе The Economist: России указали место, а Зеленскому дали билет в один конец Новую обложку The Economist с прогнозом на 2024 год и с изображениями лидеров России, Китая, США и Украины, а также ее месседж России и миру в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру прокомментировал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
 
НовостиУкраинаСШАГерманияВладимир ЗеленскийпомощьИзраильвойнаБерлинВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
05:50Эксперт объяснил, как США перекинули Германии попрошайку Зеленского и "горячую картофелину" Украины
05:48На Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам "Азова"* - МО
05:40Политолог раскрыл, как Украина смогла "укусить себя за хвост" и кто будет платить за "киевский банкет"
05:20Военный эксперт рассказал, как русские "Мальвы" и "Ланцеты" будут проламывать оборону ВСУ под Купянском
05:10Хитрый враг. Политолог о том, почему Залужный может разыграть "корейский сценарий" раздела Украины
05:02Ещё 46 граждан России и членов их семей выдвинулась из КПП "Рафах" в Каир – МЧС
05:00Ползучее наступление. Военный историк о том, как Россия "скучной" тактикой разматывает ВСУ в Авдеевке
04:50"Миллион снарядов к марту": эксперт объяснил, чем Запад хотел напугать Россию и цинично обманул Украину
04:48Главой ракетных войск и артиллерии назначен Дмитрий Клименко
04:40Публицист объяснил, как США устроили "танцы с выборами" и зачем сваливают на Евросоюз содержание Украины
04:30"Миллион снарядов": Николай Стариков о том, какую циничную мерзость проделал Запад в отношении ВСУ
04:20Николай Стариков о том, почему Украиной управляют "самозванцы" и когда Россия займется "киевской хунтой"
04:19Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом"
04:10Зашли в тупик. Политолог объяснил, как Залужный хотел взять Мелитополь, но ВСУ "забуксовали" в предполье
04:00Эксперт о том, как Залужный хотел вывести ВСУ из Артемовска, но Зеленский отправлял их в "мясные штурмы"
03:57Ещё 170 граждан России и членов их семей, вышедших из Газы, направились в Каир – МЧС
03:50Эксперт раскрыл, как хитрый Арестович* будет воевать за власть на Украине с Зеленским и Залужным
03:33Зеленский признал возможность отступления ВСУ из-за недостатка снарядов - Bloomberg
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