Эксперт объяснил, как США перекинули Германии попрошайку Зеленского и "горячую картофелину" Украины
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С учетом непредсказуемости ситуации в азиатско-тихоокеанском регионе США не смогут поддерживать сразу несколько конфликтов. Поэтому Вашингтон хочет переложить помощь киевскому режиму на Германию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Объем помощи Украине со стороны США уже превысил 110 млрд долларов. И сейчас Вашингтон как горячую картофелину перекинул киевский режим Берлину, рассказал политолог.
Это очень похоже на передачу эстафеты, потому что США будут уделять все внимание событиям на Ближнем Востоке. Там собирается очень мощная морская группировка, добавил он.
"Позиция республиканцев в конгрессе четко сформулирована: Украине помощь — нет, Израилю — да. По израильскому вопросу консенсус между демократами и республиканцами имеется, а по Украине их мнения расходятся", - отметил Камкин.
С учетом непредсказуемости ситуации в азиатско-тихоокеанском регионе США не смогут поддерживать сразу несколько конфликтов. Плюс у них накопилась усталость от бесконечного попрошайничества президента Украины Владимира Зеленского, заключил собеседник издания.
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