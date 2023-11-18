https://ukraina.ru/20231118/1051133309.html

Эксперт объяснил, как США перекинули Германии попрошайку Зеленского и "горячую картофелину" Украины

Эксперт объяснил, как США перекинули Германии попрошайку Зеленского и "горячую картофелину" Украины - 18.11.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, как США перекинули Германии попрошайку Зеленского и "горячую картофелину" Украины

С учетом непредсказуемости ситуации в азиатско-тихоокеанском регионе США не смогут поддерживать сразу несколько конфликтов. Поэтому Вашингтон хочет переложить помощь киевскому режиму на Германию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2023-11-18T05:50

2023-11-18T05:50

2023-11-18T05:50

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Объем помощи Украине со стороны США уже превысил 110 млрд долларов. И сейчас Вашингтон как горячую картофелину перекинул киевский режим Берлину, рассказал политолог.Это очень похоже на передачу эстафеты, потому что США будут уделять все внимание событиям на Ближнем Востоке. Там собирается очень мощная морская группировка, добавил он.С учетом непредсказуемости ситуации в азиатско-тихоокеанском регионе США не смогут поддерживать сразу несколько конфликтов. Плюс у них накопилась усталость от бесконечного попрошайничества президента Украины Владимира Зеленского, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231117/1051096824.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сша, германия, владимир зеленский, помощь, израиль, война, берлин, всу