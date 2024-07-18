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Разрешение на неограниченное использование западного оружия приблизит мир – Зеленский
Разрешение на неограниченное использование западного оружия приблизит мир – Зеленский - 18.07.2024 Украина.ру
Разрешение на неограниченное использование западного оружия приблизит мир – Зеленский
Западные союзники Киева должны разрешить Вооруженным силам Украины использовать переданное дальнобойное оружие по целям в российском тылу, что заставит Москву подписать мирный договор на условиях Банковой. Об этом 18 июля сообщил Владимир Зеленский, выступая на инаугурационной пленарной сессии IV саммита Европейского политического сообщества
2024-07-18T14:16
2024-07-18T14:16
2024-07-18T14:23
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В очередной раз он указал на необходимость предоставить Украине разрешение на использование дальнобойного западного оружия по российским аэродромам.Комментируя наступление ВС РФ в Харьковской области и обстрел детской больницы в Киеве "Охматдет", куда на самом деле угодила украинская антиракета, Зеленский призвал союзников "действовать максимально мудро, чтобы достигать результатов". Ранее Зеленский заявлял, что членство Украины в НАТО гарантирует безопасность России. До этого он признал бессилие системы ПВО перед российскими авиабомбами. Подробнее о том, куда завели Украину Порошенко и Зеленский читайте в материале автора издания Украина.ру Сергея Зуева.
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Новости, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Владимир Путин, НАТО, СВО
Разрешение на неограниченное использование западного оружия приблизит мир – Зеленский
14:16 18.07.2024 (обновлено: 14:23 18.07.2024)
Западные союзники Киева должны разрешить Вооруженным силам Украины использовать переданное дальнобойное оружие по целям в российском тылу, что заставит Москву подписать мирный договор на условиях Банковой. Об этом 18 июля сообщил Владимир Зеленский, выступая на инаугурационной пленарной сессии IV саммита Европейского политического сообщества