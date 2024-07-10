https://ukraina.ru/20240710/1056157728.html

Куда завели Украину Порошенко и Зеленский. Украинские эксперты в ужасе от отсутствия альтернативы войне

Куда завели Украину Порошенко и Зеленский. Украинские эксперты в ужасе от отсутствия альтернативы войне - 10.07.2024 Украина.ру

Куда завели Украину Порошенко и Зеленский. Украинские эксперты в ужасе от отсутствия альтернативы войне

На Украине задумались над тем, не слишком ли поспешно внесли в Конституцию страны курс на полноправное членство в НАТО, что привело к войне, и гадают, когда и чем эта война может закончиться

2024-07-10T06:50

2024-07-10T06:50

2024-07-10T07:23

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А кроме того, эксперты продолжают обсуждать ракетную атаку по Киеву и в целом по Украине, когда в столице пострадала детская больница "Охмадет" (судя по всему, от отклонившейся — случайно или нет — ракеты украинской ПВО). По мнению украинского политолога Андрея Ермолаева, этот ракетный удар можно рассматривать как политический сигнал Западу.В беседе со своим коллегой Вадимом Карасёвым он отметил, что удар был нанесён в канун саммита НАТО, а его комбинированность была демонстрационной. Эксперт предположил, что тем самым Кремль говорит Западу, что никаких кулуарных переговоров и компромиссов по Украине не будет, Москва будет готова только к ответственным переговорам на равных.Выводы для Киева грустные: всё это означает, что следующий цикл контактов и переговоров о том, как завершить военные действия, будет возможен только после уже запланированного обострения, считает Ермолаев. Он подчеркнул, что это грядущее обострение будет крайне опасно прежде всего для Украины, поскольку от ракетных ударов страдает украинский тыл."У нас тыл был и остаётся самым болезненным, самым уязвимым и самым болезненным и самым важным фронтом, на котором мы много теряем. Мы теряем системные возможности в энергетике, в промышленности, я опасаюсь, в будущем — связи", — сказал политолог.Он выразил еще и такое опасение, что инфраструктура больших украинских городов станет очень уязвимой, особенно в период подготовки к зимнему периоду.Ермолаев продолжил: летом этого года Украине предлагали выбор цены и пути, были озвучены условия, на которых Россия готова начать переговоры. И Киев выбрал самый тяжёлый путь, о чём и свидетельствует ракетный удар 8 июля.Обострению будет способствовать и формулировка саммита НАТО о будущем "неизбежном" членстве Украины в организации, отметил, в свою очередь, Вадим Карасёв. По его словам, такой формулой НАТО выбирает не мир, а мировую войну.Ермолаев тоже считает, что такую формулировку Россия оценит как ответный вызов. И потому предстоящие несколько месяцев будут очень напряжёнными именно в военном измерении.В то же время, добавил он, Украина оказалась в самой слабой позиции: момент "вываривания" компромисса и нового баланса сил в мире совпал с периодом эскалации, которую Киев сам допустил и сам выбрал. Украине в этот период придётся воевать и готовиться к самой сложной зиме за время независимости..."Я считаю это огромной ошибкой, близорукостью, а возможно, даже и умыслом, уж не знаю", — сказал политолог.Ракетные удары показывают, что все разговоры о близости мира преждевременны, считает украинский политолог Андрей Золотарёв. Он в эфире интернет-канала Politeka отметил, что в ближайшее время неизбежна эскалация, а окно возможностей для переговоров откроется, возможно, только осенью, "когда станет понятно, с какой командой заходит Трамп в Белый дом… если он станет президентом".По мнению эксперта, в США будет так горячо, что будет не до Украины. А Украине и сейчас никто почему-то не хочет списывать долги, пожаловался Золотарёв.По его словам, Россия серьёзно готовится к длительной войне, а это ставит вопрос о ресурсах и возможностях Украины (киевского режима. — Ред.). В частности, к ноябрю будет видно, как подготовились к зиме и не повторится ли коммунальная катастрофа, какая была 18 лет назад в Алчевске, теперь уже в масштабах всей страны — "и тогда мало не покажется".Политолог также отметил, что Порошенко, включая в Конституцию путь Украины в НАТО, сузил для украинской власти возможность маневра — теперь получается, что даже выражать сомнение в правильности этого пути означает совершать антиконституционное действие. А если следовать — тогда война.Золотарёв при этом вспомнил известное выражение министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, сказавшего, что "лучше десять лет переговоров, чем один день войны". Украинский политический класс выбрал войну, которая уже отбросила страну на десятилетия назад, констатировал политолог."Попробуйте восстановить то, что "проклятый совок" оставил Украине", — сказал он, пояснив, что в наследство оставлена была, например, надёжная энергосистема — "а теперь это всё сносится?"Примечателен такой комментарий к видеозаписи этого интервью: "Прикольно, что в прошлом вроде адекватные комментаторы или оглохли на одно ухо, или ослепли на один глаз. Никто в эфире не задает один, казалось бы очевидный вопрос: а как так получилось, что эта война началась вообще? Ответ очевидный: политический класс Украины решил, что быть врагом России легко и приятно и за это еще можно получить разных плюшек, а оказалось, что все ровно наоборот".Пока у этого политического класса сохраняется поддержка в украинском обществе. Покинувшая страну известная украинская телеведущая Снежана Егорова считает, что в сознании украинцев и, следовательно, в политике ничего не изменится, пока не изменится общая информационная повестка на Украине, "когда людям начнут давать таблетки от безумия"."А эти люди настолько больны, что пытаются задушить доктора, который хочет их вылечить", — сказала Егорова в интервью изданию Украина.ру. Она продолжила: "Тем не менее у этих людей наступит прозрение, которое будет очень тяжелым. Они увидят этот ужас и еще долго будут ходить по церквям, чтобы там найти ответы на вопрос о том, как такое с ними могло случиться".Об особенностях взаимоотношений Украины и НАТО — в статье Владимира Скачко "Украина - НАТО: три фона разочарования к саммиту хозяев в Вашингтоне" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240710/1056147974.html

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Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, киев, россия, андрей ермолаев, вадим карасев, андрей золотарев, нато, украина.ру, эксклюзив