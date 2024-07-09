"Мы настаиваем": в Кремле прокомментировали удар по детской клинике "Охматдет" в Киеве
11:08 09.07.2024 (обновлено: 11:56 09.07.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Достигая целей спецоперации, российская армия не наносит удары по гражданским объектам, а разрушение детской больницы в Киеве вызвано падением ракеты противовоздушной обороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Мы по-прежнему настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу киевского режима", – сказал он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать трагедию в Киеве.
Также Песков в очередной раз призвал руководствоваться заявлениями Минобороны России.
Накануне оборонное ведомство РФ сообщало, что разрушение детской клиники в столице Украины было вызвано падением антиракеты, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города, а многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают этот факт.
Отмечалось, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередного саммита НАТО, чтобы мотивировать союзников вооружать ВСУ.
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