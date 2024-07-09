https://ukraina.ru/20240709/1056143605.html

"Мы настаиваем": в Кремле прокомментировали удар по детской клинике "Охматдет" в Киеве

"Мы настаиваем": в Кремле прокомментировали удар по детской клинике "Охматдет" в Киеве - 09.07.2024 Украина.ру

"Мы настаиваем": в Кремле прокомментировали удар по детской клинике "Охматдет" в Киеве

Достигая целей спецоперации, российская армия не наносит удары по гражданским объектам, а разрушение детской больницы в Киеве вызвано падением ракеты противовоздушной обороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-07-09T11:08

2024-07-09T11:08

2024-07-09T11:56

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Также Песков в очередной раз призвал руководствоваться заявлениями Минобороны России. Накануне оборонное ведомство РФ сообщало, что разрушение детской клиники в столице Украины было вызвано падением антиракеты, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города, а многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают этот факт. Отмечалось, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередного саммита НАТО, чтобы мотивировать союзников вооружать ВСУ.Подробнее о том, что попало в "Охматдет" и как Киев готовил новую провокацию читайте в материале автора издания Украина.ру Егора Леева.

https://ukraina.ru/20240709/1056118026.html

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новости, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина, нато, сво