"Мы настаиваем": в Кремле прокомментировали удар по детской клинике "Охматдет" в Киеве - 09.07.2024 Украина.ру
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"Мы настаиваем": в Кремле прокомментировали удар по детской клинике "Охматдет" в Киеве
"Мы настаиваем": в Кремле прокомментировали удар по детской клинике "Охматдет" в Киеве - 09.07.2024 Украина.ру
"Мы настаиваем": в Кремле прокомментировали удар по детской клинике "Охматдет" в Киеве
Достигая целей спецоперации, российская армия не наносит удары по гражданским объектам, а разрушение детской больницы в Киеве вызвано падением ракеты противовоздушной обороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-07-09T11:08
2024-07-09T11:56
новости
дмитрий песков
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Также Песков в очередной раз призвал руководствоваться заявлениями Минобороны России. Накануне оборонное ведомство РФ сообщало, что разрушение детской клиники в столице Украины было вызвано падением антиракеты, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города, а многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают этот факт. Отмечалось, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередного саммита НАТО, чтобы мотивировать союзников вооружать ВСУ.Подробнее о том, что попало в "Охматдет" и как Киев готовил новую провокацию читайте в материале автора издания Украина.ру Егора Леева.
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новости, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина, нато, сво
Новости, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, НАТО, СВО

"Мы настаиваем": в Кремле прокомментировали удар по детской клинике "Охматдет" в Киеве

11:08 09.07.2024 (обновлено: 11:56 09.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Достигая целей спецоперации, российская армия не наносит удары по гражданским объектам, а разрушение детской больницы в Киеве вызвано падением ракеты противовоздушной обороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Мы по-прежнему настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу киевского режима", – сказал он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать трагедию в Киеве.
Также Песков в очередной раз призвал руководствоваться заявлениями Минобороны России.
Накануне оборонное ведомство РФ сообщало, что разрушение детской клиники в столице Украины было вызвано падением антиракеты, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города, а многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают этот факт.
Отмечалось, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередного саммита НАТО, чтобы мотивировать союзников вооружать ВСУ.
Подробнее о том, что попало в "Охматдет" и как Киев готовил новую провокацию читайте в материале автора издания Украина.ру Егора Леева.
- РИА Новости, 1920, 09.07.2024
10:46
Берег левый, берег правый. Водоемы и реки - важная составляющая в ходе СВОВ ходе боевых действий нашим войскам приходится форсировать водные преграды, различающиеся по характеру, ширине, глубине, течению и физико-географическим условиям берегов. В зависимости от ширины водные преграды (реки, каналы, водохранилища) подразделяются на узкие – до 60 метров, средние – до 150 метров, и широкие – более 150 метров.
 
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