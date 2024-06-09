https://ukraina.ru/20240609/1055551300.html

Хронический геополитический шок: эксперт о том, почему в Калининграде не боятся НАТО

Хронический геополитический шок: эксперт о том, почему в Калининграде не боятся НАТО - 09.06.2024 Украина.ру

Хронический геополитический шок: эксперт о том, почему в Калининграде не боятся НАТО

Калининград на протяжении всей своей истории находился на линии военно-политического разлома, из-за чего у местных жителей сформировался особый менталитет, позволяющий им не паниковать при очередном обострении ситуации. Такое мнение политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович высказал в интервью Украина.ру

2024-06-09T05:45

2024-06-09T05:45

2024-06-09T05:45

новости

калининград

россия

литва

александр носович

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103314/18/1033141842_0:105:2856:1712_1920x0_80_0_0_1309009aa80bccbcb09f1fafe41688f6.jpg.webp

На Западе на фоне противостояния с РФ все чаще говорят о необходимости заблокировать Калининград и отрезать его от России. Калининградцы опасаются такого исхода, но паники в регионе нет, заявил Носович. Эксперт напомнил, что в начале 1990-х гг. Калининград оказался отрезан от остальной России границами новых государств, какое-то время не было даже прямых перелетов, так как Литва закрыла свое небо. Затем окружающие регион страны вступили в НАТО, Литва присоединилась к Шенгенской зоне и калинградцы были вынуждены оформлять визу, чтобы попасть из России в Россию. Нынешний виток конфронтации с Западом последних десяти лет тоже сказывается на Калининградской области, отметил собеседник издания. "Мы видим очереди на границах по части доставки грузов в регион. Литва ограничила транзит грузов в 2022 году. Мы видим военные учения НАТО в Польше и в Литве. Мы видим усиление российской группировки в регионе в ответ. Так что эта ситуация геополитического стресса стала для Калининграда нормой", - заявил Носович. Он добавил, что жители Калининграда живут в фоновом стрессе и уже адаптировались к нему. О нагнетании напряженности вокруг Калининграда и о будущем этого региона в контексте противостояния России и Запада в интервью Александра Носовича Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны в издании Украина.ру

калининград

россия

литва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, калининград, россия, литва, александр носович, нато