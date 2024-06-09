Хронический геополитический шок: эксперт о том, почему в Калининграде не боятся НАТО - 09.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240609/1055551300.html
Хронический геополитический шок: эксперт о том, почему в Калининграде не боятся НАТО
Хронический геополитический шок: эксперт о том, почему в Калининграде не боятся НАТО - 09.06.2024 Украина.ру
Хронический геополитический шок: эксперт о том, почему в Калининграде не боятся НАТО
Калининград на протяжении всей своей истории находился на линии военно-политического разлома, из-за чего у местных жителей сформировался особый менталитет, позволяющий им не паниковать при очередном обострении ситуации. Такое мнение политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович высказал в интервью Украина.ру
2024-06-09T05:45
2024-06-09T05:45
новости
калининград
россия
литва
александр носович
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103314/18/1033141842_0:105:2856:1712_1920x0_80_0_0_1309009aa80bccbcb09f1fafe41688f6.jpg.webp
На Западе на фоне противостояния с РФ все чаще говорят о необходимости заблокировать Калининград и отрезать его от России. Калининградцы опасаются такого исхода, но паники в регионе нет, заявил Носович. Эксперт напомнил, что в начале 1990-х гг. Калининград оказался отрезан от остальной России границами новых государств, какое-то время не было даже прямых перелетов, так как Литва закрыла свое небо. Затем окружающие регион страны вступили в НАТО, Литва присоединилась к Шенгенской зоне и калинградцы были вынуждены оформлять визу, чтобы попасть из России в Россию. Нынешний виток конфронтации с Западом последних десяти лет тоже сказывается на Калининградской области, отметил собеседник издания. "Мы видим очереди на границах по части доставки грузов в регион. Литва ограничила транзит грузов в 2022 году. Мы видим военные учения НАТО в Польше и в Литве. Мы видим усиление российской группировки в регионе в ответ. Так что эта ситуация геополитического стресса стала для Калининграда нормой", - заявил Носович. Он добавил, что жители Калининграда живут в фоновом стрессе и уже адаптировались к нему. О нагнетании напряженности вокруг Калининграда и о будущем этого региона в контексте противостояния России и Запада в интервью Александра Носовича Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны в издании Украина.ру
калининград
россия
литва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103314/18/1033141842_219:0:2639:1815_1920x0_80_0_0_33eaf2c8ea02623a8a589b8c543bd07e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, калининград, россия, литва, александр носович, нато
Новости, Калининград, Россия, Литва, Александр Носович, НАТО

Хронический геополитический шок: эксперт о том, почему в Калининграде не боятся НАТО

05:45 09.06.2024
 
© РИА Новости . Михаил Голенков / Перейти в фотобанкУчения Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье
Учения Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Читать в
Калининград на протяжении всей своей истории находился на линии военно-политического разлома, из-за чего у местных жителей сформировался особый менталитет, позволяющий им не паниковать при очередном обострении ситуации. Такое мнение политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович высказал в интервью Украина.ру
На Западе на фоне противостояния с РФ все чаще говорят о необходимости заблокировать Калининград и отрезать его от России. Калининградцы опасаются такого исхода, но паники в регионе нет, заявил Носович.
"Калининград на протяжении всей своей истории находился на линии военно-политического разлома. Все эти 30 лет с момента распада СССР мы живем в состоянии хронического геополитического шока", - заявил он.
Эксперт напомнил, что в начале 1990-х гг. Калининград оказался отрезан от остальной России границами новых государств, какое-то время не было даже прямых перелетов, так как Литва закрыла свое небо. Затем окружающие регион страны вступили в НАТО, Литва присоединилась к Шенгенской зоне и калинградцы были вынуждены оформлять визу, чтобы попасть из России в Россию.
Нынешний виток конфронтации с Западом последних десяти лет тоже сказывается на Калининградской области, отметил собеседник издания.
"Мы видим очереди на границах по части доставки грузов в регион. Литва ограничила транзит грузов в 2022 году. Мы видим военные учения НАТО в Польше и в Литве. Мы видим усиление российской группировки в регионе в ответ. Так что эта ситуация геополитического стресса стала для Калининграда нормой", - заявил Носович.
Он добавил, что жители Калининграда живут в фоновом стрессе и уже адаптировались к нему.
О нагнетании напряженности вокруг Калининграда и о будущем этого региона в контексте противостояния России и Запада в интервью Александра Носовича Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны в издании Украина.ру
 
НовостиКалининградРоссияЛитваАлександр НосовичНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30Измайлов: стратегическая задача Москвы - прогреть ВСУ перед главным ударом ВС РФ
07:15"Их задача - покрошить как можно больше наших": "оркестрант" Хлопа оценил качество украинской пехоты
06:59Жестко подставят сами себя: эксперт о том, что будет, если Литва заблокирует транзит в Калининград
06:45За ним пристально наблюдают. Политолог рассказал, когда произойдет "крещение" Зеленского
06:30Рожин объяснил, зачем ВСУ контратака под Харьковом, и что из нее выйдет
06:15Не Литва: эксперт назвал страну, которая играет ключевую роль в ситуации с Калининградом
06:00Волонтер Алехин: ВСУ серьезно превосходят по числу БПЛА
05:45Хронический геополитический шок: эксперт о том, почему в Калининграде не боятся НАТО
05:30Через месяц? Летом? Или в следующем году? Рожин рассказал, когда закончится СВО
05:15Приводит боевиков в ужас: Бородай о том, как изменился характер войны
05:01"Хотите неожиданное?": военный волонтер рассказал, как изменится Россия после СВО
04:45"Равносильно краху": политолог из Грузии назвал главный страх местных иноагентов
04:30Боец Хлопа рассказал об "оркестровой" подготовке новобранцев с гражданки
04:15Ксавье Моро: иностранным инструкторам нечему научить украинских солдат
04:00Волонтер Алехин ответил, когда рухнет фронт
03:45"Вы удивитесь": боец Хлопа рассказал, как воюют вчерашние менеджеры
18:23АвтоПМЭФ: о чем поспорили главы "АвтоВАЗа" и "Автотора"
17:57Замести нормандским песком. Правда о том, как США и Англия затягивали открытие второго фронта
17:41Уральские бизнесмены назначили награду за первый сбитый F-16
17:24Атака на храм, разбор завалов, отлов людей. Главное на Украине на 17:00 8 июня
Лента новостейМолния