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Хронический геополитический шок: эксперт о том, почему в Калининграде не боятся НАТО
Хронический геополитический шок: эксперт о том, почему в Калининграде не боятся НАТО - 09.06.2024 Украина.ру
Хронический геополитический шок: эксперт о том, почему в Калининграде не боятся НАТО
Калининград на протяжении всей своей истории находился на линии военно-политического разлома, из-за чего у местных жителей сформировался особый менталитет, позволяющий им не паниковать при очередном обострении ситуации. Такое мнение политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович высказал в интервью Украина.ру
2024-06-09T05:45
2024-06-09T05:45
2024-06-09T05:45
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калининград
россия
литва
александр носович
нато
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На Западе на фоне противостояния с РФ все чаще говорят о необходимости заблокировать Калининград и отрезать его от России. Калининградцы опасаются такого исхода, но паники в регионе нет, заявил Носович. Эксперт напомнил, что в начале 1990-х гг. Калининград оказался отрезан от остальной России границами новых государств, какое-то время не было даже прямых перелетов, так как Литва закрыла свое небо. Затем окружающие регион страны вступили в НАТО, Литва присоединилась к Шенгенской зоне и калинградцы были вынуждены оформлять визу, чтобы попасть из России в Россию. Нынешний виток конфронтации с Западом последних десяти лет тоже сказывается на Калининградской области, отметил собеседник издания. "Мы видим очереди на границах по части доставки грузов в регион. Литва ограничила транзит грузов в 2022 году. Мы видим военные учения НАТО в Польше и в Литве. Мы видим усиление российской группировки в регионе в ответ. Так что эта ситуация геополитического стресса стала для Калининграда нормой", - заявил Носович. Он добавил, что жители Калининграда живут в фоновом стрессе и уже адаптировались к нему. О нагнетании напряженности вокруг Калининграда и о будущем этого региона в контексте противостояния России и Запада в интервью Александра Носовича Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны в издании Украина.ру
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литва
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, калининград, россия, литва, александр носович, нато
Новости, Калининград, Россия, Литва, Александр Носович, НАТО
Хронический геополитический шок: эксперт о том, почему в Калининграде не боятся НАТО
Калининград на протяжении всей своей истории находился на линии военно-политического разлома, из-за чего у местных жителей сформировался особый менталитет, позволяющий им не паниковать при очередном обострении ситуации. Такое мнение политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович высказал в интервью Украина.ру
На Западе на фоне противостояния с РФ все чаще говорят о необходимости заблокировать Калининград и отрезать его от России. Калининградцы опасаются такого исхода, но паники в регионе нет, заявил Носович.
"Калининград на протяжении всей своей истории находился на линии военно-политического разлома. Все эти 30 лет с момента распада СССР мы живем в состоянии хронического геополитического шока", - заявил он.
Эксперт напомнил, что в начале 1990-х гг. Калининград оказался отрезан от остальной России границами новых государств, какое-то время не было даже прямых перелетов, так как Литва закрыла свое небо. Затем окружающие регион страны вступили в НАТО, Литва присоединилась к Шенгенской зоне и калинградцы были вынуждены оформлять визу, чтобы попасть из России в Россию.
Нынешний виток конфронтации с Западом последних десяти лет тоже сказывается на Калининградской области, отметил собеседник издания.
"Мы видим очереди на границах по части доставки грузов в регион. Литва ограничила транзит грузов в 2022 году. Мы видим военные учения НАТО в Польше и в Литве. Мы видим усиление российской группировки в регионе в ответ. Так что эта ситуация геополитического стресса стала для Калининграда нормой", - заявил Носович.
Он добавил, что жители Калининграда живут в фоновом стрессе и уже адаптировались к нему.
О нагнетании напряженности вокруг Калининграда и о будущем этого региона в контексте противостояния России и Запада в интервью Александра Носовича Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны
в издании Украина.ру