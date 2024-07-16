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Орбан спрогнозировал эскалацию украинского конфликта и призвал ЕС к восстановлению связей с РФ
Орбан спрогнозировал эскалацию украинского конфликта и призвал ЕС к восстановлению связей с РФ - 16.07.2024 Украина.ру
Орбан спрогнозировал эскалацию украинского конфликта и призвал ЕС к восстановлению связей с РФ
С учетом итогов проведенных переговоров с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю в котором призвал ЕС восстановить дипломатические отношения с Россией, сообщает немецкое издание Bild
2024-07-16T13:07
2024-07-16T13:07
2024-07-16T13:07
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В обращении Мишелю дана краткая оценка недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и США и прогноз от главы венгерского правительства на ближайшее будущее. "В целом можно констатировать, что интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально возрастет", – предупредил Орбан. Помимо этого, он призвал ЕС к переговорам с Китаем о "мирной конференции", возобновлении дипломатических отношений с Россией и политическом наступлении на страны юга, чье уважение Евросоюз утратил из-за однозначной позиции по украинскому конфликту. Также в письме Орбан раскритиковал президента США Джо Байдена, который, по его мнению, не в состоянии изменить нынешнюю провоенную политику Соединенных Штатов, а потому иного, в случае его победы на ноябрьских выборах, ожидать не следует.Накануне Орбан поделился с лидерами ЕС мирным планом по Украине. Уточнялось, что Венгрия использует период своего председательства в Евросоюзе "для создания условий мирных переговоров".Подробнее о том, как история научила Будапешт думать о себе в первую очередь читайте в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко.
https://ukraina.ru/20240711/1056191572.html
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новости, виктор орбан, россия, венгрия, украина, шарль мишель, ес, bild, владимир путин, сво, переговоры
Новости, Виктор Орбан, Россия, Венгрия, Украина, Шарль Мишель, ЕС, Bild, Владимир Путин, СВО, переговоры
Орбан спрогнозировал эскалацию украинского конфликта и призвал ЕС к восстановлению связей с РФ
С учетом итогов проведенных переговоров с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю в котором призвал ЕС восстановить дипломатические отношения с Россией, сообщает немецкое издание Bild