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Орбан спрогнозировал эскалацию украинского конфликта и призвал ЕС к восстановлению связей с РФ

Орбан спрогнозировал эскалацию украинского конфликта и призвал ЕС к восстановлению связей с РФ - 16.07.2024 Украина.ру

Орбан спрогнозировал эскалацию украинского конфликта и призвал ЕС к восстановлению связей с РФ

С учетом итогов проведенных переговоров с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю в котором призвал ЕС восстановить дипломатические отношения с Россией, сообщает немецкое издание Bild

2024-07-16T13:07

2024-07-16T13:07

2024-07-16T13:07

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В обращении Мишелю дана краткая оценка недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и США и прогноз от главы венгерского правительства на ближайшее будущее. "В целом можно констатировать, что интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально возрастет", – предупредил Орбан. Помимо этого, он призвал ЕС к переговорам с Китаем о "мирной конференции", возобновлении дипломатических отношений с Россией и политическом наступлении на страны юга, чье уважение Евросоюз утратил из-за однозначной позиции по украинскому конфликту. Также в письме Орбан раскритиковал президента США Джо Байдена, который, по его мнению, не в состоянии изменить нынешнюю провоенную политику Соединенных Штатов, а потому иного, в случае его победы на ноябрьских выборах, ожидать не следует.Накануне Орбан поделился с лидерами ЕС мирным планом по Украине. Уточнялось, что Венгрия использует период своего председательства в Евросоюзе "для создания условий мирных переговоров".Подробнее о том, как история научила Будапешт думать о себе в первую очередь читайте в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко.

https://ukraina.ru/20240711/1056191572.html

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новости, виктор орбан, россия, венгрия, украина, шарль мишель, ес, bild, владимир путин, сво, переговоры